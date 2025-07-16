Forbes поспілкувався з керівником відділу досліджень Grayscale: майбутнє Bitcoin залишається перспективним

Зак Пандл — керівник відділу досліджень Grayscale Investments, провідної світової компанії з управління криптовалютними активами. Завдяки глибокому розумінню ринку та далекоглядному аналітичному підходу, Пандл високо цінується у криптовалютному просторі. Нещодавно він взяв участь у розгорнутому інтерв'ю для журналу Forbes, де обговорив річні перспективи крипторинку. У цьому інтерв'ю Пандл поділився глибоким розумінням волатильності ринку в серпні та його потенційного впливу на майбутню політику Федерального резерву. Крім того, він поділився своїм унікальним поглядом на майбутнє криптовалют, проаналізувавши, які цифрові активи, швидше за все, виділяться і чому інші можуть зіткнутися з проблемами.









В інтерв'ю Forbes Зак Пандл, керівник відділу досліджень Grayscale Investments, заглибився в кілька ключових тем, пов'язаних з поточним крипторинком:





Передумови та аналіз серпневої волатильності на ринку

Пандл вважає, що серпневі коливання ринку можна розділити на дві окремі фази: накопичення паніки на ринку з кінця липня до 5 серпня, а потім поступове відновлення, починаючи з 6 серпня. Він зазначив, що основними причинами серпневої волатильності були дві: зростаюча паніка і підвищення рівня безробіття в США, що призвело до широкого занепокоєння щодо економічних перспектив. Крім того, різка волатильність індексу VIX вказувала на можливу надмірну реакцію в короткостроковій перспективі. Хоча ступінь волатильності ринку в серпні перевищив очікування, Пандл прогнозує, що на рух ринку в найближчі місяці можуть позитивно вплинути зниження процентних ставок і ослаблення долара США.





Домінування Bitcoin та короткострокові перспективи

Пандл вважає, що Bitcoin продовжує займати домінуючу позицію на поточному ринку, і він очікує, що ця тенденція збережеться. Цьому сприяють кілька макроекономічних факторів, включаючи зниження процентних ставок Федеральним резервом, невизначеність навколо президентських виборів і зростаючий попит на спотові ETF, які створюють сприятливі умови для Bitcoin. Хоча нещодавні показники ETF Ethereum були відносно невиразними, Пандл зберігає оптимізм щодо довгострокових перспектив цієї криптовалюти. Він пояснив, що на короткострокові показники Ethereum вплинули технічні фактори, а не стан його екосистеми. Пандл очікує, що з розвитком технологій і дозріванням ринку Ethereum продовжить зростати в довгостроковій перспективі. Він підкреслив, що Bitcoin і Ethereum, будучи різними типами активів, вимагають від інвесторів різної освіти та аналізу. У той час як Bitcoin — це насамперед валюта, Ethereum функціонує як платформа для смартконтрактів. Хоча обидві криптовалюти базуються на блокчейні, їхні ролі відрізняються, і процес навчання Ethereum довший, ніж у Bitcoin.





Конкуренція блокчейну та інвестиційні можливості

Пандл обговорив конкуренцію Ethereum та її довгострокові перспективи. Хоча Ethereum займає лідируючі позиції в просторі платформ для смартконтрактів, він стикається з жорсткою конкуренцією з боку інших блокчейнів, таких як Arbitrum і Solana. Тим не менш, він вважає, що Ethereum залишається попереду з точки зору мережевих впливів і, ймовірно, збереже свою домінуючу позицію в довгостроковій перспективі. Пандл також зазначив, що Avalanche і Solana представляють цікаві інвестиційні можливості. Avalanche демонструє потенціал в токенізації активів, в той час як Solana відома своїм чудовим користувацьким досвідом. Однак, чи зможе Solana створити довготривалу цінність в більш широкому застосуванні, ще належить з'ясувати. Пандл радить інвесторам при аналізі цих блокчейн-платформ враховувати потенціал технологічних інновацій та адаптивність до ринку.





Регуляторні випробування DeFi та перспективи на майбутнє

Пандл висловив занепокоєння щодо майбутнього децентралізованих фінансів (DeFi), в основному через поточну регуляторну невизначеність. Він вважає, що існуюча регуляторна база може перешкоджати інноваціям та зростанню DeFi. Пандл наголосив на необхідності більш чітких регуляторних принципів для підтримки розвитку DeFi, що дозволить йому краще інтегруватися з традиційними фінансовими активами. Він закликав до більш чіткого і конструктивного регулювання, щоб стимулювати прогрес у цій новій галузі. Чітка регуляторна політика допоможе зменшити ринкову невизначеність, підвищити довіру інвесторів, а також сприятиме технологічним інноваціям і ширшому впровадженню DeFi-технологій. Пандл підкреслив, що лише за наявності розумної регуляторної бази DeFi може по-справжньому інтегруватися з традиційними фінансовими активами і сприяти розвитку всієї фінансової системи.





