Мировой обвал на фондовых рынках, вызванный взаимными пошлинами — как долго криптовалюта сможет устоять?

Коли ринки почали відновлювати стабільність після неспокійного першого кварталу, раптова хвиля політичних рішень знову сколихнула світових інвесторів. Підписання президентом США Дональдом Трампом указу про взаємні тарифи спровокувало жорстокий триденний обвал ринку, стерши з фондових ринків США понад 11 трлн $. Сектор криптовалют, що часто розглядається як альтернатива для ризикованих інвесторів, це також не оминуло, і затягнуло ланцюговою реакцією. Деякі експерти пояснюють спад суперечливою економічною шоковою терапією Трампа, а інші вважають його зорею нового економічного порядку.









Лише через тиждень після того, як президент Трамп підписав Указ про взаємні тарифи, світові ринки пережили найсильніший крах за майже 50 років. Під час інтерв'ю на шляху до Вашингтона Трамп применшив крах фондового ринку, назвавши його необхідним: «Іноді потрібно приймати ліки, щоб розв'язати проблему». Цей коментар викликав широку паніку, а ф'ючерси Nasdaq-100 у відповідь впали більш ніж на 6%.





«Ліки», про які йдеться, — це політика взаємних тарифів адміністрації США. Така зміна торговельної стратегії означає, що США запровадять еквівалентні або навіть вищі тарифи на країни, які вже стягують високі тарифи на американські товари. Цей підхід є фундаментальним відходом від усталених багатосторонніх меж вільної торгівлі. У той час як адміністрація характеризує це як сприяння «чесній торгівлі», економісти попереджають, що це потенційно може спровокувати далекосяжні збої в глобальних ланцюгах постачання і викликати потрясіння на міжнародних ринках капіталу.









Згідно зі звітом The Kobeissi Letter, фондові ринки США втратили 11,1 трлн $ у вартості лише за 44 торгові дні, що становить приблизно 38% ВВП США. Основні індекси США разом впали більш ніж на 15% лише за три дні, перевершивши навіть бурхливі дні обвалу ринку через COVID-19. Зараз це падіння вважається одним з найгірших у сучасній історії, перевершивши падіння чорного понеділка 1987 року.





Крах не обмежився лише в США — світові ринки впали в унісон:





Японський індекс Nikkei обвалився на понад 2500 пунктів, спричинивши зупинку торгівлі ф'ючерсами;

KOSPI Південної Кореї впав на 4,39%, активувавши зупинку торгівлі;

Тайванський TAIEX відкрився з падінням майже на 10%, а акції TSMC і Foxconn різко пішли вниз;

Німецький DAX , британський FTSE та ф'ючерси Euro Stoxx 50 різко впали;

Ф'ючерси S&P 500 активували попередження про автоматичне зупинення торгівлі: якщо втрати досягнуть 20%, ринки закриються на день.





Хедж-фонди, особливо на крипто та фондових ринках, зараз стикаються зі штормом маржин-колів, нагадуючи крах Lehman Brothers, що посилює побоювання щодо системного збою.













Ринок криптовалют, який колись вважався гаванню для ризикованих інвесторів, сильно постраждав від глобальної фінансової бурі:









Індекс страху та жадібності впав до 23, увійшовши до зони «надзвичайного страху», що відображає похмурі настрої на світових ринках. Лише за 24 години було ліквідовано позиції 290 000 трейдерів на суму понад 893 млн $, 85% з яких були лонг позиціями. Криптовалютний сектор, який зазвичай сприймається ризикованими інвесторами як високоволатильна альтернатива традиційним ринкам, зараз також страждає, не пропонуючи порятунку навіть для тих, хто має вищу толерантність до ризику.

















Взаємні тарифи викликали різноманітну реакцію країн світу:





В'єтнам, Аргентина та Ізраїль вже скасували тарифи на товари із США;

Індія продемонструвала бажання до скасування тарифів на товари із США;

Китай швидко оголосив про 34% тарифи у відповідь на імпорт зі США;

Європейський Союз має проголосувати щодо тарифів у відповідь 9 квітня.





Прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг заявив: «Ера глобалізації та вільної торгівлі, що базуються на правилах, закінчилася. Ми вступаємо в нову фазу — більш свавільну, протекціоністську та небезпечну».





Ці ринкові потрясіння відображають не лише тимчасові коливання, а й глибші зміни у світовому торговельному порядку, де протекціонізм та геополітична напруженість змінюють майбутнє.









На тлі інтенсивної короткострокової паніки деякі інвестори бачать потенційні можливості. Артур Хейс, співзасновник BitMEX, припустив: «Якщо індекс волатильності MOVE на ринку облігацій перевищить 140, ФРС може бути змушена перезапустити друк грошей».









Прогноз Kalshi щодо ринку показує, що ймовірність рецесії в США у 2025 році зараз становить 68%, що є найвищим показником за останні місяці. Навіть JPMorgan висловлює занепокоєння, радячи Федеральній резервній системі знизити процентні ставки перед наступним засіданням.





Попри похмурі перспективи, провідний трейдер Юджин Нг вважає, що цей спад ринку представляє унікальні можливості для накопичення багатства для тих, хто має правильну стратегію. Він радить: «Виживання — це ключ». Тим часом Віда, засновник Formula News, розглядає це як циклічну корекцію, а не як крах, що нагадує кризу 2008 року. Він прогнозує поворотний момент на ринку в першому кварталі 2026 року та рекомендує поступово нарощувати позиції під час спаду.









Незалежно від того, чи вірите ви в економічні теорії Трампа, чи розглядаєте тарифи як провісник нового світового порядку, одне залишається очевидним: світовий ринок перебуває в новій ері волатильності та невизначеності. Сьогоднішні ринкові рухи більше не можна зрозуміти виключно через минулий досвід, але інвестори мають адаптуватися до нової норми.





У цьому невизначеному середовищі ключовим буде розуміння управління ризиками та збереження спокою перед обличчям волатильності. Капіталу потрібен новий якір, і ті, хто зможе зорієнтуватися в штормі, можливо вийдуть з нього сильнішими. Зі зміною фінансового ландшафту життєво важливо мати платформу з інструментами, що допоможуть пережити шторм.





