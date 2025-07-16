Gaia: блокчейн і штучний інтелект — нове бачення децентралізованої ШІ-екосистеми

Блокчейн та штучний інтелект об'єднуються, щоб надати нової форми технології за допомогою децентралізованих рішень, орієнтованих на конфіденційність. Платформа Gaia (GaiaNet AI) очолює цю революцію, створюючи децентралізовану екосистему, де застосунки штучного інтелекту постійно навчаються та розвиваються. Вона дозволяє фізичним особам та підприємствам створювати, розгортати та монетизувати агентів штучного інтелекту (цифрове відображення досвіду) кидаючи виклик домінуванню централізованого штучного інтелекту. Токен GaiaNet забезпечує управління, стейкінг та платежі, узгоджуючи стимули через всю мережу.









Gaia — це децентралізований проєкт інфраструктури штучного інтелекту, який надає користувачам можливість створювати, розгортати, масштабувати та монетизувати налаштовуваних агентів штучного інтелекту на основі власних знань та навичок. З моменту свого створення у 2024 році Gaia безпосередньо розв'язує проблемні питання централізованих послуг штучного інтелекту: ризики конфіденційності, відсутність прозорості та проблеми цензури. Використовуючи розподілену мережу нодів периферійних обчислень, Gaia дозволяє фізичним особам та підприємствам розміщувати моделі штучного інтелекту, створюючи безпечну, стійку до цензури платформу послуг штучного інтелекту.





Місія проєкту полягає у створенні «живої мережі знань», де застосунки штучного інтелекту постійно навчаються та розвиваються. Екосистема Gaia підтримує різноманітні сценарії: від освітнього репетиторства та обслуговування клієнтів до фінансової торгівлі — дозволяючи користувачам розгортати «цифрових двійників» на основі штучного інтелекту, які відображають їхній професійний досвід. За даними CoinDesk, платформа Gaia активувала понад 1000 нодів під час тестової фази та отримала seed-фінансування у розмірі 10 мільйонів $ від Generative Ventures, Republic Capital та інших, продемонструвавши сильний початковий імпульс.









Технічна архітектура Gaia інтегрує блокчейн з передовими можливостями штучного інтелекту для створення надійної та масштабованої платформи. Вона включає наступні основні компоненти:









GaiaNet базується на розподіленій мережі нодів периферійних обчислень, кожен з яких містить моделі штучного інтелекту, налаштовані для виконання певних завдань. На відміну від централізованих платформ штучного інтелекту, що покладаються на власні сервери, ноди Gaia незалежно керуються фізичними особами та підприємствами, що забезпечує децентралізацію та стійкість до цензури. Ця архітектура підтримує безпечні, масштабовані послуги штучного інтелекту, причому кожен нод діє як автономний постачальник послуг штучного інтелекту.









Ноди GaiaNet оснащені повним набором інструментів для полегшення створення та розгортання агентів ШІ:





Високопродуктивне середовище виконання: кросплатформне середовище, що забезпечує ефективну роботу на різних апаратних та програмних конфігураціях.

Точне налаштування великої мовної моделі (LLM): користувачі можуть вибирати з величезного обсягу LLM з відкритим кодом та налаштовувати їх для спеціалізованих завдань, щоб створювати високопрофесійних агентів ШІ.

Моделі вбудовування знань: перетворення власних знань у числові формати, дозволяючи агентам ефективно використовувати певні набори даних.

Векторні бази даних: оптимізація зберігання векторних даних та запитів для пошуку подібності, систем рекомендацій тощо.

Менеджер запитів: керування вхідними даними моделі ШІ для оптимізації точності та релевантності відповідей.

Відкритий сервер API: надає сумісні з OpenAI API, для безперешкодної інтеграції з наявними застосунками (джерело: офіційний вебсайт GaiaNet).

Система плагінів: дозволяє виклик зовнішніх інструментів і функцій на основі відповідей LLM, розширюючи можливості ШІ-агентів.





