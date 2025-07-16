Як купувати FAT на MEXC: Детальний гайд

FAT є ERC-20 токеном, створеним на блокчейні Ethereum, запущеним у 2018 році. Спочатку він був розроблений як внутрішня валюта для біржі FatBTC, метою якої було забезпечення безперебійних транзакцій та стимулювання участі користувачів у своєму екосистемі. Як токен на базі Ethereum, FAT використовує безпеку та гнучкість мережі Ethereum, що робить його доступним і сумісним із широким спектром гаманців та DeFi-додатками.

FAT виділяється завдяки інтеграції з обмінними послугами, корисності для знижок на комісії за транзакції та потенціалу для розвитку, орієнтованого на спільноту. Ці функції привернули увагу як роздрібних трейдерів, так і ентузіастів криптовалют, які шукають можливості інвестування у токени бірж та ширший екосистем Ethereum.

MEXC визнається однією з провідних у світі бірж цифрових активів, якій довіряють понад 15 мільйонів користувачів по всьому світу. Платформа відома своїми міцними протоколами безпеки, комплексними системами управління ризиками та регулярними аудитами безпеки. Для трейдерів FAT, MEXC пропонує кілька переваг, включаючи високу ліквідність, конкурентоспроможні торгові комісії, починаючи з 0% для мейкерів та 0,01–0,02% для тейкерів, і швидку обробку транзакцій. FAT доступний для торгівлі проти основних базових валют на біржі MEXC, і користувачі отримують вигоду з глибини ринку, що є лідером у галузі, та стабільного торговельного середовища MEXC.

Перш ніж купувати токен FAT, вам потрібно створити безпечний обліковий запис MEXC. Відвідайте офіційний сайт біржі MEXC або завантажте додаток MEXC з Apple App Store або Google Play Store. Натисніть кнопку "Зареєструватися" у верхньому правому куті та зареєструйтесь, використовуючи свою електронну адресу, номер мобільного телефону або третіх сторін (таких як Google чи Apple).

Для підвищення безпеки вашого облікового запису на MEXC Global увімкніть двофакторну автентифікацію (2FA), встановіть надійний унікальний пароль і завершіть процес верифікації KYC. KYC на MEXC є простим і зазвичай завершується протягом 24 годин, вимагаючи поширеного документа, що посвідчує особу, підтвердження адреси та селфі з документом, що посвідчує особу.

Для поповнення вашого облікового запису MEXC підтримує кілька варіантів, включаючи покупку за допомогою кредитної/дебетової картки, банківські перекази, P2P торгівлю та криптовалютні депозити з зовнішніх гаманців. Для новачків опція кредитної/дебетової картки є найзручнішим і найшвидшим способом почати торгівлю токеном FAT на MEXC.

Інтерфейс торгівлі MEXC є інтуїтивно зрозумілим і багатим на функції, з ключовими компонентами, такими як книга замовлень, графік цін, історія торгів та панель розміщення замовлень. Ознайомтеся з цими елементами перед тим, як розмістити свою першу FAT-транзакцію на біржі MEXC.

Для тих, хто новий у криптовалюті, опція кредитної/дебетової картки MEXC пропонує простий спосіб купити FAT. Після входу перейдіть до розділу "Купити криптовалюту" з верхнього меню навігації або головної сторінки. Виберіть FAT із списку доступних криптовалют на MEXC Global.

Процес покупки включає чотири кроки:

Введіть кількість токенів FAT, яку ви хочете купити, або суму фіату, яку ви хочете витратити. Виберіть бажану платіжну валюту (USD, EUR, GBP тощо). Введіть деталі вашої картки. Перевірте деталі транзакції, включаючи кількість FAT, обмінний курс та відповідні комісії.

Після підтвердження вашої покупки завершіть будь-яке необхідне 3D Secure підтвердження. Транзакції зазвичай обробляються протягом хвилин, і ви можете стежити за статусом у розділі "Замовлення" або "Історія транзакцій". Щоб мінімізувати комісії, розгляньте можливість покупки поза пікових годин, купівлі більших сум для зменшення процентного впливу фіксованих комісій і перевірки наявності будь-яких промо-знижок на MEXC.

Для досвідчених користувачів торгівля FAT на спотовому ринку MEXC пропонує більше контролю і, можливо, кращі курси. Спочатку поповніть свій рахунок базовою валютою, наприклад USDT, яку можна придбати безпосередньо на MEXC або переказати з іншого гаманця.

Перейдіть до розділу "Спотова торгівля" і використайте функцію пошуку, щоб знайти торгову пару FAT/USDT. Інтерфейс біржі MEXC відображає рухи цін в реальному часі, обсяг торгів та глибину книги замовлень для FAT.

MEXC підтримує кілька типів замовлень:

Ринкові замовлення для негайного виконання за найкращою доступною ціною.

для негайного виконання за найкращою доступною ціною. Лімітні замовлення для покупки токена FAT за конкретною ціною або краще.

Після виконання вашого замовлення баланс FAT з'явиться у вашому спотовому гаманці MEXC. Ви можете продовжувати торгівлю на біржі MEXC, тримати токени для потенційного зростання або переказати їх до зовнішнього гаманця для довгострокового зберігання.

MEXC також пропонує P2P торгівлю, з'єднуючи покупців і продавців безпосередньо і дозволяючи купувати FAT за допомогою локальних методів платежу, часто з нижчими комісіями. Для досвідчених трейдерів MEXC надає ф'ючерсні контракти з важелем, що дозволяє максимізувати потенційні доходи, вкладаючи менше капіталу.

Власники токенів FAT можуть отримати вигоду від можливостей стейкінгу на MEXC, заробляючи пасивний дохід через річні відсоткові ставки (APY). Крім того, MEXC регулярно проводить торгові конкурси, роздачі та події Launchpad для FAT та пов'язаних проектів, надаючи можливості придбати токени за пільговими ставками або виграти нагороди.

Біржа MEXC пропонує кілька безпечних шляхів для придбання токена FAT, враховуючи потреби як новачків, так і досвідчених трейдерів. Щоб захистити свої інвестиції, завжди увімкніть усі доступні функції безпеки і розгляньте вилучення значних коштів до апаратного гаманця. Новачкам може сподобатися пряма покупка карткою на MEXC Global, тоді як досвідчені трейдери можуть скористатися розширеними функціями спотової торгівлі. Незалежно від того, інвестуєте ви на короткий термін чи довгострокове утримання, MEXC забезпечує безпечну та зручну платформу для вашої подорожі з токеном FAT. Після покупки дослідіть стейкінг і продукти Earn, щоб максимізувати потенціал ваших цифрових активів на біржі MEXC.