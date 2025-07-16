Зниження ставки ФРС: зміна цін активів та дослідження майбутньої економіки

18 вересня Федеральна резервна система США оголосила про зниження цільової ставки федеральних фондів на 50 базисних пунктів, знизивши її до діапазону від 4,75% до 5%. Це перше зниження ставки ФРС за останні чотири з половиною роки, причому масштаб зниження вдвічі перевищив звичайний показник, що свідчить про значний поворотний момент у монетарній політиці. На прес-конференції голова ФРС Джером Павелл заявив, що терпіння, яке зберігалося протягом останнього року, «дійсно принесло дивіденди у вигляді нашої впевненості в тому, що інфляція стабільно знижується нижче 2 відсотків». Павелл також зазначив, що суттєве зниження ставки було спрямоване на подолання ослаблення ринку праці, в тому числі уповільнення темпів зростання кількості робочих місць. Він додав, що це рішення демонструє готовність більше не зволікати з діями і являє собою дуже важливий крок. Очікується, що після того, як політика зниження ставок набуде чинності, ціни на активи різних категорій відповідно скоригуються, й інвесторам слід уважно стежити за глибоким впливом цих змін на економічне відновлення та стабільність ринку.









Огляд історичних передумов зниження процентних ставок Федеральним резервом чітко показує, що кожне рішення про зниження процентних ставок не лише відображає сигнали про сповільнення економіки та інфляції, але й супроводжується унікальними контекстуальними факторами. Ці фактори не лише впливають на час і ступінь зниження ставок, але й формують загальний напрямок і цілі політики.





1984-1986: високий дефіцит і сильний долар

У цей період Сполучені Штати зіткнулися з подвійним тиском: великим дефіцитом бюджету і сильним доларом, що призвело до падіння експорту та уповільнення економічного зростання. У відповідь на це Федеральна резервна система прийняла стратегію зниження ставок, щоб стимулювати внутрішній попит і поліпшити економічні умови.

1989-1992: криза заощаджень і кредитів

Зниження ставок почалося у відповідь на кризу заощаджень та кредитів у фінансовій галузі США, яка характеризувалася слабким економічним розвитком, зростанням безробіття та зниженням рівня інфляції. Федеральна резервна система мала на меті зменшити тиск на фінансові ринки та сприяти економічному відновленню шляхом зниження процентних ставок.

1995-1996: відсутність економічного шоку

Під час цього раунду зниження ставок, хоча економіка зазнала уповільнення, значних потрясінь не відбулося. Політика зниження ставок ефективно підтримала «м'яку посадку» економіки, гарантувавши помірну динаміку зростання.

1998: азійська фінансова криза

Початок Азійської фінансової кризи створив невизначене зовнішнє економічне середовище. Федеральна резервна система вирішила знизити процентну ставку, щоб пом'якшити потенційний вплив на економіку США та відновити довіру на ринках.

2001-2003: бульбашка доткомів

Коли лопнула інтернет-бульбашка, економіка зазнала потрясінь. Федеральна резервна система запровадила агресивні заходи зі зниженням ставок, спрямовані на відновлення довіри на ринку та запобігання подальшому економічному падінню.

2007-2008: іпотечна криза в США

Під час цього циклу зниження ставок економіка США зіткнулася зі значними низхідними ризиками. Швидкі дії Федеральної резервної системи щодо зниження ставок мали на меті запобігти краху фінансової системи, однак наслідки були значними, що зрештою призвело до світової фінансової кризи.

2019: напруженість у торгівельних відносинах

В умовах уповільнення світової економіки та низького внутрішнього інфляційного тиску Федеральна резервна система знову знизила процентні ставки, щоб стабілізувати економічне зростання та усунути невизначеність, спричинену торгівельною напруженістю.





Ці передумови переплітаються, створюючи складну картину кожного раунду зниження процентних ставок Федеральним резервом, що відображає чутливість і передбачливість політичних рішень щодо економічних умов. Аналіз контексту кожного зниження процентної ставки не лише допомагає нам зрозуміти вибір політики Федерального резерву, але й надає важливу історичну інформацію, яка може краще підготувати нас до подолання потенційних економічних викликів у майбутньому.









