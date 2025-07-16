Майбутні вибори в США, безсумнівно, є грандіозною та бурхливою політичною драмою. Коли Байден пішов, Гарріс опинилася у центрі уваги. Вибори в США: захопливе шоу на політичній сцені Місяць тому раптовМайбутні вибори в США, безсумнівно, є грандіозною та бурхливою політичною драмою. Коли Байден пішов, Гарріс опинилася у центрі уваги. Вибори в США: захопливе шоу на політичній сцені Місяць тому раптов
Навчання/Аналіз ринку/Аналіз актуальних тем/Гарріс прот...я останнім?

Гарріс проти Трампа: криптовалютне протистояння — хто буде сміятися останнім?

16 липня 2025MEXC
0m
Поділитися
#Галузеві новини
Bitcoin
BTC$111,128.4-4.24%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$5.866-16.97%
Doland Tremp
TREMP$0.01264-8.47%
RealLink
REAL$0.0694-9.42%
Ethereum
ETH$3,749.17-5.44%

Майбутні вибори в США, безсумнівно, є грандіозною та бурхливою політичною драмою. Коли Байден пішов, Гарріс опинилася у центрі уваги.

Вибори в США: захопливе шоу на політичній сцені


Місяць тому раптова атака на Трампа різко змінила виборчі настрої. Згідно з опитуванням, проведеним протягом тижня після інциденту, перспективи президентства Трампа зросли, не тільки перевершивши його конкурентів, але й викликавши гарячу реакцію на ринку криптовалют, що підвищило ціну на Bitcoin.

Згідно з даними MEXC, з 13 липня ціна BTC показала стійкий тренд до зростання, піднявшись приблизно з 57 500 $ до майже 68 500 $. Зокрема, під впливом виступу Трампа на Bitcoin Conference, ціна BTC зросла 29 липня, прориваючись у вирішальний діапазон у 70 000 $. Крім того, мемкоїни на тематику Трампа, як і однойменний TRUMP, побачили значне короткострокове зростання, хоча пізніше ціни відступили.

Однак несподіване відкликання Байдена та його назва віцепрезидентки Камали Гарріс як кандидата в президенти від Демократичної партії 2024 року 22 липня змінила динаміку.

Гарріс швидко стала грізною силою. Згідно з опитуванням New York Times та Siena College, Гарріс попереду Трампа в ключовому штаті Аризона з 50% підтримки проти 45% за Трампа.

Останні дані Polymarket від 14 серпня показують, що підтримка Гарріс на президентських виборах 2024 року перевершила Трампа, і рівень її підтримки зріс з 33% до рекордних 53%.

Станом на 18 серпня опитування ABC News, Washington Post та Ipsos показує, що Гарріс має 49% підтримки серед зареєстрованих виборців, порівняно з 45% Дональда Трампа.

Раптовий підйом Гарріс викликав спекуляції щодо її позиції щодо криптовалюти.

Позиція Гарріс: стратегічна неоднозначність на тлі невизначеності


На відміну від чіткого переходу Трампа від "противника Bitcoin" до "захисника Bitcoin", що гарантувало йому прихильність криптовалютної галузі та істотне фінансування його передвиборчої кампанії, Гарріс не коментувала на цю тему.

Вона ніколи не займала офіційної позиції щодо криптовалюти, та навіть не давала жодних коментарів щодо галузі. Гарріс також не відвідувала криптовалютні події, як-от Bitcoin Conference, Crypto Roundtable або онлайн-подію "Crypto4Harris".

Однак, звіти свідчать про те, що команда передвиборчої кампанії Гарріс прагне знову налагодити стосунки з криптовалютною та Bitcoin спільнотами, такими як Coinbase, Circle та інші криптовалютні компанії.

Згідно з недавнім детальним звітом інвестиційної фірми Paradigm, щоб забезпечити шанси Демократичної партії на майбутніх виборах у листопаді, віцепрезидентка Камала Гарріс потребує ширшої підтримки та довіри від криптовалютної спільноти. Це опитування, що охоплює 804 зареєстрованих демократичних виборців, виявляє тонку, але критичну динаміку: 13% респондентів досі не визначилися з приводу їхнього голосування. Зокрема, 18% цих невирішених виборців мають досвід у криптовалютних інвестиціях.

Більш тривожно, опитування визначає критичний перелом: невелика частина демократичних виборців (1% до 2%) може віддати свою підтримку Дональду Трампу через недружню позицію адміністрації Байдена до криптовалюти. Цей висновок підкреслює потенційний вплив криптовалюти на виборах та надсилає чіткий сигнал демократичній партії та віцепрезидентці Гарріс: активно шукати визнання та підтримку криптовалютної громади має вирішальне значення для забезпечення перемоги на виборах.

Ефект знаменитості: підйом мемкоїнів на тему Камали Гарріс


Крипторинок завжди процвітав завдяки ажіотажу, і ефект знаменитості був незамінним каталізатором, особливо для зростання мемкоїнів. Оскільки Гарріс стає "надією президентських перегонів від Демократичної партії", мемкоїни на тему Камали Гарріс швидко набули популярності на ринку криптовалют. Ці мемкоїни часто створюються на основі іміджу Гарріс, гасел кампанії чи пов’язаних подій і циркулюють на ринку криптовалют.

