Звіт про лютневі події у Зоні MX

Назва проєкту
Дата аірдропу
(дата розміщення MX)
Зростання ціни у % (на 29.2)
ICNX
9 лютого 2024 р.
1414,34%
FACT
13 лютого 2024 р.
845,56%
HARAMBE
2 лютого 2024 р.
506,31%
PKT
7 лютого 2024 р.
353,3%
INSCRIBE
21 лютого 2024 р.
294,3%
LOCK
6 лютого 2024 р.
257,53%
MTVT
20 лютого 2024 р.
239,75%
VR
5 лютого 2024 р.
215,73%
VITE
1 лютого 2024 р.
203%
ANDR
22 лютого 2024 р.
197,24%
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Події Kickstarter та Launchpool – це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Щоб заохотити активну участь і збільшити винагороду, на MEXC скориговано коефіцієнти рівнів винагород для подій Kicks
Платформа MEXC пропонує ексклюзивні події з аірдропами для власників MX, де користувачі можуть отримати винагороди у вигляді аірдропів від різних проєктів. Задля заохочення користувачів до участі та з
У листопаді 2024 року президентські вибори в США завершилися перемогою Трампа, якого було обрано наступним президентом. Результати виборів спричинили стрімке зростання криптовалютного ринку, ціни на B
У 2024 році на платформі MEXC було здійснено 2022 аірдропи нових токенів за рік, загальний обсяг винагород становив понад 127 млн USDT, що в середньому дорівнює 10,62 млн USDT на місяць з APY до 71%!