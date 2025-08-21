Коли ETH пробив ключовий рівень у 4600 $, ширша екосистема Ethereum зазнала сильного підйому на всьому ринку, серед якого особливо вирізнявся EIGEN. За останні сім днів ціна EIGEN піднялася з приблизнКоли ETH пробив ключовий рівень у 4600 $, ширша екосистема Ethereum зазнала сильного підйому на всьому ринку, серед якого особливо вирізнявся EIGEN. За останні сім днів ціна EIGEN піднялася з приблизн
Навчання/Аналіз ринку/Аналіз актуальних тем/Ралі Ethere... за тиждень

Ралі Ethereum підживлює імпульс рестейкінгу: EIGEN зріс більш ніж на 27% за тиждень

21 серпня 2025MEXC
0m
#Галузеві новини
EigenLayer
EIGEN$0.5931-2.49%
Ethereum
ETH$3,004.75+0.19%
Lido Staked ETH
STETH$3,004.78+0.06%
DeFi
DEFI$0.000632+3.94%
MemeCore
M$1.2996-11.68%

Коли ETH пробив ключовий рівень у 4600 $, ширша екосистема Ethereum зазнала сильного підйому на всьому ринку, серед якого особливо вирізнявся EIGEN. За останні сім днів ціна EIGEN піднялася з приблизно 1,10 $ до майже 1,46 $, що означає зростання приблизно на 27%. Незважаючи на кілька короткочасних спадів, загальна тенденція залишалася стабільно висхідною, що відображає сильну динаміку ринку та зростання довіри інвесторів.


*BTN-Купити EIGEN на MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/exchange/EIGEN_USDT*

1. Що таке EigenLayer (EIGEN)?


EigenLayer — це протокол, побудований на блокчейні Ethereum, який впроваджує інноваційний механізм, який називається рестейкінг. Він дозволяє користувачам повторно використовувати ETH, які вже знаходяться у стейкінгу, шляхом укладення смартконтрактів, які розширюють їхні активи у стейкінгу для надання послуг безпеки та валідації для додаткових модулів або застосунків. Це утворює так званий колектив рестейкінгу. Завдяки цій системі EigenLayer з'єднує нові застосунки, які потребують безпеки на рівні Ethereum, зі стейкерами, які готові запропонувати додаткову безпеку, вводячи новий рівень ліквідності довіри в екосистему.

EIGEN — це нативний утиліті токен екосистеми EigenLayer. Він відіграє важливу роль в управлінні, моделюванні безпеки та економічних стимулах. Власники токенів можуть брати участь у підтримці безпеки мережі, а також отримувати винагороду від стимулів екосистеми, створюючи позитивну узгодженість інтересів у межах протоколу.

2. Механізм роботи EigenLayer (EIGEN)


Основний операційний потік EigenLayer включає наступні компоненти:

2.1 Рестейкінг


Користувачі можуть здійснювати рестейкінг ETH, що вже знаходяться в стейкінгу, або відповідних токенів ліквідного стейкінгу (таких як stETH) в смартконтракти EigenLayer. Ці активи об'єднуються в єдиний пул безпеки, який надає гарантії безпеки для різних застосунків, відомих як «модулі» або «активні валідовані сервіси» (Active Validated Services, AVS).

2.2 Модульна безпека


EigenLayer використовує модульну модель безпеки, що дозволяє стейкерам самостійно вибирати, які модулі підтримувати, наприклад, децентралізоване зберігання, захист ігрових активів, протоколи DeFi тощо. Така модульна конструкція підвищує гнучкість і масштабованість.

2.3 Способи стейкінгу: нативний та ліквідний стейкінг


EigenLayer підтримує дві форми стейкінгу:

1) Нативний рестейкінг: рестейкінг ETH, що безпосередньо знаходиться у стейкінгу EigenLayer.
2) LST рестейкінг: рестейкінг токенів ліквідного стейкінгу, випущених іншими протоколами стейкінгу.

2.4 Структура подвійної авторизації


Під час рестейкінгу користувачі повинні авторизуватися через смартконтракти, а модулі або AVS (або їхні оператори нодів) повинні погодитися прийняти внески, що знаходяться в стейкінгу. Цей механізм двосторонньої авторизації гарантує як безпеку, так і прозорість.

