Як отримати винагороди з аірдропу Nillion (NIL)?

Nillion (NIL) — це передова платформа конфіденційних обчислень, яка використовує інноваційну технологію "сліпих обчислень" для надання користувачам ефективних і безпечних рішень для захисту конфіденційності даних. Використовуючи децентралізовану архітектуру, Nillion дозволяє проводити обчислення без розшифровки даних, ефективно усуваючи ризики безпеки, пов'язані з традиційною обробкою даних.

Як лідер в області приватних обчислень, Nillion запускає подію аірдропу на платформі MEXC . Користувачі можуть заробляти безплатні токени NIL, просто виконуючи легкі завдання. Нижче наведена докладна інструкція про те, як взяти участь у події й отримати винагороди з аірдропу NIL









Дата початку: 15:00,21 березня 2025 року (за Києвом)

Дата завершення: 16:00,31 березня 2025 року (за Києвом)

Загальний призовий пул: 270 000 USDT

Розподіл винагород: протягом 10 календарних днів після завершення події









Подія аірдропу Nillion уже почалася і відкрита як для нових, так і для існуючих користувачів. Виконавши три ключові завдання, ви зможете розділити великий пул винагород і без особливих зусиль примножити свої цифрові активи. Почніть зараз і станьте на шлях до фінансового зростання!













Умови: нові користувачі повинні здійснити чистий депозит на суму 300 NIL або 100 USDT протягом періоду проведення події.

Винагорода: виконання цього завдання дає можливість отримати ф'ючерсні бонуси або інші винагороди.









Спотова торгівля

Умови: торгуйте спотовою парою NIL/USDT та накопичте загальний обсяг торгівлі ≥ 100 USDT.

Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.





Ф'ючерсна торгівля

Умови: торгуйте будь-якою ф'ючерсною парою і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 500 USDT.

Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.









Умови: торгуйте будь-якою парою безстрокових ф'ючерсів і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 20 000 USDT протягом періоду проведення події.

Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 50 000 USDT. (Максимальна винагорода на одного користувача: 5000 USDT у ф'ючерсних бонусах. Мінімальна винагорода на одного користувача: 10 USDT у ф'ючерсних бонусах)









Умови: наявні користувачі можуть запрошувати нових користувачів зареєструватися і виконати будь-яке завдання з Події 1.

Винагорода: за кожного успішного реферала ви отримаєте 50 USDT у ф'ючерсних бонусах. Кожен реферер може заробити до 1000 USDT у ф'ючерсних бонусах.









Визначення нових користувачів: нові користувачі — це ті, хто реєструються під час події або мають загальний депозит менше ніж 100 $ до початку події (зокрема з ончейн-депозитів, фіатних депозитів і P2P-депозитів).





Вимоги до верифікації KYC: учасники повинні пройти принаймні базову верифікацію KYC, щоб отримати винагороду. Нові користувачі повинні пройти розширену верифікацію KYC, щоб взяти участь у Події 1.





Розрахунок чистого депозиту: чистий депозит = загальна сума депозитів − загальна сума зняття коштів. Дійсні депозити включають депозити, здійснені через P2P, OTC та ончейн-транзакції.





Розподіл винагород: винагороди у токенах будуть зараховані на спотовий рахунок. Ф'ючерсні бонуси будуть зараховані на фʼючерсний рахунок. Ф'ючерсні бонуси дійсні протягом 14 днів і можуть бути використані для торгівлі ф'ючерсами. Будь-який отриманий прибуток можна зняти.





Правила щодо обсягу торгівлі: угоди без комісії виключаються з розрахунку. Обсяг торгівлі буде автоматично розрахований і врахований для події.





Ліміти винагород для користувачів: кожен новий користувач може отримати ексклюзивну винагороду тільки один раз в події Airdrop+. Якщо користувач виконує кілька завдань події, система розподілить винагороду відповідно до графіка розподілу винагород події.





Беручи участь у події Nillion Airdrop+ , ви можете заробляти безплатні токени NIL і розділити великий пул винагород, здійснюючи депозит, торгуючи й запрошуючи друзів. Обов'язково виконуйте необхідні завдання, слідкуйте за правилами події та максимізуйте свій заробіток!







