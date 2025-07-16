Вболівальники пристрасно святкують на зеленому полі: як любителі спорту заробляють поза полем

Назва токена
Тікер токена
Опис
Argentine Football Association Fan Token
ARG
Аргентинська футбольна асоціація є керівним органом футболу в Аргентині. Аргентина є традиційним лідером південноамериканського футболу та переможцем останнього чемпіонату світу.
Brazil National Football Team Fan Token
BFT
Токен випускається національною збірною Бразилії з футболу, яка 5 разів вигравала чемпіонат світу, що робить її командою з найбільшою кількістю чемпіонств в історії чемпіонатів світу.
Spain National Football Team Fan Token
SNFT
Випускається національною збірною Іспанії з футболу, традиційним центром європейського футболу.
Peruvian National Football Team Fan Token
FPFT
Випускається національною збірною Перу з футболу.
Paris Saint-Germain
PSG
Зіркові гравці футбольного клубу "Парі Сен-Жермен": Мессі, Мбаппе та Неймар.
FC Barcelona FT
BAR
Футбольний клуб "Барселона" — це іспанський клуб світового класу та клуб з найбільшою кількістю чемпіонських трофеїв в Іспанії.
Manchester City Fan Token
CITY
Футбольний клуб "Манчестер Сіті" — це давній футбольний клуб, що базується у Великобританії.
Santos FC Fan Token
SANTOS
Футбольний клуб "Сантос" є відомим бразильським футбольним клубом, а також рідним клубом легендарного гравця Пеле.
Galatasaray Fan Token
GAL
Фан-токен футбольного клубу "Галатасарай".
Ви, ймовірно, чули про неймовірну швидкість Solana та низькі комісії, і тепер цікавитеся, як майнити Solana, щоб отримати токени SOL. Можливо, ви вже шукали програмне забезпечення для майнінгу або поч
Світ криптовалют став свідком вибухового зростання мем-коїнів, перетворюючи інтернет-жарти на легітимні цифрові активи вартістю в мільйони доларів. Якщо ви цікавитеся як створити мем-коїн на Solana, в
Стейкінг Solana пропонує власникам криптовалюти простий спосіб отримувати пасивний дохід, водночас підтримуючи один з найшвидших блокчейнів у галузі. Цей вичерпний посібник проведе вас через все, що в
Під час торгівлі ф'ючерсами на MEXC одним з важливих параметрів, який часто не беруть до уваги, є режим позиції. Він визначає, чи можете ви одночасно утримувати лонг і шорт позиції за однією і тією са
Короткий опис1) Визначне досягнення: BINANCELIFE (BINANCELIFE) став першим китайським мемкоїном, що дебютував на Binance, зруйнувавши ринкові традиції.2) Вибухове зростання: менше ніж за три дні після
Короткий описRecall використовує децентралізовані ринкові механізми, щоб дозволити спільноті вирішувати, які навички ШІ необхідні, а не залишати це на розсуд кількох великих технологічних компаній.Ток
Короткий описUSDf — це синтетичний долар з надмірним забезпеченням на базі Ethereum з поточною циркуляційною пропозицією близько 1,899 мільярда, займаючи 202-гу позицію на ринку.USDf підтримує як стей
Короткий опис1) Espresso використовує децентралізований консенсус BFT для швидкого підтвердження транзакцій (до шести секунд) для всіх під'єднаних блокчейнів.2) Як глобальний рівень підтвердження, Esp