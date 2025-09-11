Основи запобігання шахрайству: як розпізнати й уникнути поширених крипторизиків





У криптовалютній галузі більшість серйозних інцидентів із безпекою та пов'язаних із ними фінансових втрат виникають не через технічні вразливості, а внаслідок шахрайства, якого можна було б уникнути. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші ризики безпеки та надамо користувачам знання, що допоможуть виявляти потенційні загрози, а також практичні стратегії для ефективного захисту своїх активів.









Навіть якщо ви вже володієте криптоактивами та зберігаєте їх у блокчейн-гаманці, ризики залишаються. Їх можна поділити на внутрішні (що походять від самого проєкту, як-от маніпуляції з боку команди або вади в контракті) та зовнішні (наприклад, атаки хакерів). Важливо зазначити, що внутрішні вади іноді посилюють зовнішні ризики. Наприклад, хакери можуть скористатися вразливістю в смартконтракті. За відсутності належних заходів безпеки такі ризики можуть призвести до раптової та повної втрати коштів.









У багатьох смартконтрактах токенів або протоколів важливі параметри або логіка можуть змінюватися через так званого «власника», «мультипідпис» або «адміністратора». Ці повноваження спочатку передбачені для обслуговування контракту (наприклад, для усунення проблем). Однак у разі зловживання команда може змінювати правила торгівлі, виводити ліквідність, карбувати необмежену кількість токенів або збільшувати податкові ставки. Такі дії можуть маніпулювати вартістю активів, швидко знецінювати активи або навіть повністю їх знищити.





Як захистити себе





А. Здійснюйте ретельну перевірку перед інвестуванням: уважно проаналізуйте смартконтракт перед тим, як вкладати кошти. Зверніть особливу увагу на таке:





Оновлюваність : якщо контракт можна оновлювати, команда може змінити код у будь-який момент, що створює невизначеність.

Право власності та управління : перевірте, чи власники відмовилися від прав власності або передали їх спільноті.

Затримка змін : переконайтесь, що будь-які зміни відбуваються з часовою затримкою (наприклад, щонайменше 24 години), щоб спільнота мала змогу відреагувати.

Безпека пулу ліквідності (LP): перевірте, чи зафіксовано пул ліквідності на визначений термін, що унеможливлює довільне зняття; перевірте, чи токени спалені або зберігаються у надійній кастодіальній установі.





Б. Проводьте постійний моніторинг





Після купівлі активу періодично перевіряйте зміни в дозволах смартконтракту та підписуйтеся на сповіщення щодо оновлень або передачі прав. Наприклад, скористайтеся DefiLlama для відстеження ліквідності протоколу та загальної вартості заблокованих активів (TVL). Також користувачі можуть встановлювати сповіщення про коливання пулу ліквідності, зміну податкових ставок або важливі події в системі управління.









Хакерські атаки відбуваються тоді, коли зовнішні зловмисники використовують вразливості смартконтрактів, скомпрометовані приватні ключі, підміну інтерфейсу або неправильні налаштування дозволів для викрадення коштів, карбування токенів чи маніпулювання цінами. На відміну від внутрішніх ризиків, такі атаки зазвичай здійснюють треті сторони, які використовують технічні слабкості системи, що часто призводить до крадіжки активів користувачів або повного краху проєкту. Попри те, що зовнішні ризики складніше контролювати, існують способи зменшити ризик їхнього настання.





Як захистити себе





Виявлення аномалій:

Моніторте основні адреси протоколу та TVL у реальному часі за допомогою аналітичних панелей, таких як DefiLlama , та налаштуйте сповіщення.

Використовуйте інструменти зі штучним інтелектом для сканування офіційних каналів проєкту в Discord, Telegram або X (Twitter) на наявність ключових слів, як-от exploit (експлойт), hack (злам) або issue (проблема).





Стратегії захисту:

Регулярно перевіряйте адреси, що взаємодіють із вашими контрактами, щоб виявити несанкціоновану активність.

