Ознайомлення з Elympics: нова ера в індустрії розваг

2) SDK від Elympics дає змогу розробникам створювати ігри, що ґрунтуються на навичках, із вбудованими функціями кіберспорту: синхронізація в режимі реального часу, підбір суперників за рівнем, керування ігровими лобі, хостинг серверів і автоматичне масштабування — без потреби в попередньому досвіді роботи з блокчейном.

3) Гравці можуть отримувати винагороди у токенах за перемоги в матчах, що реалізує справжню механіку Play2Win в екосистемі, яка підтримує різні формати: безплатні матчі, платні челенджі та офіційні турніри.

4) Токеноміка платформи розроблена з урахуванням інтересів як гравців, так і розробників, забезпечуючи сталу екосистему завдяки комісіям за вхід, механізмам розподілу токенів і поділу доходів з розробниками.

5) Elympics прагне створити найбільшу у світі Web3-мережу для мультиплатформної розважальної інфраструктури. У планах — запуск агентної моделі гри (agentic gaming), децентралізованої мережі для хостингу ігор з нодами, ігор, стартового майданчику та багато іншого.





SDK та інфраструктурний рівень, що дає змогу розробникам створювати мініігри на блокчейні, засновані на навичках. Проте амбіції проєкту виходять далеко за межі інструментів для розробки ігор. Elympics прагне стати фундаментальним рівнем для сфери розваг, забезпечуючи перехід IP та споживчих брендів в ончейн-середовище без потреби запускати токени, керувати гаманцями чи взаємодіяти зі складним інтерфейсом блокчейну, що багато користувачів можуть вважати незручним. У своїй основі Elympics — це, що дає змогу розробникам створювати мініігри на блокчейні, засновані на навичках. Проте амбіції проєкту виходять далеко за межі інструментів для розробки ігор. Elympics прагне стати фундаментальним рівнем для сфери розваг, забезпечуючи перехід IP та споживчих брендів в ончейн-середовище без потреби запускати токени, керувати гаманцями чи взаємодіяти зі складним інтерфейсом блокчейну, що багато користувачів можуть вважати незручним.





Інфраструктура Elympics підтримує:

Безшовну інтеграцію IP та брендів у Web3 ;

PvP-ігри на основі навичок , які надають винагороди за реальні досягнення та майстерність;

Мультиплатформне розгортання через Telegram, Coinbase Wallet, а згодом й інші соціальні застосунки;

Призові пули в токенах із розрахунками ончейн.













У добу цифрової фанатської культури, коли соціальна взаємодія споживачів відіграє вирішальну роль, розважальні IP активно шукають способи інтегруватися у Web3. Elympics надає їм можливість долучитися до ончейн-ігор без потреби випускати токени чи мати широкий технічний досвід.





Відомі проєкти, як-от Pudgy Penguins, уже експериментують із подібною моделлю, поєднуючи свою аудиторію через прості ігри на основі навичок у соціальних середовищах, не обмежених виключно Web3.





Для IP це відкриває нові шляхи монетизації, як: брендовані турніри, тематичні мініігрові події, рейтинги спільноти — з повним збереженням цілісності бренду та IP.













Однією з головних особливостей Elympics є унікальна модель Play2Win. На відміну від ігор на основі моделі Play2Earn, які часто страждають від несталої емісії токенів, зловживань ботами та інших проблем, Play2Win орієнтується на чесну конкуренцію та сталу економіку.





Як працює модель:

Гравці сплачують комісію за вхід у токенах ELP (нативний токен Elympics), щоби приєднатися до гри;

Переможці отримують винагороду з призового пулу;

Частина кожної комісії розподіляється між розробниками, організаторами турнірів, протоколами та іншими сторонами.

Ця модель розподілу доходів узгоджує заохочення всіх учасників без потреби у винагородах коштом надмірної емісії токенів чи спекулятивному ажіотажі.