  • КАМА
Це "старий проєкт" тієї ж епохи, що й мемкоїни "абстрактного комічного стилю", як-от TREMP, а мемний слоган KAMA "Real president of Amurica", натякає на потенціал Гарріс стати першою жінкою-президентом в історії США, що робить токен сильним суперником у змаганні за "ринкову капіталізацію понад 1 мільярд $".


  • HARRIS
Це є "фан-проєкт", створений для підтримки передвиборчої кампанії Гарріс.


  • HERRIS
Цей мемкоїн використовує Гарріс як прототип і включає літеру "U" від POTUS (President of the United States, президент Сполучених Штатів) в ім’я, щоб підкреслити особистість Гарріс як жінки-кандидата, підкреслену словом "HER" у назві.


  • KAMALA-ETH
Цей проєкт спочатку був створений, щоб підняти хвилю популярності Байдена, а на фоні зображена Гарріс, яка штовхає Байдена в інвалідному візку.


Криптовалютна боротьба між Гарріс і Трампом є не лише частиною їхньої політичної боротьби, але й ключовим показником розвитку індустрії криптовалют. З одного боку, підтримка Трампа створює сприятливі політичні очікування для криптоіндустрії, підвищуючи довіру інвесторів. Передвиборчі обіцянки Трампа включають збереження державних Bitcoin і просування США як центру криптовалюти. У разі впровадження ці заходи можуть створити більш сприятливе політичне середовище та більше можливостей для зростання криптоіндустрії. З іншого боку, неоднозначна позиція Гарріс залишає інвесторів невпевненими щодо майбутнього криптоіндустрії.

У цій невизначеності майбутній розвиток криптовалюти залежатиме від конкретної політики та виконання обома кандидатами. Однак, безсумнівно, незалежно від того, хто переможе, індустрія криптовалют зіткнеться з новими викликами та можливостями.

Зважаючи на цю можливість, інвестори повинні мати глибоке розуміння ринку та надійну інвестиційну стратегію, щоб досягти успіху на ринку, що швидко змінюється.

Як нам використовувати ринковий ажіотаж перед виборами?


Токени знаменитостей, як-от мемкоїни на тему Трампа та Гарріс, є унікальними на крипторинку. Вони тісно пов’язані зі славою, політичною діяльністю та заявами двох кандидатів. Перш ніж інвестувати, зацікавлені сторони повинні повністю зрозуміти ситуацію на ринку та пов’язану історію цих токенів, ретельно оцінюючи ризики. Важливо також стежити за ставленням Трампа і Гарріс до криптовалюти та змін у державній регулятивній політиці.

MEXC вирізняється з-поміж багатьох платформ і користується великою прихильністю інвесторів завдяки широкому асортименту токенів для торгівлі, ефективній і стабільній торговій системі та зручному дизайну інтерфейсу. Платформа MEXC постійно ретельно перевіряє ринок та першою проводить лістинг багатьох токенів. З 1 липня цього року біржа MEXC відкоригувала ставку комісії за спотову торгівлю до 0%, тобто трейдери на MEXC можуть користуватися найнижчими комісіями в галузі! Для інвесторів, які уважно стежать за тенденціями ринку та займаються спотовою торгівлею, MEXC, безсумнівно, є ідеальним вибором.

Візьмемо, наприклад, мемкоїн KAMA на тему Камали Гарріс. Користувачі можуть вільно торгувати ним на MEXC, виконавши такі дії: відкрийте головну сторінку застосунку MEXC, торкніться панелі пошуку, виберіть токен, яким хочете торгувати, наприклад [KAMA], і торкніться [Купити], щоб продовжити.



Для досвідчених користувачів, які знають як орієнтуватися в ринкових коливаннях і використовувати торговельні можливості, функція ф’ючерсної торгівлі на MEXC, безсумнівно, є привабливим варіантом. Як відомо, MEXC може похвалитися чудовою ф’ючерсною ліквідністю, що гарантує користувачам ефективне та плавне виконання своїх торговельних стратегій, точно фіксуючи прибуток на тлі підйомів і падінь ринку.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


Популярні статті

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Чи Можна Майнити Solana? Правда Про Майнінг SOL

Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Як Створити Мем-Коїн на Solana? Повний Посібник для Початківців

Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Як працює стейкінг Solana? Повний посібник зі стейкінгу SOL

Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Різниця між одностороннім режимом та режимом хеджування

Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са

Вас також може зацікавити

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Що таке BIANRENSHENG (BINANCELIFE): шлях від інтернет-мему до криптофеномену

Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Що таке Recall: короткий посібник з трьох основних механізмів децентралізованого ринку навичок штучного інтелекту

Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Що таке USDf: короткий посібник з новаторського механізму стейблкоїна Falcon Finance

Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Що таке Espresso: відновлення цілісності фрагментованого блокчейн-світу за допомогою 100 нодів

Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT