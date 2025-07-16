Глави держав і криптовалюта: новий шлях для крипторинку?

В останні роки криптовалютна індустрія прискорила свою експансію по всьому світу, зростаючи приголомшливими темпами в популярності та оцінці. Провідні криптовалюти, такі як Bitcoin та Ethereum, досягли нових історичних максимумів, а їхня ринкова капіталізація піднялася до рангу найбільших світових компаній, зарекомендувавши себе як яскраві зірки фінансової індустрії. Тим часом, нові сектори, такі як меми та штучний інтелект, вдихнули нову життєву силу в ринок, надавши імпульс необмеженим можливостям, які представляють криптовалюта та Web3.





У розпал цього крипто-буму різні видатні глави держав привернули до себе значну увагу. Це не тому, що вони просто займають посади політичного керівництва. Навпаки, це явище значною мірою є результатом їхньої ролі в становленні ключових фігур криптовалют завдяки підтримці сприятливого регулювання, залученню талановитих людей та висловленню позиції індустрії.









18 січня 2025 року президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про запуск мемкоїна TRUMP через свій офіційний акаунт у соціальній мережі Truth. Ця новина одразу ж викликала бурхливу реакцію ринку. Вже через 24 години після випуску *URLS-TRUMP_USDT* з'явився на декількох торгових платформах, включаючи MEXC. У якийсь момент монета злетіла на вражаючі 1250%, а її ринкова капіталізація злетіла до мільярдів доларів.





Однак крок Трампа щодо запуску власної криптовалюти також викликав суперечки. З одного боку, фінансові експерти зазначають, що коли глава держави підтримує криптовалюту, це може порушити роботу фінансових ринків і навіть призвести до збільшення економічних ризиків. З іншого боку, прихильники Трампа вважають, що він виконує свої передвиборчі обіцянки та зобов'язання «Америка понад усе», зберігаючи криптокапітал у країні, а також надаючи можливість звичайним людям отримувати інвестиційний прибуток. Ця суперечка не тільки зробила монету TRUMP центром уваги ринку на багато тижнів, але й змусила людей переглянути зв'язок між криптовалютою та національною репутацією.









Вранці 10 лютого 2025 року президент Центральноафриканської Республіки Фостен-Аршанж Туадера опублікував відео на своєму офіційному акаунті в X (Twitter), в якому оголосив про запуск підтримуваної країною мемкоїна CAR, а також вказав її адресу контракту. У заяві CAR описується як «експеримент, спрямований на підтримку національного розвитку, об'єднання людей і унікальне представлення Центральноафриканської Республіки на світовій арені». Президент також підкреслив, що, будучи другим світовим лідером, який прийняв Bitcoin як законний платіжний засіб, він завжди був оптимістично налаштований щодо потенціалу криптовалюти, визнаючи її переваги в глобальному масштабі.





Після цього оголошення спекуляції на ринку різко зросли. Обсяг торгівлі *URLS-CAR_USDT* сягнув 250 мільйонів $ всього за дві години після запуску. Одночасно зросла і ринкова капіталізація CAR, сягнувши майже 1 мільярда $.





Запровадження монети CAR розглядається як інноваційна спроба Центральноафриканської Республіки дослідити нові шляхи для економічного зростання. Згідно з планом, 35% пропозиції токенів буде використано для проєктів національного розвитку, зосереджених на розвитку інфраструктури, освіти та охорони здоров'я; 25% отримають «творці та компанія», 20,7% буде виділено для забезпечення ліквідності, а 10% буде присвячено благодійним організаціям.





Однак шлях мемкоїна CAR був далеким від гладкого плавання. Під час першого випуску монети інструменти виявлення підробок на основі штучного інтелекту забили на сполох, припускаючи, що відео з президентом могло бути сфабрикованим. Крім того, незвично короткий термін реєстрації доменного імені викликав сумніви, оскільки це суперечить стандартним державним процедурам. Крім того, почали з'являтися такі проблеми, як недостатня ліквідність токенів і висока концентрація токенів, що ще більше викликало занепокоєння серед учасників ринку. Ці тривожні сигнали і потенційні ризики, безсумнівно, внесли елемент невизначеності щодо майбутнього розвитку монети CAR.









Побачивши успіх CAR, акаунт у X (Twitter), який стверджує, що представляє президента Демократичної Республіки Конго (ДРК) Фелікса Чисекеді, оголосив, що наслідуватиме приклад Центральноафриканської Республіки, запустивши офіційний мемкоїн своєї країни.









Це повідомлення швидко привернуло широку увагу в Інтернеті. Однак подальше розслідування показало, що ця «офіційна» заява надійшла з фейкового політичного акаунту, який вже давно видає себе за різних політичних діячів для шахрайських дій. Згодом користувачам було рекомендовано бути обережними і не піддаватися впливу такої інформації.









Чи свідчать дії цих двох президентів щодо запуску криптовалют про те, що криптовалюта може стати новим шляхом для національного розвитку та глобального лідерства?





Зважаючи на зростання кількості роздрібних користувачів криптовалют, установ, що запускають криптовалютні інвестиційні інструменти, та національних діячів, які залучають себе та свої країни до криптовалют, прямо чи опосередковано, це питання, безумовно, заслуговує на увагу.





Певною мірою інші країни можуть наслідувати цей приклад і дозволити своїм фінансовим системам приймати криптовалютні активи. З одного боку, оскільки ринок криптовалют продовжує зростати, все більше країн визнають його роль у стимулюванні економічного розвитку та підвищенні фінансової ефективності. З іншого боку, випускаючи власні криптовалюти, країни можуть краще формувати свою цифрову економіку та стимулювати економічну модернізацію. Однак багато країн повинні проявляти обережність, розглядаючи можливість випуску криптовалют, ретельно оцінюючи свої внутрішні економічні та ринкові умови. Їм необхідно створити сильну нормативно-правову базу та механізми управління ризиками для вирішення проблем і використання можливостей, які приносять нові активи технології блокчейн, такі як криптовалюти, забезпечуючи таким чином стабільний і здоровий розвиток ринку.





У поєднанні з цими глобальними тенденціями, MEXC , завдяки швидкому лістингу та високій ліквідності, стала помітним гравцем на криптовалютному ринку. MEXC не тільки надає інвесторам зручні торгові канали та широкий вибір токенів, але й відіграє ключову роль у сприянні здоровому розвитку криптовалютного ринку завдяки постійним інноваціям та оптимізації послуг. У майбутньому, з залученням більшої кількості національних лідерів і подальшим розвитком криптовалютного ринку, цей новий шлях буде розширюватися і набирати ще більших обертів, докорінно змінюючи його ландшафт. MEXC готова бути лідером і рушієм прогресу у формуванні майбутнього індустрії.



