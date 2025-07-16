Оновлення Ethereum Pectra: відкриття нової ери оплати комісії за gas та нові можливості для прав валідаторів

Будучи новатором у технології блокчейн, Ethereum постійно розвивається завдяки технічним інноваціям та оптимізаціям, щоб задовольнити потреби ринку, які зростають, та покращити досвід користувачів. Нещодавно основна команда розробників Ethereum оголосила про майбутнє оновлення Pectra. Це значне оновлення розгортатиметься щонайменше в два етапи, перший з яких очікується приблизно в лютому 2025 року. У цій статті ми розглянемо ключові аспекти оновлення Pectra, зосередившись на трансформації оплати комісії за gas і поліпшенні прав валідаторів.





Оновлення Pectra має на меті значно підвищити ефективність мережі Ethereum та покращити користувацький досвід за рахунок впровадження декількох пропозицій щодо покращення Ethereum (EIP). Це оновлення фокусується на механізмі оплати комісії за gas та прав валідаторів і, як очікується, матиме значний вплив на всю екосистему.





Наразі користувачі Ethereum та його мереж рівня 2 (таких як Base, Arbitrum та Optimism) повинні сплачувати комісію за gas, використовуючи ETH для здійснення транзакцій. Хоча ця вимога забезпечує стабільність мережі Ethereum, вона дещо обмежує гнучкість користувачів. З оновленням Pectra, яке передбачає впровадження EIP-7702, користувачі зможуть сплачувати комісію за gas за допомогою інших криптовалют, що стане справжньою революцією в цьому питанні.





Переваги впровадження EIP-7702 включають:

Підвищена гнучкість : користувачі можуть обирати найбільш підходящі токени для оплати комісії за gas на основі ринкових умов, що не тільки підвищує гнучкість транзакцій, але й дозволяє користувачам краще керувати своїми коштами.

Сприяння зростанню екосистеми токенів : із включенням різних токенів, механізм оплати комісії за gas стане більш різноманітним, що сприятиме використанню різних криптовалют в екосистемі Ethereum та стимулюватиме ринкову активність.

Зниження витрат на транзакції: користувачам більше не потрібно буде купувати ETH заздалегідь для кожної транзакції — очікується, що ця зміна значно знизить витрати на транзакції і тим самим залучить більше користувачів до участі в мережі Ethereum.





Окрім змін у способах оплати комісії за gas, оновлення Pectra також суттєво покращить права валідаторів Ethereum. Наразі стейкхолдери можуть отримувати винагороду лише за перші застейкані 32 ETH, а будь-яка сума, що перевищує цю межу, не приносить винагороди і не дає права голосу. EIP-7251 змінить це, дозволивши стейкхолдерам отримувати винагороду за надлишкові ETH, які вони вклали. Очікується, що це нововведення значно стимулюватиме користувачів інвестувати більше ETH, що сприятиме збільшенню притоку капіталу.





Переваги EIP-7251 включають:

Заохочення стейкінгу : вища винагорода за стейкінг приваблює користувачів вкладати більше ETH, тим самим підвищуючи безпеку та надійність мережі.

Оптимізація продуктивності мережі : більша кількість валідаторів збільшить використання пропускної здатності мережі, зменшить втрати ресурсів і підвищить швидкість обробки транзакцій.

Децентралізація впливу: завдяки вдосконаленню механізму винагороди за стейкінг, більше користувачів будуть заохочуватися до участі, що сприятиме ширшому залученню до мережі та зменшенню ризику централізації.





Початкова версія Pectra також включає дві інші ключові пропозиції, EIP-6110 і EIP-7002, обидві спрямовані на створення повністю автоматизованих пулів стейкінгу ETH, які не потребують дозволу.





EIP-6110

EIP-6110 пропонує запровадити повністю автоматизовані пули стейкінгу, які дозволять користувачам брати участь у стейкінгу без необхідності виконання складних операцій. Цей автоматизований процес знизить бар'єр для входу, що дозволить більшій кількості користувачів легко приєднатися.





EIP-7002

EIP-7002 ще більше спростить процес стейкінгу, дозволяючи користувачам управляти своїми активами без складних процедур. Користувачі можуть користуватися перевагами стейкінгу за допомогою простих операцій, що значно покращує загальний користувацький досвід.





У той час як перша частина Pectra буде запущена в лютому 2025 року, інші частини можуть з'явитися до 2026 року. Це означає, що спільнота Ethereum зіштовхнеться з періодом адаптації, протягом якого як розробникам, так і користувачам потрібно буде глибоко розібратися в нових механізмах і застосувати їх на практиці.





Виклики в технічній реалізації : у процесі реалізації цих пропозицій команда розробників повинна подолати технічні труднощі, щоб забезпечити безперебійне виконання оновлення.

Навчання користувачів : нові платіжні та стейкінгові системи вимагатимуть від користувачів переосмислення процесів. Розробники та спільнота повинні інвестувати в освіту та просування, щоб допомогти користувачам безперешкодно перейти на нову систему.

Адаптація ринку: зміни у способах оплати комісії за gas вплинуть на інші криптовалюти на ринку. Координація відносин між різними токенами матиме вирішальне значення для майбутнього зростання.





Оновлення Pectra — це важливе технічне нововведення для Ethereum, яке пропонує користувачам більш гнучкі способи оплати комісії за gas і більш привабливі винагороди за стейкінг. Ці зміни не тільки сприятимуть подальшому розвитку екосистеми Ethereum, але й нададуть користувачам чудовий досвід. З розвитком технологій, Ethereum буде ставати все більш ефективним, безпечним і диверсифікованим. Як для розробників, так і для користувачів, використання цієї можливості стане ключем до отримання переваги в майбутньому блокчейн-середовищі.





Завдяки впровадженню Pectra, Ethereum не тільки збереже своє технологічне лідерство, але й залучить більше користувачів і розробників, які спільно визначатимуть майбутнє блокчейну. Ця серія оновлень і поліпшень допоможе Ethereum продовжити розвиватися на висококонкурентному ринку, ставши ще більш надійною децентралізованою платформою.




