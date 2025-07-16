Комісії за gas в Ethereum досягли нового мінімуму: чи очікувати сплеск на ринку?

Згідно з останніми даними від 26 серпня, комісія за gas у мережі Ethereum впала нижче 1 gwei за останній тиждень, а поточне середнє значення становить 0,741 gwei, що встановило новий історичний мінімум. Вперше про цю зміну було повідомлено 12 серпня 2024 року, коли комісія за gas знизилася до 2 gwei, найнижчого рівня за останні п’ять років. Згодом, 16 серпня, комісія за gas в Ethereum ще більше знизилася, а комісії за транзакцію коливалися між 1,1 і 1,9 gwei, іноді навіть опускаючись нижче 1 gwei. Ця низка змін привернула широку увагу та викликала дискусії щодо потенційного зростання ціни Ethereum.









Golden Finance повідомляє, що комісія за gas в Ethereum нещодавно досягла п’ятирічного мінімуму завдяки збільшенню активності на рівні 2 та оновленню Dencun у березні, що знизило комісії на транзакції на рівні 2. Це зниження комісій впливає на ETH, оскільки нижчі комісії означають менше спаленого ETH, що означає збільшення пропозиції токенів. У результаті загальна пропозиція ETH стабільно зростає з квітня. Попри фактори, спричинені попитом, як-от спотовий ETF на ETH, ця зростальна пропозиція може потенційно зменшити зростання цін у короткостроковій перспективі.









Як відомо, комісія за gas Ethereum — це витрати, необхідні для виконання транзакцій або виконання смартконтрактів у мережі Ethereum. На коливання комісії за gas зазвичай впливають такі фактори:





Перевантаження мережі: комісія за gas зазвичай зростає в періоди перевантаження мережі. Останнім часом зі зменшенням перевантаженості мережі Ethereum комісія за gas природним чином знизилася. Згідно з останніми даними, швидкість обробки транзакцій Ethereum і пропускна здатність мережі значно покращилися, зменшивши тиск на мережу.





Оновлення Ethereum: план оновлення Ethereum 2.0 прогресує поступово, а впровадження пропозиції EIP-1559 має значний вплив на комісію за gas. Ця пропозиція запровадила механізм базової комісії, який спалює частину комісії за транзакції для стабілізації комісії за gas і пом’якшення коливань комісії в години пік.





Рішення рівня 2: рішення масштабування рівня 2, такі як ролапи та сайдчейн-технології, стають все більш поширеними. Ці технології переміщують обробку транзакцій офчейн, зменшуючи тиск на основну мережу. Запровадження цих технологій у мережі Ethereum сприяє подальшому зниженню комісії за gas.





Аналітики вважають, що зниження комісії за gas в Ethereum частково пов’язане зі збільшенням популярності проєктів DeFi та мемів, а також оновленням Dencun, яке підвищило ефективність мережі та зменшило комісію за gas. Хоча галузеві експерти мають різні думки щодо значного зниження комісії за gas в Ethereum, існує консенсус, що ця зміна є позитивною. Ось аналізи та погляди на це явище з різних поглядів:





Коментарі галузі: відомий аналітик блокчейну Ларк Девіс зазначає, що зниження комісії за gas свідчить про те, що мережа Ethereum стає більш ефективною, що є хорошою новиною як для користувачів, так і для розробників. Особливо під час буму в секторах DeFi та NFT це зниження комісії значно стимулюватиме активність ринку. Він вважає, що нижчі комісії підвищать частоту використання мережі та залучать більше користувачів і розробників. BlockBeats також зазначає, що нещодавно комісія за gas в Ethereum впала до 0,6 gwei, причому комісія за транзакції з низьким пріоритетом коштує лише 1 gwei або менше, що трапляється вкрай рідко в останні роки. Ця зміна викликала дискусії про майбутні тенденції Ethereum, але також важливо знати про потенційні проблеми, такі як фрагментація користувачів і ліквідності в мережі.





Аналіз ринку: провідний трейдер із відомої біржі MEXC зазначає, що хоча зниження комісії за gas загалом позитивно впливає на підвищення цін, інвесторам все одно слід враховувати інші макроекономічні фактори та настрої ринку, які впливають на цінові тенденції. Він радить інвесторам брати до уваги загальні ринкові тенденції та технологічний прогрес. Варто зазначити, що MEXC, як видатна торгова платформа в галузі, відома своєю високопродуктивною технологією зіставлення, провідними в галузі низькими комісіями за торгівлю та найширшим вибором криптовалют.





Технічні висновки експертів: розробник Ethereum Віталік Бутерін нещодавно зазначив, що зниження комісії за gas є результатом їхніх довгострокових зусиль, що також покращило зручність використання Ethereum. Хоча короткострокові зміни в комісіях можуть не відразу призвести до різких коливань цін, вони, безсумнівно, закладають міцну основу для майбутнього розвитку Ethereum. Він підкреслив, що технологічний прогрес і оптимізація мережі є вирішальними факторами постійного зростання екосистеми Ethereum.





