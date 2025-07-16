Режими торгівлі ф'ючерсами





MEXC надає трейдерам гнучкі можливості, дозволяючи користувачам обирати між безстроковими ф'ючерсами USDT-M або Coin-M відповідно до їхніх особистих уподобань. Крім того, MEXC підтримує як лонг-, так і шорт-позиції, дозволяючи трейдерам більш точно реалізовувати торгові стратегії в умовах ринкових коливань. Найголовніше, користувачі можуть гнучко налаштовувати режими маржі та регулювати мультиплікатори кредитного плеча. Ці зручні функції роблять MEXC ідеальною платформою для задоволення різноманітних потреб трейдерів.









1.1 Безстрокові ф'ючерси USDT-M





Безстрокові ф'ючерси USDT-M відносяться до контрактів, де одиницею котирування і розрахунків є USDT (Tether). Розрахунки вартості та PNL безстрокових ф'ючерсів USDT-M базуються на USDT як базовій криптовалюті. Такий дизайн контракту має на меті пом'якшити вплив волатильності цін на криптовалюту на трейдерів, оскільки USDT — це стейблкоїн, прив'язаний до долара США, який пропонує відносно стабільну вартість.





Таким чином, основною перевагою безстрокових ф'ючерсів USDT-M є можливість розраховувати прибуток у фіатній валюті. Наприклад, коли ви отримуєте прибуток у розмірі 1000 USDT, ви можете легко оцінити прибуток як майже еквівалентний 1000 доларів США, оскільки вартість 1 USDT дорівнює приблизно 1 долару США.





1.1 Безстрокові ф'ючерси Coin-M





Безстрокові ф'ючерси Coin-M — це контракти, в яких певна криптовалюта (наприклад, Bitcoin або Ethereum) використовується в якості маржі і для розрахунків PNL. У цих контрактах одиницею котирування є долар США. Вартість кожного безстрокового ф'ючерсного контракту Coin-M — це фіксована сума в доларах США. Наприклад, безстроковий ф'ючерсний контракт Bitcoin-M може мати вартість 100 доларів США за один контракт.









2.1 Односторонній режим





В односторонньому режимі інвестори мають лише лонг або шорт позиції у торгівлі ф'ючерсами (включаючи ф'ючерси USDT-M та Coin-M). Якщо інвестори вважають, що ціна певного ф'ючерсного активу зросте, вони можуть тримати довгу позицію. І навпаки, якщо вони вважають, що ціна впаде, вони можуть тримати шорт позицію. Цей режим позиції пов'язує PNL інвестора з напрямком зміни ціни ф'ючерсного активу.





2.2 Режим хеджування





У режимі хеджування користувачі можуть одночасно тримати лонг і шорт позиції по даній ф'ючерсній парі, а кредитне плече можна встановлювати незалежно як для лонг, так і для шорт напрямків. Всі лонг позиції об'єднуються в рамках кожного ф'ючерсного контракту, і так само об'єднуються всі шорт позиції. При утриманні позицій хеджування маржа повинна бути розподілена як для лонг, так і для шорт позицій відповідно до рівня ліміту ризику.





Наприклад, у безстрокових ф'ючерсах BTCUSDT користувач може відкрити лонг позицію з 25-кратним кредитним плечем і одночасно відкрити шорт позицію з 50-кратним плечем.









3.1 Ізольована маржа





У режимі ізольованої маржі кожна позиція має незалежний маржинальний рахунок. Це означає, що кожна позиція має власний маржинальний баланс, і будь-які збитки можуть бути покриті тільки за рахунок маржі, пов'язаної з цією конкретною позицією. Максимальний потенційний збиток для ізольованої маржинальної позиції дорівнює сумі початкової маржі та будь-якої додаткової маржі, доданої до цієї позиції. Такий механізм гарантує, що збитки однієї позиції не впливають на інші, тим самим обмежуючи обсяг потенційних збитків.





Перевага моделі ізольованої маржі полягає в тому, що вона дозволяє трейдерам мати більш точний контроль над ризиком кожної позиції. Користувачі можуть вручну додавати маржу до позицій з ізольованою маржею, оптимізуючи ліквідаційну ціну для кожної позиції.





3.2 Крос-маржа





У режимі крос-маржі всі позиції мають спільний маржинальний рахунок. При використанні режиму крос-маржі доступна маржа користувача призначена спеціально для підтримки відповідниї позицій крос-маржі і не використовується як маржа для інших позицій крос-маржі.





Режим крос-маржі може бути більш підходящим для трейдерів, які бажають більш гнучко використовувати свої кошти, але він також вимагає більшої обережності, оскільки збитки можуть вплинути на весь рахунок. В даний час MEXC підтримує перехід з режиму ізольованої маржі в режим крос-маржі для існуючої позиції, але не навпаки.









MEXC дозволяє користувачам встановлювати різні мультиплікатори кредитного плеча для лонг і шорт позицій. Користувачі можуть регулювати мультиплікатор кредитного плеча в режимі ізольованої маржі або перемикатися з режиму ізольованої маржі в режим крос-маржі . Важливо зазначити, що наразі MEXC не підтримує перемикання з режиму крос-маржі в режим ізольованої маржі. В даний час MEXC підтримує кредитне плече в діапазоні від 1х до 500х для безстрокових ф'ючерсів USDT-M і від 1х до 200х для безстрокових ф'ючерсів Coin-M.









Таким чином, MEXC задовольняє різноманітні вимоги трейдерів, які шукають ефективну, гнучку та безпечну торгівлю ф'ючерсами. Це досягається, зокрема, завдяки широкому спектру ф'ючерсних позицій, гнучким режимам маржі, високому кредитному плечу.



