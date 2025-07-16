Цього місяця весь ринок криптовалют продовжив позитивну тенденцію з попереднього місяця, причому багато токенів на чолі з Bitcoin демонстрували стабільне зростання, що вказує на неминучий прихід бичачЦього місяця весь ринок криптовалют продовжив позитивну тенденцію з попереднього місяця, причому багато токенів на чолі з Bitcoin демонстрували стабільне зростання, що вказує на неминучий прихід бичач
Звіт про лютневі події у Зоні MX

Цього місяця весь ринок криптовалют продовжив позитивну тенденцію з попереднього місяця, причому багато токенів на чолі з Bitcoin демонстрували стабільне зростання, що вказує на неминучий прихід бичачого ринку. У міру наближення халвінгу Bitcoin та оновлення Ethereum Constantinople інвестори, які вже зайняли стратегічне положення, пожинають переваги цієї висхідної тенденції. Для користувачів, які мають досвід короткострокової торгівлі, є значний потенціал прибутку в лютневому стрибку ціни.

Ціна токена MX цього місяця залишалася відносно стабільною, коливаючись близько 2,8 $. Торгуйте на спотовому та ф'ючерсному ринках MEXC, щоб користуватися найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й отримаєте доступ до ексклюзивних щомісячних подій, у яких користувачі мають можливість брати участь в аірдропах безплатних токенів. Дізнайтеся більше про переваги володіння MX у статті "Три головні переваги для власників MX".

1. Звіт про лютневі події у Зоні MX


У лютому 2024 року платформа MEXC провела загалом 199 подій з аірдропами, включаючи 1 подію Launchpool і 198 подій Kickstarter. Винагороди на суму понад 11,01 млн $ були розподілені у межах подій з аірдропами, а показник APY досяг 102%. За перші два місяці 2024 року було проведено загалом 400 подій з аірдропами, що становить майже третину від загальної кількості подій з аірдропами, проведених за весь 2023 рік.

Згідно зі статистичними даними MEXC, серед 199 аірдропів у лютому три токени, що займають перші три позиції, зросли в ціні більш ніж на 500%. Токен ICNX зріс найбільше, а саме: на дивовижні 1414,34%. Токен FACT посів друге місце зі зростанням ціни на 845,56%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 150%.

10 найкращих високоякісних токенів у лютому 2024 року

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 29.2)
ICNX
9 лютого 2024 р.
1414,34%
FACT
13 лютого 2024 р.
845,56%
HARAMBE
2 лютого 2024 р.
506,31%
PKT
7 лютого 2024 р.
353,3%
INSCRIBE
21 лютого 2024 р.
294,3%
LOCK
6 лютого 2024 р.
257,53%
MTVT
20 лютого 2024 р.
239,75%
VR
5 лютого 2024 р.
215,73%
VITE
1 лютого 2024 р.
203%
ANDR
22 лютого 2024 р.
197,24%

2. Як взяти участь у подіях з аірдропами


Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.

На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.


3. Як купити MX


Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю "Купити MX за одну хвилину" та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.


Відмова від відповідальності: ця інформація не є порадою щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських, консультаційних чи будь-яких інших пов'язаних з ними послуг, а також не є порадою щодо купівлі, продажу чи володіння будь-якими активами. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов'язані з цим ризики і проявляєте обережність при інвестуванні. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


