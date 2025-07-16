Фінансові гіганти вириваються вперед: розкриваємо новий тренд платежів Web3 (PayFi)!

В епоху, коли фінансові технології постійно розвиваються, Web3-платежі (PayFi) стали новою концепцією, яка привертає значну увагу в галузі. Останнім часом багато відомих компаній переключили фокус своєї уваги на Web3-платежі. Наприклад, Лілі Лю, голова Solana Foundation, активно висвітлювала та офіційно представляла PayFi на найбільших конференціях Web3, таких як EthCC цього року, прогнозуючи, що розмір ринку PayFi може значно перевищити розмір ринку DeFi. Тим часом, Binance Research випустила детальний звіт про платежі Web3 під назвою "Blockchain Payments: A Fresh Start", в якому досліджується вплив блокчейну на світові платежі. Генеральний директор Coinbase також оголосив про участь у новій сфері криптовалютних платежів на основі штучного інтелекту. Ці події не тільки є продовженням концепції платежів Web3, але й сигналізують про глибоку трансформацію традиційних фінансових систем.





Платежі Web3 (PayFi) — це способи оплати, що використовують технологію блокчейн і криптовалюти. Це значна інновація та нова концепція у сфері фінансових технологій. На відміну від традиційних платіжних систем, платежі Web3 не покладаються на централізовані фінансові установи, такі як банки, компанії, що випускають кредитні картки (наприклад, Visa і Mastercard), або платіжні процесори (наприклад, PayPal) для перевірки транзакцій, клірингу та розрахунків. Натомість вони використовують децентралізовані мережі для полегшення переказу коштів між користувачами. Основні особливості включають:





Децентралізація: платежі Web3 використовують технологію блокчейн для усунення посередників, присутніх у традиційних фінансових системах. Це означає, що транзакції можуть відбуватися безпосередньо і прозоро в світовому масштабі, не покладаючись на банки або інші фінансові установи.

Смартконтракти: платежі Web3 використовують смартконтракти для автоматизації фінансових операцій. Ці програмовані контракти можуть виконувати транзакції автоматично за заздалегідь визначених умов, зменшуючи ймовірність людських помилок і втручання.

Програмовані гроші: криптовалюти, що використовуються в платежах Web3, призначені не тільки для базових транзакцій, але також можуть виконувати більш складні фінансові операції за попередньо встановленими правилами. Ця функція підтримує різноманітні інноваційні фінансові продукти та послуги.

Економічний суверенітет і самостійне зберігання коштів: платежі Web3 підкреслюють повний контроль користувачів над своїми коштами. Користувачі можуть управляти своїми активами за допомогою власних криптогаманців, усуваючи потребу в сторонніх установах для зберігання та управління своїми коштами.

Підвищена ліквідність та ефективність: традиційні платіжні системи часто стикаються з затримками при міжнародних розрахунках, тоді як платежі Web3 використовують глобальні можливості блокчейну в режимі реального часу, що значно підвищує швидкість та ефективність транзакцій, роблячи міжнародні платежі швидшими та зручнішими.

Інноваційні фінансові продукти: Платежі Web3 виходять за рамки традиційних платіжних сценаріїв і включають в себе нові фінансові продукти, такі як «Купуйте зараз, не платіть ніколи» (Buy Now Pay Never) та «Монетизація творців» (Creator Monetization). Ці інноваційні продукти ще більше використовують вартість грошей у часі.





Платежі Web3 пропонують більш ефективне і прозоре рішення в порівнянні з традиційними платіжними системами завдяки децентралізації, смартконтрактам і програмованим грошам. Вони не тільки підвищують швидкість та ефективність транзакцій, але й надають користувачам більший економічний суверенітет та можливості самоуправління, що є передовою інновацією у сфері фінансових технологій.





На тлі загального спаду на інвестиційному ринку Web3, PayFi став однією з найгарячіших сфер для фінансування останнім часом. Згідно з даними платформи активів Web3 RootData, за останні два місяці в секторі платежів Web3 було зроблено 15 оголошень про фінансування, загальна сума яких перевищила 200 млн $, що свідчить про значне зростання в цій галузі.





Часті великі інвестиції: останні дані про фінансування від ChainCatcher показують, що за останні два місяці 11 інвестицій перевищили 30 млн $ кожна, причому майже 40% з них належать до сектору Web3-платежів.

