Вболівальники пристрасно святкують на зеленому полі: як любителі спорту заробляють поза полем





Чемпіонат Європи з футболу та Кубок Америки з футболу у розпалі та привертають увагу любителів спорту з усього світу. Крім змагальної привабливості матчів, ці спортивні події також породили похідні види діяльності, як-от ставки, залучаючи до участі велику базу вболівальників. Для користувачів криптоспільноти фан-токени є надзвичайно привабливим способом взаємодії зі спільнотою.









Фан-токени — це продукти фан-економіки, що випускаються спортивними клубами. Вони спрямовані на надання своїм фан-спільнотам ексклюзивних переваг членства та отримання підтримки від більшої кількості вболівальників. Власники фан-токенів зазвичай мають право користуватися привілеями членства, такими як доступ до ексклюзивного контенту, призів, подій та права голосу в прийнятті рішень клубу.





Наразі фан-токени охоплюють різні сфери, включаючи футбол, регбі, автоспорт, баскетбол, крикет, кіберспорт, хокей та єдиноборства. Однак найпопулярнішими та найліквіднішими є токени футбольних фанатів.









2.1 Залучення спільноти. Фан-токени сприяють взаємодії між командами та фанатами, які їх підтримують. Власники токенів можуть брати участь у прийнятті рішень, голосуванні та громадських заходах, посилюючи своє почуття причетності та приналежності.





2.2 Визнання цінності. Фан-токени відображають підтримку вболівальників і визнання певної команди, таким чином мають емоційну цінність. Власники можуть продемонструвати свою любов і відданість певному проєкту, а також спілкуватися та взаємодіяти з іншими прихильниками.





2.3 Економічні стимули. Фан-токени можуть надавати економічні стимули, наприклад винагороджувати власників за участь у певних подіях, за просування проєктів або за обмін контентом. Цей механізм заохочення сприяє активності спільноти та дозволяє власникам отримати економічну віддачу від проєктів, які вони підтримують.





2.4 Децентралізація та ліквідність. Фан-токени зазвичай випускаються на основі технології блокчейн, що розв'язує проблеми довіри. Крім того, токенами можна торгувати на певних біржах або платформах. Це дозволяє власникам купувати або продавати токени, коли це необхідно, отримуючи від них вигоду.









Згідно з даними CoinGecko, наступні токени футбольних уболівальників були вибрані на основі їх ринкової капіталізації та ліквідності. Через різні організації-емітенти ці фан-токени футбольних уболівальників далі класифікуються наступним чином:





Назва токена Тікер токена Опис Argentine Football Association Fan Token

ARG Аргентинська футбольна асоціація є керівним органом футболу в Аргентині. Аргентина є традиційним лідером південноамериканського футболу та переможцем останнього чемпіонату світу. Brazil National Football Team Fan Token BFT Токен випускається національною збірною Бразилії з футболу, яка 5 разів вигравала чемпіонат світу, що робить її командою з найбільшою кількістю чемпіонств в історії чемпіонатів світу. Spain National Football Team Fan Token SNFT Випускається національною збірною Іспанії з футболу, традиційним центром європейського футболу. Peruvian National Football Team Fan Token FPFT Випускається національною збірною Перу з футболу.





Назва токена Тікер токена Опис Paris Saint-Germain PSG Зіркові гравці футбольного клубу "Парі Сен-Жермен": Мессі, Мбаппе та Неймар. FC Barcelona FT BAR Футбольний клуб "Барселона" — це іспанський клуб світового класу та клуб з найбільшою кількістю чемпіонських трофеїв в Іспанії. Manchester City Fan Token CITY Футбольний клуб "Манчестер Сіті" — це давній футбольний клуб, що базується у Великобританії. Santos FC Fan Token SANTOS Футбольний клуб "Сантос" є відомим бразильським футбольним клубом, а також рідним клубом легендарного гравця Пеле. Galatasaray Fan Token GAL Фан-токен футбольного клубу "Галатасарай".









Chiliz — це провідний проєкт фан-токенів, спрямований на створення інфраструктури для індустрії спорту та розваг. Наразі Chiliz запустив 82 фан-токени у співпраці з найкращими футбольними клубами, такими як "Барселона", "Парі Сен-Жермен", "Ювентус" і "Манчестер Юнайтед". Уболівальники можуть купувати та торгувати фан-токенами партнерського клубу, а також мати можливість брати участь, впливати та голосувати в клубних опитуваннях.









Фан-токени пропонують новий спосіб залучення вболівальників, заохочуючи участь спільноти, формуючи визнання цінностей і надаючи економічні стимули. Це сприяє тіснішим зв’язкам і взаємодії між фанатами та командами. Ця модель також служить чудовою парадигмою для застосування технології блокчейн.



