Очікування зниження ставки ФРС: реакція політики на економічні виклики та її вплив на крипторинок

Після тижня ескалації торговельної напруженості, ринок нарешті мав змогу перепочити на вихідних. Тренди криптовалютного ринку знову зосередилися на інфляції та очікуваннях зниження ставки, що широко розглядається як вкрай необхідний політичний засіб, який додасть новий імпульс зростанню BTC та інших основних криптовалют.





На тлі низки складних економічних подій ринок переповнений очікуваннями та спекуляціями щодо наступних кроків Федеральної резервної системи.









З початку 2025 року світові економічні перспективи були затьмарені невизначеністю. Тарифна політика Трампа, ризик рецесії в США та делікатний баланс між інфляцією та ринком праці разом створили складний фон для політичних рішень Федеральної резервної системи.









Високі тарифи, запроваджені адміністрацією Трампа, створили значну невизначеність у світовій економіці. Хоча США нещодавно призупинили дію тарифів на 90 днів для понад 75 країн, ринок все одно перебуває у стані неспокою. Поточна невизначеність навколо тарифної політики порушила потік міжнародної торгівлі та створила хвильовий ефект по всій економіці США. Багато компаній зараз стикаються зі зростанням витрат та перебоями в ланцюгах постачання, що, своєю чергою, впливає на зайнятість та довіру споживачів.









Занепокоєння щодо економічного спаду в США посилюються. Компанія Goldman Sachs у своєму звіті від 6 квітня підвищила ймовірність рецесії в США з 35% до 45%. Агенція Reuters зазначила, що це вже другий перегляд цієї оцінки від Goldman Sachs в бік збільшення протягом одного тижня. Оскільки глобальна торговельна війна, розпочата адміністрацією Трампа, продовжує загострюватися, все більше інвестиційних банків та установ публікують подібні прогнози. Наприклад, JPMorgan Chase тепер оцінює таку ймовірність у 60%.









Останні дані по США показують, що інфляційний тиск послаблюється. У березні індекс споживчих цін зріс на 2,4% у річному обчисленні, що є найнижчим показником за сім місяців, трохи нижче прогнозу у 2,5% та нижче лютневого показника у 2,8%. У місячному обчисленні ІСЦ (індекс споживчих цін) спав на 0,1%, що стало першим зниженням з червня 2024 року та найнижчим показником з травня 2020 року. Раніше економісти очікували зростання на 0,1%.









У березні базовий індекс споживчих цін, який не враховує харчові продукти та енергоносії, зріс на 2,8% у річному обчисленні. Темпи уповільнення зростають другий місяць поспіль, і це є найнижчим показником з березня 2021 року, тобто нижче прогнозованих 3% і нижче лютневих 3,1%. У порівнянні з попереднім місяцем базовий індекс споживчих цін зріс лише на 0,1%, що є найменшим приростом з червня 2024 року та нижче консенсус-прогнозу в 0,3%.









Тим часом ринок праці США демонструє складну та мінливу тенденцію. Зайнятість залишається відносно високою, що відображає стійкість економіки та жорсткі умови праці. На кінець тижня 5 квітня початкова кількість заявок на допомогу з безробіття склала 223 000, що відповідає очікуванням ринку. Хоча це трохи вище за 219 000 попереднього тижня, загальний рівень все ж залишається низьким.









У нинішніх економічних умовах Федеральна резервна система стикається як з внутрішнім, так і з міжнародним тиском щодо зниження процентних ставок. Внутрішні показники, як-от уповільнення зростання, слабкіші інвестиції в бізнес та низька споживча довіра, роблять зниження ставок ключовим інструментом для стимулювання економіки та підвищення довіри до ринку. Крім того, постійні заклики адміністрації Трампа до низьких ставок посилюють політичний тиск на голову ФРС Джерома Пауелла. Однак ФРС має зважити ризик того, що агресивне зниження ставки може знову розпалити інфляцію, проти небезпеки, що зволікання з цим рішенням може пригальмувати економічне зростання, — і знайти баланс між ціновою стабільністю та підтримкою економіки.





