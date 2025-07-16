Як підключити та прив'язати зовнішній гаманець до вашого акаунту MEXC DEX+





MEXC DEX+ — це децентралізований агрегатор бірж (DEX Aggregator), який інтегрує кілька DEX, щоб запропонувати користувачам найоптимальніші торгові маршрути, мінімізуючи прослизання та оптимізуючи торгові витрати.





Наразі MEXC DEX+ підтримує реєстрацію та підключення за допомогою зовнішніх гаманців. У цій статті на прикладі версії вебсайту буде продемонстровано конкретні кроки. Процес у застосунку є подібним.









Вебсайт: заздалегідь встановіть розширення гаманця у своєму браузері. Якщо воно ще не встановлене, перейдіть до заздалегідь встановіть розширення гаманця у своєму браузері. Якщо воно ще не встановлене, перейдіть до Chrome Web Store , щоб завантажити та встановити його. (Примітка: рекомендується використовувати Google Chrome.)





Застосунок: заздалегідь встановіть застосунок гаманця на свій мобільний пристрій. Якщо він ще не встановлений, завантажте його з App Store або Google Play.





Типи гаманців, що підтримуються у версіях для вебсайту та застосунку, можуть відрізнятися. Будь ласка, зверніться до переліку підтримуваних гаманців, що відображається у відповідному інтерфейсі.













[Підключити гаманець], потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask. Відкрийте сторінку MEXC DEX+ і клацніть, потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask.









Клацніть [Підключити].









Клацніть [Підтвердити].









Після успішного підпису клацніть [Прив'язати наявний акаунт].









Після того, як ви клацнете [Прив'язати наявний акаунт], з'явиться спливне вікно для входу. Введіть логін та пароль вашого існуючого акаунту MEXC, а потім клацніть [Увійти]. Пройдіть двофакторну аутентифікацію, щоб успішно прив'язати ваш акаунт до гаманця.













[Підключити гаманець], потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask. Відкрийте сторінку MEXC DEX+ і клацніть, потім виберіть встановлене розширення гаманця, наприклад MetaMask.









Клацніть [Підключити гаманець]









Клацніть [Підтвердити].









Після успішного підпису клацніть [Створити новий акаунт].









Після того, як ви клацнете [Створити новий акаунт], система присвоїть вам UID та адресу гаманця. Після того, як ви депонуєте відповідну криптовалюту в гаманець, ви можете розпочати торгівлю ончейн.













Наведіть курсор миші на позначку гаманця у верхній частині навігаційної панелі сторінки MEXC DEX+, і ви побачите адресу акаунту, що відповідає поточній мережі.









Ви також можете клацнути на [Активи], щоб перейти на сторінку [Огляд], а потім клацнути на [Отримати] і перемикатися між різними мережами, щоб переглянути адреси акаунтів, що відповідають кожній мережі.









Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і будьте обережні під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



