Гарріс проти Трампа: криптовалютне протистояння — хто буде сміятися останнім?

Майбутні вибори в США, безсумнівно, є грандіозною та бурхливою політичною драмою. Коли Байден пішов, Гарріс опинилася у центрі уваги.









Місяць тому раптова атака на Трампа різко змінила виборчі настрої. Згідно з опитуванням, проведеним протягом тижня після інциденту, перспективи президентства Трампа зросли, не тільки перевершивши його конкурентів, але й викликавши гарячу реакцію на ринку криптовалют, що підвищило ціну на Bitcoin.





Згідно з даними MEXC, з 13 липня ціна BTC показала стійкий тренд до зростання, піднявшись приблизно з 57 500 $ до майже 68 500 $. Зокрема, під впливом виступу Трампа на Bitcoin Conference, ціна BTC зросла 29 липня, прориваючись у вирішальний діапазон у 70 000 $. Крім того, мемкоїни на тематику Трампа, як і однойменний TRUMP, побачили значне короткострокове зростання, хоча пізніше ціни відступили.





Однак несподіване відкликання Байдена та його назва віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидата в президенти від Демократичної партії 2024 року 22 липня змінила динаміку.





Гарріс швидко стала грізною силою. Згідно з опитуванням New York Times та Siena College, Гарріс попереду Трампа в ключовому штаті Аризона з 50% підтримки проти 45% за Трампа.





Останні дані Polymarket від 14 серпня показують, що підтримка Гарріс на президентських виборах 2024 року перевершила Трампа, і рівень її підтримки зріс з 33% до рекордних 53%.





Станом на 18 серпня опитування ABC News, Washington Post та Ipsos показує, що Гарріс має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців, порівняно з 45% Дональда Трампа.





Раптовий підйом Гарріс викликав спекуляції щодо її позиції щодо криптовалюти.









На відміну від чіткого переходу Трампа від "противника Bitcoin" до "захисника Bitcoin", що гарантувало йому прихильність криптовалютної галузі та істотне фінансування його передвиборчої кампанії, Гарріс не коментувала на цю тему.





Вона ніколи не займала офіційної позиції щодо криптовалюти, та навіть не давала жодних коментарів щодо галузі. Гарріс також не відвідувала криптовалютні події, як-от Bitcoin Conference, Crypto Roundtable або онлайн-подію "Crypto4Harris".





Однак, звіти свідчать про те, що команда передвиборчої кампанії Гарріс прагне знову налагодити стосунки з криптовалютною та Bitcoin спільнотами, такими як Coinbase, Circle та інші криптовалютні компанії.





Згідно з недавнім детальним звітом інвестиційної фірми Paradigm, щоб забезпечити шанси Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді, віцепрезидентка Камала Гарріс потребує ширшої підтримки та довіри від криптовалютної спільноти. Це опитування, що охоплює 804 зареєстрованих демократичних виборців, виявляє тонку, але критичну динаміку: 13% респондентів досі не визначилися з приводу їхнього голосування. Зокрема, 18% цих невирішених виборців мають досвід у криптовалютних інвестиціях.





Більш тривожно, опитування визначає критичний перелом: невелика частина демократичних виборців (1% до 2%) може віддати свою підтримку Дональду Трампу через недружню позицію адміністрації Байдена до криптовалюти. Цей висновок підкреслює потенційний вплив криптовалюти на виборах та надсилає чіткий сигнал демократичній партії та віцепрезидентці Гарріс: активно шукати визнання та підтримку криптовалютної громади має вирішальне значення для забезпечення перемоги на виборах.









Крипторинок завжди процвітав завдяки ажіотажу, і ефект знаменитості був незамінним каталізатором, особливо для зростання мемкоїнів. Оскільки Гарріс стає "надією президентських перегонів від Демократичної партії", мемкоїни на тему Камали Гарріс швидко набули популярності на ринку криптовалют. Ці мемкоїни часто створюються на основі іміджу Гарріс, гасел кампанії чи пов’язаних подій і циркулюють на ринку криптовалют.





КАМА

Це "старий проєкт" тієї ж епохи, що й мемкоїни "абстрактного комічного стилю", як-от TREMP, а мемний слоган KAMA "Real president of Amurica", натякає на потенціал Гарріс стати першою жінкою-президентом в історії США, що робить токен сильним суперником у змаганні за "ринкову капіталізацію понад 1 мільярд $".









HARRIS

Це є "фан-проєкт", створений для підтримки передвиборчої кампанії Гарріс.









HERRIS

Цей мемкоїн використовує Гарріс як прототип і включає літеру "U" від POTUS (President of the United States, президент Сполучених Штатів) в ім’я, щоб підкреслити особистість Гарріс як жінки-кандидата, підкреслену словом "HER" у назві.









KAMALA-ETH

Цей проєкт спочатку був створений, щоб підняти хвилю популярності Байдена, а на фоні зображена Гарріс, яка штовхає Байдена в інвалідному візку.









Криптовалютна боротьба між Гарріс і Трампом є не лише частиною їхньої політичної боротьби, але й ключовим показником розвитку індустрії криптовалют. З одного боку, підтримка Трампа створює сприятливі політичні очікування для криптоіндустрії, підвищуючи довіру інвесторів. Передвиборчі обіцянки Трампа включають збереження державних Bitcoin і просування США як центру криптовалюти. У разі впровадження ці заходи можуть створити більш сприятливе політичне середовище та більше можливостей для зростання криптоіндустрії. З іншого боку, неоднозначна позиція Гарріс залишає інвесторів невпевненими щодо майбутнього криптоіндустрії.





У цій невизначеності майбутній розвиток криптовалюти залежатиме від конкретної політики та виконання обома кандидатами. Однак, безсумнівно, незалежно від того, хто переможе, індустрія криптовалют зіткнеться з новими викликами та можливостями.





Зважаючи на цю можливість, інвестори повинні мати глибоке розуміння ринку та надійну інвестиційну стратегію, щоб досягти успіху на ринку, що швидко змінюється.









Токени знаменитостей, як-от мемкоїни на тему Трампа та Гарріс, є унікальними на крипторинку. Вони тісно пов’язані зі славою, політичною діяльністю та заявами двох кандидатів. Перш ніж інвестувати, зацікавлені сторони повинні повністю зрозуміти ситуацію на ринку та пов’язану історію цих токенів, ретельно оцінюючи ризики. Важливо також стежити за ставленням Трампа і Гарріс до криптовалюти та змін у державній регулятивній політиці.





