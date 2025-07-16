Від Grayscale до спотових Bitcoin-ETF: вплив інституційних інвестицій на волатильність ринку

Криптовалютний ринок характеризується циклічними коливаннями, коли на кожен бичачий і ведмежий цикл впливає складна взаємодія факторів. Протягом останніх років ми стали свідками кількох раундів ейфорії на бичачих ринках, за якими слідували глибокі корекції, під час яких більшість інвесторів зазнали значних підйомів і падінь. У новому циклі 2024–2025 років крипторинок знову вступає в нову фазу. Порівняно з попередніми циклами, цей демонструє помітні зміни, зокрема щодо учасників та динаміки ринку. Залучення інституційного капіталу стало однією з головних рушійних сил, що формують ринкові тенденції, переосмислюючи функціонування крипторинку. Ця зміна не тільки впливає на ринкові показники Bitcoin, але й має глибокий вплив на всю криптовалютну екосистему.









Найбільш помітною зміною в цьому циклі є залучення інституційного капіталу. У минулому криптовалютним ринком в основному керували індивідуальні інвестори, але в цьому циклі інституційні інвестори відіграють все більш вирішальну роль.









В останні роки участь установ стала ключовим показником зрілості крипторинку. У 2017 році, попри шалений бичачий ринок, ми не бачили багато інституційних інвесторів. Однак у міру того, як ринок поступово дозрівав, а нормативні рами ставали чіткішими, приблизно у 2020 році Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) став основним шлюзом для інституцій для отримання доступу до криптоактивів. Багато інституцій того часу звернулися до GBTC, оскільки інвестори мали змогу опосередковано утримувати Bitcoin. Однак структурні проблеми, зокрема дисконтна торгівля, означали, що інвестори часто стикалися з витратами, вищими за фактичну ринкову ціну Bitcoin, вплинувши на його довгострокову привабливість.





У міру того, як нормативно-правовий ландшафт став чіткішим, запровадження спотових ETF на Bitcoin стало новою віхою для інституційного виходу на ринок. У 2023 році було офіційно запущено спотові Bitcoin-ETF, пропонуючи установам більш зручний і прозорий інструмент інвестування. Ці ETF не тільки дозволяють інвесторам безпосередньо утримувати Bitcoin, але й спрощують процеси зберігання та торгівлі, дозволяючи капіталу надходити на ринок ефективніше. Спотові ETF на Bitcoin дозволили традиційним фінансовим установам, таким як пенсійні фонди, хедж-фонди та сімейні офіси, брати участь у ринку Bitcoin у більших масштабах та дотримуючись законів. Порівняно з традиційними трастовими продуктами, спотові Bitcoin-ETF забезпечують більшу ліквідність і прозорість, залучаючи більше інституційного капіталу та значно активізуючи ринкову активність. Це, своєю чергою, прискорило інституціоналізацію та дозрівання ринку Bitcoin.









Оскільки спотові ETF на Bitcoin стають основним інвестиційним каналом для інституцій, великі гравці агресивно збільшують свої резерви Bitcoin, ще більше прискорюючи інституціоналізацію ринку. За даними платформи відстеження криптоданих CoinGecko, компанія Strategy (раніше MicroStrategy) наразі володіє 444 262 BTC, що робить її найбільшим інституційним власником Bitcoin: на її частку припадає понад 2% від загальної пропозиції Bitcoin. Ринкова вартість активів компанії становить приблизно 35,4 млрд $ із загальною вартістю купівлі близько 27,7 млрд $, що означає середню ціну придбання за Bitcoin — 62 350 $. Слідом за Strategy іде компанія з майнінгу Bitcoin під назвою Marathon Digital Holdings і компанія з надання фінансових послуг для цифрових активів Galaxy Digital Holdings, які володіють 26 842 BTC і 15 449 BTC відповідно, що є набагато менше за величезну суму активів Strategy.









Strategy, яка починала як американська компанія з бізнес-аналітики, за останні роки перетворилася на найбільшого публічного інвестора в Bitcoin. З 2020 року компанія перетворила частину свого грошового потоку в резерви Bitcoin, значно посиливши свій вплив на крипторинку та сприяючи прийняттю Bitcoin. Джерела фінансування Strategy включають власні грошові потоки та боргове фінансування. Однак ця стратегія несе ризики на тлі коливань цін на Bitcoin, особливо під час спадів, коли тиск витрат між боргом і резервами Bitcoin посилюється.





