Ethereum: десятиліття випробувань і тріумфів, із перспективним майбутнім попереду





Анотація: Поява спотового ETF для Ethereum відкриває шлях до входу на ринок основних установ.





22 липня Джастін Дрейк, офіційний дослідник Ethereum Foundation, оголосив, що сьогодні виповнюється десять років з моменту заснування Ethereum. Десять років тому Ethereum офіційно запустив ICO (Initial Coin Offering), тоді курс обміну ETH/BTC становив 0,0005, і за останнє десятиліття він зріс більш ніж у 100 разів.





За ці десять років Ethereum зазнав величезних технічних трансформацій та ринкових коливань, досягнувши при цьому значних успіхів у просуванні децентралізованих фінансів (DeFi) та трансформації традиційного фінансового світу. Нещодавно SEC США офіційно схвалило спотовий ETF для Ethereum, що проклало шлях для інвестування в Ethereum основним фінансовим установам. Це ще більше підкреслює статус і потенціал Ethereum на традиційному фінансовому ринку, додаючи значну віху до його розвитку.





Від скромного початку до перетворення в лідера сфери криптовалют та блокчейну, історія Ethereum є не лише легендою про технологічні інновації, а й величною главою про подолання труднощів, протистояння викликам та переосмислення майбутнього. У цей важливий історичний момент, MEXC допоможе всімзгадати траєкторію розвитку Ethereum і ми з нетерпінням чекаємо його перспективного майбутнього.









У грудні 2013 року, російський програміст Віталік Бутерін опублікував White paper, який вперше представив концепцію Ethereum. Проєкт отримав фінансування для розробки через кампанію краудфандингу в 2014 році, а мережу Ethereum офіційно запустили в липні 2015 року.





На відміну від Bitcoin, Ethereum дозволяє розробникам створювати та впроваджувати смартконтракти на своєму блокчейні. Ці смартконтракти можуть автоматично виконувати умови контракту без посередників, що сприяє широкому використанню децентралізованих програм (DApps). Однак, Ethereum не досяг значного розвитку екосистеми на ранніх стадіях.





На початку Ethereum не мав значного впливу на ринок, і його розвиток зіштовхнувся з багатьма труднощами. Платформа зіткнулася зі численними слабкими місцями системи та хакерськими атаками, які ставили під загрозу її існування.





Наприклад, під час сумнозвісної «атаки Dao» у 2016 році, хакери використали вразливість контракту, щоб викрасти приблизно 3,6 млн Ether (вартістю близько 50 млн $ на той час і 11,8 млрд $ на сьогодні). Цей інцидент спричинив серйозні суперечки в спільноті Ethereum щодо того, як поводитись із вкраденими коштами, зокрема, чи застосовувати «хардфорк», щоб повернути вкрадені Ether. Зрештою, Ethereum здійснив хардфорк, щоб повернути вкрадені кошти інвесторам, у результаті чого було створено два блокчейни: Ethereum (ETH) і Ethereum Classic (ETC). Хоча ця дія тимчасово вирішила кризу, вона спричинила перший великий розкол у консенсусі спільноти Ethereum, що викликало суперечки і сумніви.





На початку 2017 року, почався бум ICO (Initial Coin Offering), де Ethereum відігравав ключову роль. ETH став перепусткою для учасників ICO.





Функціональність смартконтрактів Ethereum дозволила проєктам випускати власні токени ERC-20 і проводити краудфандинг за допомогою смартконтрактів. Впровадження стандарту ERC-20 особливо спростило процес випуску токенів для проєктів ICO, що значно сприяло зростанню екосистеми Ethereum.





Більше того, модель ICO використала децентралізовану природу Ethereum для обходу традиційних шляхів фінансування через венчурний капітал та банки, що дозволило стартапам залучати кошти безпосередньо від глобальних інвесторів. Цей новий спосіб фінансування кардинально змінив основу фінансування стартапів.





