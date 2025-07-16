Haedal Protocol: високоякісна платформа ліквідного стейкінгу в екосистемі Sui

На MEXC було офіційно запущено HAEDAL для спотової та ф'ючерсної торгівлі. Крім того, користувачі можуть взяти участь у події з аірдропу HAEDAL через сторінку події MEXC Airdrop+.





У міру розвитку блокчейн-технологій, деривативи ліквідного стейкінгу (LSD) стали ключовим трендом у криптопросторі. Серед різних екосистем Haedal Protocol швидко вирізнився на блокчейні Sui завдяки своїй інноваційній структурі та потужному функціоналу.









Haedal Protocol— це провідний протокол ліквідного стейкінгу, побудований на блокчейні Sui. Він забезпечує надійну інфраструктуру для ліквідного стейкінгу, дозволяючи користувачам вкладати свої токени SUI і Walrus в валідатори і отримувати безперервну винагороду за консенсус. У той же час, користувачі отримують токени ліквідного стейкінгу (LST), що дозволяє їм підтримувати ліквідність і надалі брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi). — це провідний протокол ліквідного стейкінгу, побудований на блокчейні. Він забезпечує надійну інфраструктуру для ліквідного стейкінгу, дозволяючи користувачам вкладати свої токени SUI і Walrus в валідатори і отримувати безперервну винагороду за консенсус. У той же час, користувачі отримують токени ліквідного стейкінгу (LST), що дозволяє їм підтримувати ліквідність і надалі брати участь у діяльності децентралізованих фінансів (DeFi).





Haedal Protocol — це більше, ніж просто платформа для стейкінгу — це комплексний фінансовий протокол, який об'єднує ліквідний стейкінг, агрегацію прибутковості та децентралізоване управління. Він відіграє вирішальну роль у зміцненні екосистеми Sui та сприянні її довгостроковій стійкості, управлінню та децентралізації. На додаток до своєї основної інфраструктури ліквідних стейкінгів, Haedal створює набір допоміжних продуктів, включаючи Haedal Market Maker і haeVault. Ця системна матриця продуктів дозволяє Haedal отримувати значну вигоду від активної торгівлі в мережі Sui, розширюючи свої можливості для отримання прибутку і забезпечуючи більш глибоку і ефективну ліквідність для користувачів Sui.













За допомогою протоколу Haedal користувачі можуть продавати свої токени SUI і отримувати токени stSUI у співвідношенні 1:1. Ці токени представляють позицію користувача в стейкінгу і залишаються повністю ліквідними, що дозволяє користувачам вільно торгувати ними або використовувати їх в різних DeFi-проєктах, значно підвищуючи ефективність використання капіталу.









Haedal реалізує механізм динамічного вибору валідаторів, який автоматично розподіляє стейкінг між валідаторами, що пропонують найвищий чистий прибуток. Це допомагає максимізувати прибуток користувачів.









Haedal представляє модуль Hae3, що складається з HMM і haeVault, для подальшого підвищення прибутковості користувачів:





1) HMM (Haedal Market Maker): забезпечує концентровану ліквідність і автоматизоване ребалансування та маркет-мейкінг на основі цін з ораклів. Це пом'якшує атаки MEV та покращує APR haSUI.

2) haeVault: пропонує користувачам автоматизоване управління ліквідністю, яке імітує професійні стратегії маркет-мейкінгу. Це знижує бар'єр для участі, одночасно підвищуючи прибутковість.









Haedal активно розвиває свою систему децентралізованого управління. Власники токену управління платформою, $HAEDAL, мають право пропонувати та голосувати щодо ключових питань, таких як оновлення протоколу та коригування економічної моделі, що розширює можливості справжнього управління, керованого громадою.









$HAEDAL — це нативний токен управління Haedal Protocol, який виконує наступні основні функції:





Участь в управлінні: власники токенів можуть ініціювати пропозиції та голосувати за ключові рішення, впливаючи на майбутній напрямок розвитку протоколу.

Розподіл заохочень: використовується для винагороди учасників, таких як оператори нодів, постачальники ліквідності та інші учасники екосистеми.

Заохочення стейкінгу: В майбутньому може бути впроваджено стейкінг HAEDAL, що дасть учасникам додаткову винагороду.





Haedal впровадив збалансовану модель розподілу токенів для забезпечення довгострокової стійкості екосистеми:





Винагороди та заохочення спільноти: 45%

Команда та консультанти: 20%

Фонд розвитку екосистеми: 15%

Забезпечення ліквідності та винагорода за стейкінг: 20%.





Крім того, Haedal випустила токен haSUI, ліквідне представлення SUI у стейкінгу. haSUI можна використовувати в різних протоколах DeFi, що значно підвищує ефективність використання капіталу в екосистемі Sui.









Haedal запустив один з найбільших і найочікуваніших аірдропів в екосистемі Sui на сьогодні.









Аірдроп націлений на наступні групи:





1) Основні члени спільноти та прихильники: включаючи активних модераторів, амбасадорів та творців контенту.

2) Активні користувачі продуктів Haedal та LST: користувачі haSUI, haWAL та haeVault, а також ті, хто використовував LST від Haedal в основних протоколах DeFi на Sui.

3) Партнери спільноти: члени та користувачі партнерських спільнот, таких як Bucket, Cetus, DeepBook, Hippo, Navi, Scallop, Walrus та інші.

4) Ранні учасники подій перед запуском: користувачі, які брали активну участь у кампаніях та ініціативах Haedal на ранній стадії.









Початок: 15:00, 29 квітня (за Києвом)









Завдяки своїй інноваційній архітектурі та надійній роботі, Haedal Protocol став провідним рішенням для ліквідного стейкінгу в екосистемі Sui. Для користувачів, які бажають отримати стабільну прибутковість при збереженні ліквідності активів для участі в різноманітних видах подій у сфері DeFi, Haedal Protocol є дуже привабливою і перспективною платформою.





Оскільки Haedal Protocol продовжує зростати, його партнерство з MEXC, всесвітньо визнаною торговою платформою, надало потужний імпульс для подальшого розвитку. Інвестори з усього світу довіряють MEXC за її низькі комісії за торгівлю, надвисоку швидкість виконання ордерів, широке покриття активів і високу ліквідність. Гостре око біржі на нові проєкти та постійна підтримка роблять її ідеальним стартовим майданчиком для інновацій з високим потенціалом.





HAEDAL офіційно пройшов лістинг на біржі MEXC як для спотової, так і для ф'ючерсної торгівлі, що дозволяє користувачам торгувати токеном за наднизькими комісіями





Як купити HAEDAL на MEXC





1) Відкрийте і увійдіть у застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт

2) Введіть «HAEDAL» в пошуковому рядку і виберіть спотову або ф'ючерсну торгову пару.

3) Виберіть тип ордера, введіть параметри кількості, ціни та розмістіть ордер, щоб завершити угоду.





Відмова від відповідальності: інформація, надана в цьому матеріалі, не є консультацією щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання будь-яких активів. MEXC Навчання пропонує цю інформацію лише для довідкових цілей і не надає інвестиційних порад. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність під час інвестування. MEXC не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.



