Саміт Ілона Маска з Трампом: чи перебувають альткоїни на порозі величезного багатства

13 серпня 2024 року в Х (Twitter) відбулася історична подія: Трамп і Маск разом з'явилися в прямому ефірі Twitter Space, що викликало величезний ентузіазм у світі криптовалют і привернуло увагу понад 1 мільйона глядачів. Хоча технічні проблеми спочатку перервали пряму трансляцію, зачепивши 2 мільйони глядачів, пізніше Маск повідомив, що платформа X зіткнулася з масштабною DDOS-атакою. Незважаючи на ці виклики, їхня захоплива розмова тривала безперервно. Дискусія охоплювала гарячі теми, такі як замах на Трампа, нелегальна імміграція та відхід Байдена з посади, що викликало значний суспільний інтерес. Одночасно ця розмова мала помітний вплив на альткоїни, що призвело до створення 160 000 пов'язаних з нею мемів, включаючи заяву Трампа $MAGA після його повернення в Twitter і емодзі $FIGHT від Маска під час прямого ефіру. Сплеск популярності мемів значно підвищив ціни на пов'язані з ними токени.













У розмові між Маском і Трампом двоє видатних діячів обговорили кілька ключових тем. Трамп розмірковував про замах на нього і різко критикував поточну імміграційну політику, економічні виклики та енергетичні проблеми. Він підкреслив ефективність своєї політики під час перебування на посаді президента і розкритикував невдачі нинішньої адміністрації в боротьбі з нелегальною імміграцією, економічними труднощами та цінами на енергоносії. Крім того, він надав пропозиції щодо реформ, включаючи збільшення видобутку нафти, пом'якшення регуляторних норм та покращення системи освіти. Ця дискусія не лише заглибилася в політичні питання і питання безпеки, але й торкнулася основних тем, пов'язаних з майбутніми технологіями і економічною політикою. Конкретний зміст полягає в наступному:





Замах на вбивство: Трамп розповів про нещодавній замах на нього, зазначивши, що його поранення були незначними. Він вважає, що його врятував «графік нелегальної імміграції», оскільки він повернув голову, щоб подивитися на графік якраз тоді, коли була випущена куля, що дозволило запобігти більш серйозним пошкодженням. Він також високо оцінив хоробрість співробітників Секретної служби та ефективне підтримання порядку на місці події.





Проблеми імміграції: Трамп розкритикував чинну адміністрацію за зміну імміграційної політики, яка, за його словами, призвела до сплеску нелегальної імміграції та загрози безпеці США. Він згадав про можливість в'їзду в країну від 50 до 60 мільйонів іммігрантів і оголосив про план найбільшої депортації в історії.





Економіка США: Трамп звинуватив нинішню політику адміністрації в енергетичній сфері у спричиненні інфляції та зростанні цін на енергоносії. Він запропонував такі заходи, як збільшення видобутку нафти, послаблення регулювання та реформування системи освіти як найважливіші кроки для відновлення економіки.





Питання енергетики: Він виступив проти демонізації викопного палива, одночасно просуваючи сталу енергетику, припускаючи, що ядерна енергетика недооцінена. Він посилався на аварію на атомній електростанції Фукусіма та необхідність вдосконалення.





Нинішня адміністрація: Трамп розкритикував адміністрацію Байдена за її діяльність у правових питаннях, охороні здоров'я та політиці. Він також поставив під сумнів практику міжнародної торгівлі та витрати на НАТО, а також обговорив необхідність технологічного прогресу та регуляторних реформ.









Публікації Маска в соціальних мережах показують, що загальна кількість переглядів його діалогу з Трампом і подальших дискусій досягла приблизно 1 млрд. Сюди входять гумористичні та дотепні танцювальні відео, створені користувачами мережі за допомогою штучного інтелекту, які демонструють тривалий вплив цього саміту. Дані також вказують на значне очікування цієї розмови в криптоспільноті. Увечері 12 серпня Bitcoin та спотові ETF зазнали значного притоку капіталу, досягнувши 27,8 млн $ та 5 млн $ відповідно. Це відображає добре збалансовану ситуацію з капіталом на цих ринках, особливо в просторі Ethereum. Тиск на продаж Grayscale Ethereum Trust (ETHE) значно зменшився менш ніж за два тижні. Напередодні ETHE не зазнав жодного відтоку капіталу, що свідчить про те, що найскладніший етап після схвалення ETF пройдено. Крім того, ціна ETH/BTC значно зросла, ненадовго перевищивши позначку 0,045. Очікується, що за умови подальшого позитивного впливу ETF, ця тенденція відскоку сприятиме зростанню цін на ETH. Тому оптимістичні прогнози щодо майбутніх показників ETH є обґрунтованими. Bitcoin, з іншого боку, більше залежить від макроекономічних факторів, демонструючи більшу цінову волатильність в короткостроковій перспективі, але в довгостроковій перспективі він залишається в висхідному бичачому тренді. Засновник Bitmex Артур Хейз прогнозує, що якщо Bitcoin подолає позначку у 70 000 $, а Ethereum перевищить 4000 $, ринок криптовалют увійде в новий бичачий цикл для альткоїнів. Поточні сигнали на ринку альткоїнів сильні, і інвестори повинні стежити за цими динамічними змінами, щоб скористатися майбутніми інвестиційними можливостями.









