Від галасу до консенсусу: мемкоїни спричиняють битву за трафік між блокчейнами та біржами

Від перших «прогнозів настроїв щодо Dogecoin» до сьогоднішньої «культурної ончейн трансформації», мемкоїни еволюціонували значно більше, ніж просто жарти чи інструменти для короткострокової арбітражної торгівлі. З кінця 2024 року, завдяки вибуховому зростанню екосистеми Solana, відновленню ліквідності в криптовалюті та зсуву покоління серед користувачів криптовалют, наратив навколо мемкоїнів поступово змінився — від грайливої насмішки до культурного виразу, від абсурду до субкультурної ідентичності. Сьогодні мемкоїни стають центральним полем битви за нову хвилю конкуренції за трафік, глибоко впливаючи на життєздатність блокчейн-екосистем і переформатовуючи операційні стратегії бірж.









Ранні успіхи мемкоїнів здебільшого базувалися на легковажних зображеннях, вірусних механізмах поширення та раптових спалахах громадського настрою. Dogecoin та Shiba Inu у 2021 році — класичні приклади проєктів, які швидко стали вірусними завдяки низьким бар'єрам для входу, сильним спільнотам та налаштованості проти елітизму. Однак, із розвитком ринку, користувачі почали вимагати більше, ніж просто спекуляції на принципі «більшого дурня».





Входячи в цикл 2024–2025 років, проєкти мемкоїнів почали активно будувати наративні рамки. Наприклад, PHIL створив свій унікальний стиль із гаслом: «Розповідаємо найсмішніші жарти за найменшу вартість». Тим часом RFC (Retard Finder Coin) успішно об’єднав підкультури з естетикою, що ґрунтується на «антиавторитарності та антипрофесіоналізмі». Ядро мемкоїнів змінюється — від простих жартів до культурної ідентифікації, від статичних зображень до емоційного резонансу і від гумору до символізму. Іншими словами, мемкоїни перетворюються на блокчейн-символи культурного вираження, служачи медіумом для користувачів покоління Z, щоб заявити про свої ставлення та ідентичності в просторі Web3.









Культурний вибух мемкоїнів спричинив новий раунд конкуренції серед блокчейнів за трафік користувачів.





Solana чітко вийшла на перший план як найбільший переможець цієї хвилі. Завдяки надзвичайно низьким комісіям за gas та високій пропускній здатності, Solana природно підходить для екосистем, де здійснюється високочастотна торгівля мемкоїнами. Такі проєкти, як WIF GHIBLI та NAP , продемонстрували вибуховий ріст, ставши основою для позиціонування Solana як "рушій мемів ончейн".





Зіткнувшись з перевагою Solana в «культурних активах», інші блокчейни швидко адаптуються:





Base використовує трафік користувачів Coinbase для з'єднання токенів мем-проєктів з основною аудиторією.

Blast приваблює спекулятивних користувачів через механізми знижок та нативні стратегії поширення на X (раніше Twitter).

ZkSync та Linea, змагаються за створення нативних мемкоїн-проєктів, намагаючись повторити стратегію Solana та посилити залучення спільноти. Нові публічні блокчейни, такі як Sui та, змагаються за створення нативних мемкоїн-проєктів, намагаючись повторити стратегію Solana та посилити залучення спільноти.





В основі цієї конкуренції лежить зміна в ландшафті блокчейнів: від битв за чисту інфраструктурну ефективність до змагання за культуру та емоції. Мемкоїни стають мостом, який з'єднує блокчейн-технології з сприйняттям та залученням користувачів.









Стрімке зростання мемкоїнів також змушує криптобіржі переосмислити свої ролі. Традиційно біржі функціонували переважно як посередники для співставлення ордерів та забезпечення ліквідності. Однак із мемкоїнами, активами, які в значній мірі базуються на емоціях і спільноті, швидкість, релевантність наративу та культурна залученість стали ключовими конкурентними факторами. Великі платформи, такі як Binance, OKX та MEXC, кожна з яких здійснила лістинги різноманітних популярних мемкоїнів, витягуючи ці токени на перший план для приваблення великої кількості потенційних трейдерів. MEXC додатково підтримала зростання проєктів, запустивши події з депозитами та торгівлею , які надають винагороди користувачам у вигляді аірдропів популярних мемкоїнів.





Під час поточної хвилі мемкоїнів MEXC продемонструвала потужні можливості для запуску проєктів і здобула репутацію провідної платформи для запуску токенів з високим потенціалом. Завдяки своїй здатності виявляти на ранніх стадіях проривні та нові активи, MEXC стала стартовим майданчиком і рекламним хабом для проєктів, пов'язаних з мемкоїнами. Починаючи з квітня, MEXC представила ряд токенів першого лістингу, таких як MOONKIN PWEASE , надаючи користувачам ранній доступ до перспективних інвестиційних можливостей. У порівнянні з іншими біржами, MEXC пропонує найширший виборів мемкоїнів, що приваблює велику спільноту інвесторів на ранніх стадіях.





Підтримка бірж найвищого рівня надала ринку мемкоїнів більше ліквідності та динаміки. Завдяки довірі до бренду та комплаєнс-фреймворкам провідні платформи суттєво підвищили впевненість інвесторів у мемкоїнах, залучивши до участі як роздрібних, так і інституційних гравців. Використовуючи свої потужні канали трафіку та глобальні бази користувачів, біржі допомагають мемкоїн-проєктам швидко ставати вірусними, стимулюючи зростання спільнот і сприяючи загальному розвитку екосистеми у напрямку більшої зрілості та стійкості.









Сучасні тенденції вказують на те, що мемкоїни еволюціонують в інкубатори для наступного покоління нативних Web3 брендів. Вже не просто короткочасні спекулятивні активи, мемкоїни мають потенціал перетворитися на:





Кросплатформні культурні ІВ (наприклад, інтеграція з реальними активами RWA або гейміфіковані розширення)

Бренди спільнот на основі DAO ( на прикладі таких проєктів, як RFC та PHIL)

Двигуни трафіку для бірж рівня 1, що діють як емоційні каталізатори зростання екосистеми ончейн





Ця еволюція означає, що успішні майбутні мемкоїн-проєкти повинні створювати переконливі емоційні наративи, встановлювати узгоджені моделі поведінки ончейн і підтримувати послідовне вираження в різних мережах і на різних платформах. Біржі та блокчейни зі справжніми можливостями культурного кураторства отримають безпрецедентний вплив у цьому переосмисленні культури Web3, керованому мемкоїнами.









Мемкоїни вже не є лише предметом для спекуляції чи жартів, вони перетворилися на культурні символи, що виражають емоційний консенсус та ідентичність спільноти ончейн. Все більше інвесторів розглядають мемкоїни як новий клас активів з реальним ринковим потенціалом, заснований на розповідях і підтриманий спільнотою.





У сучасному просторі Web3 мемкоїни є важливим інструментом для привернення уваги та лояльності користувачів. Перетворюючись із «жартів» на культурні символи, блокчейни та біржі стають платформами для побудови брендів і культурних наративів, а не лише постачальниками інфраструктури. Розпочалась гонка за трафік. Справжніми переможцями стануть ті, хто розуміє користувачів, формує наративи та викликає емоційний зв'язок через свої екосистеми.



