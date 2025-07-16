Після майже двох років спільної розробки ідеї "блокчейн + ШІ", вона перетворилася з початкової популярної концепції на комплексне дослідження та експеримент. Блокчейн розв'язує питання, пов'язані з виПісля майже двох років спільної розробки ідеї "блокчейн + ШІ", вона перетворилася з початкової популярної концепції на комплексне дослідження та експеримент. Блокчейн розв'язує питання, пов'язані з ви
Навчання/Аналіз ринку/Аналіз актуальних тем/Як блокчейн...йон доларів

Як блокчейн і штучний інтелект можуть завоювати ринок обсягом у трильйон доларів

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
Sleepless AI
AI$0.0775-33.01%
FET
FET$0.3825-17.83%
Render
RENDER$2.37-20.89%
Graph Token
GRT$0.06313-18.01%
Bittensor
TAO$293.25-20.26%

Після майже двох років спільної розробки ідеї "блокчейн + ШІ", вона перетворилася з початкової популярної концепції на комплексне дослідження та експеримент. Блокчейн розв'язує питання, пов'язані з виробничими відносинами, в той час як штучний інтелект розв'язує проблеми продуктивності. Це стало загальновизнаним консенсусом серед користувачів. Постійна інтеграція технології блокчейн і технології штучного інтелекту є ключем до використання можливостей трильйонного ринку в майбутньому.

1. Розуміння взаємодії між блокчейном і штучним інтелектом


Блокчейн забезпечує надійну базу даних для штучного інтелекту, а штучний інтелект вносить у блокчейн підтримку прийняття інтелектуальних рішень. Ці дві технології ефективно доповнюють і впливають одна на одну.

Завдяки механізму розподіленого консенсусу блокчейн забезпечує надійність даних, що надходять з різних джерел. Його незмінні механізми зберігання та обміну даними сприяють безпечному та надійному обміну та передачі даних між різними сторонами, що є життєво важливим для навчання та розробки алгоритмів штучного інтелекту. Водночас технологія штучного інтелекту підвищує ефективність блокчейну, оптимізуючи обчислення і зменшуючи затримки, тим самим прискорюючи транзакції і покращуючи досвід користувачів.

2. Потенційні переваги взаємодії блокчейну та ШІ


2.1 Підвищена ефективність: механізм розподіленого реєстру блокчейну підвищує прозорість даних. У поєднанні з можливостями аналізу даних штучного інтелекту він може впорядкувати процеси, підвищити ефективність і прискорити прийняття рішень.

2.2 Посилена безпека: інтеграція захищених функцій блокчейну з можливостями штучного інтелекту аналізувати дані та виявляти аномалії створює надійний механізм захисту. Така комбінація знижує ризики витоку даних і несанкціонованого доступу, підвищуючи довіру до криптовалютних транзакцій.

2.3 Персоналізований досвід: інтегруючи штучний інтелект та алгоритми структурованого навчання, розробники блокчейну створюють більш розумні децентралізовані застосунки, які пропонують користувачам більш персоналізований досвід.

3. Потенційні ризики взаємодії блокчейну та ШІ


3.1 Проблеми конфіденційності: балансування між прозорістю блокчейну та необхідністю забезпечення конфіденційності даних створює нові виклики для інтеграції цих двох технологій, що потребує інноваційних рішень.

3.2 Нормативно-правові питання: стрімкий розвиток блокчейну та штучного інтелекту вже створює виклики для чинного законодавства. Поєднання цих двох технологій створює потенційні ризики, особливо в таких сферах, як конфіденційність даних та дотримання законодавчих вимог, що потребує вищих нормативно-правових стандартів.

3.3 Проблеми інтеграції: інтеграція цих двох складних технологій все ще потребує ширших досліджень і подолання технологічних викликів для досягнення очікуваної безперебійної взаємодії та обміну даними.

4. Приклади інтеграції блокчейну та ШІ


Оскільки технології блокчейну та штучного інтелекту продовжують розвиватися, завдяки співпраці між ними з'являються нові можливості. Пропонуємо ознайомитися з п'ятіркою найпопулярніших блокчейн-проєктів на тему штучного інтелекту за поточною ринковою капіталізацією на основі даних CoinGecko:

4.1 Fetch.AI (FET)


Fetch.ai — це блокчейн-платформа на основі штучного інтелекту та технології машинного навчання, що дозволяє користувачам обмінюватися даними або торгувати ними. Fetch.ai будує токенізовану децентралізовану мережу штучного інтелекту з відкритим доступом для розвитку інтелектуальної інфраструктури навколо децентралізованої цифрової економіки.

4.2 Render (RNDR)


Render Network — це постачальник децентралізованих рішень для рендерингу на базі графічних процесорів, розроблених для з'єднання користувачів, яким потрібно виконати завдання з рендерингу, з особами, які мають вільні графічні процесори для обробки рендерингу. Власники можуть під'єднувати свої графічні процесори до Render Network, щоб отримувати та виконувати завдання з рендерингу за допомогою OctaneRender.

4.3 The Graph (GRT)


Graph — це децентралізований протокол для індексації та запитів даних блокчейну. Користувачі з усього світу можуть створювати та публікувати відкриті API, відомі як підграфи, що робить ончейн дані більш доступними. Graph аналізує і збирає дані блокчейну, а потім зберігає їх у різних індексах (так званих підграфах), що дозволяє будь-якій програмі надсилати запити до його протоколу і отримувати миттєві відповіді.

4.4 Bittensor (TAO)


Bittensor — це протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує мережі штучного інтелекту на основі блокчейну. Моделі штучного інтелекту спільно навчаються і отримують винагороду в TAO на основі цінності інформації, яку вони надають колективу. TAO також надає дозволи на зовнішній доступ, що дозволяє користувачам отримувати інформацію з мережі, коригуючи свою діяльність відповідно до своїх потреб.

4.5 SingularityNET (AGIX)


SingularityNET — це маркетплейс та децентралізована платформа штучного інтелекту. Агенти, що працюють на платформі SingularityNET, можуть гнучко залучати один одного до роботи: обмінюватися інформацією, домовлятися про платежі та складати рейтинги, які впливають на репутацію один одного.

5. Як придбати токени проєктів серії ШІ


Наразі на платформі MEXC зареєстровані токени цих вище згаданих популярних проєктів, що дозволяє користувачам брати участь у спотовій або ф'ючерсній торгівлі на біржі MEXC. Щоб продемонструвати процес, візьмемо для прикладу спотову торгівлю FET.

Відкрийте застосунок MEXC і торкніться пошукового рядка у верхній частині головної сторінки. Введіть "FET" і виберіть торгову пару FET/USDT у категорії "Спот", щоб перейти на сторінку графіка K-лінії. Торкніться [Купити], виберіть [Маркет] як тип ордера і заповніть поле "Сума" або "Всього". Зрештою, торкніться [Купити FET], щоб розмістити ордер.

Ви також можете розмістити лімітний ордер, стоп-лімітний ордер або ордер OCO, щоб купити спот FET.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT