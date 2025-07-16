Останні новини від команди Гарріс: підтримка криптоіндустрії чи лише порожні обіцянки?

Введення

Останнім часом розвиток подій на виборах у США привернув широку увагу індустрії. Згідно з даними Polymarket, станом на 24 серпня шанси Камали Гарріс на перемогу на президентських виборах 2024 року зросли до 49%, в той час як шанси Дональда Трампа впали до 50%. Як провідний кандидат на виборах 2024 року, позиція Гарріс щодо індустрії криптовалют перебуває під пильною увагою. Адже в криптовалютному секторі політичні рішення часто впливають на тенденції та траєкторію розвитку ринку.

Нещодавно коментарі генерального директора Circle Джеремі Аллера викликали широке обговорення в індустрії. Він повідомив, що команда президентської кампанії Камали Гарріс активно взаємодіє з криптоіндустрією. Цей крок інтерпретується як ознака того, що Харріс може зайняти більш сприятливу позицію щодо криптовалют у подальшій політиці. Однак дехто вважає це просто передвиборчою обіцянкою, спрямованою на здобуття голосів виборців. Що ж насправді означає ця новина для криптоіндустрії? Давайте розглянемо це докладніше.





Камала Гарріс, як нинішній віце-президент США, накопичила значний досвід на політичній арені. Однак позиція Гарріс щодо криптовалют була помітно розмитою та обережною. Хоча команда її передвиборчої кампанії взаємодіє з криптоіндустрією, щоб послабити напруження між Демократичною партією та сектором криптовалют, сама Гарріс не зробила жодної чіткої публічної заяви про крипторинок. Її кампанія також не брала участі у важливих зустрічах, пов'язаних з криптовалютами, таких як онлайн-подія «Crypto4Harris», і не взяла на себе жодних зобов'язань по відношенню до індустрії криптовалют.





Судячи з усього, Гарріс може продовжити сувору нормативно-правову політику адміністрації Байдена. Цю позицію підтримує і її конкурент на виборах — Вальц, який відкрито виступає за більш жорстке регулювання криптовалют. Крім того, команда Гарріс тісно співпрацює з деякими посадовцями, які виступають проти криптовалют, що ще більше посилює занепокоєння на ринку щодо можливого посилення регулювання. Наприклад, нещодавній пост Алекса Торна, керівника відділу досліджень компанії Galaxy Digital, на X (в минулому Twitter) підтверджує це. Він вважає, що Гарріс може продовжити жорстку політику Байдена, оскільки вона включила в свою команду двох посадовців з адміністрації Байдена (Брайана Діза та Бхарата Рамамурті), які виступають проти криптовалют.









Взаємодія передвиборчої команди Гарріс з криптовалютними компаніями, такими як Circle і Coinbase, може натякати на деякі поступки в політиці. Однак, неоднозначна позиція Гарріс щодо криптовалют і потенційної регулятивної позиції продовжує викликати занепокоєння на крипторинку. Коментарі Аллер вказують на те, що передвиборча команда Гарріс не тільки активно взаємодіє з ключовими фігурами криптоіндустрії, а й працює над тим, щоб отримати більш глибоке розуміння політики, пов'язаної з криптовалютою. Інсайдери галузі вважають, що її активний підхід може бути зумовлений кількома чинниками:





Формування політики, націленої на перспективу: як ринок, що стрімко розвивається, регулювання криптовалют постійно змінюється. Розуміння складності та різноманітності цієї сфери має вирішальне значення для розробки ефективної політики.





Розширення виборчої бази: кількість криптоінвесторів та технологічних ентузіастів у США невпинно зростає, і їхні голоси можуть відіграти вирішальну роль на майбутніх виборах. Команда Гарріс прагне залучити цю цільову аудиторію та заручитися їхньою підтримкою.





Коригування економічної політики: криптовалюта стосується не лише технологій, але й економічної та фінансової політики. Команда Гарріс, ймовірно, прагне розробити політичну структуру, яка підтримуватиме технологічні інновації, забезпечуючи при цьому фінансову стабільність.





8 серпня Аллер взяв участь у віртуальному круглому столі, в якому взяли участь посадовці Білого дому, представники кампанії Гарріс, американські законодавці та лідери індустрії. Основною темою зустрічі була двопартійна природа криптовалюти та її важливість для виборців. Учасники обговорили, як криптовалюта стала об'єктом міжпартійної уваги та дослідили потенційні напрямки відповідної політики. Аллер зазначив, що ця подія не тільки висвітлила політичну поляризацію криптовалют, але й продемонструвала глибокий вплив цього питання на виборців. Двопартійний інтерес означає, що питання криптовалют стане важливою темою на виборах 2024 року, що, безсумнівно, посилить конкуренцію між різними партіями у формуванні відповідної політики.





Враховуючи, що Гарріс щойно висунули кандидатом у президенти, і вона, ймовірно, зайнята, цілком зрозуміло, що вона пропустила конференцію Bitcoin, яка відбулася наприкінці липня. Однак її відсутність під час цього віртуального круглого столу викликала широкий скептицизм у криптоіндустрії. Під час зустрічі в дискусії з посадовцями Демократичної партії взяли участь відомі діячі криптосектору, зокрема керівники Ripple — Бред Гарлінгхаус і Кріс Ларсен, а також генеральний директор Uniswap — Хейден Адамс. Як представник Демократичної партії, Гарріс, мала бути присутня на зустрічі. Згодом, співзасновник Gemini, Тайлер Вінклвосс, публічно поставив під сумнів причини відсутності Гарріс на X (в минулому Twitter), висловивши своє незадоволення. Цей крок знову викликав сумніви в індустрії: чи дійсно вона переймається криптовалютою?









Діяльність команди Гарріс, вочевидь, приносить нові надії криптоіндустрії, але водночас створює певні виклики. Індустрія покладає великі надії на ясність щодо майбутньої економічної політики Гарріс, сподіваючись, що вона зможе збалансувати фінансову стабільність з підтримкою інновацій. Наразі крипторинок переживає волатильність і невизначеність, і представники галузі очікують від політиків більш чітких вказівок щодо зменшення ризиків, пов'язаних з невизначеністю.





Головний інвестиційний директор Arca, Джефф Дорман, зазначив, що хоча перемога Трампа може бути більш корисною для ринку криптовалют, перемога Гарріс не обов'язково матиме такий негативний вплив, як дехто побоюється. Він також згадав, що видатні демократи, такі як Ненсі Пелосі та Чак Шумер, нещодавно підтримали криптовалютне законодавство, що свідчить про зміну позиції партії. Залучення команди Гарріс також нагадує нам, що формування політики є не лише технічним питанням, але й включає в себе більш широкі соціально-економічні міркування. Пошук балансу між регулюванням інновацій та гарантуванням фінансової безпеки буде ключовим питанням у майбутніх політичних дискусіях.





В умовах нинішньої політичної динаміки, основні торгові платформи активно стежать за розвитком подій. Наприклад, як провідна платформа для торгівлі криптовалютою, MEXC уважно стежить за останніми кроками команди Камали Харріс. MEXC — це не тільки потужний гравець на ринку криптовалют, але також відома своїм ефективним досвідом торгівлі та різноманітними інвестиційними можливостями платформа. Вона прагне надавати передовий досвід торгівлі та високоякісні послуги в постійно мінливому ринковому середовищі. Відома своїм точним розумінням ринку та здатністю швидко реагувати, MEXC оперативно реагує на динаміку ринку та потреби користувачів. Її механізм лістингу токенів є ефективним і гнучким, з широким асортиментом токенів і вражаючою швидкістю лістингу, що дозволяє їй зберігати провідну позицію в галузі. MEXC також приваблює велику кількість користувачів низькими комісіями та високою прибутковістю.





Крім того, MEXC продовжує фокусуватися на технологічних інноваціях, щоб стимулювати розвиток платформи та реагувати на швидкі зміни на ринку. Платформа постійно оптимізує свій торговий механізм, щоб користувачі могли здійснювати транзакції з максимальною швидкістю, мінімізувати затримки і отримувати більше можливостей для отримання прибутку. Оскільки команда Гарріс більше взаємодіє з індустрією криптовалют, MEXC активно коригує свої ринкові стратегії, щоб пристосуватися до потенційних змін у політиці. Платформа буде уважно стежити за відповідною політикою і коригувати свої інвестиційні продукти і послуги відповідно до неї.





Підсумовуючи, можна сказати, що позиція Гарріс щодо криптовалют все ще залишається мінливою. Незважаючи на її нещодавні зусилля щодо взаємодії з криптовалютною спільнотою, її дії та заяви часто видаються суперечливими, що робить її позицію неоднозначною. Чи дійсно її лідерство принесе користь крипторинку, ще невідомо. З наближенням виборів доцільно уважно стежити за її діями в цій сфері, щоб побачити, чи з'являться більш чіткі сигнали. Незважаючи на це, взаємодія команди Гарріс з криптовалютною індустрією, безсумнівно, є інтригуючою подією. Це не тільки підкреслює дедалі більше значення криптовалют у політиці США, але й натякає на складнощі у формуванні майбутньої політики. Як учасники ринку та інвестори, ми повинні уважно стежити за цими подіями і бути добре підготовленими до викликів і можливостей, які можуть принести потенційні зміни в політиці. З наближенням виборів 2024 року варто звернути особливу увагу на те, яку роль відіграватиме криптовалюта на політичній арені.



