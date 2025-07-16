Федеральна резервна система знижує процентні ставки! Як скорочення на 50 базисних пунктів вплине на ринок криптовалют

18 вересня 2024 року за американським часом Федеральна резервна система оголосила про зниження ставки федеральних фондів на 50 базисних пунктів, знизивши її до діапазону від 4,75% до 5%. Це перше зниження процентної ставки з березня 2020 року, і це коригування виявилося значно більшим, ніж очікували багато аналітиків.





Після оголошення Федеральною резервною системою про зниження ставки на 50 базисних пунктів, всесвітня економіка зазнала значного впливу, і сектор криптовалют отримав сильну реакцію. Ціна BTC стрімко зросла, піднявшись з 58 000 $ до понад 62 000 $. Станом на 20 вересня тенденція до зростання BTC була очевидною, ненадовго перевищивши 63 850 $.









Отже, який хвилевий ефект мало зниження процентної ставки Федеральної резервної системи на ринок криптовалют?









Основна діяФедерального резерву щодо зниження процентних ставок була прямолінійною та значною — вивільнення значної ліквідності ринку. Цей крок знизив поріг позик, дозволивши банкам і підприємствам легко отримати доступ до низьковартісного фінансування, ефективно стимулюючи зростання споживання та інвестицій. На цьому тлі ринок криптовалют швидко став популярним місцем для пошуку капіталу з його високою волатильністю та потенціалом високого прибутку.





Після зниження відсоткової ставки значний приплив коштів надійшов на ринок криптовалют, безпосередньо підвищуючи ціни на основні криптовалютні активи, такі як Bitcoin та Ethereum. Цей потік капіталу не тільки оживив ринок, але й підвищив популярність криптовалют у світовому ландшафті розподілу активів.





При цьому очікування зниження процентної ставки часто супроводжуються тенденцією до знецінення долара. Збільшення пропозиції грошей послаблює купівельну спроможність долара, що призводить до відносного знецінення номінованих у доларах активів. Ця зміна є сприятливою для ринку криптовалют, оскільки відносна вартість таких активів, як Bitcoin і Ethereum, зростає, коли оцінюється в доларах США, що значно підвищує їх привабливість. Інвестори, які прагнуть зберегти та збільшити свої активи, схильні переміщувати кошти з традиційних активів, таких як долар, на ринок криптовалют.





Ця зміна не тільки прискорила зростання цін на криптовалюту, але й ще більше зміцнила її статус як надійного активу. У контексті зростання глобальної економічної невизначеності та наростальних інфляційних ризиків, криптовалюти стали важливим варіантом для інвесторів, які прагнуть застрахуватися від нестабільності ринку та захистити свої статки.









Зниження процентної ставки призвело до зміни настроїв інвесторів. Як захід для стимулювання економіки, зниження ставки підвищило довіру інвесторів і збільшило попит на ризикові активи. Підживлюваний цим оптимізмом ринок криптовалют залучив більше інвесторів, що призвело до зростання цін. Однак це загострення настроїв також несе ризик ефекту бульбашки. Якщо інвестори сліпо переслідують вищі ціни, це може спричинити відхилення цін від фундаментальних показників, створюючи крихку ринкову бульбашку. Якщо ця бульбашка лопне, різке падіння ціни може серйозно вплинути на інвесторів.





Водночас швидке розширення та високі ціни на ринку криптовалюти привернули увагу урядів і регуляторних органів у всьому світі, що призвело до посилення регулятивного контролю. Невизначеність навколо регуляторної політики стала новою змінною на ринку. Ця невизначеність потенційно може стримати надмірне розширення ринку, але також може посилити волатильність цін через коригування політики.





Таким чином, інвестори, які беруть участь у криптовалютному ринку, повинні не лише зберігати раціональне мислення та обережне ставлення, але й уважно стежити за нормативними розробками та гнучко коригувати свої стратегії, щоб реагувати на потенційні зміни ринку.









З оголошенням Федеральної резервної системи про зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів світові фінансові ринки вступили в нову хвилю припливу ліквідності, забезпечивши сильний короткостроковий імпульс зростання для ринку криптовалют. Зокрема, оскільки інституційні фонди прискорюють свій розподіл у цій сфері, ціни на криптоактиви продемонстрували постійну тенденцію до зростання. Статус Bitcoin як "цифрового золота" ще більше зміцнився, і очікується, що весь криптовалютний ринок переживе нову хвилю процвітання в умовах поточної пом’якшеної монетарної політики.





