Як підключити та прив'язати зовнішній гаманець до вашого акаунту MEXC DEX+

16 липня 2025MEXC
MEXC DEX+ — це децентралізований агрегатор бірж (DEX Aggregator), який інтегрує кілька DEX, щоб запропонувати користувачам найоптимальніші торгові маршрути, мінімізуючи прослизання та оптимізуючи торгові витрати.

Наразі MEXC DEX+ підтримує реєстрацію та підключення за допомогою зовнішніх гаманців. У цій статті на прикладі версії вебсайту буде продемонстровано конкретні кроки. Процес у застосунку є подібним.

1. Підготовка до підключення та прив'язки зовнішнього гаманця до вашого акаунту MEXC DEX+


Вебсайт: заздалегідь встановіть розширення гаманця у своєму браузері. Якщо воно ще не встановлене, перейдіть до Chrome Web Store, щоб завантажити та встановити його. (Примітка: рекомендується використовувати Google Chrome.)

Застосунок: заздалегідь встановіть застосунок гаманця на свій мобільний пристрій. Якщо він ще не встановлений, завантажте його з App Store або Google Play.

Типи гаманців, що підтримуються у версіях для вебсайту та застосунку, можуть відрізнятися. Будь ласка, зверніться до переліку підтримуваних гаманців, що відображається у відповідному інтерфейсі.

2. Підключення зовнішнього гаманця до MEXC: підключення існуючого акаунту або реєстрація нового


2.1 Підключення існуючого акаунту


Відкрийте сторінку MEXC DEX+ і клацніть [Підключити гаманець], потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask.


Клацніть [Підключити].


Клацніть [Підтвердити].


Після успішного підпису клацніть [Прив'язати наявний акаунт].


Після того, як ви клацнете [Прив'язати наявний акаунт], з'явиться спливне вікно для входу. Введіть логін та пароль вашого існуючого акаунту MEXC, а потім клацніть [Увійти]. Пройдіть двофакторну аутентифікацію, щоб успішно прив'язати ваш акаунт до гаманця.


2.2 Створення нового акаунту


Відкрийте сторінку MEXC DEX+ і клацніть [Підключити гаманець], потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask.


Клацніть [Підключити гаманець]


Клацніть [Підтвердити].


Після успішного підпису клацніть [Створити новий акаунт].


Після того, як ви клацнете [Створити новий акаунт], система присвоїть вам UID та адресу гаманця. Після того, як ви депонуєте відповідну криптовалюту в гаманець, ви можете розпочати торгівлю ончейн.


3. Як перевірити адресу свого акаунту MEXC DEX+


Наведіть курсор миші на позначку гаманця у верхній частині навігаційної панелі сторінки MEXC DEX+, і ви побачите адресу акаунту, що відповідає поточній мережі.


Ви також можете клацнути на [Активи], щоб перейти на сторінку [Огляд], а потім клацнути на [Отримати] і перемикатися між різними мережами, щоб переглянути адреси акаунтів, що відповідають кожній мережі.


Додаткова рекомендована література:

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.

