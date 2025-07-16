Дослідження Story: реформування управління децентралізованою інтелектуальною власністю

В інформаційну епоху управління і захист інтелектуальної власності стали головним викликом для авторів. Традиційні способи управління авторськими правами часто покладаються на централізовані платформи та складні посередницькі структури, що призводить до неефективності, високих витрат і проблем з довірою. Щоб вирішити ці проблеми, було створено Story . Як децентралізована платформа інтелектуальної власності, Story немає традиційних обмежень, впроваджуючи революційний підхід, який дозволяє авторам зберігати повну власність на свої роботи та контролювати їхню комерційну цінність. Це гарантує, що кожен потік доходів буде справедливо розподілений. У цій статті ми розповімо про інноваційну технологію, екосистему та майбутні перспективи Story.









Story – це блокчейн рівня 1, розроблений спеціально для управління активами інтелектуальної власності, що інтегрує технології DeFi і штучного інтелекту для надання ефективних, прозорих та автоматизованих рішень з управління інтелектуальною власністю. Завдяки 100% сумісності з EVM і високопродуктивній архітектурі, побудованій на Cosmos SDK, Story дозволяє здійснювати недорогі, високопродуктивні транзакції з активами інтелектуальної власності та безперешкодно працювати зі складними структурами даних. Використовуючи децентралізовані докази прав власності та виконання смартконтрактів, Story впроваджує революційні зміни в традиційному управлінні інтелектуальною власністю, дозволяючи авторам безпечно й ефективно контролювати та максимізувати комерційну цінність своєї інтелектуальної власності.





Як інноваційна платформа для децентралізованого управління інтелектуальною власністю і технології блокчейну, основна місія Story полягає у спрощенні традиційних процесів управління інтелектуальною власністю й усуненні неефективностей та бар'єрів у галузі. Завдяки токенізації активів інтелектуальної власності й автоматизованому механізму розподілу роялті, платформа дає змогу авторам інтелектуальної власності, бізнесу та розробникам ШІ максимізувати їхню цінність, стимулюючи цифрову трансформацію й інновації в екосистемі інтелектуальної власності.









Story пропонує комплексну екосистему, покликану допомогти авторам ефективно управляти й комерціалізувати свою інтелектуальну власність. Ця екосистема побудована навколо активів інтелектуальної власності (IPA) і складається з таких основних компонентів:





2.1 Активи інтелектуальної власності (IP Assets, IPA)

NFT стандарту ERC-721: кожен актив інтелектуальної власності токенізується як NFT стандарту ERC-721, що забезпечує унікальність і незмінність. Ці активи інтелектуальної власності можуть представляти інтелектуальну власність як ончейн, так і офчейн, наприклад, літературні твори, музику, мистецтво і торгові марки.

Token Bound Account (ERC-6551): кожен об'єкт інтелектуальної власності прив'язаний до акаунту смартконтракту стандарту ERC-6551. Цей акаунт надійно зберігає ключову інформацію, пов'язану з інтелектуальною власністю, зокрема умови ліцензування, записи про доходи й інші важливі дані, що дозволяє авторам ефективно управляти своєю інтелектуальною власністю.





2.2 Модульна архітектура

Story використовує модульну архітектуру, яка спрощує автоматизоване ліцензування інтелектуальної власності, розподіл роялті та вирішення спорів, роблячи управління доходами від інтелектуальної власності більш ефективним для авторів.

Модуль ліцензування: автори можуть вільно визначати власні правила ліцензування для своїх об'єктів інтелектуальної власності, наприклад, чи дозволені похідні роботи або комерційне використання.

Модуль роялті: доходи від активів інтелектуальної власності автоматично розподіляються між авторами у прозорий спосіб, який можна відстежити.

Модуль вирішення спорів: спори щодо інтелектуальної власності вирішуються через арбітраж смартконтрактів, що сприяє дотриманню правових норм.









Основна інновація Story полягає в протоколі "Proof-of-Creativity" – це протокол з нативним смартконтрактом, який розгорнутий на платформі. Цей протокол дозволяє авторам представляти та реєструвати свою інтелектуальну власність як активи інтелектуальної власності (IPA), одночасно ефективно керуючи ліцензуванням, розподілом роялті та вирішенням спорів. Захищаючи права авторів і оптимізуючи процеси авторизації та роялті, протокол значно підвищує ефективність управління.





