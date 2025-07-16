Криптовалютні ф’ючерси: огляд історичних подій і правил торгівлі









Ф'ючерсна торгівля виникла від торгівлі ф'ючерсними контрактами, яка, у свою чергу, еволюціонувала від спотової форвардної торгівлі. Ще в давньогрецькі та римські часи існували центральні торгові місця, оптова торгівля товарами та торгівля з характеристиками ф’ючерсної торгівлі. Спотова форвардна торгівля включає усні зобов’язання між двома сторонами щодо доставки певної кількості товарів у визначений час. У міру розширення діапазону угод ці усні зобов’язання поступово замінювалися угодами купівлі-продажу, в результаті чого з'явився термін "ф’ючерсні контракти".









Оскільки ці ф’ючерсні операції ставали складнішими, потрібні були посередники, щоб забезпечити своєчасну доставку та оплату між покупцями та продавцями. Отже, перша в світі біржа товарних форвардних контрактів - це Королівська біржа, була заснована в Лондоні в 1571 році, а перша сучасна ф'ючерсна біржа була заснована в Чикаго, США, в 1848 році.









Щоб пристосуватися до безперервного розвитку товарного господарства та покращити умови транспортування та зберігання, у 1848 році 82 купці організували Чиказьку торгову біржу (Chicago Board of Trade, CBOT). У 1851 році CBOT представила форвардні контракти, а в 1865 році Чиказька зернова біржа представила стандартизовану угоду під назвою "ф'ючерсні контракти", яка замінінила форвардні контракти, що використовувалися до цього. Ці стандартизовані контракти можна було передавати між сторонами, що поступово покращувало систему маржі. У результаті сформувався ринок ф’ючерсів, що спеціалізувався на торгівлі стандартизованими контрактами, а ф’ючерси стали інструментом для інвестицій та управління капіталом для інвесторів.









Незважаючи на те, що контракти існують вже понад 100 років, торгівля ф’ючерсами на криптовалюту почала розвиватися лише приблизно в 2013 році. Відтоді багато бірж виявили інтерес до криптовалютних ф’ючерсів. Однак типи ф’ючерсів, якими торгували тоді, не були безстроковими, як ми бачимо сьогодні на MEXC. Натомість вони були попередниками безстрокових ф’ючерсів: розрахункові контракти.









Розрахункові ф’ючерси — це ф’ючерсні контракти, за якими обидві сторони погоджуються купувати та продавати за погодженою ціною на визначену дату, відому як дата розрахунку. Ці контракти є цифровими валютними контрактами, які використовують USDT як цінову та розрахункову одиницю, і вони передбачають здійснення розрахунків на фіксовану дату. Ціна контракту повністю визначається ринковими механізмами, а PNL розраховується з використанням останньої ціни, а не ціни індексу.









Безстрокові ф’ючерси – це інноваційний вид ф’ючерсних контрактів, які на ринку криптовалют підпадають під категорію фінансових деривативів. На відміну від традиційних контрактів, безстрокові ф’ючерси не мають терміну дії чи поставки і можуть зберігатися необмежений час, звідси й назва "безстрокові ф’ючерси". На MEXC безстрокові ф’ючерси можуть бути деноміновані та розраховані в USDT або у відповідній цифровій валюті.









Безстрокові ф'ючерси мають суттєві відмінності від розрахункових ф'ючерсів з точки зору правил торгівлі.









Найсуттєвішою відмінністю в механізмі роботи між безстроковими ф’ючерсами та розрахунковими ф’ючерсами є відсутність дати розрахунків у безстрокових ф’ючерсах. На відміну від розрахункових ф’ючерсів, безстрокові ф’ючерси не мають терміну дії для розрахунків, що дозволяє трейдерам утримувати їх необмежений час, поки контракт не буде ліквідовано.





Ф'ючерси на поставку мають чіткі терміни дії та дати розрахунків. Наприклад, трейдери можуть торгувати червневим контрактом після закінчення попереднього контракту в березні, і торгувати вересневим контрактом після закінчення попереднього контракту в червні. Після закінчення терміну дії контракту торгівля припиняється. Після завершення розрахунку в дату розрахунку контракт втрачає цінність.









