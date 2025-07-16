1000-кратне зростання Griffain: чи чекає великий успіх Blinks + ШІ?

Галас навколо штучного інтелекту (ШІ) у блокчейні зростає, особливо з організацією першого ШІ-хакатону від Solana. Однією з висхідних зірок у космосі є Griffain, механізм штучного інтелекту, побудований на Solana. З моменту свого дебюту проєкт Griffain привернув значну увагу, а його партнерство з екосистемою Blinks тримає всіх у захопленні. У зв’язку зі швидким зростанням Griffain виникає запитання: чи можуть ШІ-агенти та блокчейн досягти великого успіху?









Запущений на хакатоні "Hacking for Agentic Finance" 1 листопада, проєкт Griffain швидко привернув значну увагу. Його основна концепція полягає в безпосередньому перетворенні ідей користувачів у відчутні дії, що дозволяє миттєво задовольняти потреби користувачів за допомогою механізму агентів. Цей інноваційний підхід не лише залучив партнерство та підтримку численних компаній та установ, у тому числі Jupiter і Dialect, але також сприяв стрімкому зростанню ринкової капіталізації Griffain за короткий період.





З моменту запуску *URLS-GRIFFAIN_USDT* його ринкова капіталізація різко зросла, тепер перевищивши 300 млн $ і продовжує перевищувати попередні максимуми. Це вибухове зростання не тільки відображає сильну підтримку Griffain на ринку, але й підкреслює величезний потенціал технології ШІ в просторі блокчейну.













Як життєво важлива частина екосистеми Solana, Blinks складається з двох основних компонентів: Actions (Solana Actions) та Blinks (Blockchain Links). Actions надають сумісні API, призначені для ефективного виконання таких завдань, як перекази та виконання смартконтрактів. Вони характеризуються високою ефективністю та низькою затримкою, що робить їх придатними для різних сценаріїв застосування. З іншого боку, Blinks перетворює Actions на посилання для спільного використання, дозволяючи користувачам переглядати та запускати транзакції ончейн безпосередньо з вебсторінок або соціальних платформ.





Швидке зростання Griffain і використання Blink з інтеграції ШІ-агента оживили екосистему Blinks. Поєднуючи попит з екосистемою Solana, Griffain дозволяє миттєво задовольняти різноманітні потреби в межах наявної технологічної структури Solana. Ця глибока інтеграція не тільки покращує взаємодію з користувачем, але й надає екосистемі Blinks більше сценаріїв застосування та комерційну цінність.





Злиття Griffain та Blinks створило розумнішу та ефективнішу екосистему блокчейну.









Успіх проєкту Griffain не випадковий. Попри те, що його інноваційна концепція механізму агентів є вирішальною, ключ полягає в його глибокій інтеграції та інноваціях у технології ШІ. В епоху штучного інтелекту найкраща форма пошукових систем має керуватися попитом, коли штучний інтелект безпосередньо забезпечуватиме результати чи рішення, а не просто пропонуватиме вебпосилання, наголошуючи на задоволенні запитів користувачів та інтелектуальних послугах. Griffain скористався цією можливістю, використовуючи технологію штучного інтелекту, щоб надати користувачам більш інтелектуальне та зручне обслуговування.





Оскільки Griffain та Blinks набувають популярності, розробники штучного інтелекту в екосистемі Solana також відкривають безпрецедентні можливості для зростання. Блокчейн Solana став одним із найпопулярніших шляхів у 2024 році, через який нові розробники долучалися до простору блокчейну. Окрім привабливості мемкоїнів, не менш переконливим є величезний потенціал ШІ-агентів. За короткий проміжок часу на Solana з’явилися численні проєкти ШІ-агентів. Попри те, що ці проєкти все ще перебувають на експериментальній фазі, вони швидко ростуть і розвиваються завдяки винятковій ліквідності Solana та потужній спільноті розробників.





Глибока інтеграція Griffain та Blinks не тільки відкриває нові сценарії застосування і бізнес-моделі для розробників штучного інтелекту, але й надає потужного імпульсу диверсифікованому розвитку екосистеми Solana. Завдяки безперервному розвитку технології штучного інтелекту та зрілості технології блокчейну сфера Blinks та ШІ готова вітати все більше інноваційних проєктів і сценаріїв застосування, приносячи багатше та яскравіше майбутнє у світ Web3.









Серед галасу навколо Griffain та Blinks і широких перспектив сфери Blinks + ШІ, як інвестори можуть скористатися цією можливістю? У цій екосистемі криптовалют, наповненій як можливостями, так і викликами, користувачам потрібно зберігати обережність і раціональність, вибираючи відповідні торгові платформи для своїх транзакцій.





MEXC, всесвітньо відома платформа для торгівлі криптовалютами, заслужила довіру та підтримку багатьох інвесторів завдяки широкому вибору варіантів торгівлі, ефективному досвіду торгівлі та високоякісним послугам. Для інвесторів, які хочуть отримати вигоду від тенденції Blinks + ШІ, MEXC, безсумнівно, є ідеальним вибором.





На прикладі застосунку MEXC ми продемонструємо як користувачі можуть торгувати *URLS-GRIFFAIN_USDT* на платформі:





Крок 1. Увійдіть у застосунок MEXC і торкніться [Торгівля].

Крок 2.Виберіть [Спот], торкніться торгової пари та знайдіть [GRIFFAIN/USDT].

Крок 3. Торкніться [Купити GRIFFAIN].







