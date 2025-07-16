Запуск Ethena в мережі TON із захопливими винагородами для нових користувачів

DeFi-проєкт Ethena, відомий створенням стейблкоїна USDe , який не забезпечений доларом США, офіційно інтегрувався з TON (The Open Network) , запустивши новий дохідний актив, tsUSDe (TON Staked USDe). Ця інтеграція з'єднує Ethena з екосистемою Telegram, яка охоплює 1 мільярд користувачів, знаменуючи новий етап масового впровадження DeFi. Співпраця має на меті сприяти широкому впровадженню USDe на мобільних пристроях, пропонуючи користувачам у всьому світі зручніший, ефективніший і стабільніший дохід від зберігання ончейн-активів та здійснення платежів.





Це не тільки є важливим кроком у стратегії розгортання Ethena у декількох мережах, але й свідчить про значне підвищення потенціалу заробітку користувачів: завдяки високій продуктивності мережі TON та перевагам соціального шлюзу, tsUSDe буде мати простіший доступ, ширші можливості використання та більш привабливі механізми заохочення.









TON — це децентралізований блокчейн рівня 1, ідея якого належить співзасновникам Telegram Павлу і Миколі Дуровим. Він може похвалитися надвисокою пропускною здатністю, низькими комісіями за gas та потужною масштабованістю, що дозволяє підтримувати Web3-застосунки для сотень мільйонів користувачів. Наразі TON є єдиною блокчейн-інфраструктурою, офіційно визнаною Telegram, і тісно інтегрована з 1 мільярдом активних користувачів Telegram завдяки вбудованим гаманцям, ботам, мінізастосункам тощо.





У 2024 році Tether офіційно оголосив про випуск USDT в мережі TON, що ще більше розширило практичне застосування TON у сферах платежів, транскордонних розрахунків, DeFi та інших сценаріях. Сьогодні TON входить до десятки провідних блокчейнів за ринковою капіталізацією у світі, представляючи провідну нативну для мобільних пристроїв блокчейн-екосистему.









Ethena — це ключовий проєкт, що стоїть за протоколом стейблкоїна USDe . Наразі Ethena офіційно інтегровано з мережею TON і запущено tsUSDe (TON Staked USDe) — нове покоління дохідних активів після sUSDe, створене спеціально для користувачів TON. tsUSDe поєднує механізми розподілу прибутку ончейн із нативною екосистемою ліквідності TON.





Користувачі можуть здійснити стейкінг TON через офіційний вебсайт Ethena, щоб отримати tsUSDe та брати участь у майнінгу та прибутковому фармі на провідних платформах, таких як StonFi, DeDust, Evaa, Factorial, Fiva та Torch Finance.









tsUSDe (TON Staked USDe) — це дохідний стейблкоїн, запущений Ethena в мережі TON, що фактично являє собою стайкінг-дериватив USDe. Коли користувачі депонують USDe в протокол Ethena, протокол генерує стабільний дохід за допомогою стратегій хеджування та механізмів управління фондами, що повертається користувачам у вигляді tsUSDe. Цей актив є нативним для мережі TON, сумісний з гаманцем Telegram та його екосистемними застосунками, комбінуючи стабільність та прибутковість, що робить його придатним для різноманітних випадків використання ончейн.









Стабільний та інноваційний алгоритмічний стейблкоїн: tsUSDe базується на стейблкоїні USDe від Ethena, який не забезпечений доларом США, що дозволяє йому позбутися обмежень традиційних фіатних резервів і зберігати стабільність вартості.

Безперервний прибуток: утримання tsUSDe означає участь у механізмі стейкінгу, що дає змогу користувачам регулярно отримувати відсоткові виплати від протоколу й забезпечує стабільне зростання активів.

Глибока інтеграція з екосистемою TON: tsUSDe є нативним активом мережі TON, який може вільно циркулювати в гаманці Telegram та пов'язаних dApp, безперешкодно отримуючи доступ до соціальної мережі зі сотнями мільйонів користувачів.

Зручність та ефективність: підтримує швидкі депозити та зняття коштів, а також використання в різних застосунках, що значно покращує мобільний досвід користувачів DeFi.









Користувачі можуть зняти USDe з платформи MEXC на гаманець TON і здійснити стейкінг tsUSDe через офіційний вебсайт Ethena.

Підтримувані гаманці включають: TONKeeper, TON Space (шукайте @Wallet в Telegram), MyTonWallet, TONHub та інші.

Після стейкінгу користувачі можуть надавати ліквідність або майнити на таких платформах, як StonFi та DeDust, щоб отримати додаткові винагороди.









Ethena стає ключовим елементом DeFi-екосистеми TON . Завдяки мільярдній аудиторії Telegram, поширення та впровадження USDe отримає значно ширше мобільне охоплення. Для користувачів це означає не лише зручніший ончейн-досвід, а й золоту можливість скористатися високоприбутковими DeFi-пропозиціями.





Як провідна глобальна платформа для торгівлі цифровими активами, MEXC повністю підтримує спотову та ф'ючерсну торгівлю USDe та TON , а також вже відкрила можливість виведення USDe у мережі TON. Починаючи зі стратегічної інвестиції MEXC Ventures у TON у 2023 році, MEXC постійно сприяє розвитку проєктів екосистеми TON і стала ключовим шлюзом для користувачів TON зі всього світу, які входять у простір DeFi.





На MEXC користувачі, які утримують щонайменше 0,1 USDe, можуть щодня отримувати до 4% річного прибутку від своїх активів без реєстрації, стейкінгу або блокування. Прибуток автоматично розраховується щодня на основі найнижчого денного балансу. Крім того, користувачі можуть відвідати офіційний вебсайт Ethena , щоб легко отримати tsUSDe, здійснюючи стейкінг TON!