Зі зростанням ажіотажу довкола ICO, попит на ETH стрімко зріс. Згідно з даними ринку MEXC, ціна ETH виросла з 8 $ на початку 2017 року до рекордних 750 $ до кінця року, тобто зростання у 100 разів.





Однак стрімке зростання ICO також привернуло увагу світових регуляторних органів. Деякі проєкти займалися шахрайською та спекулятивною діяльністю, що призвело до запровадження суворих правил або повної заборони ICO в деяких країнах. У результаті Ethereum став центром дискусій про блокчейн і регулювання криптовалюти.





Крім того, поява численних проєктів ICO виявила обмеження мережі Ethereum з точки зору масштабованості та безпеки. Наприклад, наприкінці 2017 року, гра CryptoKitties спричинила серйозне навантаження на мережу Ethereum, що призвело до різкого зростання комісій за транзакції в десятки разів. Ці проблеми ще більше спонукали спільноту Ethereum до дослідження та розробки рішень для масштабування, таких як Ethereum 2.0 та рівень 2.









Сьогодні ринкова капіталізація Ethereum становить 394 млрд $ (згідно з даними 8marketcap ), що входить до тридцятки найбільших світових активів, обігнавши такі компанії, як Samsung, Oracle і Bank of America. Успіх Ethereum зумовлений швидким розвитком децентралізованих фінансів (DeFi), які базуються на основах, закладених ще в еру ICO.









Сотні проєктів використовували Ethereum для ICO, залучаючи мільярди доларів і привертаючи велику кількість розробників й інвесторів до екосистеми Ethereum, охоплюючи сфери від фінансових технологій до ігор і управління ланцюгами постачання.





Епоха ICO принесла не лише капітал і користувачів, але й сприяла вдосконаленню інструментів та інфраструктури Ethereum. За цей час інструменти для розробки, гаманці, біржі та оглядачі блокчейнів значно поліпшилися, що зробило екосистему Ethereum більш комплексною та розвинутою.





Після багатьох років роботи, DeFi досягло свого розквіту влітку 2020 року.





Здатність Ethereum до роботи зі смартконтрактами забезпечила сприятливий ґрунт для розвитку децентралізованих фінансів. Платформи DeFi, такі як Compound та Aave, дозволили користувачам надавати позики без традиційних фінансових посередників. Децентралізовані біржі (DEX), такі як Uniswap і SushiSwap, запропонували більш відкрите та прозоре торгове середовище. Стейблкоїни, такі як Dai, забезпечили відносно стабільні інструменти зберігання вартості для крипторинку. Використовуючи смартконтракти Ethereum, ці проєкти значно знизили поріг для фінансових послуг, розірвали традиційні фінансові монополії та запропонували більш відкриті, прозорі та справедливі фінансові послуги, сприяючи фінансовій доступності та децентралізації.





Ethereum забезпечив інфраструктуру для DeFi, а швидкий розвиток DeFi, у свою чергу, розширив можливості застосування Ethereum, залучивши більше користувачів і розробників.





У 2021 році популярність невзаємозамінних токенів (NFT) ще більше підштовхнула впровадження Ethereum. NFT дозволили унікально ідентифікувати та здійснювати угоди з цифровими мистецькими творами, віртуальною нерухомістю та ігровими активами у блокчейні, створюючи нові економічні моделі та ринкові можливості. Будучи основною мережею торгівлі NFT, Ethereum розміщував такі відомі NFT-проєкти, як CryptoPunks і Bored Ape Yacht Club, що привернуло значну увагу та інвестиції.









Зростання DeFi та вибуховий розвиток ринку NFT стали серйозними викликами для інфраструктури Ethereum, спричинивши збільшення навантаження на мережу, тим самим призвівши до постійно високих комісій за транзакції (комісії за gas). Це ускладнило користування мережею для звичайних користувачів та невеликих транзакцій, що завадило її подальшому впровадженню та розвитку.





