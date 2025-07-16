Документальний фільм HBO натякає на можливе розкриття особистості Сатоші Накамото

З моменту появи Bitcoin, особистість його творця, «Сатоші Накамото», залишається однією з найбільших загадок епохи Інтернету. Увечері 8 жовтня 2024 року (вранці 9 жовтня в Пекіні) останній документальний фільм телеканалу HBO «Електронні гроші: таємниця Bitcoin» ("Money Electric: The Bitcoin Mystery,") стверджує про розкриття цієї загадки. Документальний фільм режисера Каллена Хобака детально розповідає про роки розслідування Хобака щодо Bitcoin, зрештою, зосереджуючись на Пітері Тодді, програмісті й активному учаснику спільноти Bitcoin. Однак після виходу документального фільму Тодд швидко спростував звинувачення, заявивши, що він не Сатоші Накамото. Ця тема привернула широку увагу і викликала дискусії в галузі та за її межами.





Пітер Тодд, канадський програміст, з 2012 року займається програмуванням, пов'язаним з Bitcoin, і відіграв значну роль у кількох проєктах «Bitcoin 2.0». Він є засновником OpenTimestamps, проєкту, спрямованого на забезпечення стандартизованого формату для міток часу в блокчейні. Крім того, він долучився до створення приватної монети Zcash, запущеної у співпраці з інформатором Агентства національної безпеки (NSA) Едвардом Сноуденом. Незважаючи на певну репутацію в спільноті Bitcoin, Тодд висловив гнів і розчарування, коли Хобак назвав його Сатоші Накамото.





У своїй заяві Тодд чітко заявив: « Я не Сатоші ». Він звинуватив документальний фільм Хобака у надзвичайній безвідповідальності, стверджуючи, що він ставить під загрозу його особисту безпеку, і стверджуючи, що Хобак просто перебільшив деякі незначні співпадіння. Тодд навіть заявив, що HBO не зв'язувався з ним під час виробництва документального фільму і не забезпечив попереднього перегляду перед прем'єрою.





Незважаючи на широку дискусію, викликану запереченням Тодда, режисер Хобак залишається непохитним у своїх висновках. Він зазначив, що Тодд брав участь в інтерв'ю для документального фільму і мав багато можливостей пояснити свою позицію. Ключовим доказом, на який спирається Хобак, є допис Тодда на дошці оголошень Bitcoin у 2010 році, який, на його переконання, був написаний Сатоші Накамото.





В інтерв'ю Хобак наголошував на необхідності встановлення особи творця Bitcoin. Він зазначив, що вплив Bitcoin проник у світову фінансову систему, і розкриття особи Сатоші може визначити, чи володіє ця анонімна фігура ключами від гаманців Bitcoin. Він вважає, що ця таємниця особистості є не лише питанням особистої приватності, але й впливає на Bitcoin та його майбутнє. Хобак підкреслив, що історія Сатоші Накамото зіграла позитивну роль у розвитку Bitcoin, додавши йому шар таємничості. Однак, з ростом популярності Bitcoin, цей міф почав чинити негативний вплив на Bitcoin. Розкриття справжньої особистості Сатоші Накамото стало одним з найважливіших завдань сучасної екосистеми Bitcoin.





Хоча документальний фільм Хобака спричинив новий виток дискусій про особу Сатоші Накамото, ані заперечення Тодда, ані теорія Хобака не дали остаточної відповіді. Справжня особистість Сатоші Накамото залишається нерозгаданою таємницею, і важливість цього питання стає все більш очевидною в міру того, як Bitcoin поступово інтегрується у фінансову систему.





Для прихильників Bitcoin особистість Сатоші Накамото є не лише історичним питанням, але й питанням майбутнього. В уяві багатьох людей Сатоші Накамото є геніальним програмістом, криптографом або якоюсь знаменитістю, яку ще не розкрили. Однак, оскільки технологія Bitcoin продовжує розвиватися, існування Сатоші Накамото, здавалося б, стає все більш розмитим. Спростування Тодда і наполягання Хобака відображають різні голоси всередині сучасної спільноти Bitcoin. У майбутньому, коли технологія блокчейну продовжить розвиватися, дослідження особистості Сатоші Накамото може продовжитися, потенційно розкриваючи нові підказки. Незалежно від результату, особистість Сатоші Накамото продовжуватиме привертати увагу і стане невід'ємною частиною історії розвитку Bitcoin.





Завдяки документальному фільму HBO глядачі можуть знову повернутися до цієї цікавої теми і переосмислити особистість Сатоші Накамото та її далекосяжні наслідки. Особистість Сатоші Накамото — це не лише загадка, але й глибоке дослідження та роздуми про майбутню фінансову екосистему. З розвитком технології блокчейну та зростанням обізнаності громадськості про цифрові валюти, ми маємо підстави очікувати, що правда про цю історичну загадку буде розкрита в найближчому майбутньому. Питання, які залишив Сатоші Накамото, не лише стимулюють жвавий інтерес до Bitcoin, але й провокують глибокі роздуми про анонімність, владу, довіру та майбутнє фінансів.