Після оголошення Федерального резерву про зниження ставки на 50 базисних пунктів три основні фондові індекси США — Dow Jones, S&P 500 та Nasdaq — спочатку зросли перед коливаннями, щоб закритися нижче. До опівдня 19 вересня більшість основних світових індексів зазнали падіння. Після досягнення історичного максимуму ціна на міжнародному спотовому ринку золота знизилася. Крім того, більшість основних світових сировинних товарів зазнали падіння. Аналітики вказують на те, що це зниження ставки знаменує перехід монетарної політики США від фази посилення до фази пом'якшення. Протягом циклу зниження ставок поведінка різних активів також відрізнялася:





Ринок Казначейства США: низхідний тренд процентних ставок

Прибутковість Казначейства США зазвичай демонструє низхідний тренд до і після зниження ставок; однак, за сценарієм «м'якої посадки», прибутковість може тимчасово відновитися протягом одного-двох місяців після зниження ставок. У семи циклах зниження ставок, починаючи з двох місяців до зниження і закінчуючи трьома місяцями після нього, дохідність 10-річних казначейських облігацій загалом зберігала низхідну траєкторію із середнім зниженням приблизно на 20 базисних пунктів упродовж 60 днів після зниження ставок. Однак протягом трьох періодів «м'якої посадки» у 1995, 1998 та 2019 роках потенціал зниження прибутковості 10-річних казначейських облігацій був відносно обмеженим, і короткострокове відновлення могло відбутися протягом одного-двох місяців після зниження ставок.









Фондовий ринок США: паузи в ралі

Фондовий ринок США може переживати період «охолодження» безпосередньо перед і після початкового зниження ставок, але зазвичай відновлює свою висхідну траєкторію через два-три місяці після цього. За сім циклів зниження ставок індекс S&P 500 зберігав тенденцію до зростання під час чотирьох сценаріїв «м'якої посадки» та одного сценарію «жорсткої посадки». Як правило, протягом першого місяця після першого зниження ставки американські акції проходять період нестабільного пристосування, оскільки ринок намагається впоратися з різними поглядами на економічні та політичні перспективи. Однак, якщо не відбувається «жорсткої посадки», американські акції, як правило, відновлюються протягом трьох місяців після зниження ставки, а індекс S&P 500 в середньому зростає на 2,8% порівняно з днем, що передував первинному зниженню ставки.









Ринок золота: початкове зростання з подальшою консолідацією

Золото більш схильне до зростання перед зниженням ставок, але його траєкторія після зниження ставок є більш складною. Протягом двох місяців, що передували первинному зниженню ставки, ціна на спотовому ринку золота зростала чотири рази, в середньому на 1,8%. За два місяці після зниження ставки ціна на золото зростала п'ять разів, але протягом трьох місяців після зниження ставки вона також зазнала п'яти падінь. Рух цін на золото не демонструє чіткої кореляції з тим, чи відбувається «м'яка посадка». Наприклад, у 2007 і 2019 роках, незважаючи на те, що економіка переживала «жорстку» і «м'яку» посадки відповідно, ціни на золото значно зросли завдяки попиту як надійний актив. І навпаки, у 1984 і 1989 роках ціни на золото знижувалися, насамперед під впливом падіння цін на нафту і зниження інфляційних очікувань.









Ринок нафти: ймовірність падіння вища

Ймовірність падіння цін на нафту після зниження ставки є відносно високою, але не гарантованою. Протягом семи циклів зниження ставок ф'ючерси на нафту марки WTI часто відновлювалися за один-два місяці до зниження ставок, причому в п'яти випадках зростання відбувалося протягом двох місяців, що передували зниженню ставок, і в середньому становило 2,8%. Однак після першого зниження ставки ціни на нафту частіше зазнають падіння: протягом трьох місяців після зниження ставки спостерігалося п'ять падінь, причому як середній, так і трендовий показник падіння становив 6%. Падіння цін на нафту насамперед пов'язане з ослабленням економіки та ринковими побоюваннями щодо попиту.