Майбутнє інтеграції криптовалют та штучного інтелекту

Зак Пандл дослідив потенційне поєднання технології блокчейн зі штучним інтелектом (ШІ), зазначивши, що ця інтеграція має великі перспективи та потенціал. Він підкреслив, що блокчейн може забезпечити необхідну інфраструктуру для ШІ, особливо у сфері захисту інтелектуальної власності та спільного використання обчислювальних ресурсів. Децентралізована природа блокчейну гарантує безпеку і прозорість даних, пропонуючи при цьому необхідне зберігання даних і обчислювальні потужності для ШІ. Пандл особливо високо оцінив такі проєкти, як Bittensor, які мають на меті використати децентралізовану та відкриту систему блокчейну для розвитку ШІ. Він вважає, що таке поєднання не тільки допоможе захистити інтелектуальну власність ШІ, але й сприятиме ширшій співпраці та інноваціям. Забігаючи наперед, Пандл вважає, що інтеграція блокчейну та штучного інтелекту в майбутньому принесе більше інновацій та цінності. Поєднання цих двох передових технологій дозволить створити нові сценарії застосування та бізнес-моделі, що сприятиме цифровій трансформації в різних галузях та підвищить ефективність і надійність технологій. Загалом, Пандл оптимістично дивиться на перспективи цієї інтеграції, вважаючи, що вона матиме глибокий вплив на технологічну сферу і запропонує широкі можливості для розвитку.





Під час інтерв'ю Пандл дав перспективні поради інвесторам, зосередившись на кількох ключових факторах. Він залишається оптимістом щодо майбутнього Bitcoin, що зумовлено трьома ключовими аспектами: впровадженням спотових ETF, які залучають новий притік капіталу, покращенням криптополітики США (хоча все ще існує невизначеність щодо позиції Демократичної партії, загальна тенденція є позитивною), а також зниженням процентних ставок Федеральним резервом, що створює сприятливі економічні умови. На відміну від попередніх знижень ставок під час економічних рецесій, цього разу зниження ставок пов'язане з успішним стримуванням довгострокового інфляційного тиску, що є особливо сприятливим для таких активів, як Bitcoin.





Проте Пандл попереджає, що основний ризик, на який повинні звернути увагу інвестори, полягає в тому, чи зможе економіка США успішно здійснити м'яку посадку. Якщо економіка не зможе стабілізуватися, потенційна слабкість може негативно вплинути на ціну Bitcoin та інших активів. Тому він запропонував інвесторам розглядати економічні спади як можливість збільшити свої інвестиції в Bitcoin, оскільки такі періоди зазвичай супроводжуються м'якою монетарною і фіскальною політикою, сприятливою для накопичення Bitcoin.





Крім того, Пандл підкреслив, що криптовалюти повинні бути важливою частиною інвестиційного портфеля, особливо для диверсифікації активів. Криптовалюти несуть менший ризик, ніж акції, оскільки більшість токенів блокчейну не мають боргових зобов'язань, що робить їх більш стабільними, ніж традиційні акції в певних аспектах. Він також зазначив, що аналіз токенів публічних блокчейнів все ще перебуває на ранній стадії, і традиційний фінансовий аналіз ще не повністю дослідив ці активи. Пандл вважає, що йому пощастило, що він може проводити аналіз на цьому ринку, який тільки зароджується, і сподівається запропонувати інвесторам цінну інформацію.





Зак Пандл висловив досить оптимістичний прогноз щодо ринку на найближчі місяці. Він очікує, що Bitcoin досягне нових максимумів, особливо з огляду на поліпшення макроекономічних умов і політичну підтримку. Однак він також попередив, що рецесія в США може мати негативний вплив на ринок. Аналіз Пандла охоплює широкий спектр тем — від волатильності ринку до перспектив криптовалют, а також нові технології блокчейн і регуляторні виклики, з якими стикається DeFi. Його висновки дають інвесторам глибоке розуміння складної динаміки крипторинку та допомагають визначити майбутні інвестиційні можливості. У цьому нестабільному ринковому середовищі вибір надійної та ефективної торгової платформи є більш важливим, ніж будь-коли. MEXC , відома своїми швидкими лістингами криптовалют, широким вибором криптовалют, високою ліквідністю ф'ючерсів і найнижчими комісіями на ринку, може надати інвесторам різноманітні торгові опції та ефективне виконання, щоб краще орієнтуватися в ринкових коливаннях. Однак, враховуючи невизначеність крипторинку, інвесторам слід зберігати пильність і обережно реагувати на ринкові зміни.



