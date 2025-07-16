Від маргінальної культури до центру криптонаративів: мемкоїни знову набирають обертів

На початку липня 2025 року, коли ціни на Bitcoin (BTC ) відновилися, крипторинок увійшов у ще один період підвищених настроїв інвесторів. У центрі цього ралі, зумовленого капіталом, перебувають мемкоїни, які зростають вражаючими темпами, привертаючи увагу як роздрібних інвесторів, так і інституційного капіталу. Від токенів на тему тварин у блокчейні Solana до «культурних символів» на основі штучного інтелекту — мемкоїни стрімко розвиваються, змінюючи наративну логіку крипторинку та підкреслюючи глибшу взаємодію між технологіями, культурою та фінансами.









Згідно з даними Ahrefs.com , глобальний пошуковий інтерес до термінів, пов'язаних із мемкоїнами, відновився одночасно з нещодавнім відновленням цін на BTC. Тенденції трафіку показують, що ключові слова, пов'язані з мемкоїнами, тісно пов'язані з такими основними термінами, як «Bitcoin», що свідчить про те, що мемкоїни стають ключовим наративним доповненням до цінових дій BTC і основним полем битви за увагу ринку.





Більше того, у першій половині 2025 року кількість нових випущених мемкоїнів продовжувала зростати. Серед них Solana стала «інкубатором мемкоїнів», випускаючи 15 000-20 000 нових токенів на день. Низька комісія за транзакції та надшвидкий час підтвердження дозволили пройти весь цикл «запуск токенів - ажіотаж - зняття коштів» за лічені хвилини. Прикладом може слугувати токен POPCAT на тваринну тематику, який завдяки вірусній привабливості «гри з котиками» злетів до ринкової капіталізації в 1,2 млрд $ протягом 72 годин.









Ці дані свідчать про те, що мемкоїни стають першим вибором для нового капіталу, який виходить на ринок. Особливо в періоди, коли BTC торгується в бічному тренді на підвищених рівнях, ротація в альткоїни вже почалася.









Оскільки ринкові настрої демонструють ознаки відновлення, мемкоїни почали випереджати більш широкий ринок, і такої динаміки не спостерігалося вже деякий час. Тривале зростання USELESS допомогло відродити інтерес до сектору мемкоїнів, в той час як старі мемкоїни на базі Ethereum демонструють колективний відскок. Це може сигналізувати про початок короткострокового ралі в секторі мемкоїнів. Нижче ми склали список мемкоїнів, які нещодавно продемонстрували позитивну цінову динаміку, щоб допомогти вам відстежити останні гарячі точки на ринку.









Fartcoin відповідає всім типовим ознакам мемкоїна: смішна назва, відсутність реальної корисності та зростання, яке повністю базується на мовній новизні та соціальній вірусності, що здатне поставити в глухий кут традиційних інвесторів з Уолл-стріт. Як один із мемкоїн-проривів минулого року, Fartcoin був одним із перших, хто відновився у нинішньому ринковому циклі.









23 червня компанія з управління активами VanEck запросила свій NFT-бренд Pudgy Penguins взяти участь у церемонії відкриття торгівлі на біржі Nasdaq. Отримана увага разом із чутками про можливий ETF на PENGU сприяли подальшому зростанню вартості токена.









Запущений у травні на платформі Bonk.fun, проєкт USELESS демонструє стійку тенденцію до зростання, що також привернуло увагу до Bonk.fun на ринку.









Наратив, що стоїть за RICH, простий: швидко розбагатіти. Як і Fartcoin та USELESS, він процвітає завдяки ажіотажу навколо концепції. Стрімке зростання ціни позиціонує його як сильного претендента на роль провідного токена на платформі Moonshot Create.









Зі зростанням ринкового настрою ончейн капітал явно переміщується у сектор мемкоїнів. Особливо в періоди бічного руху BTC великі обсяги ліквідності «швидкого входу і виходу» шукають можливості з високою волатильністю. Порівняно з такими сферами, як DeFi та NFT, які вже пройшли кілька циклів буму і краху, мемкоїни пропонують унікальне поєднання високої волатильності, низького порогу входу та емоційно заряджених історій, що приваблює дедалі більше короткострокових арбітражних-трейдерів, орієнтованих на спільноту.





Станом на липень 2025 року кількість і рівень активності мем-проєктів на блокчейні Solana продовжує зростати, а в деяких проєктах щотижневе зростання TVL перевищує 42%. У той же час, мережі рівня 2, такі як Base та Blast, також переживають бум мемкоїнів. Зокрема, на Base щоденний обсяг торгівлі мем-проєктами різко зріс, перевершивши обсяги торгівлі кількома основними DeFi-протоколами.









Окрім розширення на рівні публічних мереж, централізовані біржі також активно реагують на бум мемкоїнів. Наприклад, MEXC запустила спеціальний інтерфейс Meme+ для залучення нових користувачів та прискорення формування замкненого циклу відкриття, торгівлі та вірусного поширення. По суті, така поведінка капіталу відображає пошук ринком високоеластичних активів і можливостей для високочастотної торгівлі. На цьому етапі, коли домінує короткостроковий капітал, мемкоїни непомітно витіснили частину секторів DeFi та NFT, ставши новим «основним полем битви» для ончейн-трейдерів та арбітражників.

















Найпомітніша зміна в нинішньому бумі мемкоїнів полягає у всебічному оновленні їхньої наративної структури:





Етап Структура контенту Участь користувачів Відповідна вартість Мем на ранньому етапі (наприклад, DOGE) Єдине зображення, соціальне емодзі Пасивна підписка Розважальна вартість Мем на середньому етапі (наприклад, SHIB) Персонаж, спекуляція токена

Інвестування та спекуляція Ринкова вартість Мем 2025 року (наприклад, DOG) Світогляд, інтерактивні продукти Кооперування з ШІ, карбування мемів Культурний актив





Таке оновлення наративу сигналізує про фундаментальні зміни: мемкоїни перестають бути просто спекулятивними активами, вони стають контент-платформами з потенціалом інтелектуальної власності. Вони є формою колективного консенсусу, відображенням виробництва контенту, керованого спільнотою, і новим способом монетизації культури у Web3.









Сильна динаміка, керована спільнотою: розробники часто залишаються анонімними або делегують прийняття рішень шляхом голосування у спільноті, а імпульс проєкту визначається колективним консенсусом.





Розвинена ончейн механіка: Особливості, такі як заохочення за стейкінг, інтеграція NFT та ігрові елементи, посилюють залучення користувачів і їхню лояльність.





Кросплатформна синхронізація наративу: проєкти активно генерують ажіотаж на таких платформах, як X (раніше Twitter), : проєкти активно генерують ажіотаж на таких платформах, як X (раніше Twitter), Discord Telegram , щоб стимулювати участь у них за принципом FOMO.





Ця нова модель, заснована на наративі, емоціях та популярності, позиціонує мемкоїни як власні механізми розповсюдження Web3, а не як традиційні спекулятивні монети. У майбутньому основна конкурентоспроможність проєкту залежатиме від його здатності створювати переконливі наративи, організовувати спільноти та ефективно генерувати трафік.









Зростання мемкоїнів відображає не лише бунт криптовалют проти централізованої влади, а й глибоке переплетіння технологій, культури та фінансів. Це свідчить про сильний попит на активи з простими наративами, низьким порогом входу та високим вірусним потенціалом. У той час як BTC продовжує свій підйом, а основні токени мають короткострокові обмеження зростання, мемкоїни пропонують ризикову, але потенційно вигідну альтернативу для сміливих інвесторів.





Ця хвиля мемкоїнів варта не лише участі, а й глибшого розуміння. Для тих, хто готовий ризикнути, зараз може бути ідеальний момент для входу у наступну велику хвилю наративів. Будучи основним гравцем на крипторинку, MEXC перетворилася на основний центр торгівлі мемкоїнами завдяки своїй ефективній торговій інфраструктурі та механізму швидкого лістингу. Завдяки швидкій реакції на ринкові тенденції та прагненню пропонувати різноманітні торгові можливості, MEXC привернула значну увагу як роздрібних, так й інституційних учасників. Зокрема, у сфері мемкоїнів швидкість лістингу та спеціалізована підтримка в межах ініціативи Meme+ зробили MEXC центром уваги для інвесторів. Дивлячись у майбутнє, MEXC і надалі підтримуватиме свої основні цінності — ефективність та доступність, забезпечуючи ширший та якісніший досвід торгівлі і допомагаючи користувачам використати наступну хвилю криптоінновацій.



