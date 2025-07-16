Керівництво Ethereum зіткнулося з проблемою: як Віталік і Фонд вирішують протиріччя?

У блокчейн-просторі Ethereum вже давно називають «королем публічних мереж» завдяки його проривам у сфері децентралізованих фінансів (DeFi) та технології смартконтрактів, що робить його еталоном галузі. Однак зараз Ethereum стикається з низкою проблем, серед яких технічні проблеми, розбіжності у спільноті та питання фінансової прозорості. Ці фактори поступово зменшують його колишню славу. Занепокоєння щодо його стійкості та технологічних перспектив зростає, впливаючи на репутацію та майбутній напрямок розвитку Ethereum. Незважаючи на негативні погляди, все ще існують позитивні погляди і надії на його майбутнє.





Нещодавні заяви засновника Ethereum Віталіка Бутеріна про DeFi (Децентралізовані фінанси) викликали широку дискусію. DeFi, ключовий компонент екосистеми Ethereum, має на меті надання фінансових послуг за допомогою технології блокчейн. Однак погляди Віталіка на DeFi не зовсім збігаються з думкою спільноти.





KOL strobie reeeee публічно розкритикував Віталіка в соціальних мережах за його комунікацію на тему DeFi, заявивши: «Віталік, я думаю, що однією з причин того, що люди не розуміють і розчаровуються в DeFi, є нерозуміння — здається, що з вашої точки зору, “DeFi” — це афера 2021 року, але для багатьох інших людей (я б сказав, більшості), “DeFi” — це кредитування / запозичення на грошових ринках, таких як Aave, CDP, таких як RAI (ви також згадували!), синтетика і т.д.». Це все цілком реальні застосування децентралізованих фінансів — прибутковість надходить від позичальників, комісій за тогівлю тощо... Я згоден, що багато «фінансових пірамід», які були підключені до екосистеми DeFi, можуть означати лише тимчасове підвищення деяких показників, але це не все, що стосується DeFi».





На думку strobie reeeee, Віталік не враховує можливості розвитку DeFi, зокрема, реальну цінність таких проєктів, як Aave, RAI та Synthetics. reeeee зазначив, що Віталік прирівнює DeFi до «фінансових пірамід», ігноруючи при цьому його потенціал як децентралізованого фінансового інструментарію.









У відповідь Віталік заявив, що він стурбований тим, що прибуток від DeFi в першу чергу залежить від комісії, яку сплачують ті, хто торгує криптовалютами. Хоча він визнає, що DeFi може мати свої переваги, він вважає, що його потенціал зростання обмежений і що він не може стати «проривною інновацією», необхідною для просування криптотехнологій на більш широкий ринок.









Відповідь Віталіка не вгамувала протиріччя, а навпаки, викликала подальші заперечення. Партнер Electric Capital зазначив, що погляди Віталіка стосуються всіх фінансових секторів, а KOL PaperImperium заявила, що коментарі Віталіка відображають нерозуміння економічної історії людства. Генеральний директор Alphaverse Capital, @cryptohuntz, також поставив під сумнів точку зору Віталіка, стверджуючи, що його аргументи не витримують критики.









Це протиріччя не лише відображає різні погляди на особисту думку Віталіка, але й демонструє різні очікування спільноти щодо майбутнього розвитку DeFi. Занепокоєння Віталіка і протилежні погляди, схоже, вказують на обережне ставлення до подальшого зростання DeFi, в той час як спільнота має більш оптимістичні погляди. Цей поділ може вплинути на коригування стратегії та розвиток екосистеми Ethereum у майбутньому.





Нещодавні фінансові операції Фонду Ethereum також стали предметом протиріч. 25 серпня Фонд Ethereum переказав 35 000 ETH, що викликало занепокоєння спільноти щодо його фінансової прозорості. Члени спільноти поставили під сумнів звіти про витрати Фонду, вважаючи, що фінансовій ситуації Фонду не вистачає відкритості та прозорості.





Джош Старк, член ETHGlobal, відреагував на ці занепокоєння, заявивши, що Фонд готує оновлений звіт про витрати, який, як очікується, буде опублікований до конференції Devcon SEA в листопаді. Звіт охоплюватиме витрати за 2022 та 2023 роки, включаючи детальну інформацію про внутрішні та зовнішні витрати.





За словами Джоша Старка, витрати Фонду поділяються на внутрішні та зовнішні категорії. Внутрішні витрати включають фінансування основних команд розробників Ethereum, таких як Geth, Privacy and Scaling Explorations (PSE), Solidity, Robust Incentives Group, Devcon та криптографічні дослідження. Зовнішні витрати включають гранти пов'язаним організаціям, таким як Nomic Foundation, Decentralization Research Center, L2Beat і 0xPARC Foundation.





