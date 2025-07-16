GOAT вибухає! Чи стануть мемкоїни, згенеровані штучним інтелектом, наступним великим трендом

На ринку мемів стратегія привернення уваги за допомогою стрімкого зростання цін була доведена неодноразово.





Саме зараз вирує шторм мемів, спричинений "the goat" ("козою"). Зокрема, джерелом цього захоплення є мемкоїн $GOAT, запущений через інноваційні бесіди, створені ботом ШІ. Лише за один тиждень $GOAT досяг дивовижного зростання ціни у 1000 разів, швидко ставши суперзіркою.





Як саме $GOAT відзначився на ринку мемів?









GOAT, скорочено від goatseus maximus, був задуманий штучним інтелектом Terminal of Truths під час його самогенерованих діалогів. Працюючи в напівавтономному режимі, дописи ШІ-бота на платформі X (Twitter) затверджуються людьми-модераторами, які також контролюють, з якими акаунтами він взаємодіє.





З моменту запуску токена goatseus maximus ( $GOAT ) на Pump.fun, $GOAT швидко привернув до себе увагу ринку, і його ринкова вартість стрімко зросла. Згідно з офіційними даними MEXC, з моменту лістингу $GOAT демонструє стійку тенденцію до зростання, досягнувши піку на рівні 0,37650 $. Менш ніж за тиждень з моменту створення криптовалюти її ринкова вартість злетіла приблизно до 268 мільйонів $, а найвищий показник перевищив 300 мільйонів $. Багато інвесторів висловлюють оптимізм щодо майбутнього $GOAT, вважаючи, що він має потенціал стати новою зіркою на крипторинку.









Говорячи про вибухову популярність $GOAT, слід зазначити, що за цим стоїть кумедна помилка. Як багато хто вже знає, популярність $GOAT була викликана пожертвуванням Bitcoin на суму 50 000 $ співзасновником a16z, Марком Андрессеном. Однак 16 жовтня співзасновник a16z Марк Андрессен прояснив ситуацію, сказавши: "Для ясності, цього літа я відправив особистий безумовний дослідницький грант у розмірі 50 тис. $ без жодних умов Terminal of Truths і його творцеві Енді Ейрі. Грант був призначений для підтримки незалежних досліджень ШІ, і результати виявилися чудовими. Однак я не маю жодного відношення до мемкоїна $GOAT. Я не брав участі в його створенні, не відіграю в ньому ніякої ролі, не маю ніякої економічної складової в ньому і не володію ним».





Незважаючи на те, що пожертва Марка Андрессена не була рекламним трюком, незаперечним фактом залишається те, що $GOAT набув величезної популярності. На цій хвилі інновація поєднання штучного інтелекту з криптовалютою стала гарячою темою для обговорення. Багато людей почали переоцінювати перетин цих двох сфер, розмірковуючи про потенційні трансформації та можливості, які вони можуть принести в майбутньому.









На крипторинку цього року особливо виділяються мемкоїни. Згідно з даними Coingecko, загальна ринкова капіталізація сектору мемкоїнів становить приблизно 61,7 мільярда $ і охоплює 2099 токенів, включаючи такі надзвичайно популярні проєкти, як DOGE, SHIB та PEPE. У 2024 році мемкоїни продемонстрували надзвичайно високі показники, випередивши інші сектори. Постійний розвиток екосистеми Solana та модель випуску токенів в один клац, яку вперше запровадив pump.fun, знизили бар'єри для створення токенів, зробивши мемкоїни новим сектором зростання в різних блокчейн-мережах. Порівняно з традиційними токенами, мемкоїни продемонстрували сильніший вплив на створення прибутку, часто потрапляючи в заголовки газет з неймовірними історіями успіху.





Вибухове зростання $GOAT, безсумнівно, додало нової життєвої сили та імпульсу мемкоїнам, керованим штучним інтелектом. Традиційно випуск мемкоїнів значною мірою спирався на підтримку спільноти, вплив знаменитостей або ретельне планування команд проєктів. З точки зору ринку, інвестори з нетерпінням чекають на нові наративи, які б розпалили їхній інвестиційний ентузіазм. З одного боку, ринок заполонили мемкоїни на тему тварин, такі як DOGE та SHIB, що призвело до втоми інвесторів від них. З іншого боку, традиційні теми, пов'язані з політикою та знаменитостями, поступово втрачають свою привабливість. Зі завершенням виборчих циклів і зміною трендів у соціальних мережах інвестори більше не женуться виключно за хайпом, пов'язаним зі знаменитостями; вони все більше прагнуть свіжих, креативних історій. Саме тут у гру вступають мем-проєкти на основі штучного інтелекту, такі як $GOAT, що пропонують такий необхідний азарт, який допомагає подолати поточне виснаження.





В результаті $GOAT прийняв інноваційну модель випуску, передавши управління системі штучного інтелекту. Такий підхід до випуску "без залучення людини" не тільки привернув значну увагу ринку, але й поставив ШІ в центр обговорення, виводячи його на передові позиції в ринкових тенденціях.









Раптове зростання $GOAT, безсумнівно, викликало глибокі роздуми в галузі про майбутнє мемкоїнів, керованих штучним інтелектом. Здатність штучного інтелекту стимулювати інновації в контенті безпосередньо впливатиме на стійкий інтерес інвесторів. Як тільки інновації згасають, ентузіазм ринку може швидко охолонути. Тому, чи стане модель мемкоїнів, згенерованих штучним інтелектом, новим трендом, ще належить з'ясувати. Однак цей інноваційний підхід вже приніс нові ідеї в криптопростір, продемонструвавши потенціал ШІ в індустрії.





Як відома біржа в галузі, MEXC постійно стежить за сектором мемів. Згідно з останніми даними MEXC, топ-15 мемкоїнів на платформі досягли зростання у понад 1400%, а топ-5 з них перевищили 28 000%. Графіки наочно ілюструють неймовірний ефект збільшення прибутку, який створили ці мемкоїни, забезпечивши інвесторам значні прибутки.









Мемкоїни відомі своєю миттєвістю, короткими циклами і вибуховим потенціалом. Що стосується бірж, то що раніше токен потрапляє до лістингу, то більший потенційний прибуток отримують користувачі. MEXC відома своїм ефективним і швидким процесом лістингу, часто будучи першою платформою для дебюту нових мемкоїнів. Завдяки швидкому лістингу нових проєктів користувачі можуть брати участь у перспективних мем-проєктах на ранній стадії, отримуючи конкурентну перевагу на ринку.





Зараз, коли $GOAT лідирує за темпами зростання, це викликало нову хвилю торгівлі серед інвесторів. MEXC вже включила $GOAT до лістингу, і здійснюючи торгівлю ним зараз, ви можете користуватися наднизькими комісіями за торгівлю!



