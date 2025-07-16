Nillion (NIL) — це передова платформа конфіденційних обчислень, яка використовує інноваційну технологію "сліпих обчислень" для надання користувачам ефективних і безпечних рішень для захисту конфіденціNillion (NIL) — це передова платформа конфіденційних обчислень, яка використовує інноваційну технологію "сліпих обчислень" для надання користувачам ефективних і безпечних рішень для захисту конфіденці
Навчання/Зона популярних токенів/Події з популярними токенами/Як отримати...lion (NIL)?

Як отримати винагороди з аірдропу Nillion (NIL)?

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Nil Token
NIL$0.2583-19.00%
PoP Planet
P$0.09539-17.14%

Nillion (NIL) — це передова платформа конфіденційних обчислень, яка використовує інноваційну технологію "сліпих обчислень" для надання користувачам ефективних і безпечних рішень для захисту конфіденційності даних. Використовуючи децентралізовану архітектуру, Nillion дозволяє проводити обчислення без розшифровки даних, ефективно усуваючи ризики безпеки, пов'язані з традиційною обробкою даних.
Як лідер в області приватних обчислень, Nillion запускає подію аірдропу на платформі MEXC. Користувачі можуть заробляти безплатні токени NIL, просто виконуючи легкі завдання. Нижче наведена докладна інструкція про те, як взяти участь у події й отримати винагороди з аірдропу NIL.

1. Період аірдропу та винагороди


Дата початку: 15:00,21 березня 2025 року (за Києвом)
Дата завершення: 16:00,31 березня 2025 року (за Києвом)
Загальний призовий пул: 270 000 USDT
Розподіл винагород: протягом 10 календарних днів після завершення події

2.Деталі події


Подія аірдропу Nillion уже почалася і відкрита як для нових, так і для існуючих користувачів. Виконавши три ключові завдання, ви зможете розділити великий пул винагород і без особливих зусиль примножити свої цифрові активи. Почніть зараз і станьте на шлях до фінансового зростання!

Подія 1. Ексклюзивно для нових користувачів: отримайте 200 000 USDT у ф'ючерсних бонусах


Завдання 1. Завдання з чистого депозиту


Умови: нові користувачі повинні здійснити чистий депозит на суму 300 NIL або 100 USDT протягом періоду проведення події.
Винагорода: виконання цього завдання дає можливість отримати ф'ючерсні бонуси або інші винагороди.

Завдання 2. Спотова або ф'ючерсна торгівля


Спотова торгівля
Умови: торгуйте спотовою парою NIL/USDT та накопичте загальний обсяг торгівлі ≥ 100 USDT.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.

Ф'ючерсна торгівля
Умови: торгуйте будь-якою ф'ючерсною парою і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 500 USDT.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.

Подія 2. Челендж із ф'ючерсної торгівлі: отримайте 50 000 USDT у ф'ючерсних бонусах


Умови: торгуйте будь-якою парою безстрокових ф'ючерсів і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 20 000 USDT протягом періоду проведення події.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 50 000 USDT. (Максимальна винагорода на одного користувача: 5000 USDT у ф'ючерсних бонусах. Мінімальна винагорода на одного користувача: 10 USDT у ф'ючерсних бонусах)

Подія 3. Реферальні винагороди: розділіть 20 000 USDT у ф'ючерсних бонусах


Умови: наявні користувачі можуть запрошувати нових користувачів зареєструватися і виконати будь-яке завдання з Події 1.
Винагорода: за кожного успішного реферала ви отримаєте 50 USDT у ф'ючерсних бонусах. Кожен реферер може заробити до 1000 USDT у ф'ючерсних бонусах.

3.Важливі примітки


Визначення нових користувачів: нові користувачі — це ті, хто реєструються під час події або мають загальний депозит менше ніж 100 $ до початку події (зокрема з ончейн-депозитів, фіатних депозитів і P2P-депозитів).

Вимоги до верифікації KYC: учасники повинні пройти принаймні базову верифікацію KYC, щоб отримати винагороду. Нові користувачі повинні пройти розширену верифікацію KYC, щоб взяти участь у Події 1.

Розрахунок чистого депозиту: чистий депозит = загальна сума депозитів − загальна сума зняття коштів. Дійсні депозити включають депозити, здійснені через P2P, OTC та ончейн-транзакції.

Розподіл винагород: винагороди у токенах будуть зараховані на спотовий рахунок. Ф'ючерсні бонуси будуть зараховані на фʼючерсний рахунок. Ф'ючерсні бонуси дійсні протягом 14 днів і можуть бути використані для торгівлі ф'ючерсами. Будь-який отриманий прибуток можна зняти.

Правила щодо обсягу торгівлі: угоди без комісії виключаються з розрахунку. Обсяг торгівлі буде автоматично розрахований і врахований для події.

Ліміти винагород для користувачів: кожен новий користувач може отримати ексклюзивну винагороду тільки один раз в події Airdrop+. Якщо користувач виконує кілька завдань події, система розподілить винагороду відповідно до графіка розподілу винагород події.

Беручи участь у події Nillion Airdrop+, ви можете заробляти безплатні токени NIL і розділити великий пул винагород, здійснюючи депозит, торгуючи й запрошуючи друзів. Обов'язково виконуйте необхідні завдання, слідкуйте за правилами події та максимізуйте свій заробіток!

Приєднуйтесь зараз і отримуйте свої винагороди з аірдропу!

Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для ознайомлення і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT