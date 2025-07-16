Найбільш поширені додаткові функції на сторінці спотової торгівлі





На додаток до основних торгових функцій, сторінка спотової торгівлі MEXC надає різні додаткові функції, які допоможуть ефективно здійснювати спотову торгівлю.





У порівнянні з вебсайтом, застосунок не надає багато комплексних допоміжних функцій, як вебсайт, через свій вкрай малий розмір. У цій статті на прикладі вебсайту буде продемонстровано ці допоміжні функції.





Увійдіть на офіційний вебсайт MEXC. На сторінці спотової торгівлі клацніть на позначку [⚙️] у верхньому правому куті, щоб перейти на сторінку налаштувань, де можна налаштувати допоміжні функції для розміщення ордерів та багато іншого.













Функція підтвердження ордера допомагає переглянути і підтвердити ордер під час процесу розміщення, щоб запобігти потенційним збиткам через помилки при введенні даних та іншим факторам. Клацніть на позначку [⚙️], щоб перейти на сторінку налаштувань, потім клацніть перемикач праворуч від "Підтвердження ордера", щоб увімкнути його, і виберіть способи ордерів, до яких ви хочете застосувати цю функцію, щоб завершити налаштування.









Для демонстрації розглянемо розміщення лімітного ордера.





Клацніть на [Ліміт], щоб вибрати тип лімітного ордера і купити 500 MX за ціною 2 $. Після клацання [Купити MX] з'явиться вікно "Підтвердження ордера". Можна ознайомитися з деталями створеного лімітного ордера, включаючи торгову пару, тип/сторону, ціну, кількість і загальну суму (всього). Перевіривши, що все вірно, клацніть на [Підтвердити], щоб розмістити ордер.













Подібно до функції підтвердження ордера, функція підтвердження великого ордера призначена для запобігання потенційним втратам активів через необережність в одній великій угоді. Перш ніж розмістити ордер, ця функція дозволяє перевірити ініційований ордер ще раз. Користувач може встановити власну порогову суму, якщо ця сума буде більшою або дорівнюватиме встановленому вами порогу, функція підтвердження великого ордера спрацює. В іншому випадку - ні.









Для прикладу розглянемо розміщення лімітного ордера. У цьому прикладі порогова сума для функції підтвердження великого ордера встановлена на 1000 USDT.





Клацніть [Ліміт], щоб вибрати тип лімітного ордера і купити 600 MX за ціною 2 $. Після клацання на [Купити MX] з'явиться вікно "Підтвердження великого ордера", в якому буде показано підказку помаранчевого кольору.





У вікні "Підтвердження великого ордера" можна переглянути деталі створеного лімітного ордера, включаючи торгову пару, тип/сторону, ціну, кількість і загальну суму (всього). Переконавшись, що все вірно, клацніть на [Підтвердити], щоб розмістити ордер. В іншому випадку, клацніть на [Відмінити], щоб скасувати ордер.













Маркет ордер – це тип ордера, який дозволяє користувачам швидко здійснювати угоди за поточною ринковою ціною. Іноді, через значні коливання на ринку, маркет ордер може бути виконаний лише частково. Якщо встановлено функцію "Спливне вікно для частково виконаного маркет ордера", спливне вікно буде сповіщати вас, що маркет ордер виконаний частково.









Якщо увімкнено функцію сповіщення про ордер, то коли він буде виконаний, прозвучить звуковий сигнал і з'явиться сповіщення в правому нижньому куті сторінки з інформацією про успішне виконання ордера. Щоб вибрати бажаний спосіб сповіщення, встановіть прапорець біля пункту "Сповіщення" або "Звук".









На платформі MEXC у вкладці "Відкриті позиції" внизу сторінки спотової торгівлі можна переглянути PNL різних типів токенів. Ця функція забезпечує зручне відображення загального PNL, а також PNL різних типів токенів, якими ви володієте.





Для токенів, куплених виключно на MEXC, платформа розрахує вашу середню ціну купівлі і надасть інформацію про поточний PNL вашої позиції. Однак, якщо ваші токени були частково або повністю зняті з інших платформ на MEXC, в цьому випадку можливо самостійно відредагувати і встановити значення у полі "Середня ціна купівлі" перед тим, як переглянути поточний PNL.













На додаток до функцій, пов'язаних з ордерами, згаданих вище, на MEXC є різні допоміжні інструменти, які допоможуть вам у спотовій торгівлі. Використовуйте їх в залежності від ваших уподобань і потреб.









Багато досвідчених трейдерів полюбляють малювати лінії на графіках K-лінії для прогнозу майбутніх ринкових тенденцій. MEXC надає інструменти малювання, які дозволяють користувачам швидко малювати лінії для різних видів професійного аналізу, тим самим допомагаючи користувачам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.





Якщо бажаєте дізнатися більше про інструменти малювання, ознайомтеся зі статтею " Як використовувати інструменти малювання (базова K-лінія) ".









Функція обміну знімками екрана часто використовують разом з інструментами малювання. Після прогнозу майбутніх ринкових тенденцій за допомогою інструментів малювання, якщо бажаєте поділитися своїми ідеями з друзями, клацніть на позначку "Скриншот", щоб система створила зображення поточної сторінки графіка K-лінії, що полегшить вам доступ до результатів аналізу.













Відображення кількох графіків може допомогти підвищити ефективність моніторингу ринку і торгівлі різними токенами. В даний час спотова торгівля MEXC підтримує відображення кількох графіків тільки в режимі TradingView. Детальніше про цю функцію можна дізнатися в статті " Як змінити макет ф'ючерсного графіка K-лінії ".









Спотова торгівля на MEXC передбачає три варіанти розташування сторінок: стандартний, горизонтальний і вертикальний. Залежно від ваших уподобань, можна перемикатись між цими варіантами, клацнувши позначки [⚙️] у верхньому правому куті сторінки.



Крім того, різні розділи сторінки спотової торгівлі MEXC також можна змінювати за допомогою утримування і перетягування. Ви можете налаштувати розмір відповідно до ваших уподобань, утримуючи і перетягуючи нижній правий кут розділу [⌟].









Допоміжні функції, представлені на сторінці спотової торгівлі, в першу чергу спрямовані на підвищення ефективності вашої торгівлі та запобігання втраті важливої інформації. Під час щоденної торгової діяльності за допомогою цих функцій можна експериментувати, щоб знайти ті, які відповідають вашим торговим звичкам і допоможуть вам торгувати більш ефективно.



