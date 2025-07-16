Федеральна резервна система, ймовірно, знизить ставки у вересні: новий світанок для ринку криптовалют

Згідно зі звітом BlockBeats 16 серпня, голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл має виступити з промовою про економічні перспективи на економічному симпозіумі в Джексон-Хоул о 17:00, 23 серпня (за Києвом). Ця промова може задати тон потенційному зниженню ставки у вересні. Це буде перша повноденна сесія щорічного економічного симпозіуму, який проводить Федеральний резервний банк Канзас-Сіті в Джексон-Хоул, штат Вайомінг. Щорічна зустріч глобального центрального банку надає Пауеллу важливу платформу для надання оновленої оцінки економічної траєкторії США та прогнозу монетарної політики між липневими та вересневими засіданнями ФРС. Минулого місяця він зазначив, що якщо інфляція та ринок праці продовжуватимуть охолоджуватися, ФРС може розглянути можливість зниження ставки на своєму наступному засіданні.





Протягом останнього року за напрямком розвитку економіки США уважно спостерігали. Не вщухали суперечки про те, чи буде м'яка посадка, чи рецесія. Однак останні економічні дані та ринкові очікування роблять можливість спаду все більш очевидною.





Сприйняття громадськістю економічної рецесії

Звіт, опублікований компанією Affirm у червні, показує, що близько 60% американців помилково вважають, що США вже перебувають у рецесії через зростання вартості життя та економічний тиск. Крім того, дані «FedWatch» від CME Group вказують на 63% ймовірність того, що Федеральна резервна система знизить процентні ставки на 25 базисних пунктів у вересні, тоді як ймовірність зниження на 50 базисних пунктів становить 37%.





Історичні закономірності та ознаки економічної рецесії

Історично склалося, що економіка США зазвичай переживає спад після періодів процвітання, головним чином через бульбашки активів, накопичення боргів і зниження купівельної спроможності споживачів, спричинене нерівністю доходів.

Однією з ознак економічної рецесії є стійке зростання рівня безробіття. Невтішні дані щодо зайнятості, опубліковані на початку серпня, викликали занепокоєння серед інвесторів фондового ринку і нагадали про закономірності, які спостерігалися під час минулих економічних рецесій.





Правило Sahm та сигнали рецесії

Згідно з правилом Sahm, запропонованим колишньою економісткою Федеральної резервної системи Клаудією Sahm, коли середній рівень безробіття за останні три місяці перевищує найнижчий рівень за останні 12 місяців більш ніж на 0,5%, це, як правило, сигналізує про початок рецесії.

З 1950 року правило Sahm спрацьовувало 11 разів, кожен з яких підтверджував, що економіка США перебуває на ранніх стадіях рецесії. У червні 2024 року правило спрацювало в 12-й раз, що ще більше посилило занепокоєння щодо економічної рецесії.









Враховуючи значний тиск на поточне економічне зростання, інституції загалом прогнозують, що Федеральний резерв США знизить ставку у вересні 2024 року, щоб усунути тиск на економічне зростання та підтримати економічний розвиток. Цей крок має на меті пом'якшити вплив економічного сповільнення та стимулювати економічну активність за рахунок зниження вартості позик.





Варто зазначити, що, незважаючи на побоювання щодо потенційної рецесії, ринок праці в США продовжує демонструвати певну стійкість і життєздатність. Останні дані показують, що індекс споживчих цін (ІСЦ) в США за липень виріс на 2,9% в річному обчисленні, що нижче очікуваних 3%. Ці дані не вплинули істотно на інфляційні очікування трейдерів, і вони не коригували свої прогнози щодо зниження процентних ставок. З макроперспективи, існуючі високі ставки продовжують приваблювати світові потоки капіталу до США, особливо на фоні того, що єна-доларовий арбітраж збільшує ліквідність долара на ринку. Економічні дані США все ще демонструють певну стійкість.