Щоб вирішити ці проблеми, спільнота Ethereum постійно працювала та здійснила кілька важливих оновлень. Від "Byzantium" до "Constantinople" і до поточного Ethereum 2.0, кожне оновлення стало значним технологічним проривом і поліпшенням.





Щоб вирішити проблеми масштабованості та безпеки, спільнота Ethereum ініціювала план оновлення Ethereum 2.0 (Serenity). Ethereum 2.0 має на меті покращити масштабованість, безпеку та енергоефективність мережі, запровадивши механізм консенсусу proof-of-stake (PoS) і замінюючи оригінальний механізм proof-of-work (PoW), тим самим значно знижуючи споживання енергії та збільшуючи швидкість обробки транзакцій. 1 грудня 2020 року було запущено Beacon Chain від Ethereum 2.0.





5 серпня 2021 року Ethereum здійснив оновлення «Хардфорк London», який включав довгоочікуваний EIP-1559. EIP-1559 змінив структуру комісій за транзакції в Ethereum, запровадивши базову комісію та механізм чайових, при цьому частина комісій за транзакції спалюється. Це не лише покращило взаємодію з користувачем, але й запровадило дефляційну модель для ETH, що мало сильний вплив на економічну модель Ethereum.





15 вересня 2022 року Ethereum завершив The Merge, офіційно перейшовши з PoW на PoS. Ця важлива подія значно знизила енергоспоживання Ethereum та проклала шлях для майбутніх покращень масштабованості та продуктивності.





12 квітня 2023 року Ethereum завершив оновлення Shanghai. Оновлення Shanghai головним чином впровадило функцію зняття застейканих ETH через EIP-4895 (Ethereum Improvement Proposal 4895), що дозволило валідаторам знімати свої стейкінгові ETH на Beacon Chain. Це стало важливим доповненням до економічної моделі Ethereum 2.0, забезпечивши вищу ліквідність.





13 березня 2024 року Ethereum пройшов оновлення Dencun, яке головним чином включало EIP-4844. Це оновлення ввело новий тип транзакцій з блоками даних для зменшення вартості ролап-транзакцій. Це суттєво знизило витрати для мереж рівня 2 на зберігання даних в Ethereum.





З постійним розвитком Ethereum 2.0, масштабованість, безпека та продуктивність Ethereum продовжуватимуть покращуватись. Крім того, постійне вдосконалення різних рішень рівня 2 дозволяє Ethereum обробляти більше транзакцій за нижчими витратами, підтримуючи ширший спектр застосувань. Рішення, такі як Optimism і Arbitrum, забезпечують потужну підтримку для підвищення продуктивності Ethereum, дозволяючи більшій кількості користувачів мати доступ до швидких та недорогих транзакцій.





Ці події зіграли вирішальну роль у розвитку Ethereum, сформувавши не лише сам Ethereum, але й суттєво вплинувши на всю індустрію блокчейну та криптовалюти.









Швидкий розвиток DeFi та NFT також підвищив значущість Ethereum у традиційному світі. За останні кілька років кілька великих традиційних фінансових компаній почали входити в екосистему Ethereum.





Наприклад, (1) BlackRock, одна з найбільших у світі компаній з управління активами, створила фонд "iShares Build," що зосереджений на інвестиціях в Ethereum та пов'язаних з ним блокчейн-проєкти. (2) Visa співпрацює з Ethereum для розробки платіжних рішень на основі Ethereum, надаючи користувачам більш зручні та безпечні умови оплати. (3) Microsoft об'єдналася з ConsenSys, щоб запустити набір інструментів для розробників блокчейну Ethereum, що спрощує процес розробки та управління блокчейн-застосунками на Azure для підприємств. (4) JPMorgan розробила корпоративну блокчейн-платформу Quorum на базі Ethereum, в основному для внутрішніх транскордонних платежів та розрахунків, яка стала основою для Enterprise Ethereum Alliance (EEA). (5) Amazon Web Services (AWS) пропонує послуги керованого блокчейну, що дозволяють користувачам швидко впроваджувати та налаштовувати мережі Ethereum, спрощуючи розробку корпоративних блокчейн-застосунків. (6) Samsung SDS розробила платформу Nexledger на базі Ethereum для корпоративних блокчейн-рішень. (7) Procter & Gamble зі своїми партнерами створила систему відстеження постачання на основі Ethereum, що забезпечує відстеження продуктів від сировини до кінцевих продажів (8) IBM у співпраці з ConsenSys взяла участь у кількох проєктах на базі Ethereum, досліджуючи міжгалузеві блокчейн-рішення.