3. Глибокий аналіз зростання ціни EIGEN


3.1 Зростання альткойнів, спричинене зростанням екосистеми Ethereum


Зростання ціни EIGEN не є окремою подією, а тісно пов'язане з більш широким розширенням екосистеми Ethereum. З переходом Ethereum на алгоритм Proof-of-Stake (PoS) та подальшим розвитком навколишньої інфраструктури, такі інновації, як рестейкінг, стали новими яскравими подіями на ринку, привернувши значний капітал та увагу.

Як один з наріжних каменів крипторинку, цінові коливання ETH та активність екосистеми часто сприяють загальному зростанню вартості токенів, пов'язаних з ETH. EIGEN, як ключовий протокол у секторі рестейкінгу, відіграє важливу роль у побудові інфраструктури AVS, поєднуючи безпеку та ефективність. Таке позиціонування посилило очікування ринку щодо його довгострокової вартості.

3.2 Сильне зростання TVL рестейкінгу та широка участь ринку


На кінець липня загальна заблокована вартість (TVL) EigenLayer перевищила 25 мільярдів $, що міцно закріпило його позиції як провідного протоколу в сфері рестейкінгу. Згідно зі звітом Cointelegraph, інтерес інституційних інвесторів до рестейкінгу продовжує зростати, а EigenLayer широко вважається основним протоколом у цій галузі. З продовженням припливу інституційного капіталу очікується подальше зростання попиту на токен EIGEN, що забезпечить постійну підтримку ціни та імпульс для зростання.

3.3 a16z подвоює ставки, зміцнюючи довіру та розширюючи екосистему


9 липня Eigen Labs було оголошено про скорочення приблизно 25% персоналу та стратегічний перехід до концентрації ресурсів на новій платформі EigenCloud, орієнтованій на розробників. Цей крок привернув 70 мільйонів $ нових інвестицій від a16z. EigenCloud інтегрує EigenDA, EigenVerify та EigenCompute з метою надання єдиної інфраструктури довіри для ончейн- та офчейн-застосунків.

Ця реструктуризація та значні капіталовкладення дали потужний поштовх EigenLayer. Інвестиції не тільки підвищують технічні можливості та інноваційний потенціал проєкту, але й зміцнюють довіру ринку до токена EIGEN. Інвестори оптимістично оцінюють перспективи розвитку EigenCloud і вірять, що він принесе більше інноваційних випадків використання та цінності для екосистеми Ethereum, тим самим підтримуючи подальше зростання вартості токена EIGEN.

3.4 Технічна конфігурація вказує на потенційну підтримку


З точки зору технічного аналізу, хоча EIGEN досяг мінімуму на початку 2025 року, з того часу він увійшов у фазу «дна» і, схоже, формує модель спадного клина. Якщо купівельний тиск зросте, ціна може повернутися до рівня 2 USDT, з потенціалом тестування діапазону 3–4 USDT під час наступного висхідного руху.

*BTN-Купити EIGEN на MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/exchange/EIGEN_USDT*

4. Висновок


EigenLayer неухильно зміцнює свої позиції в екосистемі Ethereum. Його модель рестейкінгу, відома своєю капітальною ефективністю, модульною конструкцією та спільною безпекою, стає ключовою силою в розширенні можливостей майбутньої інфраструктури ончейн. Наразі, з ростом цін на токени, зростанням TVL та посиленням інституційної підтримки, EIGEN демонструє сильні ознаки потенційного відродження.

У перспективі, якщо екосистема Ethereum продовжить розвиватися, а модель рестейкінгу отримає більш широке застосування, ринкова позиція та цінова динаміка EIGEN можуть досягти нових висот. Проєкт має всі шанси стати важливою складовою інфраструктури Ethereum в епоху «пост-Ethereum», принісши нові інновації та цінність для криптовалютного ринку в цілому.

