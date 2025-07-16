1. Що таке безстрокові ф'ючерси? Безстрокові ф'ючерси — це тип деривативних контрактів, який відрізняється від традиційних ф'ючерсних або опціонних контрактів тим, що не має фіксованої дати закінчення1. Що таке безстрокові ф'ючерси? Безстрокові ф'ючерси — це тип деривативних контрактів, який відрізняється від традиційних ф'ючерсних або опціонних контрактів тим, що не має фіксованої дати закінчення
Поширені запитання про ф'ючерсну торгівлю

1. Що таке безстрокові ф'ючерси?


Безстрокові ф'ючерси — це тип деривативних контрактів, який відрізняється від традиційних ф'ючерсних або опціонних контрактів тим, що не має фіксованої дати закінчення терміну дії. Це дозволяє трейдерам утримувати позиції на невизначений термін, поки вони не закриють їх вручну або не будуть примусово ліквідовані. Безстрокові ф'ючерси дозволяють трейдерам входити на ринок або виходити з нього в будь-який час. У торгівлі криптовалютою безстрокові ф'ючерси є популярним методом торгівлі.

Безстрокові ф'ючерси пропонують більшу гнучкість, дозволяючи трейдерам брати участь у торгівлі з використанням кредитного плеча і входити або виходити з ринку в будь-який час. Ви можете прочитати статтю «Що таке ф'ючерсна торгівля», якщо хочете дізнатися більше про основи ф'ючерсної торгівлі.

2. У чому різниця між ф'ючерсною та спотовою торгівлею?


Спотові трейдери володіють базовим активом, тоді як ф'ючерсні трейдери торгують контрактами, які представляють вартість конкретної криптовалюти. Це найбільш фундаментальна відмінність між ними. Якщо ви хочете дізнатися більше про відмінності між ними, ознайомтеся з розділом «Спотова і ф'ючерсна торгівля» для подальшого розуміння.

3. Які комісії за торгівлю ф'ючерсами на MEXC?


На платформі MEXC ставка комісії за ф'ючерсну торгівлю для мейкера становить 0%, а ставка комісії для тайкера 0,02%. Актуальні ставки комісії на платформі MEXC ви також можете знайти на сторінці ставки комісії на офіційному вебсайті MEXC.

4. Яке кредитне плече пропонують безстрокові ф'ючерси MEXC?


Безстрокові ф'ючерси MEXC пропонують регульоване кредитне плече від 1х до 500х, причому множник кредитного плеча залежить від ф'ючерсу.

5. Як відкрити лонг / шорт позиції?


На вебсайті, на сторінці торгівлі ф'ючерсами MEXC, ви можете налаштувати режим маржі (ізольований або крос) і множник кредитного плеча. Виберіть тип ордера, наприклад, маркет, введіть кількість, а потім клацніть [Відкрити лонг] або [Відкрити шорт]. Якщо користувач точно спрогнозує рух ціни, він отримає прибуток; в іншому випадку він зазнає збитків.

На тому ж ф'ючерсному ринку, якщо ви використовуєте режим хеджування, ви можете утримувати як лонг, так і шорт позиції одночасно. Однак в односторонньому режимі ви не можете утримувати одночасно лонг і шорт позиції. Для отримання детальної інформації про односторонній режим і режим хеджування ви можете прочитати «Різниця між одностороннім режимом і режимом хеджування».


6. Які типи ордерів підтримує ф'ючерсна торгівля на MEXC?


Ф'ючерсами торгівля на MEXC наразі підтримує п'ять типів ордерів: лімітний, маркет, тригерний, трейлінг-стоп та "Тільки розміщення". Ви можете прочитати «Розміщення різних типів ф'ючерсних ордерів» для отримання детальної інформації про ці типи ордерів.

7. У чому різниця між реалізованим PNL після закриття позиції та нереалізованим PNL до закриття позиції?


Нереалізований PNL розраховується на основі справедливої ціни і не включає комісії, ставки фінансування тощо; вони наведені лише для довідки. Реалізований PNL, з іншого боку, розраховується на основі фактичної ціни реалізації, за вирахуванням комісії, ставки фінансування та інших витрат. Таким чином, існує різниця між нереалізованим та реалізованим PNL.

8. Чому стягується комісія за фінансування?


Різниця між безстроковими ф'ючерсами і звичайними ф'ючерсами полягає в тому, що безстрокові ф'ючерси не мають дати закінчення терміну дії. Тому трейдери можуть тримати позиції безстроково, доки вони не будуть ліквідовані. Щоб гарантувати, що ринкова ціна безстрокових ф'ючерсів не відхиляється від спотової ціни, потрібен механізм прив'язки ціни безстрокових ф'ючерсів до спотової ціни. Саме тут в гру вступає механізм ставки фінансування.

Основна мета ставки фінансування полягає в тому, щоб дозволити ринку саморегулюватися шляхом періодичного обміну вартістю фінансування між лонг і шорт позиціями, таким чином прив'язуючи ринкову ціну безстрокових ф'ючерсів до спотової ціни. MEXC не стягує жодних комісій за фінансування з користувачів; натомість, комісії за фінансування стягуються між користувачами, які мають позиції.

Зазвичай безстрокові ф'ючерси MEXC розраховуються за комісією за фінансування кожні 8 годин, о 03:00/02:00, 11:00/10:00 та 19:00/18:00 (літній/зимовий час, за Києвом). Для отримання додаткової інформації про коригування частоти розрахунків за ставкою фінансування ви можете переглянути розділ [Оголошення] в [Довідковому центрі].

Якщо ви хочете дізнатися більше про ставки фінансування, ви можете ознайомитися зі статею «Пояснення щодо ставки фінансування».

9. Як розрахувати ф'ючерсний PNL


9.1 PNL закриття:


Форвардний контракт (Ф'ючерси USDT-M)
Лонг позиція = (Ціна закриття - Сер. ціна входу) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів
Шорт позиція = (Сер. ціна входу - Ціна закриття) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів

Інверсивний контракт (Ф'ючерси Coin-M)
Лонг позиція = (1/Сер. ціна входу - 1/Сер. ціна закриття) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів
Шорт позиція = (1/Сер. ціна виходу- 1/Сер. ціна входу) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів

9.2 Плаваючий PNL:


Форвардний контракт (Ф'ючерси USDT-M)
Лонг позиція = (Справедлива ціна - Сер. ціна входу) *Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів
Шорт позиція = (Сер. ціна входу - Справедлива ціна) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів

Інверсивний контракт (Ф'ючерси Coin-M)
Лонг позиція = (1/Сер. ціна входу - 1/Справедлива ціна) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів
Шорт позиція = (1/Справедлива ціна - 1/Сер. ціна входу) * Кількість утриманних позицій * Розмір ф'ючерсів

10. Як розрахувати ціну ліквідації


Умови ліквідації: Маржа позиції + Нереалізований PNL ≤ Підтримуюча маржа, відбудеться ліквідація.

Лонг позиція: Ціна ліквідації = (Підтримуюча маржа- Маржа позиції + Середня ціна входу * Кількість *Розмір ф'ючерсів) / (Кількість * Розмір ф'ючерсів)
Шорт позиція:Ціна ліквідації = (Середня ціна входу* Кількість * Розмір ф'ючерсів - Підтримуюча маржа + Маржа позиції ) / (Кількість + Розмір ф'ючерсів)

Якщо ви хочете дізнатися більше про примусову ліквідацію, ви можете ознайомитися з «Що таке примусова ліквідація?» та «Найпоширеніші питання про примусову ліквідацію на MEXC Ф'ючерси».

Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