Безумовно, політика зниження процентних ставок Федеральної резервної системи відіграє вирішальну роль у подоланні економічних рецесій, але її ефективність тісно пов'язана з часом і контекстом. Починаючи з 2000 року, Федеральна резервна система пройшла через три значні цикли зниження ставок для вирішення економічних проблем або стимулювання зростання, кожен з яких супроводжувався специфічними економічними умовами та показниками фондового ринку. У 2000-2003 роках вибух технологічної бульбашки та теракти 11 вересня призвели до турбулентності на ринку. Хоча зниження ставок допомогло загальному пристосуванню ринку, воно не змогло швидко стабілізувати фондовий ринок. Під час фінансової кризи 2008 року зниження ставок допомогло пом'якшити фінансовий стрес, але фондовий ринок все одно зазнав значного падіння. У 2019-2020 роках спалах пандемії COVID-19 спричинив різкий глобальний економічний спад. У відповідь на економічні наслідки пандемії Федеральна резервна система була змушена впровадити зниження ставок та інші заходи економічної допомоги, спрямовані на зниження вартості позик та підтримку економічної активності.





Аналіз політики Федеральної резервної системи щодо процентних ставок та її впливу на показники фондового ринку США не можна повністю описати кількома словами, оскільки він включає складний і різноманітний набір факторів. Однак, виходячи з обмежених історичних даних, негативний вплив економічної рецесії на акції США очевидний. Тим часом, оскільки зв’язок Bitcoin з традиційним фінансовим світом поглиблюється, політика Федеральної резервної системи, безсумнівно, матиме значний вплив на ринок криптовалюти. Тому для інвесторів вкрай важливо отримати глибоке розуміння потенційних наслідків такої політики.





Як правило, зниження процентних ставок збільшує ліквідність ринку і знижує вартість запозичень, тим самим підвищуючи апетит інвесторів до ризику. Для крипторинку зниження ставок може призвести до збільшення притоку капіталу, що сприятиме зростанню цін на активи. Історично м'яка монетарна політика часто мала позитивний вплив на ризикові активи, такі як криптовалюти. Коли Федеральна резервна система знижує процентні ставки та впроваджує монетарне пом'якшення, ліквідність ринку зростає, що призводить до притоку більшої кількості коштів у високоризикові та високоприбуткові активи, такі як Bitcoin, тим самим підвищуючи ціни на них.





Наприклад, у 2020-2021 роках у відповідь на економічні наслідки пандемії COVID-19 центральні банки по всьому світу, зокрема Федеральна резервна система, запровадили масштабне монетарне пом'якшення, включаючи необмежене кількісне пом'якшення (QE). Ця політика влила значні суми грошей на ринок через купівлю державних облігацій та інших фінансових активів, що збільшило ліквідність ринку та призвело до зростання криптовалютного ринку. Нещодавно запровадження біржових інвестиційних фондів (ETF) Bitcoin та Ethereum, полегшило інвестування в криптовалюти для традиційних фінансових інвесторів. Запуск цих ETF залучив кошти з традиційних фінансових ринків, що сприяло подальшому зростанню ринку криптовалют.





Дані показують, що на цьому тижні ринок криптовалют продемонстрував тенденцію відновлення, ймовірно, тісно пов’язану з очікуваннями ринку щодо зниження процентної ставки. Однак вплив зниження ставок також має враховувати інші економічні фактори, такі як темпи відновлення світової економіки та коригування монетарної політики в інших країнах. Озираючись на показники Bitcoin за останні 14 років, він зазвичай був слабшим у серпні та вересні, але має тенденцію до хороших результатів у четвертому кварталі. Тому в умовах очікування зниження ставки у вересні ринок може продовжувати відчувати коливання та консолідацію. У довгостроковій перспективі, незважаючи на значні падіння на ринку криптовалют, як-от 12 березня, 4 вересня та 19 травня, а також нещодавнє падіння 5 серпня через економічну рецесію, ці падіння часто швидко викликають паніку. Очікується, що зі зростанням визнання ринку, покращенням інфраструктури та зміцненням довіри інвесторів, ринок криптовалют зазнає більш позитивних цінових стрибків.





