Екстримальний спорт і блокчейн об’єдналися: запущено перший у світі «Екшн-токен» — Tiger Shark!

Нещодавно над небом Барселони, Іспанія, відбувалося вражаюче дійство, що об’єднало екстремальні види спорту та блокчейн-технології. Легендарний альпініст Ален Робер, відомий як «Французький Людина-Павук», підкорив 116-метровий готель Meliá Barcelona Sky голіруч — без страховки та спорядження. Це було не просто видовищне шоу — саме цим сміливим сходженням було символічно запущено інноваційний проєкт: офіційний дебют Tiger Shark (TIGERSHARK) — першої у світі криптовалюти, заснованої на реальних екстремальних подіях.









У той час як більшість криптовалютних проєктів все ще покладаються на запуск, попередні продажі та маркетингові тактики, Tiger Shark застосовує радикально інший підхід — замінюючи традиційні запуски на реальні, ризиковані дії у справжньому житті. Ален Робер, одягнений у фірмовий одяг Tiger Shark, разом зі своїм сином Жюльєном Робером, колишнім французьким морським піхотинцем, прийняв виклик, щоб виконати завдання.





Ален Робер здобув світову славу завдяки підйомам голими руками на понад 150 культових хмарочосів, серед яких — Бурдж-Халіфа, Ейфелева вежа та вежі Петронас. Його висотні сходження без страховки зробили його легендою, відомою як справжній Людина-Павук. Його участь у запуску криптотокена відкриває нову главу в його кар’єрі — перехід від «міського шукача пригод» до «новатора блокчейну». Спільне сходження з Жюльєном стало не лише символом сміливості та спадщини, а й втіленням місії Tiger Shark — поєднувати традиційний спорт і новітні технології.





Про це заявила представниця Tiger Shark Ліллі Даус (Lilly Douse): «Ми переосмислюємо те, як відбувається запуск криптовалют — не за допомогою ажіотажу або хайпу, а за допомогою реальних, сповнених адреналіну подвигів».

Сходження отримало назву «Місія 1. Людина-павук і син» і стало першим з багатьох екстремальних випробувань, запланованих для екосистеми Tiger Shark. Наступні місії включатимуть стрибки з парашутом, польоти у вінгсьюті, паркур, мотокрос та багато іншого — кожна з них покликана сприяти розвитку екосистеми та глобальному впливу бренду.









Tiger Shark позиціонує себе як «економіка, керована дією», де токен TIGERSHARK несе не тільки фінансову корисність, але й втілює дух і цінності екстремальних видів спорту. Логіка роботи полягає в наступному:





Кожен реальний виклик, пов'язаний з високим ризиком, стає подією, що генерує цінність у мережі Tiger Shark.

Кожна фаза проєкту побудована як «місія», що зосереджується на екстремальних видах спорту, таких як альпінізм, польоти у вінгсьюте, стрибки з парашутом та паркур.

Власники токенів отримують доступ до функцій участі у спільноті, включаючи закулісний контент, взаємодію зі спортсменами, ексклюзивні аірдропи та пам'ятні NFT.





Якщо коротко: чим екстремальніший вид спорту, чим глибша участь, тим більша цінність токена. Tiger Shark має на меті перетворити адреналін в консенсусні ончейн активи.









Згідно з офіційною дорожньою картою, довгострокове бачення Tiger Shark виходить далеко за рамки простого токен-проєкту. Він прагне стати платформою для брендів екстремальних видів спорту на основі блокчейну. Основні цілі розвитку включають





Співпраця зі спортсменами-екстремалами з усього світу, щоб запустити більше адреналінових місій

Випуск брендованих товарів, спорядження та цифрових колекційних предметів

Проведення офлайн-подій з екстремальних видів спорту та зустрічей спільнот

Створення програми підтримки спортсменів на основі токенів та системи управління DAO





Це позиціонує Tiger Shark не тільки як запуск токенів, але і як стійку екосистему контенту і модель роботи бренду, що об'єднує світи криптовалют і екстремальних пригод.









Поява Tiger Shark знаменує собою нову главу наративних інновацій у криптосвіті. Вона розширює межі запуску токенів, поєднуючи первісний інстинкт людства до виклику з передовою технологією блокчейн, створюючи економічну модель, яка захоплює, залучає до участі та глибоко вкорінена в реальному світі. В епоху, коли криптовалюти стають все більш одноманітними, Tiger Shark нагадує нам, що ончейн-цінність — це не лише код, це також переконання, сміливість і справжня праця.





Токен TIGERSHARK наразі вже доступний на MEXC . Як провідна світова біржа цифрових активів, MEXC забезпечує стабільне торгове середовище та конкурентоспроможні знижки на комісії для проєкту . Користувачі можуть легко взяти участь, виконавши наступні кроки:





TIGERSHARK і виберіть його 2) У рядку пошуку введітьі виберіть його спотову торгову пару

3) Виберіть тип ордера, введіть суму та параметри ціни, а потім завершіть угоду





Окрім традиційних напрямів, як-от DeFi, NFT та ШІ, поєднання екстремального спорту й криптовалют може прокласти новий шлях до масового ринку. Як важливий міст між інноваційними активами та користувачами по всьому світу, MEXC і надалі підтримуватиме проривні проєкти на кшталт Tiger Shark — допомагаючи користувачам не втратити шанс на наступну велику можливість у світі криптовалют.



