Вболівальники пристрасно святкують на зеленому полі: як любителі спорту заробляють поза полем

16 липня 2025
0m
#Галузеві новини
Чемпіонат Європи з футболу та Кубок Америки з футболу у розпалі та привертають увагу любителів спорту з усього світу. Крім змагальної привабливості матчів, ці спортивні події також породили похідні види діяльності, як-от ставки, залучаючи до участі велику базу вболівальників. Для користувачів криптоспільноти фан-токени є надзвичайно привабливим способом взаємодії зі спільнотою.

1. Що таке фан-токени?


Фан-токени — це продукти фан-економіки, що випускаються спортивними клубами. Вони спрямовані на надання своїм фан-спільнотам ексклюзивних переваг членства та отримання підтримки від більшої кількості вболівальників. Власники фан-токенів зазвичай мають право користуватися привілеями членства, такими як доступ до ексклюзивного контенту, призів, подій та права голосу в прийнятті рішень клубу.

Наразі фан-токени охоплюють різні сфери, включаючи футбол, регбі, автоспорт, баскетбол, крикет, кіберспорт, хокей та єдиноборства. Однак найпопулярнішими та найліквіднішими є токени футбольних фанатів.

2. Особливості фан-токенів


2.1 Залучення спільноти. Фан-токени сприяють взаємодії між командами та фанатами, які їх підтримують. Власники токенів можуть брати участь у прийнятті рішень, голосуванні та громадських заходах, посилюючи своє почуття причетності та приналежності.

2.2 Визнання цінності. Фан-токени відображають підтримку вболівальників і визнання певної команди, таким чином мають емоційну цінність. Власники можуть продемонструвати свою любов і відданість певному проєкту, а також спілкуватися та взаємодіяти з іншими прихильниками.

2.3 Економічні стимули. Фан-токени можуть надавати економічні стимули, наприклад винагороджувати власників за участь у певних подіях, за просування проєктів або за обмін контентом. Цей механізм заохочення сприяє активності спільноти та дозволяє власникам отримати економічну віддачу від проєктів, які вони підтримують.

2.4 Децентралізація та ліквідність. Фан-токени зазвичай випускаються на основі технології блокчейн, що розв'язує проблеми довіри. Крім того, токенами можна торгувати на певних біржах або платформах. Це дозволяє власникам купувати або продавати токени, коли це необхідно, отримуючи від них вигоду.

3. На які футбольні фан-токени варто звернути увагу


Згідно з даними CoinGecko, наступні токени футбольних уболівальників були вибрані на основі їх ринкової капіталізації та ліквідності. Через різні організації-емітенти ці фан-токени футбольних уболівальників далі класифікуються наступним чином:

3.1 Фан-токени національних збірних

Назва токена
Тікер токена
Опис
Argentine Football Association Fan Token

ARG
Аргентинська футбольна асоціація є керівним органом футболу в Аргентині. Аргентина є традиційним лідером південноамериканського футболу та переможцем останнього чемпіонату світу.
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
Токен випускається національною збірною Бразилії з футболу, яка 5 разів вигравала чемпіонат світу, що робить її командою з найбільшою кількістю чемпіонств в історії чемпіонатів світу.
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
Випускається національною збірною Іспанії з футболу, традиційним центром європейського футболу.
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
Випускається національною збірною Перу з футболу.

3.2 Фан-токени клубів

Назва токена
Тікер токена
Опис
Paris Saint-Germain
PSG
Зіркові гравці футбольного клубу "Парі Сен-Жермен": Мессі, Мбаппе та Неймар.
FC Barcelona FT
BAR
Футбольний клуб "Барселона" — це іспанський клуб світового класу та клуб з найбільшою кількістю чемпіонських трофеїв в Іспанії.
Manchester City Fan Token
CITY
Футбольний клуб "Манчестер Сіті" — це давній футбольний клуб, що базується у Великобританії.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Футбольний клуб "Сантос" є відомим бразильським футбольним клубом, а також рідним клубом легендарного гравця Пеле.
Galatasaray Fan Token
GAL
Фан-токен футбольного клубу "Галатасарай".

3.3 Chiliz (CHZ)


Chiliz — це провідний проєкт фан-токенів, спрямований на створення інфраструктури для індустрії спорту та розваг. Наразі Chiliz запустив 82 фан-токени у співпраці з найкращими футбольними клубами, такими як "Барселона", "Парі Сен-Жермен", "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед". Уболівальники можуть купувати та торгувати фан-токенами партнерського клубу, а також мати можливість брати участь, впливати та голосувати в клубних опитуваннях.

4. Як купити фан-токени


Ми використаємо провідний проєкт фан-токенів CHZ як приклад, щоб продемонструвати, як розмістити ордер.

Відкрийте застосунок MEXC і торкніться рядка пошуку у верхній частині головної сторінки. Введіть "CHZ" і виберіть торгову пару CHZ/USDT у категорії "Спот", щоб отримати доступ до сторінки K-лінії. Торкніться [Купити], виберіть [Маркет] як тип ордера та заповніть поле "Сума" або "Всього". Нарешті торкніться [Купити CHZ], щоб розмістити ордер.

Ви також можете розмістити лімітний ордер, стоп-лімітний ордер або ордер OCO для купівлі споту CHZ.


Фан-токени пропонують новий спосіб залучення вболівальників, заохочуючи участь спільноти, формуючи визнання цінностей і надаючи економічні стимули. Це сприяє тіснішим зв’язкам і взаємодії між фанатами та командами. Ця модель також служить чудовою парадигмою для застосування технології блокчейн.

Відмова від відповідальності: ця інформація не надає порад щодо інвестицій, оподаткування, юридичних, фінансових, бухгалтерських чи будь-яких інших пов’язаних послуг, а також не надає порад щодо купівлі, продажу чи зберігання будь-яких активів. MEXC Навчання надає інформацію лише для довідкових цілей і не є інвестиційною порадою. Переконайтеся, що ви повністю розумієте усі ризики та будьте обачні під час інвестування. Платформа не несе відповідальності за інвестиційні рішення користувачів.


