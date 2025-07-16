1. Схвалення та лістинг спотових ETF на Bitcoin 10 січня 2024 року за східним стандартним часом SEC схвалила 11 спотових ETF на Bitcoin для лістингу в Сполучених Штатах, і торгівля розпочалася наступн1. Схвалення та лістинг спотових ETF на Bitcoin 10 січня 2024 року за східним стандартним часом SEC схвалила 11 спотових ETF на Bitcoin для лістингу в Сполучених Штатах, і торгівля розпочалася наступн
Огляд подій! Основні галузеві події першої половини 2024 року

16 липня 2025MEXC
0m
1. Схвалення та лістинг спотових ETF на Bitcoin


10 січня 2024 року за східним стандартним часом SEC схвалила 11 спотових ETF на Bitcoin для лістингу в Сполучених Штатах, і торгівля розпочалася наступного дня. Заявка на спотові ETF на Bitcoin пройшла через десять років переговорів і невдач, перш ніж нарешті досягти успіху.

Згідно з ринковими даними, сукупний чистий приплив спотових ETF на Bitcoin наразі перевищив 20 мільярдів доларів. Ринок, як і раніше, в основному отримує приплив, і очікується, що ця цифра буде збільшуватися.


Схвалення спотових ETF на Bitcoin означає, що індустрія криптовалют вступає у фазу "переломного моменту", інтегруючись ще більше з традиційною фінансовою системою. Запровадження спотових Bitcoin-ETF надає можливість регуляторним органам контролювати роботу фондів і вимоги до розкриття інформації, тим самим підвищуючи прозорість ринку та відповідність регуляторним вимогам, а також залучаючи більше інвесторів до участі.

2. Завершення оновлення Ethereum Cancun (Dencun)


Перевантаження транзакцій і високі комісії за gas були значними факторами, які обмежували широкомасштабне впровадження блокчейн-мереж. Оновлення Cancun знаменує собою початок шляху розширення Ethereum, покращуючи масштабованість мережі. Вища пропускна здатність транзакцій і нижчі комісії за транзакції дозволять розробляти більше проєктів на рівні 2 і залучити більше користувачів, значно підвищуючи ймовірність створення високоякісних проєктів.

На додаток до конкуренції з боку інших публічних блокчейнів, розвиток технології рівня 2 і розвиток модульних блокчейнів можуть поступово змінити роль Ethereum. Ethereum більше не може бути єдиним варіантом розрахункового рівня, що потенційно може змінити його статус і функції в екосистемі криптовалют.

3. Ціна Bitcoin досягла 73 000 $, встановивши новий історичний максимум


Під впливом схвалення спотових Bitcoin-ETF та очікування халвінгу Bitcoin, ціна BTC перевищила 73 000 $ в березні 2024 року, досягнувши нового історичного максимуму.

Нова ціна Bitcoin викликала ентузіазм ринку. Через зростання цін на Bitcoin інші основні криптовалюти також продемонстрували тенденцію до зростання.

4. Реструктуризація та повернення мережі Solana


Подолавши наслідки краху FTX, відхід великих зіркових проєктів і втечу стейблкоїнів, мережа Solana знову почала сяяти. Окрім змін у зовнішніх ринкових умовах і безперервних зусиль із саморятування, поява численних популярних мемкоїнів ще більше підштовхнула Solana до центральної сцени.

У мережі Solana мемкоїни, такі як SILLY, WIF, BONK, BOME та SLERF, послідовно викликали ефект багатства, залучаючи великий приплив користувачів до мережі Solana. Високий показник TPS і низька комісія за gas забезпечують чудовий досвід торгівлі. Тим часом ціна SOL також почала зростати, і одноразово перевищила 210 $.

5. Завершення халвінгу Bitcoin


20 квітня 2024 року Bitcoin успішно завершив свій четвертий халвінг на висоті блоку 840 000, зменшивши винагороду за майнінг з 6,25 BTC до 3,125 BTC.

Халвінг зменшив пропозицію Bitcoin, збільшивши його дефіцит, що, своєю чергою, призвело до підвищення попиту на Bitcoin на ринку, що вплинуло на його ціну. Крім того, халвінг Bitcoin часто розглядається як позитивний фактор, що стимулює зростання ринку Bitcoin, що ще більше впливає на розвиток усієї галузі.

6. Схвалення спотових ETF на Ethereum


Після схвалення спотових Bitcoin-ETF 24 травня SEC також схвалила першу партію з 8 спотових Ethereum-ETF для лістингу в США, що стало ще однією віхою для криптовалюти. Згідно з останніми новинами, спотові ETF на Ethereum почнуть торгівлю 23 липня.

Послідовні схвалення спотових ETF на Bitcoin і спотових ETF на Ethereum встановили еталон легітимності індустрії криптовалют, ще більше підштовхнувши криптовалюти до ширшого поширення. Інтеграція з традиційною фінансовою системою стала неодмінною тенденцією для досягнення широкомасштабного впровадження криптовалют.

7. Домінування мемкоїнів на ринку


Протягом 2024 року, попри запуск багатьох довгоочікуваних зіркових проєктів, ціни на ці токени не виправдовували очікування, що робило їх не найкращим інвестиційним вибором для роздрібних інвесторів. Водночас мемкоїни стали центром уваги ринку. Завдяки сильному ринковому консенсусу та потенціалу отримання стократного чи тисячократного доходу, мемекоїни швидко привернули значну увагу та приплив капіталу.

Збільшення хвилі мемекоїнів означає падіння з п'єдесталу токенів, які підтримуються венчурним капіталом, що відображає зміну готовності користувачів спільноти підтримувати поточну модель розподілу ринку. У зіркових проєктах домінують венчурні капітали, що не дозволяє роздрібним інвесторам брати участь, а прибутковість на вторинних ринках обмежена або навіть відсутня. Водночас мемекоїни пропонують роздрібним інвесторам шанс справедливої участі та розподілу прибутку.

8. Вплив виборів у США на ринок криптовалют


Під впливом президентських виборів у США токени, пов'язані з двома кандидатами в президенти, почали активно показувати гарні показники. Особливо після нещодавнього інциденту зі стріляниною у Трампа, токени, пов'язані з Трампом, і безліч нещодавно відкарбованих мемекоїнів швидко охопили ринок криптовалют.

Окрім широкої відомості самих кандидатів у президенти, їх ставлення до ринку криптовалют також впливає на весь криптовалютний ринок. Останнім часом, оскільки рейтинги схвалення Трампа продовжують зростати, і він демонструє підтримку криптовалют під час своєї кампанії, це стало позитивною новиною для крипторинку, що призвело до відродження ринку.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