Історія показує, що щоразу, коли комісія за gas в Ethereum падає до найнижчої точки, це часто сигналізує про дно ціни в середньостроковій перспективі. Після цього циклу ціни ETH зазвичай відчувають сильний відскок, і поточне зниження комісій може сприяти майбутньому зростанню цін. Хоча нижча комісія за gas є позитивним знаком, під час аналізу також необхідно враховувати інші економічні фактори та ринкову динаміку.





Значне зниження комісій за gas в Ethereum призвело до помітних покращень у користувальницькому досвіді та активізації ринку. Однак ця зміна також пов’язана з деякими проблемами та потенційними ризиками:





Покращення користувацького досвіду

Значне зниження комісії за gas в Ethereum безпосередньо знижує вартість транзакцій і виконання смартконтрактів, значно покращуючи взаємодію з користувачем. За даними Jinse Finance, аналітик CryptoQuant EgyHash зазначив, що середньодобова комісія за gas в Ethereum впала до історичного мінімуму у 2,9 gwei, що еквівалентно 0,85 доларів США. Це зниження значно знизило вартість користування мережею Ethereum і, як очікується, залучить більше користувачів і розробників, збільшивши активність мережі та частоту використання.





Відродження ринків DeFi та NFT

Високі комісії за gas раніше стримували розвиток ринків децентралізованого фінансування (DeFi) і невзаємозамінних токенів (NFT) Ethereum. Зі зниженням комісії за gas ці галузі можуть відродитися. Нижчі комісії допомагають знизити вартість використання протоколів DeFi та стимулюють торговельну активність у проєктах NFT, тим самим сприяючи зростанню попиту на цих ринках. Ця тенденція може ще більше підвищити загальне використання та попит на мережу Ethereum, що призведе до розширення ринкових можливостей.





Зміни в очікуваннях ринку

Зменшення комісії за gas часто сприймається як ознака підвищення ефективності мережі. Це покращення може підвищити впевненість інвесторів у майбутньому розвитку Ethereum, тим самим підвищуючи ціни на Ethereum. Позитивні очікування ринку щодо Ethereum, особливо в контексті продовження технологічного вдосконалення мережі та загального відновлення настроїв на ринку, можуть позитивно вплинути на ціни. Інвесторам слід звернути увагу на потенційний вплив цієї зміни на майбутні цінові тенденції та використовувати інструменти аналізу ринку, надані такими платформами, як MEXC, для оптимізації своїх інвестиційних стратегій.





Виклики та ризики

Однак зниження комісії за gas в Ethereum також створює кілька проблем. Згідно зі статистикою, щоденна швидкість спалювання Ethereum впала до історичного мінімуму в 115 ETH. Це пов’язано з оновленням Dencun, активованим 13 березня цього року. Хоча нижчі комісії приносять користь користувачам, вони можуть призвести до переходу використання Ethereum до мереж рівня 2, збільшуючи ризик відтоку користувачів і ліквідності. Крім того, попри схвалення спотових ETF на Ethereum, ціни на ETH суттєво не зросли після оновлення Dencun. За цей період пропозиція ETH зросла на 197 000 ETH (що складає понад 500 млн $), тоді як ціна впала на 35%.





Загалом значне зниження комісії за gas в Ethereum принесло помітні переваги користувачам і ринку, включаючи зниження витрат і підвищення активності мережі. Це покращення сприяє відновленню ринків DeFi та NFT і підвищує впевненість інвесторів у майбутньому Ethereum. Однак ця зміна також створює деякі проблеми, як-от перехід з використання мережі на рішення рівня 2 та безперервна стагнація цін. Таким чином, попри те, що короткострокове зниження комісії за gas позитивно вплинуло на екосистему Ethereum, інвестори повинні всебічно оцінити потенційні ризики, пов’язані з цими змінами.





Хоча зниження комісії за gas є позитивним сигналом, це не єдиний визначальний чинник зростання цін. Інвестори повинні враховувати такі фактори:





Ринкові тренди: технічний аналіз і ринкові тенденції залишаються ключовими інструментами для прогнозування руху цін. Хоча зниження комісії за gas може вплинути на настрої ринку, загальні ринкові тренди та інші макроекономічні фактори також необхідно враховувати.





Технологічний прогрес: постійний розвиток мережевих технологій Ethereum, зокрема впровадження рішень Ethereum 2.0 і рівня 2, матиме довгостроковий вплив на ціни. Технологічні вдосконалення можуть підвищити ефективність мережі та залучити більше користувачів і розробників.





Настрої ринку: настрої ринку та впевненість інвесторів значно впливають на короткострокові коливання цін. Хоча зниження комісії за gas може підвищити настрої ринку, важливо стежити за будь-якими несприятливими новинами чи подіями на ринку, які можуть негативно вплинути на ціни.





Історично низька комісія за gas в Ethereum не тільки демонструє значне покращення ефективності мережі, але й відображає значне зниження витрат. Ця тенденція має позитивний вплив на довгострокове здоров’я мережі Ethereum та досвід користувачів. Однак, попри те, що низькі комісії можуть підвищити ціни на Ethereum, фактичну тенденцію потрібно розглядати в поєднанні із загальними трендами ринку, технологічними розробками та настроями ринку. Тому інвестори повинні ретельно проаналізувати поточні ринкові умови та ретельно оцінити потенційні ризики та можливості для прийняття зважених інвестиційних рішень.