Згідно зі звітами на 10 березня, через продовження падіння Bitcoin авуари Strategy зазнали нереалізованих збитків у розмірі 903 млн $. Падіння ціни Bitcoin також вплинуло на фінансові показники компанії. Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, коли ціни на Bitcoin падають, компанії повинні реєструвати збитки від знецінення. У четвертому кварталі 2022 року Strategy повідомила про збиток від знецінення в розмірі 197 млн $ з цієї причини. Крім того, падіння ціни Bitcoin вплинуло на показники акцій компанії: 10 березня ціна акцій впала приблизно на 17% до 239,27 $, що є значним зниженням від історичного максимуму в 473,83 $ в листопаді попереднього року. І навпаки, коли ціни на Bitcoin зростають, прибутки компанії не відразу відображають прибутки. У довгостроковій перспективі, якщо ринок увійде у фазу зниження, Strategy зіткнеться зі значним фінансовим тиском. Попри ці виклики, Strategy й надалі віддано утримує Bitcoin, зарекомендувавши себе як ринковий «кит». 10 березня компанія оголосила про плани залучити 21 млрд $ шляхом нової емісії акцій, щоб підтримати свою діяльність і придбати більше Bitcoin.





Ринок має неоднозначні думки щодо інвестицій Strategy в Bitcoin. Деякі хвалять сміливу ставку компанії на цифрові активи, а інші вважають підхід занадто агресивним. Проте, аналітики Bloomberg залишаються оптимістичними, зберігаючи рейтинг «купити» з коригуванням цільової ціни в бік підвищення порівняно з торішнім максимумом. Тим часом головний стратег Interactive Brokers Стів Соснік зазначив, що на торгівлю криптовалютою сильно впливають загальні ринкові ризики, а це означає, що Strategy, як гра в Bitcoin з кредитним плечем, і надалі стикатиметься зі значними проблемами.









Порівняно з ринком, де домінують індивідуальні інвестори, інституційний капітал, як правило, більш раціональний і стабільний, що може допомогти пом’якшити короткострокову волатильність. Однак ліквідність спотових Bitcoin-ETF зробила ринок більш чутливим, особливо коли відбуваються масштабні припливи або відпливи капіталу, що призводить до посилення коливань ринку.





Наприклад, протягом останнього місяця деякі інституційні інвестори зайнялися арбітражною торгівлею та вийшли зі спотових Bitcoin-ETF, спричинивши короткострокову різку корекцію цін на Bitcoin. Хедж-фонди та високочастотні трейдери використовують ETF для капітальних операцій, викликаючи ринкові коливання протягом короткого періоду. Крім того, під час ринкових спадів деякі інституційні інвестори обирають «отримання прибутку», знімаючи кошти з ринку, ще більше посилюючи тиск на зниження. Вплив відпливу капіталу особливо помітний, коли ціни на Bitcoin падають нижче 80 000 $, що призводить до зниження ліквідності ринку та посилення корекції цін.





Історичні дані вказують на те, що ціни на Bitcoin та приплив/відплив капіталу ETF часто демонструють негативну кореляцію. У період з листопада по грудень 2024 року, після перемоги Дональда Трампа на виборах, явний попит на Bitcoin зріс до 279 000 BTC. На стан 26 лютого 2025 року ця цифра впала до 10 000 BTC, а 27 лютого, вперше з вересня 2024 року, цей показник став від'ємним, впавши до −93 700 BTC. Якщо ця тенденція збережеться, ціни на Bitcoin можуть зазнати подальшого зниження. Подібна картина спостерігалася в липні 2023 року, коли очевидний ринковий попит на Bitcoin став від'ємним, після чого 5 серпня ціна впала на 30% до 40 600 $.