Apple Pay або Google Pay. Одним із ключових нововведень для гравців є абстракція гаманця. Elympics знижує бар'єр входу, дозволяючи користувачам приєднуватися до ігор через соціальні акаунти на знайомих платформах, як-от Telegram , і поповнювати баланс за допомогою звичних інструментів —або





Після входу в гру користувачі можуть отримувати призи у фіаті або стейблкоїнах, що спрощує користувацький шлях, водночас зберігаючи основний рівень транзакцій ончейн. Такий безперешкодний процес реєстрації є критично важливим для залучення ширшої мобільної та казуальної аудиторії, а також для того, щоб Elympics став ядром нової екосистеми розваг.









Модуль функцій Опис SDK для ігрового процесу Основний модуль, що найчастіше використовується під час розробки. Нативний для Unity фреймворк і набір інструментів для створення безпечних, змагальних ігор із мінімальними витратами на розробку. Система лобі та підбору суперників Керує ігровими меню та підтримує як соціальний підбір суперників, так і автоматизований. Система вивчає правила вашої гри та використовує машинне навчання для забезпечення захопливіших матчів. Аутентифікація за допомогою SDK PlayPad Просте й безпечне підтвердження особи гравця. Неважливо, чи ваша гра працює у браузері, Telegram чи як окремий застосунок — цей модуль бере на себе аутентифікацію, щоб ви могли зосередитися на розробці гри. Хмарне розгортання та хостинг Повністю кероване глобальне хостинг-рішення без потреби в обслуговуванні. Включає хостинг збірки, сервери для матчів на вимогу та масштабовані середовища для підтримки гравців по всьому світу. Функції монетизації Web3 Активує надання винагород для гравців і монетизацію через конкурентні смартконтракти на базі EVM і TON. Можна використовувати вбудовані шаблони або інтегрувати власні децентралізовані турнірні контракти для швидкого запуску ончейн-змагань. Інтеграція з Telegram-ботом Дозволяє запускати гру безпосередньо в Telegram і створювати кастомізований бот для підвищення утримання гравців, видимості та взаємодії у Тelegram-спільноті. Доступ до зовнішніх API Прості HTTP-хуки для реалізації кастомізованих бекенд-функцій, як-от прогрес гравців, синхронізація результатів матчів тощо. Динамічна система рейтингу Забезпечує чесну конкуренцію навіть у режимах асинхронної гри. Побудована на авторитетній серверній архітектурі Elympics для безпечних і вірогідних результатів. Система балів честі (Honor Points) Механізм балів і винагород, що стимулює участь і повернення гравців і розробників, формуючи змагальну та здорову екосистему. PlayPad Інтерфейс для фронтенду, пов'язаний із вашою грою. Керує аутентифікацією користувачів і участю в турнірах. Активується автоматично після розгортання в Elympics Cloud. Ігрова панель гравця Гравці можуть переглядати всі ігри екосистеми Elympics (включно з вашою), керувати ідентифікацією та налаштовувати свій акаунт. Консоль розробника Дозволяє налаштовувати параметри гри, вибирати кластери серверів і задавати логіку підбору супурників для підготовки до запуску. CLI-інструмент Для тих, хто віддає перевагу роботі з командним рядком або потребує автоматизації розгортання й керування.









Elympics поєднує блокчейн і багатокористувацькі змагальні ігри, інтегруючи ончейн-результати матчів і розподіл винагород за перемогу. Це створює безпечну ігрову економіку на базі блокчейну.





Ончейн-результати матчів означають, що кожен офіційний результат гри фіксується в блокчейні, що забезпечує:

Неможливість фальсифікувати результати гравця ;

Публічну перевірку результатів для всіх матчів ;

Умови для суддівства спільнотою та децентралізованого аудиту.