Ці компоненти дозволяють користувачам розгортати агентів ШІ як «цифрових двійників», що надають послуги через веб-API.









Домени GaiaNet об'єднують пов'язаних агентів штучного інтелекту в єдині інтернет-домени, пропонуючи стандартизовані точки доступу для певних послуг штучного інтелекту. Наприклад, агентів штучного інтелекту для підтримки студентів в університеті можна об'єднати в gaianet.berkeley.edu. Оператори доменів повинні здійснювати стейкінг токенів GaiaNet, щоб гарантувати якість та надійність агентів, а також застосовувати штрафи за порушення, щоб забезпечити довіру та узгодженість мережі.









API від GaiaNet, сумісний з OpenAI, є основною функцією, яка дозволяє розробникам інтегрувати децентралізовані послуги штучного інтелекту у свої застосунки без суттєвих змін у робочому процесі, знижуючи бар'єри для впровадження та розширюючи охоплення розробників та підприємств.









GAIANet DAO керує мережею, дозволяючи власникам токенів голосувати за параметри, оновлення протоколів та розподіл ресурсів, забезпечуючи узгодження розвитку платформи з пріоритетами спільноти.









Архітектурний дизайн GaiaNet підтримує високу кількість паралельних транзакцій та обчислювальних навантажень, використовуючи периферійні ноди для гарантування низької затримки та високої ефективності. Децентралізоване розгортання підвищує стійкість, усуваючи єдині точки відмови.









Gaia прагне розв'язати основні проблеми в централізованих послугах ШІ:





Ризики конфіденційності: централізовані платформи потребують від користувачів надавати конфіденційні дані, що ставить під загрозу безпеку та створює ризик неправомірного використання.

Відсутність прозорості: користувачі мають обмежений доступ до навчання моделей ШІ та використання даних.

Цензура та контроль: централізовані постачальники можуть довільно обмежувати доступ до сервісів ШІ.





GaiaNet розв'язує ці проблеми за допомогою:





Децентралізації: моделі ШІ розподіляються на периферійних нодах, запобігаючи контролю будь-кого над мережею та зменшує ризик централізації.

Конфіденційності: агенти ШІ включають власні знання, не розкриваючи конфіденційні дані, зберігаючи контроль користувачів.

Прозорості: блокчейн записує транзакції та рішення щодо управління у публічному реєстрі, підвищуючи довіру та підзвітність.

Антицензури: децентралізований характер мережі ускладнює блокування доступу до сервісів ШІ для будь-якої сторони.





Токен GaiaNet відіграє ключову роль, підтримуючи управління, стейкінг та платежі для узгодження стимулів між операторами нодів, менеджерами доменів, розробниками та користувачами.









Токен GaiaNet — це нативний утиліті токен, що забезпечує роботу екосистеми Gaia та виконує кілька основних функцій:









Управління: токен DAO дозволяє власникам голосувати за правила мережі, оновлення протоколу та розподіл ресурсів, що відповідає принципам децентралізації Gaia.





Стейкінг: власники токенів використовують GaiaNet для підтримки операторів доменів, підтверджуючи свою довіру. Стейкери отримують частку доходів домену, але мають сплачувати штрафи, якщо домени порушують правила, заохочуючи високі стандарти.





Платежі: GaiaNet сприяє ескроу-платежам за послуги штучного інтелекту, а обмінні курси в режимі реального часу забезпечують стабільність та активну участь навіть під час коливання цін.









Хоча загальна пропозиція та первинний розподіл залишаються відомими, дизайн підкреслює функціональність та стимули:





Утиліті токен, необхідний для участі: охоплює транзакції, управління та стейкінг.

Система заохочень на основі балів (Gaia XP) винагороджує користувачів за соціальні завдання, купівлю доменів та розгортання нодів за допомогою балів gaiaPoints, які можна конвертувати в токени GaiaNet після події генерації токенів (TGE).

