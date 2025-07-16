Безсумнівно, однією з найгарячіших тем у соціальних мережах останнім часом є Ghibli. На основних платформах хвиля зображень у стилі мемів, що імітують фірмовий вигляд анімаційних фільмів студії GhibliБезсумнівно, однією з найгарячіших тем у соціальних мережах останнім часом є Ghibli. На основних платформах хвиля зображень у стилі мемів, що імітують фірмовий вигляд анімаційних фільмів студії Ghibli
Ажіотаж навколо стилю Ghibli досяг криптовалюти: BNB Chain у центрі шторму

16 липня 2025MEXC
Ghiblification
Binance Coin
Dogelon Mars
Happy Cat
Memecoin
Безсумнівно, однією з найгарячіших тем у соціальних мережах останнім часом є Ghibli. На основних платформах хвиля зображень у стилі мемів, що імітують фірмовий вигляд анімаційних фільмів студії Ghibli, стала вірусною, надавши нове життя та актуальність улюбленій естетиці, започаткованій Хаяо Міядзакі. Це не тільки відродило вдячність за позачасовий стиль анімації Ghibli, але й спричинило ефект хвилі на ринку криптовалют.

1. Що таке Ghibli


Стиль Ghibli (або Ґіблі) є виразним візуальним та емоційним фірмовим стилем відомої японської анімаційної студії Studio Ghibli. Вона заслужила всесвітнє визнання своєю щирою оповіддю та художньою красою таких шедеврів, як «Віднесені привидами» та «Мій сусід Тоторо». Ці твори залишаються незамінною класикою в серцях шанувальників різних поколінь.

2. Нова функція GPT-4o: каталізатор тренду Ghibli


Все почалося з нової функції від GPT-4o зі стилізації зображень. Вона тепер доступна в інтерфейсі чату, надаючи користувачам можливість завантажити будь-яку фотографію та на її основі створити версію в стилі Ghibli, ввівши простий промт, наприклад, «Перетвори це на мультфільм Ghibli». Цей потужний інструмент вдихнув нове життя у стиль Ghibli.

Спочатку оновлення пройшло поза увагою. Але незабаром після цього автори контенту в соціальних мережах почали публікувати свої портрети, натхненні стилем Ghibli, що призвело до поширення цього тренду. Коли не хто інший, як генеральний директор Tesla Ілон Маск, приєднався, поділившись своїм власним зображенням у стилі Ghibli, популярність тренду різко зросла.


3. Зростання токена Ghibli: вірусний феномен мемкоїнів


Підживлений ажіотажем у соціальних мережах, тренд Ghibli швидко перекинувся на криптовалюту з появою мемкоїнів на тему Ghibli. Серед них виділяється *URLS-GHIBLI_USDT*, токен, запущений у блокчейні Solana. За підтримки ажіотажу KOL і вірусного імпульсу токен стрімко зріс, стократно збільшившись менш ніж за день і привернувши неабияку увагу інвесторів.

Поряд із версією Solana, у мережі BNB Chain також з'явився токен на тему Ghibli. Попри те, що вони знаходяться в різних блокчейнах, обидва токени виграли від вірусної естетики Ghibli та уваги у медіа. У міру того, як захоплення Ghibli посилилося, обсяг торгівлі у мережі BNB Chain різко зріс, сприяючи поширенню тренду ще більше.

Успіх Ghibli також надихнув на створення принаймні 20 інших мемкоїнів на тему Ghibli, зокрема Ghinli-CZ, Ghibli Elon і Ghiblification. Хоча їхні оцінки та показники різняться, усі вони скористалися хвилею ажіотажу Ghibli та отримали помітну популярність.

4. Бум мемів у мережі BNB Chain: від сирих початків до зрілої екосистеми


Мемкоїни BNB Chain зазнали вибухового зростання. Згідно з даними Artemis, з 25 січня обсяг торгівлі у мережі BNB Chain був майже таким же, як і в Solana, при цьому дві мережі по черзі обходили одна одну.


Мережа BNB Chain помітно розвинулась у сфері мемів: від CZ (засновника Binance Чанпена Чжао), який спочатку підтримував невеликі, ізольовані тренди мемів, як-от «Щасливої торгівлі» (Happy Trading), до використання різних інструментів для оркестрування ринкових настроїв на різноманітних DEX.

У лютому команда BNB Chain випустила рекламне відео для Four.meme із тестовими токенами, яке CZ поширив із підписом «Happy Trading». Хоча CZ не наголошував на цьому дописі, але сентимент FOMO взяв своє. Обсяг DEX на BNB Chain ненадовго зріс втричі, хоча того тижня на Four.meme було запущено лише 10 токенів.

Потім CZ опублікував твіт із цікавістю щодо мемкоїнів, зосереджених на домашніх тваринах. Після того, як він розповів про свою собаку на ім'я Броколі, спільнота поспішила створити тисячі токенів «Broccoli». Але через відсутність офіційного проєкту від CZ потік однойменних токенів розпорошив інтерес інвесторів і послабив моментум, тому не було єдиного «лідера».

Епізод із «Broccoli» прояснив одну річ: мемкоїни потребують не просто ажіотаж, а їм потрібна структура та стратегічний напрямок. У відповідь мережа BNB Chain почала пропонувати підтримку ліквідності для найкращих проєктів мемкоїнів і запустила другий раунд ліквідності. У березні вона також почала тестувати хардфорк Pascal для вирішення вилучення шкідливого MEV та інших системних проблем.

Ці зусилля окупилися під час тренду мемів на тему Mubarak. CZ опублікував «Mubarak», розпочавши нову хвилю мемів на тему Близького Сходу. Обсяг торгівлі на *URLS-MUBARAK_USDT* різко зріс, і BNB Chain відтоді лідирує за щоденним обсягом торгівлі серед основних блокчейнів. Four.meme також відновив активність.

Що ще важливіше, тренди мемів більше не керуються виключно CZ. Мемкоїни BNB Chain набувають автономності, з'являються нові стилі, такі як намальований від руки *URLS-BUBB_USDT*. Це знаменує нову главу: більш зрілу, диверсифіковану та самодостатню екосистему мемкоїнів у BNB Chain.

5. Біржа MEXC: платформа для інвесторів


Платформа MEXC нещодавно запустила DEX+, перший на ринку гібридний продукт, що поєднує функції CEX і DEX. Він забезпечує безперебійну торгівлю ончейн і офчейн на єдиній платформі та наразі підтримує як Solana, так і BNB Chain, а також планується підтримка більшої кількості екосистем.

DEX+ дає інвесторам перевагу в нових проєктах, одночасно зменшуючи час та витрати на транзакції. Швидкий механізм лістингу MEXC забезпечує ранній доступ до трендових токенів, а наша оптимізована система пропонує низькі комісії та високу ліквідність, створюючи більш стабільний і доступний досвід торгівлі.

Одним словом, MEXC виділяється своєю інноваційністю та підходом до інвесторів. Незалежно від того, чи хочете ви інвестувати в мемкоїни у стилі Ghibli чи інші перспективні криптопроєкти, MEXC надає надійну, ефективну та зручну платформу.

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики та проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


