GUNZ шокує сферу блокчейн-геймінгу вдосконаленим досвідом користувача

GUNZ (GUN) — це блокчейн-екосистема рівня 1, розроблена німецькою ігровою студією Gunzilla Games, метою якої є надання децентралізованої інфраструктури для AAA-ігор. Її перша гра "Off The Grid" (OTG) в жанрі "королівської битви" на тему кіберпанку вже була запущена в ранньому доступі на таких платформах, як PS5 і Xbox, зробивши значний прорив у виведенні блокчейн-ігор на ринок консолей.









Поточний сектор ігор Web3 стикається з двома ключовими проблемами: по-перше, технологія блокчейн ще не повністю інтегрована з ігровим досвідом рівня AAA, а по-друге, у традиційних ігрових системах Web2 гравці мають права використання лише внутрішньоігрових активів, тоді як закритий характер віртуальних економік серйозно обмежує участь спільноти та ліквідність активів.





Задля усунення цих проблем, GUNZ поєднує розробку ігор найвищого рівня з технологією блокчейн, будуючи екосистему, де гравці справді володіють своїми ігровими активами та можуть перетворювати час гри на цифрову цінність, яка піддається кількісному вимірюванню. Як платформа, створена розробниками ігор для розробників ігор, GUNZ позбавляє студії необхідності робити серйозні інвестиції в користувацькі архітектури блокчейнів. Натомість проєкт пропонує рішення white-label та прості в інтеграції SDK, дозволяючи будь-якій студії легко запустити економічну модель, керовану спільнотою.









Революція у праві власності на активи: в основі GUNZ лежить прорив у цифровій власності, оскільки гравці отримують справжнє право власності на внутрішньоігрові активи. Усі елементи, скіни та предмети колекціонування записуються ончейн, що дозволяє користувачам вільно торгувати та повністю контролювати свої цифрові активи. Це різко контрастує з традиційними іграми, де гравці просто «орендують» внутрішньоігрові предмети на обмежених умовах.





Економічна модель, керована гравцями: GUNZ представляє економіку, в якій гравці заробляють і накопичують активи під час гри, які потім можна обмінювати або здавати в оренду. Це перетворює час гри на реальну цінність. Модель не тільки підвищує залучення гравців, але й сприяє квітній екосистемі професійних гравців, створюючи дієвий цикл, у якому гра генерує відчутну цінність.





Безпека та прозорість: усі транзакції реєструються ончейн, що забезпечує повну прозорість і можливість відстеження прав власності та торгової історії. Це значно знижує ризик шахрайства. Гравці можуть перевірити дефіцитність і автентичність своїх активів, забезпечуючи чесні та надійні транзакції.





Продуктивність рівня AAA: як блокчейн, спеціально створений для ігор, GUNZ забезпечує високу продуктивність і масштабованість, підтримуючи швидкі, безпечні та недорогі транзакції. Під час етапу тестування гри "Off The Grid" (OTG) GUNZ успішно підтримував понад 900 000 щоденних активних користувачів і мільйони транзакцій, доводячи свою здатність обробляти масштабні ігрові економіки.













Назва токена: GUN

Загальна пропозиція: 10 000 000 000 GUN

Первинна циркуляційна пропозиція: 16,05% (645 млн GUN)









Токен GUN відіграє двоядерну роль в екосистемі GUNZ. Як нативна валюта, GUN використовується для сплати за gas у всіх транзакціях і служить операційною основою для валідаторів NFT. Апаратні валідатори отримують винагороди у GUN за перевірку транзакцій, а з майбутніми оновленнями валідатори NFT матимуть право отримувати винагороди в кількох іграх.





GUN є основною валютою для гри "Off The Grid". Гравці використовують GUN, щоб торгувати предметами NFT, купувати кастомне спорядження, оплачувати місячні підписки та бойові перепустки, а також покривати різноманітні внутрішньоігрові витрати, такі як HEX-декодування та комісії за перепродаж. Оскільки більше ігор буде інтегровано в екосистему GUNZ, утиліта GUN буде розширюватися завдяки модульному дизайну для підтримки різноманітних ігрових механізмів.









На відміну від більшості проєктів GameFi, для розширення ринку команда Gunzilla Games обрала підхід, що ставить на перше місце гру, а потім вже токени. "Off The Grid" приваблює традиційних геймерів, пропонуючи право власності на внутрішньоігрові активи замість того, щоб покладатися на складну токеноміку. Ця модель може зацікавити ширшу аудиторію традиційних ігор і відкрити нові можливості для розвитку ігор на основі блокчейну. Зі все ширшим впровадженням апаратного забезпечення ВР/ДР і все більшим попитом на захопливий ігровий досвід, GUNZ із графікою AAA та децентралізованою власністю на активи, може стати основою для популяризації ігор на блокчейні для ширшої аудиторії.





Платформа MEXC швидко помітила цю тенденцію та продовжує завойовувати довіру світових інвесторів завдяки низьким комісіям, надшвидкій торгівлі, широкому охопленню активів і глибокій ліквідності. Наша щира підтримка нових проєктів також зробила нас стартовим майданчиком для інновацій з високим потенціалом.





MEXC є першою платформою, яка здійснила лістинг GUN як на своєму спотову, так і на ф'ючерсному ринках. Ви можете торгувати GUN на MEXC з мінімальними комісіями, виконавши такі дії:



1） Відкрийте застосунок MEXC або відвідайте офіційний вебсайт та увійдіть у систему; 2） У рядку пошуку введіть GUN і виберіть ф'ючерсну або спотову торгову пару GUN; 3） Виберіть тип ордера, введіть суму і ціну та підтвердьте угоду.