Що стосується ринку альткоїнів, то після цього саміту він, схоже, перейшов у стан святкування на всю ніч. Хоча загальні показники ринку залишаються незмінними, багато секторів демонструють нестримний висхідний імпульс, що свідчить про сильну життєздатність ринку. Зростання цін і різке збільшення обсягів торгівлі наповнили ринок ажіотажем і очікуванням, а інвестори стали свідками високих показників секторів і прискореного притоку капіталу.





Манія мемів: Під час розмови між Трампом і Маском звична відповідь Маска «так» ("yeah") призвела до різкого зростання ціни відповідного токена. Згідно з ринковими даними, ціна злетіла до 0,00192 $ протягом 20 хвилин, а ринкова капіталізація швидко перевищила 2 млн $. Обсяг торгівлі досяг 10,28 млн $ протягом 2 годин, що свідчить про сильну реакцію ринку.





Результати діяльності секторів: Сектори #BRC20, $SATS і $ORDI продемонстрували винятково хороші результати, продемонструвавши значне зростання цін. Інфраструктура, пов'язана з #BTCFi, також продемонструвала помітну силу, особливо $ORDS, який потроїв свою вартість після інциденту «85».





Модульний трек: Такі токени, як $SAGA, $DYM і $TIA, вчора ввечері зросли в ціні приблизно на 20%, продемонструвавши чітку тенденцію до зростання по всьому спектру.





Поле публічної мережі: $SUI став лідером у переосмисленні позиціонування проєктів. Цей проєкт, що отримав назву «Solana killer», заручився підтримкою великих діячів, і $APT також привертає до себе увагу. Інші проєкти моночейн публічних мереж демонструють позитивні тенденції, і такі відомі DeFi-проєкти, як $CRV, $AAVE, $MKR, $SNX і $DYDX також починають відновлюватися. Зокрема, $CRV за останні дні показав зростання на 40%.





Очевидно, що на вторинному ринку спостерігаються явні ознаки активізації. Високі показники та висхідний імпульс у різних секторах вказують на те, що ринок зазнає позитивних змін. Якщо загальний ринок зможе відновитися, це прокладе шлях до справжнього приходу бичачого ринку альткоїнів. Зараз настав критичний момент для визначення напрямків інвестування та використання ринкових можливостей. Оскільки ринок може прямувати до нового піку, інвестори повинні уважно стежити за динамікою ринку, розробляти чіткі стратегії і скористатися цією потенційною можливістю бичачого ринку. Це не лише шанс досягти нових ринкових максимумів, але й можливість досягти інвестиційних цілей.









Перш ніж інвестувати в альткоїни, важливо розуміти загальні ринкові тенденції. Ринок криптовалют у 2024 році зазнав значних змін, особливо під впливом основних монет, таких як Bitcoin та Ethereum, що призвело до помітних коливань цін на альткоїни. Слідкуючи за новинами ринку, аналізуючи прогнози експертів та відстежуючи тенденції основних криптовалют, ви можете отримати більш чітке уявлення про потенційні рухи альткоїнів.





У той же час, вибір надійної та багатофункціональної торгової платформи має важливе значення для ефективного інвестування в альткоїни. MEXC високо цінується за широкий вибір варіантів торгівлі альткоїнами та ефективну торгову систему. Її інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє інвесторам легко знаходити і торгувати різними альткоїнами. Наприклад, зі зростанням популярності мемкоїнів у 2024 році, MEXC пропонує комплексну платформу для торгівлі цими токенами. Щоб отримати доступ до цих токенів, відкрийте застосунок MEXC, перейдіть на головну сторінку, торкніться [Ще], виберіть [Meme+] у розділі [Торгівля] і ознайомтеся з доступними популярними токенами.









Ось приклад розміщення ордера на купівлю токенів BOME:





1) Відкрийте застосунок MEXC і введіть «BOME» в рядку пошуку вгорі.

2) Виберіть опцію спотової торгівлі BOME.

3) На сторінці K-лінії торкніться [Купити].

4) Виберіть тип ордера, встановіть кількість і торкніться [Купити BOME], щоб завершити покупку.





Якщо ви маєте досвід у короткостроковій торгівлі ф'ючерсами, ви можете обрати ф'ючерсну торгівлю BOME, щоб отримувати прибуток від коливань цін.







