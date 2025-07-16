Ethereum зростає на 40%: технологічні фактори, шорт-сквіз та активність китів створюють масштабний «момент ETH»

Останніми днями Ethereum (ETH) очолив потужне зростання на крипторинку, підскочивши більш ніж на 40% лише за 72 години та подолавши позначку в $2,600. Це може зробити його новим «рушієм ринку» після імпульсу, який дав Bitcoin після халвінгу





Цей стрімкий стрибок став для ETH найкращим триденним результатом із 2019 року та перевершив як Bitcoin, так і інші основні цифрові активи за низкою показників. За цим зростанням стоїть поєднання кількох чинників: покращення макроекономічного настрою, майбутні технічні оновлення Ethereum, шорт-сквіз на ф'ючерсному ринку та накопичення з боку великих гаманців (так званих «китів»). У цій статті проаналізуємо причини зростання Ethereum за чотирма основними напрямами: макросередовище, оновлення протоколу, ринкова структура та потоки капіталу ончейн.













Недавнє зростання Ethereum не є безпричинним. Воно спирається на поєднання технічного прогресу та сприятливих макроекономічних умов. Взаємодія цих двох факторів створила надійну основу для відновлення.









7 травня Ethereum успішно завершив оновлення Pectra у своїй основній мережі — важливий етап після оновлень Merge і Dencun , що включає кілька ключових покращень:





EIP-7702 : запровадження абстракції акаунтів для покращення гнучкості та масштабованості гаманців.

Збільшення ліміту стейкінгу : розширення можливостей для протоколів ліквідного стейкінгу та операторів нодів.

Покращення для розробників: спрощення розгортання та інтеграції смартконтрактів.





Ці технічні вдосконалення означають чергову еволюцію інфраструктури Ethereum. Вони зміцнюють підтримку майбутніх проєктів у сферах DeFi, рівня 2 і ролапу, а також відновлюють довіру до довгострокового розвитку екосистеми Ethereum.









Окрім технічних чинників, важливу роль відіграли також зовнішні макроекономічні події. 8 травня оголошення про укладення торговельної угоди між США і Великою Британією та відновлення переговорів на високому рівні між Китаєм і США сприяли поліпшенню настроїв на світових ринках. Індекс долара США дещо знизився, а дохідність 10-річних казначейських облігацій США зменшилася, що створило сприятливі умови для зростання ризикових активів.





Як типовий «бета-актив» на ринку криптовалют, Ethereum дуже чутливий до змін апетиту до ризику на ринку. Коли настрої стають позитивними, ETH часто реагує на це першим.









Хоча оновлення протоколу та макроекономічні умови заклали основу для відновлення ETH, справжнім пусковим механізмом став структурний зсув на ф'ючерсному ринку — класичний шорт-сквіз.





Річна премія на тримісячні ф'ючерси Ethereum

Джерело: laevitas.ch





Починаючи з 8 травня, ф'ючерсний ринок ETH пережив класичний шорт-сквіз:





Протягом 72 годин загальний обсяг ліквідації шорт позицій ETH досяг 438 мільйонів $, що більш ніж удвічі перевищило обсяг ліквідації лонг позицій, який склав 211 мільйонів $.

Відкритий інтерес виріс з 21,28 мільярда $ до 26,77 мільярда $.

Ставка безстрокового фінансування піднялася з 0,10% до 0,15%, що свідчить про сильну бичачу домінанту.





Швидке зростання цін змусило продавців шорту закрити позиції, що викликало додатковий тиск на купівлю і підживлювало зворотний зв'язок між зростанням цін і подальшою ліквідацією шорт позицій. Ця «спіраль шорт-сквіз» значно посилила імпульс зростання.









Хоча технічні оновлення та короткострокові зміни ринкової позиції запалили іскру, саме дії «smart money» надали цьому підйому тривалого значення.





За даними ончейн-аналітичної платформи Glassnode, адреси, що утримують понад 10 000 ETH, почали чисте накопичення наприкінці квітня і з того часу стабільно нарощують свої позиції. Станом на 10 травня ці великі власники загалом контролюють 40,75 мільйона ETH — найвищий рівень з березня 2025 року.





Варто зазначити, що ці великі адреси зазвичай представляють інституції, маркет-мейкерів та великі фонди, які мають доступ до більш точної та оперативної інформації. Їхнє постійне накопичення широко інтерпретується як ознака довгострокового бичачого настрою щодо ETH. Додаткові дані з блокчейну свідчать про зниження активності великих власників, що свідчить про те, що ці фонди вступають у фазу накопичення та довгострокового утримання, а не короткострокової спекуляції.













Це зростання також розглядається як передумова більш широкого «відновлення настроїв», оскільки кілька потужних каталізаторів продовжують підживлювати очікування ринку:









Одна з найбільш трансформаційних подій відбувається у сфері ETF. BlackRock, найбільший у світі керуючий активами, нещодавно подав пропозицію до Комісії з цінних паперів і бірж США з проханням схвалити включення стейкінгу до спотових ETF на Ethereum , що фактично дозволить інвесторам отримувати винагороду за стейкінг через утримання ETF.





У разі схвалення спотові ETF на Ethereum можуть приносити приблизно 3,2% річного доходу (виходячи з поточної прибутковості стейкінгу).

Інвестори отримають вигоду як від зростання капіталу ETH, так і від пасивного доходу.

ETF перетвориться з інструменту, що просто відображає ціну, на актив, що приносить дохід, подібний до облігацій або REIT-фондів.

Така структура може привернути значний інституційний капітал, зацікавлений у довгострокових інвестиціях в ETH.





Роберт Мітчнік, керівник відділу цифрових активів BlackRock, зазначив: «Відсутність механізму стейкінгу була основною причиною помірного попиту на Ethereum-ETF. Додавання компонента прибутковості може значно підвищити інтерес традиційних інвесторів».









Якщо ETF з можливістю стейкінгу будуть зрештою затверджені, це кардинально змінить погляд традиційних інституцій на Ethereum, який перестане бути лише спекулятивним активом, а стане складним фінансовим активом з грошовим потоком, дефляційним механізмом та екосистемним захистом.





Ця зміна може призвести до оновлення структури капіталу та наблизити ETH до традиційних моделей оцінки, прискоривши його входження в інституційний мейнстрім.









72-годинне зростання Ethereum не тільки повернуло його в центр уваги ринку, але й сигналізувало про критичний зсув: у міру стабілізації ціни BTC капітал починає перетікати в ETH та якісні альткоїни.





Цей стрибок не був викликаний якоюсь однією подією, а став результатом збігу декількох факторів: технологічного прогресу завдяки оновленню протоколу, структурних змін на ринку деривативів, активності великих гравців ончейн та поліпшення макроекономічних умов.





Аналітики галузі припускають, що здатність ETH пробити ключовий психологічний рівень в 3000 $ в найближчі тижні буде залежати від декількох змінних:





Підвищення активності розробників після оновлення Pectra

Продовження накопичення китами та стійкі оптимістичні дані ончейн

Розвиток регуляторної політики США та прогрес ETF на Ethereum

Зміни в політиці Федеральної резервної системи та глобальному апетиті до ризику





Очевидно, що Ethereum еволюціонує від «технологічної платформи» до основного активу капітального консенсусу та макростратегії. Історія ETH тільки починається.