Водночас міжнародні ринки мають високі очікування щодо зниження ставки Федеральною резервною системою. З поглибленням глобальної економічної інтеграції коливання в економіці США мають значні наслідки для всього світу. Багато країн та ринків розраховують на пом'якшення монетарної політики ФРС, щоб стимулювати глобальне відновлення. Криптовалютний ринок та інші класи високоризикових активів, зокрема, очікують, що нижчі ставки призведуть до збільшення ліквідності та зниження вартості запозичень, підвищуючи їхню привабливість та активність. У самій ФРС думки щодо зниження ставок різняться. Деякі посадовці на чолі з керівником Крістофером Уоллером закликають до агресивного зниження ставок для протидії економічним ризикам, тоді як інші вважають за краще чекати на чіткіші дані, перш ніж вдаватися до будь-яких заходів. Цей розкол додав ще більшої невизначеності до політичних перспектив.









Ухвалення рішення Федеральною резервною системою щодо зниження ставок матиме далекосяжний вплив на світову економіку та фінансові ринки. Нижчі процентні ставки безпосередньо знижують вартість позик для бізнесу та домогосподарств, стимулюють інвестиції та споживчі витрати, допомагають послабити рецесійний тиск та підвищують довіру до ринку. Однак цей політичний крок також може посилити інфляційні ризики, особливо коли економіка близька до повної зайнятості. Крім того, зниження ставки, як правило, послаблює долар США, що, своєю чергою, може вплинути на міжнародний торговельний баланс та потоки капіталу.





Зміни в монетарній політиці США як найбільшій економіці світу мають значні глобальні наслідки, які вигідні не всім. Хоча зниження ставки знижує вартість позик у всьому світі та підтримує економічне зростання, водночас воно може призвести до нестабільного руху капіталу, створюючи складніші умови для ринків, що розвиваються, які значною мірою залежать від доларового фінансування. Це також може загострити торговельну напруженість, якщо деякі країни відреагують девальвацією своїх валют для отримання експортних переваг, що потенційно може спричинити торговельні суперечки.





На фінансових ринках вплив поширюється на акції, облігації, валюту та товари. Нижчі ставки покращують прогнози корпоративних прибутків та настрої інвесторів, що призводить до зростання цін на акції. Одночасно дохідність облігацій падає, що призводить до зростання цін на облігації, тоді як валютні та товарні ринки адаптуються до нової вартості капіталу.









Для криптовалютних ринків зниження ставки Федеральною резервною системою є значною макроподією. Хоча вливання ліквідності та зниження вартості фінансування можуть підвищити привабливість та активність ринку, це також може призвести до нових викликів та ризиків.









Зниження ставки вивільняє значну ліквідність у фінансову систему, що спонукає інвесторів шукати можливості з вищою дохідністю. Крипторинок, з його високим ризиком та високою прибутковістю, природно приваблює частку цих коштів. Однак збільшення припливу може посилити волатильність цін та стимулювати спекулятивну поведінку. Відтак учасники ринку та платформи мають розумно управляти ризиками ліквідності, щоб забезпечити стабільність і підтримати сталий розвиток.









У міру просування циклу зниження ставок дохідність на традиційних фінансових ринках, ймовірно, знизиться. Це спонукатиме деяких інституційних інвесторів ребалансувати свої портфелі в пошуках вищої дохідності. Як клас активів, що розвивається, крипторинок може залучити більшу частку інституційного капіталу. Однак, щоб задовольнити вимоги та регуляторні очікування цих інвесторів, криптоіндустрія повинна продовжувати вдосконалювати свої стандарти комплаєнсу, прозорості та безпеки.









Зниження ставки Федеральною резервною системою — це складний, але ключовий політичний вибір з далекосяжними наслідками, які виходять за межі економіки США та поширюються на світову фінансову систему. Для криптовалютного ринку це створює нові можливості разом з новими викликами. У цьому середовищі учасники ринку повинні зосередитися на надійному управлінні ризиками, суворіших практиках дотримання вимог та ефективнішому управлінні ліквідністю, щоб впевнено орієнтуватися в умовах зміни.





У цьому динамічному середовищі MEXC виділяється як найкраща торгова платформа для багатьох інвесторів. Завдяки швидкому лістингу токенів, низьким комісіям за торгівлю та комплексній ліквідності ми надаємо змогу інвесторам торгувати ефективно, легко та впевнено.





Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи утримання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Всі інвестиційні дії та результати є відповідальністю користувача і не пов'язані з цією платформою.