Тим не менш, питання фінансової прозорості Фонду залишається невирішеним. Багато членів спільноти сподіваються, що Фонд надасть більш детальні та прозорі фінансові звіти, щоб відновити довіру до управління та використання коштів. Вирішення цього питання є критично важливим не тільки для довіри до Фонду, але й для майбутнього розвитку Ethereum та підтримки спільноти.





Розвиток екосистеми Ethereum — ще одна ключова тема для обговорення. З 2021 року кількість нових розробників в екосистемі ETH, схоже, зменшилася, що викликає занепокоєння щодо побудови екосистеми Ethereum. На противагу цьому, інші платформи, такі як Solana, залучили велику кількість молодих розробників та інноваційних проєктів. Дані показують, що темпи зростання SOL/ETH досягли 300% за останній рік (правий графік), в той час як співвідношення ETH/BTC впало на 50% за останні два роки (лівий графік), при цьому ринкова капіталізація Ethereum по відношенню до Bitcoin за цей період скоротилася вдвічі.









MacroMate8, керівник відділу ризиків в Ethenalabs, зазначив, що стрімкий розвиток платформ на зразок Solana і їх активні спільноти розробників чинять все більший конкурентний тиск на Ethereum. Однак Джош Старк навів дані зі звіту Electric Capital Developer Report, щоб спростувати цю думку. Він стверджує, що успіх Ethereum не можна вимірювати виключно кількістю розробників, і що впровадження рішень рівня 2 (L2) підвищить загальну продуктивність і масштабованість Ethereum.





Крім того, генеральний директор CF Benchmarks оптимістично дивиться на майбутнє Ethereum. Він вважає, що в найближчі місяці попит на спотові ETF на Ethereum може продовжувати зростати, і все більше компаній з управління капіталом можуть запропонувати своїм клієнтам відповідні продукти. CF Benchmarks припускає, що після того, як менеджери з управління активами та фінансові консультанти завершать освітній процес щодо Ethereum, приплив капіталу в спотові ETF на Ethereum збільшиться, що сприятиме подальшому розвитку Ethereum.





Ці перспективи вказують на те, що, незважаючи на конкуренцію та виклики, з якими стикається Ethereum, він все ще має значні ринкові можливості та потенціал. Побудова і розширення екосистеми матиме вирішальне значення для майбутнього зростання Ethereum, а те, як він реагуватиме на виклики з боку інших платформ, визначатиме, чи зможе Ethereum зберегти своє лідерство в блокчейн-просторі.





Незважаючи на численні виклики, з якими наразі стикається Ethereum, дехто зберігає оптимізм щодо його майбутнього. Існує думка, що 100 000 ETH, проданих Фондом Ethereum у 2020 році, значно зросли в ціні, що свідчить про те, що Ethereum все ще має потенційну цінність. Тому, навіть зіткнувшись з більшою кризою довіри, Ethereum все ще може досягти прориву в майбутньому.





Нік Томено, засновник 1confirmation, також позитивно налаштований щодо майбутнього Ethereum. У своєму листі за другий квартал 2024 року він чітко заявив, що ринкова капіталізація Ethereum може перевершити капіталізацію Bitcoin впродовж наступних п'яти років. Він пояснив, що в той час як Bitcoin має чіткий наратив як «цифрове золото», Ethereum був найвпливовішим блокчейном у криптопросторі протягом останніх п'яти років. Зі збільшенням кількості компаній з управління капіталом на ринку, цінність і потенціал застосування Ethereum може отримати подальше визнання.









Мадс Еберхардт, старший криптовалютний аналітик Steno Research, висловив пропозиції щодо можливості відновлення Ethereum. У своєму пості у Х він заявив: «Схоже, що загальна зафіксована вартість DeFi відстає від річної форвардної процентної ставки в USD на три місяці, рухаючись в протилежному напрямку. Коротше кажучи, ставка в USD є ключовим фактором для DeFi». Він вважає, що процентні ставки є ключовим фактором, що впливає на привабливість DeFi, оскільки вони визначають, чи схильні інвестори шукати високоризиковані можливості на децентралізованих фінансових ринках. Зміна процентних ставок може вплинути на продуктивність ринку DeFi, тим самим впливаючи на загальний розвиток Ethereum.









Загалом, на Ethereum, як на представника технології блокчейн, свого часу покладали безмежні сподівання. Однак поточні протиріччя та виклики вказують на те, що Ethereum повинен буде вирішити багато складних питань у своєму подальшому розвитку. Тим не менш, Ethereum вже пережив більші кризи довіри раніше, тому збереження оптимізму і надії на його майбутній розвиток може бути найбільш правильним рішенням на даний момент. Майбутнє Ethereum буде залежати від того, як він вирішуватиме поточні проблеми, коригуватиме свої стратегії для адаптації до постійно мінливого ринкового середовища, а також продовжуватиме залучати і підтримувати розробників і користувачів. Лише завдяки постійним інноваціям та вдосконаленню Ethereum може зберегти свою провідну позицію у сфері блокчейну та реалізувати свій потенціал у сфері децентралізованих фінансів та смартконтрактів.



