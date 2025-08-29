Пояснення Hemi: «cуперпротокол», що поєднує Bitcoin та Ethereum

Bitcoin та Ethereum, відповідно, є найміцнішою основою безпеки та найдосконалішими програмованими мережами в криптоекосистемі. Однак відсутність взаємної сумісності між ними залишається основною проблемою для розвитку блокчейну та Web3. Наприклад, активи Bitcoin важко інтегрувати в ончейн-екосистеми, тоді як Ethereum має складнощі з успадкуванням довіри та консенсусу Bitcoin.





Hemi було створено для вирішення цієї проблеми. Hemi — це інноваційна модульна мережа рівня 2, яка з'єднує Bitcoin та Ethereum за допомогою чотирьох ключових компонентів: віртуальної машини (hVM), механізму переказу активів кросчейн (Tunnels), унікальної моделі консенсусу (Proof of Proof) та нативного токена (HEMI).









Hemi — це інноваційна мережа рівня 2, розроблена для поєднання безпеки Bitcoin із програмованістю Ethereum, що усуває ізольованість екосистем блокчейну. Завдяки своїй віртуальній машині (hVM), механізму консенсусу PoP, системі кросчейн-активів Tunnels та нативному токену HEMI, Hemi будує справді сумісну, масштабовану та зручну для розробників модульну екосистему Web3.









Для досягнення своєї мети щодо з'єднання Bitcoin та Ethereum, Hemi розробила та впровадила низку інноваційних технологій. Ці технології не тільки підвищують безпеку та ефективність мережі, але й значно розширюють можливості програмування активів Bitcoin. Нижче ми розберемо основні технічні особливості Hemi.









Віртуальна машина Hemi (hVM) дозволяє розробникам безпосередньо зчитувати ончейн-стан Bitcoin (як-от UTXO, заголовки блоків, докази Меркла тощо) та писати кросчейнову логіку за допомогою Solidity. Це означає:





Смартконтракти можуть працювати на основі даних Bitcoin.

Стає можливим створення забезпечених Bitcoin стейблкоїнів, оракулів та DeFi кросчейн.

Нативний BTC отримує можливість бути по-справжньому інтегрованим в екосистему DeFi.









Hemi використовує механізм консенсусу Proof of Proof (PoP), який періодично надсилає хешований стан мережі до основної мережі Bitcoin. Така конструкція дозволяє мережі успадкувати безпеку Bitcoin без безпосередньої участі в майнінгу Bitcoin, забезпечуючи високу фінальність. Водночас PoP підтримує швидкі терміни блокування та низькі транзакційні витрати, що робить його ідеальним для високовартісних смартконтрактів та операцій кросчейн.









Hemi представляє новий кросчейн-механізм під назвою Tunnels, який дозволяє безпечно та ефективно переказувати активи між Bitcoin, Ethereum та іншими мережами без залучення надійних посередників. У порівнянні з традиційними кросчейн-мостами, Tunnels є більш децентралізованими та безпечними, що дає користувачам впевненість у використанні BTC, ETH та інших основних активів у складних сценаріях, таких як DeFi та NFT.









Як нативний токен мережі Hemi, HEMI виконує кілька ключових функцій:









HEMI використовується для надання стимулів валідаторам PoP для участі в консенсусі та гарантуванні безпеки й ефективності передачі даних до основної мережі Bitcoin. Валідатори, які здійснюють стейкінг HEMI, можуть отримувати винагороду за блоки та комісію за транзакції.









Такі операції, як розгортання смартконтрактів на hVM, доступ до стану Bitcoin та використання кросчейн-механізму Tunnels, вимагають використання HEMI як gas. У міру зростання екосистеми попит на ці операції та на HEMI буде продовжувати зростати.









Власники HEMI можуть брати участь в управлінні мережею, включаючи голосування щодо коригування параметрів, оновлення протоколу та інших рішень, відіграючи ключову роль у формуванні майбутнього напряму розвитку Hemi.









В межах механізму Tunnels, HEMI також може слугувати одним з активів, що забезпечують ліквідність, використовуваних для кросчейн-забезпечення, гарантій або стимулів для LP.





HEMI — це не просто токен, яким можна торгувати, він є основою безпеки мережі, розподілу ресурсів та управлінських повноважень. Механізм фіксації його вартості чітко визначений, що відкриває значні можливості для довгострокового зростання.









Hemi було засновано спільно з основним розробником Bitcoin Джеффом Гарзіком та колишнім інженером Coinbase Максом Санчесом. Команда має глибокі знання в області розробки низькорівневих протоколів, а також перевірений досвід їх впровадження в реальних умовах. У вересні 2024 року Hemi Labs оголосила про завершення раунду фінансування на суму 15 мільйонів $, серед основних інвесторів якого були Breyer Capital та Big Brain Holdings





Наразі Hemi вже співпрацює з провідними проєктами DeFi, такими як Sushi, Izumi та LayerBank, і підтримує відкриту сумісність з іншими мережами Ethereum рівня 2. У міру вдосконалення hVM та запуску системи Tunnels все більше нативних активів BTC будуть інтегруватися в екосистему Hemi, наближаючи справжню кросчейн-сумісність до реальності.