Розділяйте кошти на менші суми та зберігайте їх у різних гаманцях або на різних платформах, щоб зменшити ризик повної втрати.

Зберігайте великі суми на апаратних гаманцях і не тримайте всі активи довгостроково на DEX-платформах.

Перевіряйте аудиторські звіти від авторитетних сторонніх компаній (наприклад, Certik, SlowMist) і використовуйте ШІ для аналізу основних висновків, щоб краще розуміти ризики контрактів і рівень безпеки.









Фішинг — одна з найпоширеніших кіберзагроз у криптовалютному середовищі. Такі атаки є вкрай підступними та цілеспрямованими: зловмисники часто маскуються під офіційні джерела, щоб змусити користувачів переходити за шкідливими посиланнями, підписувати транзакції або переказувати кошти, що в підсумку призводить до втрати активів. Завдяки формуванню надійних звичок безпеки користувачі можуть ефективно уникати фішингових атак:





Безпечний доступ: завжди вводьте офіційну адресу сайту вручну й уникайте переходів за зовнішніми посиланнями.





Обачна взаємодія: спочатку використовуйте гаманець із невеликим балансом або в режимі «тільки для читання» для тестових взаємодій, і лише після підтвердження безпеки підключайте основний гаманець.





Захист приватного ключа: ніколи не передавайте seed-фразу або приватний ключ. Після надання дозволів одразу використовуйте інструменти на кшталт Revoke.cash для перевірки та скасування зайвих дозволів.





Перевірка з кількох джерел: перевіряйте інформацію через офіційні канали (наприклад, X (Twitter), Discord або офіційні оголошення).





Збереження доказів: якщо ви помітили підозрілу активність, зробіть скриншоти й збережіть хеші транзакцій. Надішліть їх на такі платформи, як ScamSniffer або Google Safe Browsing.









1) Фальшиві листи від служби підтримки

Фальшиві електронні листи часто імітують біржі або команди проєктів, заявляючи про «аномальну активність» акаунту та потребу в терміновій перевірці. Типові способи включають повідомлення про «термінове оновлення» або «замороження акаунту». Якщо користувачі виконують інструкції з листа, наприклад, переходять за шкідливим посиланням, завантажують шкідливе програмне забезпечення, вводять приватні ключі або підписують транзакції, їхні активи в гаманці викрадаються. Такі атаки грають на терміновості й паніці, щоб знизити пильність користувача, і часто спрямовані на акаунти з високою вартістю активів.





Стратегії захисту:

Використовуйте інструменти ШІ з мовними моделями (LLM) для аналізу вмісту повідомлень і виявлення мовних конструкцій, що нав'язують терміновість.

Перевіряйте заголовки листів на предмет автентифікації SPF/DKIM; невдала перевірка — серйозний сигнал небезпеки.

Використовуйте інструменти з ШІ для сканування вкладень на наявність потенційних ризиків.

Уникайте переходів за вмістом листа напряму та активуйте функції на кшталт антифішингового коду MEXC для перевірки справжності електронних листів.





2) Фальшиві посилання

Фальшиві посилання часто з'являються в рекламних оголошеннях пошукових систем, групах у соціальних мережах або у відповідях в X (Twitter), де вони маскуються під справжні децентралізовані застосунки, гаманці або біржі. Їхня мета — обдурити користувача, змусивши його під'єднати гаманець, підписати транзакцію або завантажити шкідливе програмне забезпечення. Такі посилання часто приховуються в скорочених URL-адресах або QR-кодах, і після активації можуть призвести до зловживання дозволами або зараження пристрою, що дозволяє зловмисникам викрасти активи або встановити бекдор.





Стратегії захисту:

Використовуйте інструменти ШІ для аналізу фронтенд-коду сторінки на наявність прихованих елементів або функцій підвищеного ризику.

Завжди спочатку тестуйте з неосновного гаманця, перш ніж використовувати основний. Якщо ви випадково надали дозволи з основного гаманця, негайно відкличте їх і перекажіть активи на нову адресу.

