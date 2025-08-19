Як налаштувати параметри ф'ючерсів





Торгуючи ф'ючерсами на MEXC, ви можете покращити свій торговий досвід, налаштувавши вподобання на основі ваших особистих звичок. У цій статті ми крок за кроком пояснимо як змінити свої налаштування.









① Зайдіть на офіційний вебсайт MEXC, наведіть курсор миші на [Ф'ючерси], а потім виберіть [Безстрокові ф'ючерси USDT-M] або [Безстрокові ф'ючерси Coin-M].









② Увійдіть на сторінку торгівлі ф'ючерсами та клацніть на кнопку налаштувань у верхньому правому куті сторінки.









③ Після входу на сторінку уподобань у розділі загальних налаштувань ви можете відрегулювати такі параметри, як режим позиції, режим кредитного плеча, ціновий захист та flash-трейдинг.









Режим позиції: тут можна вибрати режим хеджування або односторонній режим. У режимі хеджування користувачі можуть одночасно тримати як довгі, так і короткі позиції по одній і тій же ф'ючерсній парі. В односторонньому режимі користувачі можуть тримати позиції тільки в одному напрямку для однієї і тієї ж пари ф'ючерсів.





Режим кредитного плеча: тут можна встановити простий або розширений режим. У простому режимі для довгих і коротких позицій використовуються однакові налаштування кредитного плеча і маржі. У розширеному режимі довгі та короткі позиції можуть мати різні налаштування кредитного плеча та маржі.





Ціновий захист: при включеному ціновому захисті, якщо ваш TP/SL (тригерний ордер) досягає тригерної ціни, а спред між останньою ціною і справедливою ціною перевищує встановлений поріг для даного ф'ючерсу, то TP/SL (тригерний ордер) буде відхилений. Зверніть увагу, що ціновий захист вступає в силу тільки після активації і не поширюється на минулі ордери, які були розміщені до активації.





Flash-трейдинг: після увімкнення Flash-трейдингу ви можете ввести кількість і клацнути на [Купівля по ринку] або [Продаж по ринку], щоб швидко виконати свій ордер.









Орім регулювання вищезгаданих параметрів, ви також можете налаштовувати прості функції, такі як вибір теми і налаштування підйому/падіння, а також активувати розширений TP/SL, вікно підтвердження ордерів і спливаюче вікно невиконаних маркет ордерів.









① На головній сторінці застосунку MEXC торкніться [Ф'ючерси] знизу.









② Торкніться позначки [...] поруч із торговою парою.









③ Торкніться позначки [Налаштування].









④ На сторінці налаштувань ви можете вибрати режим позиції, режим кредитного плеча, позицію торгової секції, сповіщення та підтвердження. Опис режиму позиції та режиму кредитного плеча наведено в розділі "На вебсайті".









Позиція торгової секції: дає вам можливість розмістити торгову секцію ліворуч або праворуч.





Сповіщення: цей параметр дозволяє налаштувати сповіщеня у застосунку MEXC. Якщо сповіщення увімкнено, ви будете отримувати сповіщення у застосунку MEXC. Якщо вимкнено, то ви не будете отримувати сповіщення у застосунку MEXC.





Підтвердження: сюди входять подвійні підтвердження для розміщення ордерів, скасування всіх ордерів, скасування окремих ордерів, а також ціновий захист і сповіщення про частково виконані ринкові ордери. Ви можете ввімкнути або вимкнути відповідні підтвердження залежно від ваших потреб.





Відмова від відповідальності: Ця інформація не є інвестиційною, податковою, юридичною, фінансовою, бухгалтерською, консультаційною або будь-якою іншою відповідною порадою, а також не є рекомендацією до купівлі, продажу або утримування будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує інформацію тільки для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та інвестуєте обережно. Будь-яка інвестиційна діяльність користувачів не залежить від цієї платформи.



