Аналіз ф'ючерсних даних





Ф’ючерсні дані відображають настрої ринку та потік капіталу, які можуть впливати на ринкові тенденції та слугувати довідковими матеріалами та посібником для ф’ючерсної торгівлі. Тому трейдерам необхідно розуміти значення ф’ючерсних даних та вміти інтерпретувати показники ф’ючерсних даних, щоб допомогти інвесторам приймати обґрунтовані рішення. На MEXC ви можете перевірити чотири показники ф’ючерсних даних, зокрема: коефіцієнт власників лонг і шорт позицій платформи, активні купівлі та продажі на платформі, коефіцієнт утримання лонг і шорт позицій на елітних рахунках, коефіцієнт власників лонг і шорт позицій на елітних рахунках.













Коефіцієнт власників лонг і шорт позицій платформи — це співвідношення кількості користувачів, які утримують лонг позиції до тих, хто утримує шорт позиції на платформі MEXC.





Наприклад, згідно з даними на 08:00, 18 листопада, коефіцієнт власників лонг позицій становив 65,04%, а коефіцієнт власників шорт позицій – 34,95%, в результаті коефіцієнт лонг/шорт склав 1,86. Це вказує на те, що більше користувачів утримують лонг позиції, ніж шорт, а кількість власників лонг позицій у 1,86 рази перевищує кількість власників шорт позицій.













Активні купівлі та продажі на платформі — це співвідношення активних купівель і активних продажів протягом певного періоду часу, головним чином зосереджуючись на короткострокових обсягах торгівлі протягом 1 години. Як показано на графіку нижче, ви можете чітко бачити погодинні активні обсяги купівлі та продажу на MEXC, а також їхні відповідні співвідношення.













Коефіцієнт утримання лонг і шорт позицій на елітних рахунках — це співвідношення кількості лонг позицій до шорт позицій, утримуваних на елітних рахунках на платформі MEXC.





Станом на 08:00, 18 листопада дані показують, що коефіцієнт лонг позицій становив 75,73% і коефіцієнт шорт позицій — 24,26%, в результаті чого співвідношення лонг і шорт позицій становило 3,12. Це означає, що кількість лонг позицій в 3,12 раза більше, ніж шорт позицій.













Коефіцієнт власників лонг і шорт позицій на елітних рахунках — це співвідношення кількості власників лонг позицій до кількості власників шорт позицій на елітних рахунках на платформі MEXC.





Станом на 08:00, 18 листопада дані показують, що коефіцієнт лонг позицій становив 64,52% і коефіцієнт шорт позицій — 35,47%, в результаті чого співвідношення лонг і шорт позицій склало 1,81. Це означає, що кількість користувачів, які утримують лонг позиції, в 1,81 раза більша, ніж тих, хто утримує шорт позиції.

















На криптовалютних біржах ф’ючерси — це однорангові транзакції між користувачами, і загальна вартість лонг і шорт позицій має бути рівною, зі співвідношенням 1:1. Якщо один користувач відкриває лонг позицію в 10 BTC, з іншого боку повинен бути один або кілька користувачів з лонг позицією в 10 BTC. В іншому випадку ордер на лонг позицію в 10 BTC буде неможливо виконати.





У ситуації, коли загальна вартість позиції є фіксованою, високий коефіцієнт утримання лонг і шорт позицій та коефіцієнт власників лонг і шорт позицій вказують на те, що, хоча є більше учасників, розраховують на бичачі позиції, середня вартість позиції на одну особу нижча, що свідчить про те, що роздрібні трейдери налаштовані на підвищення ціни. І навпаки, низька кількість власників шорт позицій із високим середнім значенням позиції на особу вказує на те, що більший відсоток великих трейдерів налаштовані на ведмежі позиції. Коефіцієнт утримання лонг і шорт позицій та коефіцієнт власників лонг і шорт позицій по суті відображає різницю в настроях ринку між роздрібними інвесторами та великими трейдерами, причому більший коефіцієнт вказує на більшу різницю в настроях. Як правило, інституційні трейдери володіють більш професійними навичками торгівлі та мають доступ до ширшого спектра інформації, що робить їхні позиції свого роду орієнтиром.









Статистичні дані активних купівель і продажів протягом 1 години відображають короткострокові коливання ринкових настроїв. Коли обсяг активних купівель перевищує активні продажі, це вказує на вищий короткостроковий бичачий настрій на ринку. І навпаки, якщо обсяг активних продажів більший, це свідчить про серйозні короткострокові ведмежі настрої, коли значна кількість користувачів займається продажами на шорт.









Клацніть на [Ф'ючерси] - [Огляд ф'ючерсів].









Прокрутіть сторінку вниз, доки не побачите розділ «Великі дані ф'ючерсів» і клацніть на [Докладніше].









Праворуч ви можете вибрати ф’ючерсну торгову пару, дані якої ви хочете переглянути. Наразі MEXC підтримує безстрокові ф’ючерсні дані USDT-M для основних криптовалют, таких як безстрокові ф’ючерси BTC USDT, безстрокові ф’ючерси ETH USDT тощо.









Зверніть увагу, що наведений вище аналіз базується і на теорії, і на реальних торгових ринках, на динаміку ринку може впливати безліч факторів. Коефіцієнт лонг і шорт позицій може спотворюватись і може не точно відображати справжній баланс між роздрібними та інституційними трейдерами або їхню фактичну схильність до лонг чи шорт позицій.