Джерело: CryptoQuant





Криптовалютний аналітик Адам Бек зазначив, що вже було 14 випадків значного припливу або відпливу капіталу, але лише одного разу ціна Bitcoin вирівнялася з напрямком потоку капіталу. Цей рідкісний випадок стався 7 листопада 2024 року, коли Дональд Трамп переміг на виборах, що призвело до різкого зростання цін на Bitcoin та значного припливу капіталу. Він пояснив: «Як правило, люди бачать велике червоне число і починають панічно продавати, або купляти, що в кінцевому підсумку підштовхує рух ринку до протилежного напрямку». Він також вважає, що завдяки іншим співзалежним факторам, ймовірно, відбудеться відновлення рівня економічної активності після спаду.





Негативна кореляція цін у зв'язку з припливом/відпливом коштів спотових Bitcoin-ETF. Джерело: X.com





У цьому циклі, здається, виникла подібна картина. З кінця лютого ціна Bitcoin впала, а відплив коштів зі спотових ETF на Bitcoin перевищив 1,5 млрд $. Тим часом дані компанії CryptoQuant, що займається аналізом ринку, показують, що очевидний попит на Bitcoin залишається слабким, що свідчить про зниження схильності до ризику серед потенційних інвесторів. З 24 до 27 лютого Bitcoin зазнав значного падіння на 12,48%. Згідно з даними SoSoValue, протягом цього періоду відплив з усього ринку спотових ETF на Bitcoin склав 2,4 млрд $. Примітно, що 25 лютого Bitcoin встановив новий рекорд за найбільшим відпливом з ETF з моменту його запуску, що склав приголомшливі 1,13 млрд $. Загалом у лютому ринок спотових Bitcoin-ETF зафіксував загальний відплив у розмірі 3,4 млрд $. Цей масштабний відплив безпосередньо вплинув на ринок, спричинивши різке падіння ціни Bitcoin.





Потік капіталу спотових Bitcoin-ETF у лютому. Джерело: SoSoValue.









Аналізуючи ринкові дані за минулий місяць, стає очевидним, що інституційні інвестиції стали ключовим фактором посилення волатильності ринку. Масштабне зняття коштів хедж-фондами та інституціями високочастотної торгівлі значно знизило ліквідність на ринку Bitcoin, тим самим посиливши тиск на зниження. Через високу ліквідність спотових ETF на Bitcoin ринок чутливий до збоїв, спричинених арбітражною діяльністю. Коли інституційні фонди здійснюють зняття, ціна зазнає різких коливань і поширюється паніка, що стало одним із важливих факторів, які сприяли нещодавньому зниженню ціни Bitcoin.





Навпаки, такі інституції, як Strategy, які довгостроково утримують Bitcoin, зазвичай вирішують збільшити свої позиції під час корекції ринку, надаючи певну підтримку ринку. Однак через відносно менший розмір активів цих інституцій вони не в змозі протистояти широкомасштабним рухам, а їх короткостроковий вплив обмежений. Таким чином, хоча довгострокові власники можуть певною мірою допомогти стабілізувати ринок, їхня підтримка слабшає на тлі великомасштабного інституційного зняття.





Загалом, відплив інституційних коштів, безсумнівно, є значною причиною нещодавнього падіння ринку. Особливо, коли ринкові настрої є крихкими, інституційне зняття має тенденцію посилювати паніку, викликаючи різкі коливання цін.









У міру розвитку ринку криптовалют роль інституційних інвесторів стає все більш важливою. Незалежно від того, чи йдеться про перехід від Grayscale Trust до спотових Bitcoin-ETF, чи про продовження купівлі великими інституціями, такими як Strategy, очевидно, що інституційні активи мають дедалі більший вплив на нестабільність ринку. У майбутньому, коли інституційні інвестори продовжуватимуть зростати, на коливання ринку можуть вплинути більш витончені та довгострокові потоки капіталу. Інвесторам необхідно приділяти пильнішу увагу цим інвестиційним тенденціям, щоб завчасно керувати ризиками. Як світовий лідер у сфері торгівлі криптовалютами, MEXC дає інвесторам можливість впевнено орієнтуватися в нестабільності ринку. Пропонуючи широкий спектр цифрових активів, надійну ліквідність і набір передових інструментів, MEXC забезпечує безперебійну та ефективну торгівлю. Незалежно від того, чи торгуєте ви основними токенами, альткоїнами чи берете участь у передових проєктах, MEXC забезпечує стабільність і гнучкість, необхідні для використання нових можливостей.