Підсумовуючи, від технічного дизайну до ринкових показників та розвитку екосистеми, EIGEN залишається сильним конкурентом у сфері рестейкінгу. Хоча ринкові ризики все ще існують, його чітка цінність, інноваційна модель і широка участь роблять його ключовим активом, який заслуговує на пильну увагу та постійні дослідження. Інвесторам слід бути в курсі подій, розуміти пов'язані ризики та приймати зважені рішення при взаємодії з EIGEN.

*BTN-Купити EIGEN на MEXC&BTNURL=https://www.mexc.com/uk-UA/exchange/EIGEN_USDT*

Рекомендовано до прочитання:


Відмова від відповідальності: цей матеріал не є порадою щодо інвестицій, податків, юридичних питань, фінансів, бухгалтерського обліку, консалтингу або будь-яких інших пов'язаних послуг, а також не є рекомендацією купувати, продавати або утримувати будь-які активи. MEXC Навчання надає інформацію виключно для довідки і не є інвестиційною порадою. Будь ласка, переконайтеся, що ви повністю розумієте ризики, пов'язані з інвестиціями, і інвестуйте обережно. Всі інвестиційні рішення та їх результати є виключною відповідальністю користувача.

Популярні статті

Поширені запитання щодо акаунту

Поширені запитання щодо акаунту

1. Вхід1.1 Як увійти в акаунт, якщо мій номер мобільного телефону або електронна пошта недоступні?Якщо ви пам'ятаєте пароль до свого акаунту:Вебсайт: на офіційній сторінці введіть пароль для входу в а

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Як відправити біткоїн? Повний покроковий посібник

Відправлення біткоїна спочатку може здатися складним, але насправді це досить просто, як тільки ви зрозумієте основи. Цей посібник проведе вас через все, що потрібно знати про безпечну та ефективну ві

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Біткоїн проти золота: який актив виграє як засіб збереження вартості?

Дебати між біткоїном та золотом загострилися, оскільки обидва активи досягли історичних оцінок у 2025 році. Золото значно зросло, перевищивши $3,000 за унцію, тоді як біткоїн торгується вище $100,000,

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Чому біткоїн цінний? 5 ключових причин його ціни

Біткоїн виріс з центів до десятків тисяч доларів, але багато хто досі дивується, як цифрова валюта без фізичного забезпечення може мати цінність. Ця стаття пояснює основні фактори, які роблять біткоїн

Вас також може зацікавити

Що таке фан-токени: 80 токенів, що об'єднують фанів у всьому світі зі щоденним обсягом торгівлі понад 52 мільйони $

Що таке фан-токени: 80 токенів, що об'єднують фанів у всьому світі зі щоденним обсягом торгівлі понад 52 мільйони $

Відкрийте для себе фан-токени, підтримані спортивними гігантами на MEXC: основні події вже доступніФан-токени — це офіційний клас цифрових активів у спорті. Створені на Chiliz Chain, вони працюють на

Що таке JESSE: детальний аналіз децентралізованої монети для контенту, розробленої основною командою Base

Що таке JESSE: детальний аналіз децентралізованої монети для контенту, розробленої основною командою Base

Основні моменти1) JESSE — це персональний токен, створений Джессі Поллаком, головним розробником мережі Base.2) JESSE позиціонується як «монета для контенту» і встановлює прямий взаємозв'язок між твор

Повний посібник з програми реферальних амбасадорів MEXC: підвищуйте свій рівень і заробляйте високі винагороди за допомогою пасивного доходу

Повний посібник з програми реферальних амбасадорів MEXC: підвищуйте свій рівень і заробляйте високі винагороди за допомогою пасивного доходу

Програма реферальних амбасадорів MEXC надає довгострокову систему заохочень для всіх користувачів, що базується на спільноті. У цьому посібнику пояснюються структура програми, правила підвищення рівня

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Новий блокчейн рівня 1 викликає ажіотаж: чи вдасться Monad перевернути ринок?

Monad — це високопродуктивний проєкт блокчейну рівня 1, розроблений для подолання обмежень пропускної здатності транзакцій та масштабованості традиційних блокчейнів, таких як Ethereum, зберігаючи при

Зареєструйтесь на MEXC
Зареєструйтесь та отримайте бонус до 10000 USDT