Винагороди за стейкінг та участь в управлінні сприяють довгостроковим інвестиціям у мережу.





Назва токена GaiaNet Блокчейн GaiaNet (рівень 1) Основне використання Управління, стейкінг, оплата послуг штучного інтелекту Загальна пропозиція Нерозголошено Розподіл Конвертація токенів на основі балів gaiaPoints в майбутньому Модель стейкінгу Підтримує операторів доменів за допомогою винагород/штрафів Платіжна модель Ескроу-контракти зі ставками в режимі реального часу Час TGE Очікувана фаза після тестування, можливо, у 2025 році









Постачальники послуг ШІ: фізичні особи та підприємства можуть створювати агентів ШІ, спеціально розроблених для репетиторства, обслуговування клієнтів, торгівлі тощо, монетизуючи професійні навички за допомогою API та відкриваючи нові персоналізовані ринки ШІ.





Розробники: можуть інтегрувати API від GaiaNet, сумісний з OpenAI, щоб зменшити залежність від централізованих послуг та досліджувати інновації в освіті, фінансах, охороні здоров'я тощо.





Оператори доменів: керують доменами, здійснюючи стейкінг токенів GaiaNet, отримуючи винагороду за підтримку якості послуг ШІ, з можливими штрафами, що забезпечує надійність та довіру.





Користувачі: отримують доступ до безпечних, персоналізованих та стійких до цензури послуг ШІ через домени GaiaNet, включаючи децентралізовані освітні, допоміжні та фінансові ресурси.









Проєкт GaiaNet AI був заснований у 2024 році Сідні Л. та Меттом Райтом, поєднавши досвід у сфері блокчейну та ШІ для реалізації бачення проєкту. Хоча команда залишається частково приватною, вона залучила досвідчених радників та інвесторів, зокрема:





Лекс Соколін (Generative Ventures): лідер в інвестиціях у блокчейн та ШІ.

Браян Джонсон (Republic Capital): досвідчений інвестор у технологічні стартапи.

Шон Нг (7RIDGE): зосереджений на децентралізованому венчурному капіталі в галузі технологій.

Кішор Бхатія: підприємець з досвідом у сфері технологій та розвитку бізнесу.

Інвестиційні фірми: EVM Capital, Mantle EcoFund та ByteTrade Lab.









Платформа Gaia завершила seed-раунд на суму 10 мільйонів $, який очолили Generative Ventures, Republic Capital та 7RIDGE. Наразі компанія перебуває на стадії тестування та розгорнула понад 1000 активних нодів, демонструючи сильне раннє впровадження. Ключовими етапами є:





Фаза тестування з більш ніж 1000 нодами, що підтверджує ринковий попит.

Заохочувальна програма Gaia XP, яка винагороджує участь спільноти за допомогою конвертації балів gaiaPoints у токени.

Запланований запуск основної мережі у 2025 році з переходом на повністю децентралізовану мережу.

Постійний розвиток інструментів та послуг для підтримки створення та розгортання агентів ШІ.









Gaia орієнтується на децентралізований ринок ШІ, що швидко зростає, конкуруючи з такими проєктами, як Fetch.AI та SingularityNET. Її унікальна цінність полягає в персоналізованих агентах ШІ та децентралізованій ринковій орієнтації, що відрізняє її від конкурентів, зосереджених на загальних моделях ШІ. Інтеграція блокчейну гарантує безпеку платформи, прозорість та контроль користувачів, безпосередньо розв'язуючи проблеми індустрії ШІ.





Потенційні зони впливу включають:





Демократизація ШІ: розширення можливостей ШІ для фізичних осіб та малих й середніх підприємств, а не лише для великих підприємств.

Покращена конфіденційність: захист контролю користувачів над даними та моделями.

Інноваційна інкубація: забезпечення децентралізованих середовищ для розробки нових застосунків ШІ.

Економічні можливості: створення ринків, де працівники сфери знань монетизують досвід через агентів ШІ.