До цього додається підтримка моделі гри «з нульовою сумою» (zero-sum): у матчі 1-на-1 переможець отримує винагороду, тоді як той, хто програв, втрачає токени у вигляді комісії за вхід або стейкінгу. Це створює чесну модель кіберспортивного поєдинку, де переможець здобуває не лише престиж, а й реальні винагороди. Крім того, гравці можуть брати участь у безплатних матчах, де за регулярні перемоги заробляються приносять рейтингові бали, які дозволяють підійматися таблицею лідерів і отримувати призи.









Усі взаємодії в екосистемі Elympics базуються на ELP — нативному утиліті токені проєкту. ELP виконує низку ключових функцій:





1) Формує петлю цінності між усіма учасниками, акумулюючи вигоду з кожної взаємодії в межах протоколу.

2) Доступ до ключових функцій мережі Elympics для розробників і операторів нодів надається через токен ELP.

3) Стейкери ELP отримують доступ до кампаній із винагородами за допомогою токена. Що більша сума і довший термін блокування, то ширші можливості стейкерів.

4) Частина комісій протоколу спрямовується на зворотний викуп ELP, підтримуючи довгострокову цінність токена.

5) Гравці можуть блокувати ELP для миттєвого входу в матчі без затримки на підтвердження транзакцій.

6) Доступ до преміумних функцій (наприклад, запити на повторний перегляд) можливий шляхом спалення ELP.

7) Усі типи ігор потребують блокування ELP для оренди мережевих служб безпеки та забезпечення нормальної роботи гри.





Таким чином, ELP більше не є спекулятивним активом. Його вартість прив’язана до ігрового процесу через діяльності екосистеми.













Загальна пропозиція: 3 500 000 000 ELP

Циркуляційна пропозиція на момент TGE: 24,6 0 %

Повний випуск токенів: досягне загальної пропозиції протягом 30 місяців





Категорія розподілу Відсоток Опис Основні учасники 14% Зарезервовано для ключових розробників і стратегів, що живлять розвиток і довгостроковий успіх протоколу Elympics. Ранні інвестори 11% Виділено на користь перевірених партнерів та інвесторів, які надали критично важливе фінансування на початковому етапі. Стратегічний раунд 12% Виділено для стратегічних партнерів та інвесторів, які поділяють довгострокове бачення і цілі екосистеми Elympics. Продаж спільноті та аірдроп 4.5% Використовується для винагороди перших учасників спільноти та початкового розподілу токенів у мережі. IDO 1,5% Зарезервовано для учасників передпродажу перед TGE на спеціальному майданчику запуску. Ліквідність 10% Забезпечує активну торгівлю, зниження прослизання та підтримку глибини ринку на великих біржах. Зростання екосистеми та мережі 28% Призначено для розвитку екосистеми через винагороди для розробників, маркетингові кампанії, програми винагород для користувачів та загальне просування протоколу. Резерв 19% Зарезервовано для майбутніх стратегічних можливостей, розробки продукту, інновацій та довгострокової стійкості протоколу.













Категорія розподілу Кліф (міс.) Період вестингу (міс.) Розблокування на момент TGE (%) Частка розподілу (%) Основні учасники проєкту 6 24 0% 14% Ранні інвестори 4 12 20% 11% Стратегічний раунд 3 6 20% 12% Продаж для спільноти та аірдроп 0 3 30% 4,5% IDO 0 3 40% 1,5% Розвиток екосистеми та мережі 0 30 5% 28% Ліквідність 0 0 100% 10% Резерв 0 24 35% 19%

