Повідомляйте про шкідливі домени у Cloudflare або на відповідні соціальні платформи, щоб зменшити ризик для спільноти.





3) Фальшиві події

Зловмисники можуть створювати події, що виглядають як офіційні, наприклад, аірдропи, лотереї білого списку або пропозиції зі стейкінгу з нереалістично високими прибутками, аби спонукати користувачів під'єднувати гаманці або переказувати токени. Такі схеми використовують жадібність користувачів і можуть призвести до суттєвих втрат активів.





Стратегії захисту:

Використовуйте ШІ для перевірки того, чи містять функції контракту ризиковані елементи (наприклад, дозволи на необмежене карбування).

Ніколи не погоджуйтеся на попередні депозити або активаційні платежі.

Застосовуйте інструменти в режимі «тільки для читання», наприклад, DeBank, для перевірки відповідності знімкам замість того, щоб взаємодіяти безпосередньо з основним гаманцем.









Ці схеми орієнтовані на роздрібних інвесторів, які шукають «високі прибутки без ризику». Зазвичай вони подаються як «фінансові продукти з високими відсотками» або «арбітраж без втрат». Завищені маркетингові обіцянки, підкріплені підробленими скриншотами виплат, що поширюються в онлайн-спільнотах, слугують для створення довіри й залучення новачків. Для подальшого зміцнення довіри шахраї можуть на початку дійсно виплачувати невеликі суми, стимулюючи жертву збільшити інвестиції після перших прибутків. Шахрайство стає очевидним лише тоді, коли користувач намагається зняти кошти, але не може цього зробити. У більшості випадків повернути вкладений капітал практично неможливо, а повна фінансова втрата — найімовірніший результат.





Стратегії захисту:

Остерігайтеся занадто привабливих обіцянок. Скептично ставтеся до будь-якого інвестиційного проєкту, який рекламує «гарантовані високі прибутки» або «прибуток без втрат», і уважно прораховуйте річну дохідність.

Починайте з малого та диверсифікуйте. Завжди починайте з невеликих тестових інвестицій, поки не отримаєте повну впевненість. Не вкладайте великі суми або всі кошти в один проєкт. Диверсифікуйте активи або платформи, щоб зменшити загальний ризик.

Використовуйте розумні інструменти. Перевіряйте репутацію проєкту та відгуки користувачів через онлайн-пошук. Агрегатори з підтримкою ШІ можуть допомогти виявити ранні сигнали ризику.









Такі ризики зазвичай виникають унаслідок прямих атак на гаманці користувачів. Найпоширеніші сценарії включають:

Шкідливе програмне забезпечення або фальшиві застосунки: користувачі можуть несвідомо встановити програму з троянським вірусом, перейти за шкідливим посиланням або ввести seed-фразу у фальшивому гаманці. У таких випадках приватні ключі можуть бути скомпрометовані без відома користувача, що дозволяє зловмисникам відстежувати гаманець і перевести з нього великі суми в слушний момент.

Підозрілі депозити токенів: користувачі можуть несподівано отримати токени з невідомих джерел. Це часто є атакою типу «отруєння токенів», коли шахраї здійснюють аірдроп фальшивих токенів, щоб спонукати користувача до взаємодії. Спроба обміняти або продати такі токени зазвичай веде на фішинговий сайт, де користувача просять надати шкідливий дозвіл, що може призвести до повної втрати активів.





Причини аномальних переказів





Скомпрометовані приватні ключі або seed-фрази: найпряміша та найнебезпечніша причина, що часто виникає внаслідок крадіжки з боку шкідливого програмного забезпечення, фішингових сайтів або зберігання даних для входу у незахищених середовищах, таких як хмарні сервіси чи електронна пошта.