Після слабких даних щодо зайнятості в США на початку місяця ринок облігацій підвищив свої очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою на 50 базисних пунктів цього року. Учасники ринку уважно стежитимуть за виступом голови ФРС Джерома Пауелла на щорічній конференції центральних банків у Джексон-Холі пізніше цього місяця, а також за майбутнім звітом по заробітній платі в несільськогосподарському секторі, який буде опублікований на початку вересня.





Грегорі Фаранелло, керівник відділу торгівлі та стратегії ставок у США в AmeriVet Securities, заявив, що якщо дані по інфляції залишаться стабільними, то Федеральна резервна система може знизити процентну ставку на 25 базисних пунктів у вересні. Однак, якщо рівень безробіття знову зросте, а звіт по заробітній платі в несільськогосподарському секторі наступного місяця ще більше погіршиться, це може змінити очікування ринку щодо зниження ставки ФРС.





Метью Лузетті, головний економіст Deutsche Bank у США, також зазначив: «Є вагомі причини для обох сторін у дебатах щодо того, знизить ФРС процентні ставки на 25 або на 50 базисних пунктів у вересні. «Вони обмежені, дані про інфляцію говорять їм, що ризики зростання інфляції не такі великі. І далі це залежить від того, чи є економіка настільки стійкою, як ми думаємо».





Тим часом президент Федерального резервного банку Атланти Рафаель Бостік заявив у вівторок, що хотів би побачити більше даних, перш ніж підтримати зниження ставки. Він підкреслив, що після того, як ФРС почне знижувати ставки, вона не хоче опинитися в ситуації, коли їй доведеться часто коригувати політику.





Трейдери MEXC вважають, що зниження процентної ставки ФРС у 2024 році може мати значний вплив на крипторинок. У порівнянні з попереднім циклом, інституційна участь є вищою, а масштаб капіталу є більшим. Зниження ставок знизить вартість запозичень, підвищить апетит інвесторів до ризику і потенційно сприятиме залученню більшого капіталу на крипторинок. Крім того, зниження ставок Федеральної резервної системи зазвичай супроводжується знеціненням долара США, а Bitcoin розглядається деякими інвесторами як засіб хеджування від девальвації фіатної валюти. В умовах знецінення долара Bitcoin може залучити більше інвесторів, що призведе до зростання його ціни.





Незважаючи на різні інтерпретації в галузі щодо зниження ставки ФРС, що відображають різні очікування ринку щодо майбутніх економічних перспектив, загальний консенсус полягає в тому, що зниження ставки у вересні є майже неминучим. Більшість аналітиків та економістів вважають, що поточні слабкі дані щодо зайнятості та ознаки економічного сповільнення в поєднанні з внутрішньою потребою ФРС у подальшій підтримці економічного відновлення роблять зниження ставки у вересні дуже ймовірною подією.





Зниження ставок Федеральною резервною системою зазвичай розглядається як сигнал про відновлення економіки. Історія показує, що зниження ставок часто приносить хороші новини для крипторинку, і ця тенденція може повторитися в майбутньому, що потенційно може призвести до «нового світанку» для крипторинку. Оскільки зниження ставок зазвичай призводить до знецінення долара США, інвестори можуть звернутися до інших активів для збереження і зростання вартості. Bitcoin та інші криптовалюти, як цифрові активи, часто розглядаються як інструменти хеджування від інфляції, що може залучити більше інвестиційного капіталу. Крім того, зниження ставок може заохотити більше інвесторів перейти з традиційних фінансових ринків на крипторинок, що сприятиме його подальшому зростанню. Крім того, зниження вартості запозичень внаслідок зниження ставок може стимулювати корпоративні та індивідуальні інвестиції, що також може принести користь крипторинку. Хоча майбутню реакцію ринку ще належить побачити, зниження ставок ФРС, безсумнівно, стане ключовим фактором у відновленні крипторинку.