Використання Опис Доступ до ігор Розробники мають заблокувати певну кількість ELP, щоб отримати доступ до інфраструктури Elympics і монетизувати свої ігри. Робота нодів Оператори нодів повинні здійснити стейкінг ELP, щоб проводити та верифікувати матчі. Натомість вони можуть отримувати винагороди. Верифікація результатів матчів ELP може використовуватись для перевірки результатів через оракули або для ініціювання повторного перегляду. Деякі дії можуть потребувати спалення токенів. Преміумні функції Блокування ELP відкриває доступ до привілейованих функцій: швидший підбір суперників, більші призові пули, вищий рейтинг репутації, що впливає на пріоритет у матчах. Стейкінг та аірдропи Користувачі можуть здійснити стейкінг ELP у сховищах, щоб брати участь в аірдропах токенів від ігор, протоколу або партнерів екосистеми. Зворотний викуп токенів Скарбниця протоколу використовуватиме дохід платформи для викупу ELP на ринку з метою підтримання стабільної вартості токена. Управління Власники ELP можуть голосувати за оновлення протоколу, пропозиції спільноти та розподіл фонду екосистеми. Доступ до даних через токен Для отримання доступу до ігрових даних у реальному часі (наприклад, для ШІ-інструментів, платформ трансляцій або сторонніх сервісів), потрібно утримувати або витрачати токени ELP.













У межах екосистеми Elympics рушієм розвитку є Elympics SDK — набір інструментів, що дозволяє розробникам швидко впроваджувати багатокористувацькі функції у свої ігри без необхідності створювати складну серверну інфраструктуру з нуля.





Завдяки вбудованому підбору суперників у реальному часі, механізмам захисту від шахрайства та масштабованим хмарним серверам Elympics SDK дає змогу зосередитися на ігровому дизайні, не витрачаючи ресурси на багатокористувацьку логіку, безпеку чи розгортання серверів. Це суттєво пришвидшує розробку та полегшує запуск ігор.





Незалежно від того, чи йдеться про запуск на TON, Base чи інших блокчейнах, SDK спрощує створення ігор із підтримкою блокчейну, дозволяючи розробникам зосередитися на створенні вірусних хітів, поки Elympics бере на себе всю серверну інфраструктуру. Ключові переваги Elympics SDK включають:





Plug-and-play : потужна багатокористувацька інфраструктура, системи розподілу винагород і готові UI-компоненти значно скорочують час виходу на ринок для соціальних PvP-ігор.

Без досвіду у блокчейні : навіть розробники без знань у сфері блокчейну можуть легко створювати ігри та інтегрувати винагороди за допомогою модульних компонентів SDK.

Автоматизоване хмарне розгортання : не потребує ручного налаштування серверів — ігри автоматично розгортаються на глобальних нодах, забезпечуючи стабільну роботу для гравців у всьому світі.

Повний захист: розробники мають доступ до повного набору інструментів безпеки, як-от: систем протидії шахрайству, ШІ-алгоритмів чесного підбору суперників і перевірених на блокчейні результатів матчів, що гарантує довіру та чесність.





Завдяки цим можливостям, Elympics SDK не лише знижує поріг входу для розробки Web3-ігор, але й надає розробникам безпечне, ефективне та масштабоване середовище для створення, експериментів та втілення ідей вірусних ігор у життя.









Elympics будує інфраструктуру для наступної ери блокчейн-розваг, просуваючи змагальні мініігри на основі навичок у суперзастосунках, гаманцях і соціальних платформах.





Замість того щоб зосереджуватися лише на децентралізації або інфраструктурі кіберспорту, Elympics прагне стати майданчиком, де IP, розробники та гравці взаємодіють у форматі змагальних розваг. Завдяки SDK розробники можуть інтегрувати системи винагород, підбір гравців, захист від шахрайства та повний спектр інструментів безпеки без необхідності глибоких технічних знань або досвіду у блокчейні.





Екосистема вже підтримує основні мережі (впроваджено інтеграцію з TON і Base, заплановано підтримку інших блокчейнів), а також забезпечує дистрибуцію через застосунки на кшталт Telegram і незабаром — Coinbase Wallet, що відкриє широкому загалу простий доступ до ігор на основі блокчейну.





Завдяки зростанню зацікавленості з боку IP-проєктів і партнерських екосистем Elympics переосмислює масштабування Web3-ігор інтегруючи їх у потік цифрових розваг і перетворюючи кожну гру на поширюваний ончейн-досвід.









