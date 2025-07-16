Як вибрати трейдера для копі-трейдингу





Копі-трейдинг ─ це метод інвестування, при якому користувачі копіюють угоди інших трейдерів, повторюючи кожну їхню дію. Важливо вибрати виняткового трейдера, який буде сприяти вашому успішному досвіду копі-трейдингу.













Оцінюючи минулі показники трейдера, важливо не зосереджуватися виключно на короткострокових високих прибутках, оскільки довгострокові стабільні прибутки є не менш важливими. Хоча високі короткострокові прибутки можуть виглядати привабливо, іноді вони можуть бути результатом волатильності ринку або удачі, а не навичок. Постійний довгостроковий прибуток часто є більш надійним показником торгового досвіду.





MEXC надає комплексні показники продуктивності, включаючи дані про прибутки та збитки (PNL), рентабельність інвестицій (ROI) та показники успіху за 7 і 180 днів. Ці показники допомагають вам приймати обґрунтовані рішення під час вибору трейдерів, за якими слідкувати.









На сторінці [Інформація про трейдера] ви можете проаналізувати ключові дані, такі як Частота торгівлі та Коефіцієнт PNL, щоб визначити, чи відповідає стиль трейдера вашим інвестиційним уподобанням.









Частота торгівлі — це середня кількість угод трейдера на тиждень протягом певного періоду. Деякі трейдери віддають перевагу короткостроковим високочастотним угодам, у той час як інші зосереджуються на середньо- і довгострокових стратегіях. Виберіть стиль торгівлі, який відповідає вашій власній толерантності до ризику.





Коефіцієнт PNL — це відношення загального прибутку до загального збитку. Важливо розуміти, що високий коефіцієнт успіху не обов'язково дорівнює більшій прибутковості. Беріть до уваги як розмір виграшних угод, так і програшних угод: трейдер із невеликими прибутками, але великими збитками може не відповідати вашим потребам, попри сприятливий коефіцієнт успіху.





Примітка. Коефіцієнт успіху = кількість закритих ордерів з прибутком / загальна кількість закритих ордерів × 100%









MEXC ранжує трейдерів за кількома показниками ефективності, включаючи ROI, коефіцієнт успіху, PNL і кількість підписників. Більша база підписників часто свідчить про вищий авторитет трейдера. Ви також можете знайти нових трейдерів або переглянути всіх трейдерів, яких ви додали до свого списку спостереження.









Важливо пам'ятати, що минулі показники трейдера не гарантують майбутніх прибутків. Тому рекомендується ретельно розподіляти кошти для копі-трейдингу і встановлювати ліміти стоп-лос і тейк-профіт, щоб ефективно справлятися з волатильністю активів.









Процес вибору трейдера схожий як на вебсайті, так і в мобільному застосунку. Ми продемонструємо цей процес на прикладі вебсайту:





Крок 1. На вебсайті MEXC увійдіть у свій акаунт і перейдіть до Ф'ючерси → Копі-трейдинг.









Крок 2. Прокрутіть до розділу "Найкращі трейдери" або "Всі трейдери". Відфільтруйте пошук за такими параметрами: високий ROI, високий PNL, найбільше підписників і нові трейдери.









Крок 3. У картці трейдера ви можете переглянути ключову інформацію, таку як ROI, PNL, коефіцієнт успіху, торгові пари, частота торгівлі, коефіцієнт розподілу прибутку та кількість підписників.





Підказка: клацніть на кнопку ☆ у правому верхньому кутку картки трейдера, щоб додати його до свого списку спостереження.









Крок 4. Клацніть на картку трейдера, щоб перейти на сторінку "Інформація про трейдера", де можна переглянути детальну інформацію, зокрема успіхи трейдера, сукупний PNL, щоденний показник успіху, PNL підписників, вподобання за ф'ючерсами, торгові пари та тривалість утримання.





Крім того, ви можете клацнути на Статистика провідних угод, щоб переглянути деталі поточних та попередніх угод трейдера.







Порівняння показників трейдерів: у верхньому правому кутку сторінки "Інформація про трейдера" клацніть на кнопку VS, щоб перейти на сторінку "Порівняння показників трейдерів".





Тут ви можете додати кількох трейдерів, які вас цікавлять, і порівняти їх відповідно до основної інформації та статистики торгівлі. Ви також можете встановити прапорець біля пункту "Виділити найкращі показники", щоб підкреслити найкращі дані на порівняльній діаграмі, що полегшить інтуїтивний аналіз інформації.









Крок 5. Клацніть на кнопку Копі-трейдинг на картці вибраного трейдера, щоб Встановити параметри копі-трейдингу. Введіть значення у Сума копі-трейдингової угоди та Стоп-лос рахунку. Для розширених налаштувань клацніть на Більше налаштувань.





Якщо обраний вами трейдер досягнув ліміту підписників, клацніть на"Копі-трейдинг", щоб увімкнути Нагадування про вільний слот. Ви отримаєте сповіщення через повідомлення на платформі, якщо відкриється слот.