Шкідливі дозволи смартконтрактів: зловмисники можуть використовувати вразливості або покладатися на попередні авторизації користувача для здійснення несанкціонованих транзакцій. Наприклад, неаудитований контракт може містити приховані бекдори, які дозволяють знімати кошти, або попередня авторизація у фальшивому децентралізованому застосунку може бути відстежена та використана у будь-який момент.





Отруєння адреси: зловмисники створюють підроблені адреси, які візуально схожі на справжні, з однаковими першими й останніми символами, і надсилають із них невеликі перекази токенів. Коли користувач згодом копіює запис попередньої транзакції для нового переказу, він може випадково обрати фальшиву адресу та надіслати кошти безпосередньо шахраю.





Стратегії захисту:

Посилюйте безпеку приватного ключа: ніколи не зберігайте й не вводьте приватні ключі або seed-фрази в онлайн-середовищах. Використовуйте апаратні гаманці або мультипідписи, щоб приватні ключі залишалися ізольованими на фізичних пристроях. Уникайте введення конфіденційної інформації в неперевірені застосунки або на сайти.

Регулярно відкликайте дозволи: запровадьте звичку регулярно переглядати дозволи смартконтрактів у гаманці та своєчасно відкликати зайві або підозрілі авторизації, щоб зменшити ризики у довгостроковій перспективі.

Обережно ставтесь до невідомих токенів: якщо у гаманці з'явилися токени з підозріло великою вартістю або невідомого походження, не взаємодійте з ними. Найчастіше це шахрайські токени. Найкраще рішення — приховати їх або видалити з інтерфейсу гаманця.

Використовуйте інструменти безпеки на основі ШІ: застосовуйте ШІ-інструменти для безпеки гаманців, розроблені авторитетними командами, щоб сканувати середовище гаманця й транзакційні запити та виявляти потенційні ризики.









Окрім загроз, пов'язаних з ончейн-переказами, роздрібні інвестори також стикаються зі серйозними ризиками безпеки акаунтів під час користування біржами. Хакери часто використовують фішингові схеми, шкідливі розширення браузера або підроблені мобільні застосунки, щоб отримати облікові дані для входу й обійти системи безпеки, що дозволяє їм здійснювати несанкціоноване зняття коштів. Поширені сценарії включають:





Фішинг через SMS або електронну пошту: зловмисники видають себе за офіційних представників біржі, надсилаючи сповіщення про безпеку або рекламні повідомлення з посиланнями на фальшиві сторінки входу. Жертви можуть бути введені в оману та ввести свої дані для входу, коди підтвердження або іншу конфіденційну інформацію (наприклад: «У вашому акаунті зафіксовано аномальну активність входу, будь ласка, пройдіть перевірку»).





Шкідливі плагіни та фальшиві застосунки: підроблені браузерні розширення або мобільні застосунки маскуються під торгові інструменти. Після входу користувача шкідливе програмне забезпечення у фоновому режимі передає дані для входу або втручається в активність акаунту.





Використання публічних мереж: вхід в акаунти через незахищені Wi-Fi мережі наражає конфіденційні дані на перехоплення через атаки типу «людина посередині».





Стратегії захисту:

Увімкніть багатофакторну автентифікацію: завжди захищайте акаунти на біржах за допомогою Google Authenticator або надійніших апаратних ключів динамічної автентифікації. Не покладайтеся лише на SMS-підтвердження, оскільки його можна перехопити.

Уникайте повторного використання паролів: дотримуйтеся належної гігієни паролів — не використовуйте одні й ті самі паролі на різних платформах. Використовуйте менеджер паролів для генерації й зберігання надійних випадкових комбінацій.

Обмежуйте доступ за IP-адресою: прив'яжіть акаунти до довірених пристроїв і знайомих IP-адрес, а також вимкніть можливість входу з неперевірених IP.

Слідкуйте за активністю акаунту: активуйте сповіщення про входи та зміну пристроїв. Якщо зафіксовано незвичну активність, як-от вхід з невідомого місця або багаторазові помилкові спроби входу, негайно змініть пароль і зверніться до служби підтримки біржі, щоб заморозити акаунт.







