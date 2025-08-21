Ралі Ethereum підживлює імпульс рестейкінгу: EIGEN зріс більш ніж на 27% за тиждень

Коли ETH пробив ключовий рівень у 4600 $, ширша екосистема Ethereum зазнала сильного підйому на всьому ринку, серед якого особливо вирізнявся EIGEN . За останні сім днів ціна EIGEN піднялася з приблизно 1,10 $ до майже 1,46 $, що означає зростання приблизно на 27%. Незважаючи на кілька короткочасних спадів, загальна тенденція залишалася стабільно висхідною, що відображає сильну динаміку ринку та зростання довіри інвесторів.

















EigenLayer — це протокол, побудований на блокчейні Ethereum, який впроваджує інноваційний механізм, який називається рестейкінг. Він дозволяє користувачам повторно використовувати ETH, які вже знаходяться у стейкінгу, шляхом укладення смартконтрактів, які розширюють їхні активи у стейкінгу для надання послуг безпеки та валідації для додаткових модулів або застосунків. Це утворює так званий колектив рестейкінгу. Завдяки цій системі EigenLayer з'єднує нові застосунки, які потребують безпеки на рівні Ethereum, зі стейкерами, які готові запропонувати додаткову безпеку, вводячи новий рівень ліквідності довіри в екосистему.





EIGEN — це нативний утиліті токен екосистеми EigenLayer. Він відіграє важливу роль в управлінні, моделюванні безпеки та економічних стимулах. Власники токенів можуть брати участь у підтримці безпеки мережі, а також отримувати винагороду від стимулів екосистеми, створюючи позитивну узгодженість інтересів у межах протоколу.









Основний операційний потік EigenLayer включає наступні компоненти:









Користувачі можуть здійснювати рестейкінг ETH, що вже знаходяться в стейкінгу, або відповідних токенів ліквідного стейкінгу (таких як stETH) в смартконтракти EigenLayer. Ці активи об'єднуються в єдиний пул безпеки, який надає гарантії безпеки для різних застосунків, відомих як «модулі» або «активні валідовані сервіси» (Active Validated Services, AVS).









EigenLayer використовує модульну модель безпеки, що дозволяє стейкерам самостійно вибирати, які модулі підтримувати, наприклад, децентралізоване зберігання, захист ігрових активів, протоколи DeFi тощо. Така модульна конструкція підвищує гнучкість і масштабованість.









EigenLayer підтримує дві форми стейкінгу:





1) Нативний рестейкінг: рестейкінг ETH, що безпосередньо знаходиться у стейкінгу EigenLayer.

2) LST рестейкінг: рестейкінг токенів ліквідного стейкінгу, випущених іншими протоколами стейкінгу.









Під час рестейкінгу користувачі повинні авторизуватися через смартконтракти, а модулі або AVS (або їхні оператори нодів) повинні погодитися прийняти внески, що знаходяться в стейкінгу. Цей механізм двосторонньої авторизації гарантує як безпеку, так і прозорість.













Зростання ціни EIGEN не є окремою подією, а тісно пов'язане з більш широким розширенням екосистеми Ethereum . З переходом Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake (PoS) та подальшим розвитком навколишньої інфраструктури, такі інновації, як рестейкінг, стали новими яскравими подіями на ринку, привернувши значний капітал та увагу.





Як один з наріжних каменів крипторинку, цінові коливання ETH та активність екосистеми часто сприяють загальному зростанню вартості токенів, пов'язаних з ETH. EIGEN, як ключовий протокол у секторі рестейкінгу, відіграє важливу роль у побудові інфраструктури AVS, поєднуючи безпеку та ефективність. Таке позиціонування посилило очікування ринку щодо його довгострокової вартості.









На кінець липня загальна заблокована вартість (TVL) EigenLayer перевищила 25 мільярдів $, що міцно закріпило його позиції як провідного протоколу в сфері рестейкінгу. Згідно зі звітом Cointelegraph , інтерес інституційних інвесторів до рестейкінгу продовжує зростати, а EigenLayer широко вважається основним протоколом у цій галузі. З продовженням припливу інституційного капіталу очікується подальше зростання попиту на токен EIGEN, що забезпечить постійну підтримку ціни та імпульс для зростання.









9 липня Eigen Labs було оголошено про скорочення приблизно 25% персоналу та стратегічний перехід до концентрації ресурсів на новій платформі EigenCloud , орієнтованій на розробників. Цей крок привернув 70 мільйонів $ нових інвестицій від a16z. EigenCloud інтегрує EigenDA, EigenVerify та EigenCompute з метою надання єдиної інфраструктури довіри для ончейн- та офчейн-застосунків.





Ця реструктуризація та значні капіталовкладення дали потужний поштовх EigenLayer. Інвестиції не тільки підвищують технічні можливості та інноваційний потенціал проєкту, але й зміцнюють довіру ринку до токена EIGEN. Інвестори оптимістично оцінюють перспективи розвитку EigenCloud і вірять, що він принесе більше інноваційних випадків використання та цінності для екосистеми Ethereum, тим самим підтримуючи подальше зростання вартості токена EIGEN.









З точки зору технічного аналізу, хоча EIGEN досяг мінімуму на початку 2025 року, з того часу він увійшов у фазу «дна» і, схоже, формує модель спадного клина. Якщо купівельний тиск зросте, ціна може повернутися до рівня 2 USDT, з потенціалом тестування діапазону 3–4 USDT під час наступного висхідного руху.













EigenLayer неухильно зміцнює свої позиції в екосистемі Ethereum. Його модель рестейкінгу, відома своєю капітальною ефективністю, модульною конструкцією та спільною безпекою, стає ключовою силою в розширенні можливостей майбутньої інфраструктури ончейн. Наразі, з ростом цін на токени, зростанням TVL та посиленням інституційної підтримки, EIGEN демонструє сильні ознаки потенційного відродження.





У перспективі, якщо екосистема Ethereum продовжить розвиватися, а модель рестейкінгу отримає більш широке застосування, ринкова позиція та цінова динаміка EIGEN можуть досягти нових висот. Проєкт має всі шанси стати важливою складовою інфраструктури Ethereum в епоху «пост-Ethereum», принісши нові інновації та цінність для криптовалютного ринку в цілому.





Підсумовуючи, від технічного дизайну до ринкових показників та розвитку екосистеми, EIGEN залишається сильним конкурентом у сфері рестейкінгу. Хоча ринкові ризики все ще існують, його чітка цінність, інноваційна модель і широка участь роблять його ключовим активом, який заслуговує на пильну увагу та постійні дослідження. Інвесторам слід бути в курсі подій, розуміти пов'язані ризики та приймати зважені рішення при взаємодії з EIGEN.











