Як блокчейн і штучний інтелект можуть завоювати ринок обсягом у трильйон доларів





Після майже двох років спільної розробки ідеї "блокчейн + ШІ", вона перетворилася з початкової популярної концепції на комплексне дослідження та експеримент. Блокчейн розв'язує питання, пов'язані з виробничими відносинами, в той час як штучний інтелект розв'язує проблеми продуктивності. Це стало загальновизнаним консенсусом серед користувачів. Постійна інтеграція технології блокчейн і технології штучного інтелекту є ключем до використання можливостей трильйонного ринку в майбутньому.









Блокчейн забезпечує надійну базу даних для штучного інтелекту, а штучний інтелект вносить у блокчейн підтримку прийняття інтелектуальних рішень. Ці дві технології ефективно доповнюють і впливають одна на одну.





Завдяки механізму розподіленого консенсусу блокчейн забезпечує надійність даних, що надходять з різних джерел. Його незмінні механізми зберігання та обміну даними сприяють безпечному та надійному обміну та передачі даних між різними сторонами, що є життєво важливим для навчання та розробки алгоритмів штучного інтелекту. Водночас технологія штучного інтелекту підвищує ефективність блокчейну, оптимізуючи обчислення і зменшуючи затримки, тим самим прискорюючи транзакції і покращуючи досвід користувачів.









2.1 Підвищена ефективність: механізм розподіленого реєстру блокчейну підвищує прозорість даних. У поєднанні з можливостями аналізу даних штучного інтелекту він може впорядкувати процеси, підвищити ефективність і прискорити прийняття рішень.





2.2 Посилена безпека: інтеграція захищених функцій блокчейну з можливостями штучного інтелекту аналізувати дані та виявляти аномалії створює надійний механізм захисту. Така комбінація знижує ризики витоку даних і несанкціонованого доступу, підвищуючи довіру до криптовалютних транзакцій.





2.3 Персоналізований досвід: інтегруючи штучний інтелект та алгоритми структурованого навчання, розробники блокчейну створюють більш розумні децентралізовані застосунки, які пропонують користувачам більш персоналізований досвід.









3.1 Проблеми конфіденційності: балансування між прозорістю блокчейну та необхідністю забезпечення конфіденційності даних створює нові виклики для інтеграції цих двох технологій, що потребує інноваційних рішень.





3.2 Нормативно-правові питання: стрімкий розвиток блокчейну та штучного інтелекту вже створює виклики для чинного законодавства. Поєднання цих двох технологій створює потенційні ризики, особливо в таких сферах, як конфіденційність даних та дотримання законодавчих вимог, що потребує вищих нормативно-правових стандартів.





3.3 Проблеми інтеграції: інтеграція цих двох складних технологій все ще потребує ширших досліджень і подолання технологічних викликів для досягнення очікуваної безперебійної взаємодії та обміну даними.









Оскільки технології блокчейну та штучного інтелекту продовжують розвиватися, завдяки співпраці між ними з'являються нові можливості. Пропонуємо ознайомитися з п'ятіркою найпопулярніших блокчейн-проєктів на тему штучного інтелекту за поточною ринковою капіталізацією на основі даних CoinGecko:









Fetch.ai — це блокчейн-платформа на основі штучного інтелекту та технології машинного навчання, що дозволяє користувачам обмінюватися даними або торгувати ними. Fetch.ai будує токенізовану децентралізовану мережу штучного інтелекту з відкритим доступом для розвитку інтелектуальної інфраструктури навколо децентралізованої цифрової економіки.









Render Network — це постачальник децентралізованих рішень для рендерингу на базі графічних процесорів, розроблених для з'єднання користувачів, яким потрібно виконати завдання з рендерингу, з особами, які мають вільні графічні процесори для обробки рендерингу. Власники можуть під'єднувати свої графічні процесори до Render Network, щоб отримувати та виконувати завдання з рендерингу за допомогою OctaneRender.









Graph — це децентралізований протокол для індексації та запитів даних блокчейну. Користувачі з усього світу можуть створювати та публікувати відкриті API, відомі як підграфи, що робить ончейн дані більш доступними. Graph аналізує і збирає дані блокчейну, а потім зберігає їх у різних індексах (так званих підграфах), що дозволяє будь-якій програмі надсилати запити до його протоколу і отримувати миттєві відповіді.









Bittensor — це протокол з відкритим вихідним кодом, який підтримує мережі штучного інтелекту на основі блокчейну. Моделі штучного інтелекту спільно навчаються і отримують винагороду в TAO на основі цінності інформації, яку вони надають колективу. TAO також надає дозволи на зовнішній доступ, що дозволяє користувачам отримувати інформацію з мережі, коригуючи свою діяльність відповідно до своїх потреб.









SingularityNET — це маркетплейс та децентралізована платформа штучного інтелекту. Агенти, що працюють на платформі SingularityNET, можуть гнучко залучати один одного до роботи: обмінюватися інформацією, домовлятися про платежі та складати рейтинги, які впливають на репутацію один одного.