Загалом, Story пропонує такі переваги:

Характеристики Переваги Автоматизація смартконтрактів для ліцензування Умови ліцензування інтелектуальної власності забезпечуються за допомогою смартконтрактів, що підвищує ефективність і знижує витрати. Інтеграція правових норм Впровадження програмованих ліцензій на інтелектуальну власність для узгодження з реальними правовими рамками захисту такої власності. Розширена розумна підтримка структур даних Підтримка складних структур даних, таки як графи інтелектуальної власності, що забезпечує недорогий і високошвидкісний обхід складних зв'язків інтелектуальної власності за допомогою попередньо скомпільованих примітивів. Це гарантує ефективну авторизацію, відстеження і транзакції з активами інтелектуальної власності. Оптимізований рівень виконання для активів інтелектуальної власності Повністю сумісний з EVM з глибокою оптимізацією рівня виконання, що забезпечує недорогу та високошвидкісну обробку активів інтелектуальної власності. Інтеграція ШІ та інтелектуальної власності Розробники ШІ можуть легко отримати доступ до токенізованих наборів даних інтелектуальної власності й використовувати їх, а також автоматизувати виплату роялті та ліцензування за допомогою смартконтрактів. Це прискорює розробку за участі ШІ та підвищує ефективність його застосування. Просування DeFi-застосунків через IPFi Можливість для власників інтелектуальної власності стейкати та надавати в позику свою інтелектуальну власність, інтегруючи активи інтелектуальної власності в екосистему DeFi і створюючи нові потоки доходів для авторів. Стандартизовані й спрощені інструменти для розробників Доступність простих в інтеграції API і стандартизованих модулів, які знижують бар'єри для розробки децентралізованих програм на основі інтелектуальної власності та сприяють швидшому впровадженню інновацій. Глобальна прозора база даних інтелектуальної власності Універсальна платформа для реєстрації і запитів на об'єкти інтелектуальної власності дозволяє розробникам швидко знаходити та використовувати об'єкти інтелектуальної власності, спрощуючи транзакції і використання інтелектуальної власності, а також зменшуючи ризик порушення прав та виникнення спорів. Покращений розподіл роялті й автоматизована ліквідність Автоматизована система виплати роялті забезпечує справедливу винагороду авторам інтелектуальної власності, а всі транзакції і похідні роботи реєструються в блокчейні в режимі реального часу, що підвищує прозорість та довіру до екосистеми.









Story планує стати децентралізованим наріжним каменем глобального управління й обміну активами інтелектуальної власності, надаючи авторам надійну, безпечну та прозору економіку, а також стимулюючи безперервні інновації у сфері інтелектуальної власності. У майбутньому Story має на меті подальшу інтеграцію з екосистемами Web2 і Web3, утверджуючись як фундаментальний рівень у глобальному цифровому ландшафті. Розширюючи партнерські зв'язки та впроваджуючи нові рішення, Story прагне вести індустрію управління інтелектуальною власністю до децентралізації, автоматизації й інтелектуалізації.





Сумісність між кросчейнами: дозволяє управляти активами інтелектуальної власності у різних блокчейнах, підвищуючи відкритість і сумісність екосистеми. Дозволяє авторам управляти активами інтелектуальної власності у різних блокчейнах.

Інтеграція з контентом, створеним штучним інтелектом (AIGC): оскільки творчі інструменти зі штучним інтелектом продовжують розвиватися, Story планує інтегрувати контент, створений штучним інтелектом (текст, зображення, відео тощо), з управлінням активами інтелектуальної власності. Це відкриє шлях до нової ери створення контенту за участі ШІ та володіння інтелектуальною власністю.

Екосистема цифрової власності Web3: створює глобальну децентралізовану мережу управління інтелектуальною власністю, сприяючи сумісності між блокчейнами та транзакціям з активами інтелектуальної власності у Web3. Забезпечує базову інфраструктуру для підтримки активів інтелектуальної власності в різних галузях.









Інтегруючи передові технології блокчейну, смартконтракти та правові гарантії, Story впроваджує революційний децентралізований підхід до управління інтелектуальною власністю. Автори не лише отримують кращий контроль над своєю інтелектуальною власністю, але й максимізують її комерційну цінність завдяки автоматизованим функціям платформи. Оскільки технології продовжують розвиватися, Story готова стати світовим лідером в управлінні інтелектуальною власністю, рухаючи індустрію до більш децентралізованого й інтелектуального майбутнього.





Як провідна глобальна платформа для торгівлі цифровими активами, MEXC продовжує підтримувати можливості інноваційних проєктів у сфері блокчейну завдяки своїй надійній ліквідності та широкому охопленню світового ринку. Ця тенденція не тільки відкриває багатонадійні можливості для таких новаторських проєктів, як Story, але й прискорює децентралізацію й інтелектуальне управління інтелектуальною власністю в усьому світі.



