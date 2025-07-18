Як стати Маркет-мейкером на MEXC









Криптовалютний маркет-мейкер - це тип учасника або організації на криптовалютному ринку, який надає послуги із забезпечення ліквідності та торгівлі на ринку. Вони одночасно котирують ціни купівлі та продажу, пропонуючи можливості двосторонньої торгівлі криптовалютою на ринку і отримують прибуток від різниці між цінами купівлі та продажу.





Діючи як посередники на ринку, криптовалютні маркет-мейкери відіграють важливу роль у полегшенні угод та забезпеченні ліквідності. Маркет-мейкери зазвичай оперують на декількох біржах або платформах, одночасно котируючи ставки та запити на різних ринках, щоб забезпечити адекватну різницю між ціною купівлі та продажу ( простіше кажучи, спред), уникаючи при цьому надмірних цінових коливань.





Основна мета криптовалютних маркет-мейкерів - отримувати невеликі прибутки за рахунок частої торгівлі, а не покладатися на значні коливання цін. Вони часто застосовують алгоритмічну торгівлю та автоматизовані торгові системи для швидкого виконання угод і займаються управлінням ризиками, щоб мінімізувати потенційні збитки.





Окрім забезпечення ліквідності, криптовалютні маркет-мейкери можуть також займатися іншими видами діяльності, такими як маркет-мейкінг та хеджування угод. Маркет-мейкери повинні уважно стежити за динамікою ринку, книгами ордерів, глибиною ринку та коригувати котирування відповідно до ринкових умов, щоб задовольнити попит на ринку.













Збільшення ліміту швидкості API - це кількість запитів або ліміти швидкості, які дозволені протягом певного періоду, що визначено інтерфейсом прикладного програмування (API). Він визначає кількість запитів, які розробники або застосунки можуть надсилати до API протягом певного періоду часу. Ліміти швидкості API призначені для управління та обмеження використання API, захисту стабільності серверів API, запобігання зловживанням та забезпечення добросовісного використання.









Цілодобова підтримка: підтримка користувачів у різних часових поясах і в різний час.





Швидке реагування та вирішення проблем: спеціальна служба підтримки завжди готова оперативно реагувати на запити, прохання або проблеми користувачів і надавати відповідні рішення в найкоротші терміни.





Персоналізоване обслуговування: побудова довіри та відносин, персоналізовані рішень для користувачів, а також надання відповідних порад та підтримки на основі відгуків та вподобань користувачів.





Високоякісний клієнтський досвід: користувачі можуть отримати своєчасну допомогу та рекомендації, знижуючи свою невпевненість і тривожність.









Коли ліміти на зняття коштів збільшуються, користувачі можуть переказувати більші суми криптовалюти за один або декілька разів зняття на інші адреси або рахунки. Це дозволяє користувачам зручно керувати своїми цифровими активами та забезпечувати їх обіг.









Безвідсоткові криптовалютні позики - це послуги із запозичення, які надаються позичальникам з використанням певної криптовалюти як забезпечення, при цьому позичальникам не потрібно сплачувати відсотки протягом періоду запозичення. Витрати зазвичай включають лише комісію за обробку заявки або забезпечення. Це економить витрати позичальників на позики і забезпечує відносно недорогий спосіб запозичення.









API v3 - це, як правило, оновлена і модернізована версія API, яку розробники програмного забезпечення випускають для надання більш ефективних, стабільних і потужних функцій. API v3 часто оптимізує базові структури та алгоритми для підвищення продуктивності та стабільності. Це може включати поліпшення часу відгуку, зменшення затримок, збільшення пропускної здатності, що робить API більш ефективним і надійним при обробці запитів і взаємодій.













Критерії заявки (обидві умови повинні бути виконані одночасно)





Обсяг торгівлі за останні 30 днів ≥ 1000 BTC або від'ємна ставка комісії мейкера.





Загальна кількість активів на спотовому рахунку MEXC складає суму понад 200 000 USDT.









Критерії заявки (повинна бути виконана будь-яка з умов)





800 BTC ≤ Обсяг торгівлі за останні 30 днів < 1000 BTC.





Загальна кількість активів на спотовому рахунку MEXC складає суму понад 200 000 USDT.





У маркет-мейкера відсутні комісії на інших біржах.









Отже, криптовалютні маркет-мейкери забезпечують ліквідність і надають послуги з ринкової торгівлі на криптовалютному ринку, одночасно котируючи ціни купівлі та продажу, пропонуючи учасникам ринку торгові можливості. Маркет-мейкери отримують прибуток від частої торгівлі та цінового спреду, використовуючи алгоритмічну торгівлю та автоматизовані системи для ефективного виконання угод та управління ризиками.