Різноманітні інвестори: серед інвесторів є великі гравці з різних сфер, таких як платежі, стейблкоїни і традиційні фінанси, включаючи Visa, Tether, Circle, JPMorgan Chase і Standard Chartered, а також провідні інвестиційні компанії, такі як Sequoia Capital і Temasek.





У 2023 році обсяг транзакцій, оброблених за допомогою стейблкоїнів, перевищив 10,8 трлн $, при цьому фактичний обсяг транзакцій склав 2,3 трлн $. Платежі зі стейблкоїнами все більше випереджають традиційні платіжні системи, стаючи життєво важливим світовим платіжним інструментом. За останні два місяці кілька платіжних платформ зі стейблкоїнами, включаючи Bridge та платформу блокчейн-платежів Partior, отримали фінансування у розмірі понад 50 млн $. Останні дані про фінансування включають:





Bridge: нещодавно зібрала 58 млн $. Платформа пропонує платіжні рішення зі стейблкоїнами корпоративного рівня, включаючи транскордонні платежі, і була прийнята такими великими клієнтами, як SpaceX і Coinbase.

WSPN (Worldwide Stablecoin Payment Network): залучила 30 млн $ початкового фінансування, представила стейблкоїн WUSD, прив'язаний до долара США у співвідношенні 1:1, і планує розширювати свою користувацьку базу за рахунок прибутковості та управління спільнотою.

Sling: здобула 15 млн $ у фінансуванні серії А, зосередившись на недорогих глобальних послугах грошових переказів, і запустила гаманець із самостійним зберіганням USDP, що охоплює понад 50 країн і регіонів.

Інші проєкти: IDA залучила 6 млн $, Kredete здобула 2,25 млн $, а PEX і Caliza отримали 4,5 млн $ і 8,5 млн $ відповідно, всі вони підтримують миттєві перекази зі стейблкоїнами.





Окрім платежів у стейблкоїнах, стрімко розвиваються криптовалютні платежі на основі штучного інтелекту. 31 серпня генеральний директор Coinbase Брайан Армстронг оголосив про впровадження криптовалютних транзакцій між ШІ та ШІ в мережі Base, що дозволить ШІ-агентам використовувати USDC для миттєвих, безплатних світових транзакцій. Крім того, такі стартапи у сфері криптоплатежів зі штучним інтелектом, як Skyfire і Payman, отримали підтримку від провідних інституцій. У той час як ці криптовалютні платіжні проєкти зі штучним інтелектом надають інтерфейси та послуги для платежів між ШІ-агентами та людьми, деякі проєкти розробляють ШІ-агентів із платіжними функціями для звичайних користувачів, як-от Bitte з екосистеми Near та Wayfinder з блокчейн-ігор. Хоча криптовалютні платежі зі штучним інтелектом все ще перебувають на ранніх стадіях розвитку, їхній потенціал стає дедалі очевиднішим.





Загалом, стрімкий розвиток PayFi, успішне фінансування та широке застосування платіжних платформ зі стейблкоїнами, а також інноваційні спроби криптоплатежів зі штучним інтелектом вказують на те, що Web3-платежі й надалі відіграватимуть вирішальну роль у фінансових технологіях. Однак PayFi також стикається з проблемами:





Технічна реалізація та впровадження: незважаючи на потужну підтримку технології блокчейн для PayFi, практичне застосування стикається з технічними проблемами і питаннями прийняття на ринку. Поточні проєкти PayFi починають пропонувати супутні послуги, але загальна обізнаність і визнання ринку все ще перебувають на ранніх стадіях.

Регулювання та дотримання вимог: PayFi передбачає фінансові транзакції та транскордонні платежі, що вимагає постійного вдосконалення відповідних законів і нормативних актів для гарантування відповідності та безпеки системи. Зміни в глобальній регуляторній політиці безпосередньо впливають на розвиток PayFi.

Користувацький досвід: багато проєктів PayFi все ще стикаються з високими вхідними бар'єрами, такими як верифікація KYC, що обмежує їхню здатність розширювати свою користувацьку базу або розвиватися далі.