Зниження ставок є не лише прямим заходом для подолання економічного сповільнення, але й значним політичним інструментом, здатним спричинити низку ланцюгових реакцій. Ці потенційні наслідки охоплюють процентні ставки, ціни на активи, гнучкість монетарної політики, довіру споживачів, інфляційні ризики та динаміку на міжнародних ринках.





Середовище процентної ставки

Зниження ставок безпосередньо знижує вартість короткострокових запозичень, стимулюючи споживання та інвестиції. Підприємства та споживачі можуть отримувати кредити за нижчими процентними ставками, тим самим сприяючи зростанню економічної активності. Це середовище заохочує бізнес розширюватися, а споживачів – збільшувати свої витрати, стимулюючи економічне зростання.





Зростання цін на активи

Зниження ставок часто призводить до зростання цін на активи, особливо на фондовому ринку та ринку нерухомості. Інвестори, прагнучи отримати вищий прибуток, спрямовують свої кошти на фондовий ринок, що сприяє зростанню індексів. Водночас низькі процентні ставки стимулюють активність на ринку нерухомості, оскільки інвестори готові брати кредити для купівлі житла, що ще більше підвищує ціни на нього.





Гнучкість монетарної політики

Зниження ставок надає Федеральному резерву більшу свободу дій у проведенні монетарної політики. У періоди економічної слабкості ФРС може гнучко регулювати процентні ставки у відповідь на ринкові зміни. Крім того, зниження ставок створює умови для використання інших інструментів монетарної політики, таких як кількісне пом'якшення, що ще більше підвищує ліквідність.





Покращення впевненості споживачів

Зниження ставок, як правило, підвищує довіру споживачів. Коли вартість запозичень знижується, споживачі часто відчувають покращення економічних умов, що спонукає їх збільшувати свої витрати. Споживання є ключовим фактором економічного зростання, тому зниження ставок сприяє підтримці стабільного економічного зростання.





Інфляційні ризики

Хоча зниження ставок має позитивний вплив на економіку, воно також може створювати інфляційні ризики. Низькі процентні ставки можуть призвести до надмірних запозичень та збільшення ліквідності на ринку, що, в свою чергу, може призвести до зростання цін на товари та послуги. Це вимагає пильності з боку ФРС при зниженні ставок, щоб не допустити виходу інфляції з-під контролю. Тренди на особисті споживчі витрати та на базові споживчі витрати після зниження ставки є відносно невизначеними. Як правило, зниження ставок безпосередньо не спричиняє відновлення інфляції; скоріше, на неї може вплинути економічне сповільнення. Зміни в 10-річних інфляційних очікуваннях до і після зниження ставки вказують на те, що послаблення економіки має сильніший пригнічувальний вплив на інфляцію.





Вплив на міжнародні ринки

Зниження ставки Федеральним резервом впливає не лише на економіку США, але й на світові ринки. Інші країни можуть зіткнутися з таким тиском, як відтік капіталу та знецінення валюти. Водночас, зниження ставок може спонукати центральні банки інших країн наслідувати цей приклад для підтримки конкурентоспроможності, що ще більше вплине на міжнародний економічний ландшафт.





Рішення Федерального резерву США знизити процентні ставки знаменує собою значний переломний момент в економіці, що відкриває нові можливості та створює нові виклики для інвесторів. Зниження ставок часто збільшує невизначеність на традиційних ринках, тоді як цифрові активи з їхніми перевагами децентралізації та ліквідності можуть стати новими варіантами надійності. Таким чином, зниження ставок не лише змінює традиційне фінансове середовище, але й створює нові можливості для зростання цифрових активів. Інвестори повинні оперативно коригувати свої стратегії, щоб відповідати майбутнім викликам і можливостям.