Ці випадки демонструють, що Ethereum став серйозним гравцем для традиційних фінансових установ, стимулюючи зміни у фінансовій індустрії. Залучення таких традиційних фінансових гігантів безумовно приносить новий імпульс для розвитку Ethereum, сигналізуючи про його подальше проникнення на основні фінансові ринки.





Ось чому офіційне схвалення спотового ETF для Ethereum цього липня не здивувало багатьох на крипторинку. Проте варто зазначити, що запуск спотового ETF для Ethereum може спричинити певну короткострокову волатильність цін.





Дані показують, що 23 липня, в перший день запуску, загальний обсяг надходжень від 9 спотових Ethereum ETF досяг 107 млн $, а загальний обсяг торгівлі перевищив 1,1 млрд $. Незважаючи на вражаючі результати в перший день, з 24 липня спотові Ethereum ETF демонструють постійний відтік. Станом на момент публікації цієї статті загальна чиста вартість активів спотових Ethereum ETF складає 9,238 млрд $, а співвідношення чистих активів ETF (ринкова вартість до загальної ринкової вартості Ethereum) становить 2,36 %. Історичний сукупний чистий відтік досяг 341 млн $, що спричинило зниження цін на ETH на понад 10 %.





Wintermute прогнозує, що ці надходження підштовхнуть ціну Ethereum на 24% протягом наступних 12 місяців. З огляду на майбутнє, Trader T прогнозує, що ETHE від Grayscale зазнає 50 % відтоку протягом 12 днів. Варто зазначити, що GBTC від Grayscale пережив 50 % відтік за 65 днів. Великий ринковий гравець Wintermute оцінює, що спотовий Ethereum ETF може залучити до 4 млрд $ надходжень від інвесторів протягом наступного року. Це менше, ніж очікування більшості аналітиків: від 4,5 до 6,5 млрд $, що вже приблизно на 62 % менше, ніж 17 млрд $, зібраних спотовим Bitcoin ETF з моменту початку їх торгівлі в США шість місяців тому.





Незважаючи на величезний успіх Ethereum, він все ще стикається з багатьма викликами.





Конкуренти, такі як Solana та Cardano, з'являються на ринку, кожен з яких має свої технічні переваги та сфери застосування, і їх екосистеми наздоганяють Ethereum. Особливо в цьому році сезон мемів продемонстрував величезний потенціал Solana. Крім того, активно розвивається екосистема Bitcoin і різноманітні рішення рівня 2, намагаючись захопити частку ринку в Ethereum.





З іншого боку, Ethereum все ще потрібно вирішити проблеми з перевантаженням мережі та високими комісіями за транзакції. Процес оновлення шардингу є складним і тривалим, оскільки він передбачає масштабні технічні зміни та широку підтримку з боку спільноти.









Протягом останнього десятиліття, Ethereum стикався з безліччю викликів і труднощів, але завдяки своїй інноваційній технології та потужній підтримці спільноти йому вдалося успішно сприяти впровадженню та використанню технології блокчейну. У майбутньому Ethereum продовжить очолювати розвиток децентралізованих фінансів, трансформувати традиційний фінансовий світ і приносити нові можливості та перспективи користувачам по всьому світу. Він і далі буде лідером у розвитку технології блокчейну і сприятиме створенню більш справедливого, прозорого та ефективного цифрового світу. Чекаємо з нетерпінням на досягнення ще більших успіхів Ethereum в наступному десятилітті.