Багато бірж використовують правило соціалізованих збитків для розрахункових ф'ючерсів. При значних коливаннях ринку, які призводять до того, що певні трейдери ф’ючерсів не можуть вчасно закрити свої позиції та стають банкрутами, коли їх маржа не може покрити збитки, усі прибуткові користувачі повинні розділити збитки, які понесли користувачі-банкрути.





безстрокових ф'ючерсах використовується система автоматичної ліквідації (ADL) (будь ласка, зверніться до можуть закрити свої позиції та вивести прибуток у будь-який час після відкриття позицій. (будь ласка, зверніться до відповідної статті MEXC Навчання для отримання більш детальної інформації) для автоматичного зменшення позицій і пом'якшення ринкових ризиків, тим самим усуваючи необхідність механізму соціалізованих збитків. Користувачі MEXCпісля відкриття позицій.









Безстрокові ф'ючерси використовують механізм ставки фінансування, який відстежує ціну на спотовому ринку, щоб уникнути екстремальних коливань цін і зменшує ризик ліквідації, спричинений зловмисним маніпулюванням цінами.





Розрахункові ф'ючерси більш сприйнятливі до ліквідації, яку спричиняє зловмисне маніпулювання цінами, оскільки їх ціни зазвичай визначаються цінами власної книги ордерів біржі, на які можуть впливати найкраща ціна пропозиції та найкраща ціна запиту в книзі ордерів.









Розрахункові ф'ючерси не ідеальні для спекулятивної торгівлі, і краще підходять для майнерів або користувачів, які займаються хеджуванням.





Безстрокові ф'ючерси пропонують регульоване кредитне плече до 500x, тоді як розрахункові ф'ючерси мають максимальне кредитне плече в 20x. Безстрокові ф'ючерси мають вищий ризик і більший спекулятивний потенціал.









MEXC працює із ф'ючерсами з 2018 року. Протягом двох років розвитку MEXC стала однією з провідних бірж криптовалют у 2020 році.





У 2022 році біржа MEXC зафіксувала приголомшливе зростання обсягу торгів безстроковими ф’ючерсами на 1200%, увійшовши до десятки найкращих у світі за щоденним обсягом торгів. У той же час MEXC займає перше місце в рейтингу ліквідності безстрокових ф'ючерсів серед інших бірж.





Відсутність дати розрахунків у безстрокових ф'ючерсах на MEXC усуває часові обмеження та дозволяє трейдерам утримувати позиції довгостроково, та потенційно отримувати більший прибуток від інвестицій. Ця гнучкість дозволяє трейдерам обмінювати час на більш значний потенціал прибутку.





Ф'ючерси MEXC використовують механізм ставки фінансування, щоб гарантувати, що ціна ф’ючерсу відповідає ціні спотового індексу, що забезпечує більш прозоре ціноутворення та уникнення аномальних коливань цін.





Механізм автоматичної ліквідації захищає інтереси трейдерів шляхом впровадження повного механізму ліквідації замість механізму розподілу ризиків. Такий підхід гарантує відповідне покриття збитків від вимушеної ліквідації, ефективно захищаючи трейдерів від значних збитків, спричинених спекуляціями з високим рівнем ризику.





Механізм справедливої ціни встановлює риночну ціну як справедливу, а не останню ціну, таким чином запобігаючи непотрібним примусовим ліквідаціям.





Регульоване кредитне плече до 500x: на MEXC торгівля безстроковими ф’ючерсами пропонує максимальне кредитне плече до 500x (наприклад, безстроковий ф’ючерс BTC/USDT). Трейдери мають можливість регулювати кредитне плече після відкриття позицій відповідно до своїх потреб, в той час як платформа забезпечує гнучкий захист від ризиків, надаючи користувачеві найкращий торговий досвід.





Попередження про ризики: торгівля пов'язана з ризиком і до інвестицій слід підходити з обережністю. Ця стаття не є інвестиційною порадою. Будь ласка, приймайте свої інвестиційні рішення на основі ваших індивідуальних інвестиційних цілей, фінансового стану та відношення до ризику.