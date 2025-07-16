Як отримати винагороди з аірдропу Nillion (NIL)?

Nillion (NIL) — це передова платформа конфіденційних обчислень, яка використовує інноваційну технологію "сліпих обчислень" для надання користувачам ефективних і безпечних рішень для захисту конфіденційності даних. Використовуючи децентралізовану архітектуру, Nillion дозволяє проводити обчислення без розшифровки даних, ефективно усуваючи ризики безпеки, пов'язані з традиційною обробкою даних.
Як лідер в області приватних обчислень, Nillion запускає подію аірдропу на платформі MEXC. Користувачі можуть заробляти безплатні токени NIL, просто виконуючи легкі завдання. Нижче наведена докладна інструкція про те, як взяти участь у події й отримати винагороди з аірдропу NIL.
Дата початку: 15:00,21 березня 2025 року (за Києвом)
Дата завершення: 16:00,31 березня 2025 року (за Києвом)
Загальний призовий пул: 270 000 USDT
Розподіл винагород: протягом 10 календарних днів після завершення події
Подія аірдропу Nillion уже почалася і відкрита як для нових, так і для існуючих користувачів. Виконавши три ключові завдання, ви зможете розділити великий пул винагород і без особливих зусиль примножити свої цифрові активи. Почніть зараз і станьте на шлях до фінансового зростання!
Умови: нові користувачі повинні здійснити чистий депозит на суму 300 NIL або 100 USDT протягом періоду проведення події.
Винагорода: виконання цього завдання дає можливість отримати ф'ючерсні бонуси або інші винагороди.
Спотова торгівля
Умови: торгуйте спотовою парою NIL/USDT та накопичте загальний обсяг торгівлі ≥ 100 USDT.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.
Ф'ючерсна торгівля
Умови: торгуйте будь-якою ф'ючерсною парою і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 500 USDT.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 100 000 USDT.
Умови: торгуйте будь-якою парою безстрокових ф'ючерсів і накопичте загальний обсяг торгівлі на суму ≥ 20 000 USDT протягом періоду проведення події.
Винагорода: перші 2000 користувачів, які виконають це завдання, розділять між собою ф'ючерсний бонусний пул у 50 000 USDT. (Максимальна винагорода на одного користувача: 5000 USDT у ф'ючерсних бонусах. Мінімальна винагорода на одного користувача: 10 USDT у ф'ючерсних бонусах)
Умови: наявні користувачі можуть запрошувати нових користувачів зареєструватися і виконати будь-яке завдання з Події 1.
Винагорода: за кожного успішного реферала ви отримаєте 50 USDT у ф'ючерсних бонусах. Кожен реферер може заробити до 1000 USDT у ф'ючерсних бонусах.
Визначення нових користувачів: нові користувачі — це ті, хто реєструються під час події або мають загальний депозит менше ніж 100 $ до початку події (зокрема з ончейн-депозитів, фіатних депозитів і P2P-депозитів).
Вимоги до верифікації KYC: учасники повинні пройти принаймні базову верифікацію KYC, щоб отримати винагороду. Нові користувачі повинні пройти розширену верифікацію KYC, щоб взяти участь у Події 1.
Розрахунок чистого депозиту: чистий депозит = загальна сума депозитів − загальна сума зняття коштів. Дійсні депозити включають депозити, здійснені через P2P, OTC та ончейн-транзакції.
Розподіл винагород: винагороди у токенах будуть зараховані на спотовий рахунок. Ф'ючерсні бонуси будуть зараховані на фʼючерсний рахунок. Ф'ючерсні бонуси дійсні протягом 14 днів і можуть бути використані для торгівлі ф'ючерсами. Будь-який отриманий прибуток можна зняти.
Правила щодо обсягу торгівлі: угоди без комісії виключаються з розрахунку. Обсяг торгівлі буде автоматично розрахований і врахований для події.
Ліміти винагород для користувачів: кожен новий користувач може отримати ексклюзивну винагороду тільки один раз в події Airdrop+. Якщо користувач виконує кілька завдань події, система розподілить винагороду відповідно до графіка розподілу винагород події.
Беручи участь у події Nillion Airdrop+, ви можете заробляти безплатні токени NIL і розділити великий пул винагород, здійснюючи депозит, торгуючи й запрошуючи друзів. Обов'язково виконуйте необхідні завдання, слідкуйте за правилами події та максимізуйте свій заробіток!
Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або інших пов'язаних з ними послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання жодних активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для ознайомлення і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.