Звіт про лютневі події у Зоні MX





Цього місяця весь ринок криптовалют продовжив позитивну тенденцію з попереднього місяця, причому багато токенів на чолі з Bitcoin демонстрували стабільне зростання, що вказує на неминучий прихід бичачого ринку. У міру наближення халвінгу Bitcoin та оновлення Ethereum Constantinople інвестори, які вже зайняли стратегічне положення, пожинають переваги цієї висхідної тенденції. Для користувачів, які мають досвід короткострокової торгівлі, є значний потенціал прибутку в лютневому стрибку ціни.





Ціна токена MX цього місяця залишалася відносно стабільною, коливаючись близько 2,8 $. Торгуйте на спотовому та ф'ючерсному ринках MEXC, щоб користуватися найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Утримуючи токени MX, ви не тільки зможете отримувати прибуток від зростання цін, але й отримаєте доступ до ексклюзивних щомісячних подій, у яких користувачі мають можливість брати участь в аірдропах безплатних токенів. Дізнайтеся більше про переваги володіння MX у статті " Три головні переваги для власників MX ".









У лютому 2024 року платформа MEXC провела загалом 199 подій з аірдропами, включаючи 1 подію Launchpool і 198 подій Kickstarter. Винагороди на суму понад 11,01 млн $ були розподілені у межах подій з аірдропами, а показник APY досяг 102%. За перші два місяці 2024 року було проведено загалом 400 подій з аірдропами, що становить майже третину від загальної кількості подій з аірдропами, проведених за весь 2023 рік.





Згідно зі статистичними даними MEXC, серед 199 аірдропів у лютому три токени, що займають перші три позиції, зросли в ціні більш ніж на 500%. Токен ICNX зріс найбільше, а саме: на дивовижні 1414,34%. Токен FACT посів друге місце зі зростанням ціни на 845,56%. Серед 10 найпопулярніших токенів за зростанням ціни, всі токени зросли на понад 150%.





Назва проєкту Дата аірдропу (дата розміщення MX) Зростання ціни у % (на 29.2) ICNX 9 лютого 2024 р. 1414,34% FACT 13 лютого 2024 р. 845,56% HARAMBE 2 лютого 2024 р. 506,31% PKT 7 лютого 2024 р. 353,3% INSCRIBE 21 лютого 2024 р. 294,3% LOCK 6 лютого 2024 р. 257,53% MTVT 20 лютого 2024 р. 239,75% VR 5 лютого 2024 р. 215,73% VITE 1 лютого 2024 р. 203% ANDR 22 лютого 2024 р. 197,24%









Launchpool і Kickstarter — це ексклюзивні безплатні події для власників MX. Якщо ви є власником MX, вам потрібно утримувати щонайменше 1000 MX протягом 30 днів поспіль, щоб мати право на участь у подіях Kickstarter і Launchpool.





На офіційному вебсайті MEXC вгорі головної сторінки виберіть [Спот] на панелі навігації, і ви побачите вкладки подій Launchpool і Kickstarter.













Якщо ви ще не є власником MX, але хочете брати участь у подіях Launchpool і Kickstarter, вам потрібно купити токени MX на платформі MEXC і зберігати їх протягом певного періоду. Коли ви виконаєте умови, ви зможете брати участь у цих подіях. Щоб дізнатися більше про купівлю токенів MX, перегляньте статтю " Купити MX за одну хвилину " та дотримуйтеся вказівок у керівництві, щоб придбати токени.