Голова Solana Foundation Лілі Лю вважає, що PayFi виходить за рамки традиційних «peer-to-peer (P2P) електронних фінансових систем» і створює екосистему, що охоплює «програмовані гроші, відкриті фінансові системи, цифрові права власності, самостійне зберігання та економічний суверенітет». На відміну від DeFi, що фокусується на фінансових транзакціях, PayFi орієнтується на практичне застосування навколо товарів і послуг, що належать до сфери активів реального світу (RWA). Бачення PayFi в першу чергу обертається навколо «вартості грошей у часі». Три основні сценарії застосування, запропоновані Лілі Лю, допомагають проілюструвати це бачення:





Купуйте зараз, не платіть ніколи (Buy Now Pay Never)

Ця концепція різко контрастує з традиційною схемою «Купуйте зараз, сплачуйте пізніше» (Buy Now Pay Later). «Купуйте зараз, не платіть ніколи» дозволяє користувачам вкладати кошти в DeFi-продукти, заробляти відсотки за рахунок кредитування і використовувати ці відсотки для оплати товарів. Такий підхід гарантує, що платежі здійснюються з урахуванням вартості грошей у часі, а не просто миттєво.





Монетизація творців (Creator Monetization)

Багато творців стикаються із затримками грошових потоків між створенням і оплатою. PayFi може допомогти творцям отримати негайний грошовий потік шляхом дисконтування майбутніх доходів, вирішення потенційних проблем із фінансуванням під час процесу створення.





Дебіторська заборгованість

Фінансування за рахунок дебіторської заборгованості є традиційним методом фінансування бізнесу. PayFi прагне оптимізувати цей процес, використовуючи технологію блокчейн, щоб підвищити швидкість розрахунків і знизити фінансові бар'єри, дозволяючи більшій кількості підприємств ефективно управляти грошовими потоками.









Хоча PayFi все ще перебуває на ранній стадії розвитку, кілька відомих проєктів працюють над тим, щоб перетворити цю концепцію на практичне застосування:





Huma

Huma ─ один з найбільш розвинених PayFi проєктів, що пропонує послуги кредитування як для бізнесу, так і для приватних осіб, а також викупу дебіторської заборгованості. Незважаючи на те, що Huma обробила майже 890 млн $ платіжного фінансування, вона все ще стикається з певними бар'єрами, такими як вимоги KYC та регіональні обмеження.

Arf

Arf фокусується на транскордонних платіжних мережах, надаючи ліцензованим фінансовим установам короткострокові кредитні лінії на основі USDC. Послуги Arf підвищують ліквідність та ефективність транскордонних платежів, а злиття з Huma може ще більше посилити її вплив у цьому секторі.

Credix Finance

Credix ─ це протокол, що спеціалізується на кредитуванні B2B, в першу чергу обслуговуючи ринок Латинської Америки. Його сервіс CrediPay пропонує функції, подібні до «Купуйте зараз, сплачуйте пізніше» (Buy Now Pay Later), надаючи підприємствам більш гнучкі варіанти фінансування.

NX Finance

NX Finance ─ це протокол рівня прибутковості в екосистемі Solana, який оптимізує використання активів за допомогою кредитного плеча і стратегій стейкінгу. Хоча NX Finance в основному обслуговує нативні криптовалютні протоколи кредитування, його фокус на вартості грошей у часі тісно пов'язаний з баченням PayFi.





Загалом, PayFi, як нова фінансова концепція, все ще перебуває на стадії дослідження, охоплюючи такі сфери, як факторинг дебіторської заборгованості та транскордонні платежі. Хоча більшість проєктів стикаються з суворими вимогами KYC і регіональними обмеженнями, їхній потенціал для вдосконалення традиційних фінансових систем і вивчення вартості грошей у часі за допомогою технології блокчейн є значним. На відносно спокійному ринку Web3, сектор Web3-платежів залишається особливо активним. Інвесторам і професіоналам галузі слід уважно стежити за розвитком PayFi, заглиблюючись в її потенціал і виклики в реальних застосуваннях. MEXC , відома своїм швидким лістингом нових монет, широким асортиментом криптовалют і високою ліквідністю контрактів, також уважно стежить за розвитком PayFi, досліджуючи її інноваційне зростання в глобальних платіжних системах, щоб забезпечити користувачам кращий досвід торгівлі.



