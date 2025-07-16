Бувай, ведмежий ринку! Привіт, зворотний відліку до халвінгу Litecoin!













Litecoin було засновано у 2011 році на основі Bitcoin. Команда розробників Litecoin внесла певні зміни у вихідний код Bitcoin. Це нововведення дозволяє використовувати Litecoin у певних обмежених мережах BTC.









Порівняно з Bitcoin, Litecoin пропонує вищу швидкість транзакцій і коротший час підтвердження блоку. Зазвичай під час здійснення транзакції Bitcoin, для підтвердження блоку потрібно близько 10 хвилин. Однак у мережі Litecoin для підтвердження блоку потрібно лише 2,5 хвилини.









Litecoin і Bitcoin використовують різні алгоритми майнінгу. Litecoin використовує хеш-функцію Scrypt, тоді як Bitcoin використовує хеш-функцію SHA-256. Простота алгоритму SHA-256 призвела до домінування GPU-майнерів, FPGA-майнерів і ASIC-майнерів у домені Bitcoin. Майнінгові ферми та майнінгові пули повністю монополізували сферу майнінгу Bitcoin, що ускладнює видобуток Bitcoin для окремих користувачів.





Чарлі Лі, засновник Litecoin, вважає, що централізований майнінг Bitcoin є несправедливим до окремих користувачів, і це потенційно може дозволити певним організаціям або установам контролювати всю мережу Bitcoin за допомогою недорогого обладнання, що суперечить децентралізованому характеру початкового задуму Bitcoin. Тому він представив алгоритм Scrypt для Litecoin. При реалізації алгоритму Scrypt для майнінгу потрібна значна продуктивність ЦП і великий обсяг пам'яті. Це значно збільшує вартість майнінгу, ускладнюючи задачу дешевого майнінгу Litecoin для майнінг-ферм та пулів. Як наслідок, Litecoin вважається більш справедливим, ніж Bitcoin.









І Bitcoin, і Litecoin мають обмежену пропозицію в обігу. Доступна пропозиція Bitcoin становить 21 мільйон, тоді як доступна пропозиція Litecoin становить 84 мільйони, що більш ніж у чотири рази перевищує кількість Bitcoin.













Як і Bitcoin, Litecoin кожні чотири роки проводить халвінг. Термін "халвінг" означає зменшення винагороди за майнінг вдвічі. Це означає, що після кожного халвінгу майнер отримуватиме менше монет за той самий обсяг видобутку. Як Bitcoin, так і Litecoin мають цикл халвінгу приблизно чотири роки, що означає, що приблизно кожні чотири роки винагорода за майнінг зменшується вдвічі.









Феномен халвінгу належить до так званого дефляційного режиму. Дефляція означає ситуацію, коли загальна пропозиція певної валюти залишається незмінною, а емісія з часом зменшується. У сучасних банківських і фінансових системах більшість урядів обирає інфляційний режим, коли пропозиція валюти продовжує зростати. У результаті збільшення кількості валюти на ринку означає, що цінність певного продукту знижується. Можливо, ви стикалися з цим у повсякденному житті, коли ціна чогось, що коштувало кілька копійок у вашій молодості, тепер зросла до кількох гривень. Однак Bitcoin приймає дефляційний режим із фіксованою загальною пропозицією у 21 мільйон і халвінгом, що відбувається кожні чотири роки. Litecoin, як і Bitcoin, також приймає цей режим дефляції з фіксованою загальною пропозицією у 84 мільйони та і проходить через халвінг кожні чотири роки. Перевага режиму дефляції полягає в тому, що він допомагає контролювати загальну пропозицію валюти та з часом збільшує її дефіцит. Виходячи з простих принципів попиту та пропозиції, дефіцитні предмети мають тенденцію бути більш цінними, і ціни на них природно зростають.













Перший халвінг Litecoin відбувся 25 серпня 2015 року, коли винагороду за блок Litecoin було зменшено з 50 LTC до 25 LTC.





До цього халвінгу спостерігалося помітне збільшення обсягу торгів і ціни. Однак після, ринок зазнав слабкості, що призвело до значної волатильності цін. Після того, як спека на ринку вщухла, ціна Litecoin увійшла в тривалий період коливань вгору.









Чотири роки потому, після того, як у системі мережі було закодовано 840 000 блоків, 5 серпня 2019 року відбувся другий халвінг. Ця подія зменшила винагороду майнерам з 25 LTC до 12,5 LTC, що є поточною сумою винагороди для майнерів сьогодні.





Подібно халвінгу, що трапився чотири роки тому, ця подія халвінгу стала центральною темою, залучивши велику кількість інвесторів, які утримували Litecoin до халвінгу. Після завершення події ціна Litecoin повернулася принаймні до рівня, який був шість місяців тому. Проте обсяг торгів Litecoin залишався активним. На початку наступного року (2021) Litecoin різко зріс, перевищивши 200%, із піковою точкою у понад 320 $.









2 серпня 2023 року Litecoin переживе свій третій халвінг.





Завдяки ефекту халвінгу, ціна Litecoin добре показала себе під час першого та другого халвінгу, що викликало значний інтерес з боку інвесторів. У результаті все більше інвесторів звертають увагу на майбутній третій халвінг.





Протягом менш ніж одного місяця, що передував третьому халвінгу, ціна Litecoin показала повільне коригування вниз. Однак минулої доби спостерігалося поступове відновлення ціни та збільшення обсягу торгівлі.









З розвитком криптовалютного ринку багато інвесторів та установ почали звертати увагу на довгостроковий потенціал криптовалют. Ці припливи капіталу вплинули на халвінги, збільшивши кількість спекуляцій і уваги до криптовалют, та сформувавши очікування учасників. Тому часто можна спостерігати, що розмови про халвінг впливають на ринок.





Однак вплив халвінгу Litecoin на ринкову вартість не слід розглядати як абсолютне правило, оскільки існує багато факторів, що сприяють коливанням ціни. Можна сказати, що халвінг є важливою умовою для формування ціни криптовалюти, але не єдиним фактором.





Криптовалютний ринок несе в собі ризики, і до інвестицій потрібно підходити обережно. Ми заохочуємо користувачів MEXC досконало вивчати трейдинг і приймати інвестиційні рішення на основі своїх уподобань і терпимості до ризику. Важливо дотримуватися принципу "Покупцю, обережно" і здійснювати раціональні інвестиції, отримуючи задоволення від торгівлі.







