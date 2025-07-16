Як експортувати аналіз PNL ф'ючерсів на MEXC





Аналіз PNL ф'ючерсів — це процес оцінки та аналізу прибутків і збитків під час торгівлі ф'ючерсами. Проводячи аналіз PNL ф'ючерсів, користувачі можуть краще зрозуміти і оцінити ризики і потенційну прибутковість своїх угод.









Оцінка ризику: враховуючи волатильність цін, ліквідність ринку та інші відповідні фактори, користувачі можуть визначити рівень ризику конкретної ф'ючерсної угоди. Це допомагає користувачам розробляти стратегії управління ризиками, в тому числі встановлювати ціни стоп-лосу і належним чином розподіляти кошти.





Підтримка прийняття рішень: розуміння потенційних прибутків і збитків дозволяє користувачам приймати більш обґрунтовані рішення, включаючи вибір правильних точок входу і виходу, встановлення рівнів тейк-профіту і стоп-лосу, а також коригування розмірів позицій.





Оптимізація торгової стратегії: переглядаючи історичні дані та оцінюючи різні торгові плани, користувачі можуть вдосконалювати свої торгові стратегії на основі минулих результатів і ринкових тенденцій, підвищуючи прибутковість і можливості контролю ризиків.





Менеджмент PNL: аналізуючи різні сценарії прибутків і збитків, користувачі можуть встановлювати розумні цілі прибутку і ліміти ризику, гарантуючи, що їхня торгова стратегія залишається прибутковою в довгостроковій перспективі.













Наразі існує два способи перейти на сторінку аналізу PNL ф'ючерсів на сайті.





Відкрийте офіційний вебсайт MEXC і увійдіть до свого акаунту. У верхньому меню виберіть [Ф'ючерси] і клацніть на [Безстрокові ф'ючерси USDT-M] або [Безстрокові ф'ючерси Coin-M], щоб перейти на сторінку торгівлі.





На сторінці торгівлі клацніть на синій текст [Аналіз PNL] в нижньому правому кутку, щоб перейти на сторінку аналізу PNL ф'ючерсів і переглянути ваші дані PNL.









Ви також можете отримати доступ до сторінки аналізу PNL ф'ючерсів з головної сторінки офіційного сайту. Клацніть на [Гаманець] у верхньому правому кутку, а потім виберіть [Ф'ючерсний рахунок]. На сторінці ф'ючерсних активів клацніть на позначку [>] поряд зі "Сьогоднішній PNL", щоб перейти на сторінку аналізу PNL ф'ючерсів і переглянути ваші дані PNL.













Відкрийте застосунок MEXC і увійдіть до свого акаунту. Виберіть [Гаманці] в правому нижньому кутку. На сторінці активів виберіть [Ф'ючерси], а потім торкніться синього тексту [Аналіз PNL >], щоб перейти на сторінку аналізу PNL ф'ючерсів і переглянути ваші дані PNL.













Наразі дані PNL ф'ючерсів можна експортувати лише на вебсайті.





На сторінці аналізу PNL ф'ючерсів на вебсайті клацніть на кнопку [Експорт] у верхньому правому кутку. У спливному вікні "Експорт аналізу PNL" виберіть тип ф'ючерсів, торгову пару, період часу і виберіть, чи потрібно включати нереалізовані PNL. Виберіть Excel або PDF як формат експорту. Після завершення клацніть [Експорт].





Ви можете експортувати дані PNL ф'ючерсів за останні 360 днів. Кількість експортів не обмежена, але ви повинні завершити попередній експорт, перш ніж приступити до наступного експорту даних.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.